Отчёт Amazon за квартал: операционная прибыль упала почти в два раза, почти все деньги принёс облачный сервис Статьи редакции
Компания «затягивает пояс»: приостанавливает наём сотрудников и сворачивает выпуск продуктов и услуг.
- В третьем квартале 2022 года выручка Amazon выросла на 15% — до $127,1 млрд. В третьем квартале 2021 года она составила $110,8 млрд. Если исключить «неблагоприятное изменение валютных курсов» на $5 млрд, то в целом выручка выросла год к году на 19%.
- Операционная прибыль компании упала почти в два раза: c $4,9 млрд в третьем квартале 2021-го до $2,5 млрд. Чистая прибыль снизилась с $3,2 млрд до $2,9 млрд.
- Amazon ожидает, что в четвёртом квартале выручка вырастет до $140-148 млрд (+2-8%). Аналитики прогнозировали $155,15 млрд, пишет CNBC. Сейчас компания «затягивает пояс»: в том числе приостанавливаем наём сотрудников в некоторых подразделениях и сворачивает выпуск продуктов и услуг, если считает, что ресурсы лучше потратить на что-то другое.
- Выручка облачного сервиса (AWS) выросла на 27% год к году, до $20,5 млрд. Без учёта валютных курсов — на 28%. Операционная прибыль — $5,4 млрд. CNBC отмечает, что на подразделение пришлась почти вся операционная прибыль компании ($2,5 млрд): оно принесло $5,4 млрд, а за год Amazon потерпела убытки $2,9 млрд.
- Выручка от рекламы выросла на 25%, до $9,5 млрд, выручка от сервисов по подписке — на 9% до $8,9 млрд. На постмаркете акции компании после публикации отчёта упали на 13,5%.
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Сколь сильно отличается Амазон, когда-то торговавший книгами из гаража, от наших маркетплейсов.
Амазон и раньше с AWS очень некисло получал и впредь будет получать.
У Яндекс.Макрет есть Яндекс.Облако.
У Сбермаркета есть Сбероблако.
До AWS нашим облакам еще расти и расти.
И не дорасти, скорее всего, но то, что они есть - уже большое дело, успеха им.
Вы Яндекс Cloud с облаком-файлохранилищем не путаете, часом? И что за облако у Маркета?
Или Вы AWS воспринимате как сервис исключительно хранения файлов?
справедливости ради, Яндекс.Облако и Сбероблаго далеко не про хранение файлов. Yande.Cloud это не Яндекс.Диск, отец.
У кого-то не получилось набросить.
Ну так и я про то, что Cloud не диск/файлохранилище.
И клоуд не у маркета, так-то.
Вот почему Ozon свой OWS сделал. Сейчас бы в шоколаде были.
Перспектива Amazon была хороша только в условиях пустого рынка. А сейчас Walmart, Kroger, Target тоже сделали маркетплейсы и доставку и все, пиздец Amazon
У Amazon есть AWS, которым они покрывают убытки маркетплейса, так что рано их списывать со счетов.
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