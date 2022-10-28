Финансы
Маша Цепелева

ЦБ сохранил ключевую ставку в 7,5% Статьи редакции

Некоторые аналитики считают, что регулятор оставить ставку неизменной до конца 2022 года.

  • Банк России сохранил уровень ключевой ставки, установленный в сентябре. Темпы роста потребительских цен остаются низкими, это замедляет годовую инфляцию, но инфляционные ожидания населения и бизнеса — на повышенном уровне, пояснил регулятор.
  • Прогноз по инфляции на конец 2022 года уточнен до 12–13%. По оценке ЦБ, мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы. Но в будущем её эффекты будут влиять на рост инфляции из-за усиления ограничений на стороне предложения.
  • ЦБ улучшил прогноз по ВВП России в 2022 году: спад на 3–3,5% вместо 4–6%. Прогноз по спаду экономики в 2023 году не изменился: 1–4%.
  • Следующее заседание Банка России по ключевой ставке запланировано на 16 декабря 2022 года.
  • Ключевая ставка — это процент, под который ЦБ выдаёт кредиты коммерческим банкам и принимает от них деньги на депозиты. Чем ниже ставка, тем ниже проценты по банковским кредитам. При высокой — обычно растут вклады и депозиты.
  • Большинство опрошенных Bloomberg экономистов считали, что ставка останется на уровне 7,5%, и некоторые ожидали снижения. Из-за роста неопределённости на фоне мобилизации, макроэкономических причин для снижения ставки не хватает, посчитал экономист Citigroup Иван Чакаров. Аналитик «Газпромбанка», ожидает, что ЦБ сохранит ставку неизменной как минимум до конца 2022 года.
  • В сентябре 2022 года доходность российских рублевых облигаций сильно выросла из-за возросшей неопределенности, и «ожидания окончания цикла снижения ключевой ставки», констатировал в отчёте департамент исследований и прогнозирования ЦБ.
  • ЦБ снижал ставку шесть раз подряд после рекордного повышения до 20%. В сентябре регулятор установил её значение в 7,5% — темпы роста цен оставались низкими, это способствовало замедлению инфляции.

#новость #цб

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29 комментариев
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Надо было до 6,9% снизить по приколу

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Доктор Богомол Тобогган
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Роман Таровик

жаль, что в ЦБ не работают прикольные рабочие

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Мяу

Блин, рассчитывал на 7%

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Вася Пражкин

Зачем Вам 7, у Вас же лапки?

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Oleg Ast

криптолапки

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Ненавижу Лицемеров

похоже им придется так сделать. Рубль суко отказывается слабеть.

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Anderson Silva

Надоели уже манипулировать процентной ставкой.

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Мяу

Вот не правильно это все, какого фига кто-то устанавливает ставку! Долой ставку, долой деньги, долой государство! Да здравствует власть народа, да здравствуют криптовалюты!

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Allestor Klei

После этих слов в Сальвадоре начался ад

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roboto

лолчто

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Слегка Придурковатый

"По оценке ЦБ, мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы"

Эээ, то есть мобилизация сдерживает инфляцию? Правильно ли я понимаю это предложение?

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roboto

Когда спрос снижается, повышение цен становится проблематичным. Это, типа, первый курс экономики.

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Oleg Sapronov

А откуда инфа про снижение спроса? Белые лады всем нужны. И 50 летний слесарь начинает вместо 20к в месяц получать 195к (точнее его семья, но не важно) - тоже может давить с противоположной от спроса стороны.

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roboto

То есть толпы эммигрантов и 300к человек на фронте должны как-то способствовать повышению спроса? Вам походу в Минфин пора с такой логикой.

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Oleg Sapronov

Ну спросу на броники и берцы это явно способствовало :)

Да не, я так-то согласен с тем, что меньше людей - меньше спрос. С другой стороны Минфин достал триллион из кубышки и он попадет в экономику. Что перевесит в краткосроке - я не знаю. А Эльвира, пожалуй, знает.

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Sergei Timofeyev

И себестоимость падает? ))) Наоборот!

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roboto

Себестоимость падает потому что товар все равно нужно продавать - ищут способы удешевления. Была булочка из масла и молока, стала из маргарина и пальмового масла.

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Sergei Timofeyev

Нет, процесс остаётся таким же, но количество издержек на единицу продукции становится больше.

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roboto

Логика в этом есть, вот только что-то я не припомню когда последний раз производитель брал издержки на себя.

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Sergei Timofeyev

А что это значит? Что за всё платит потребитель. Это мы и видим в последние несколько лет: количество товара меньше, качество хуже, а цена - выше. Касаемо последних восьми месяцев - будет ещё больший рост.

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Доктор Богомол Тобогган

Недокументированная фича

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Верхний цветок

Ну, копипаста - такая копипаста.
Но поржать про ожидаемую инфляцию можно здесь. После того, как реальность отпустит, а истерика нагонит после прочтения выводов Банка России в бюллетене «О чем говорят тренды. Макроэкономика и рынки»...
https://pravo.ru/news/243493/

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Иван Серик
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Тамара Голубцова

Ну хоть не повысили

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pontlesslizard
По оценке ЦБ, мобилизация будет сдерживающим фактором для динамики потребительского спроса и инфляции в ближайшие месяцы

ЦБ США: Повышаем ставку, чтобы сдержать инфляцию.
ЦБ РФ: ¯\_(ツ)_/¯

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EHF

Ну и что это за хрень? ЦБ тоже повысил в свое время чтобы снизить и потом по мере снижения инфляции снижал ставку. Сейчас снижать нет смысла, повышать нет смысла достигли так сказать равновесности, дальше время покажет .

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Sergei Timofeyev

Повышение ставки требовалось для того, чтобы "заморозить" рынок и сбить панику.

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