Два российских банка запланировали установить платёжные терминалы только для приёма карт «Мир» в Турции и ОАЭ — РБК Статьи редакции
Устанавливать терминалы планируют через посредников — им санкции вряд ли могут грозить.
- Один из банков намерен установить POS-терминалы (через них можно только платить, не снимать деньги) в Турции, другой — в Турции и ОАЭ, пишет РБК со ссылкой на источники на банковском рынке. Какие это банки — неизвестно.
- Неназванный представитель одного из банков говорит, что в первую очередь терминалы будут ставить в отелях и крупных магазинах. Второй — что банки уже сейчас могут тестировать проведение таких транзакций. О похожих схемах оплаты картами «Мир» в Турции через российские POS-терминалы писал «Коммерсантъ».
- Всего вариантов приёма карт «Мир» два. Первый: банк-эквайер заключает договор с посредником (им может быть платёжный провайдер или предприниматель), тот — с магазином или отелем (ТСП), где ставят POS-терминал банка. При совершении платежа деньги приходят посреднику, он конвертирует рубли в валюту и перечисляет продавцу. За эту услугу посредник может брать комиссию.
- По второй схеме магазин или отель оформляет доверенность на посредника. Тот обращается в российский банк-эквайер, открывает в нём рублёвый счёт для ТСП и заключает договор эквайринга от его имени, затем забирает POS-терминалы и устанавливает их в нужном месте. В крупных банках-эквайерах, НСПК (оператор «Мира») и ЦБ не ответили на запросы издания.
- Схема не выходит за рамки норм законодательства для банков и национальной платёжной системы — они действуют на территории России, говорит управляющий партнер юридической компании «Иккерт и партнёры» Павел Иккерт. Но посредник должен соблюдать законы страны, в которой работает. Потенциальные риски санкций за оказание помощи в приёме карт «Мир» для посредника есть, но практических примеров их введения — нет, объясняет юрист.
- В сентябре 2022 года Минфин США пригрозил санкциями тем, кто помогает системе «Мир» работать за пределами России. После этого иностранные банки стали заявлять, что прекращают обслуживание карт «Мир». Как отмечает РБК, в Турции с российской системой перестали работать все банки, которые её принимали, в ОАЭ — даже не успели её подключить.
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Кодовое название схемы "черезжопу"... И потом типа ходи значит ищи где там эти терминалы есть или нет, вот тебе на отдыхе форт байярд
Те, кто на отдыхе найдет все 3 терминала мир в Турции, получат в подарок круг для талии
— им санкции вряд ли могут грозить.
Рискнуть или не рискнуть, вот в чем вопрос.
Очень слабая новость. Но для сильно мега патриотично настроенных сойдёт
Не будут ли они простаивать 98% времени, работая только с МИРом?
«Через посредников» — чтобы легко потом их можно было заменить.
то что нет практического применения это пока не решили. У нас по закону могут натянуть за то что музыка, которую слушаешь в машине, слышна окружающим. Правда этим не заморачиваются, но это пока.
По итогу большая часть таких терминалов будет стоять в точках типа PayPorter для снятия налички.
А ещё есть третий вариант. Как это делают в Иране. Покупают терминал в Дубаи с симкой для роминга. И принимают карточки у туристов.
В статье об этом и сказано