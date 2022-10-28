Нью-Йоркская биржа подтвердила сделку Twitter с Маском, акции компании исключат 8 ноября Статьи редакции
Став владельцем, предприниматель уволил пять директоров, в том числе генерального и финансового, писали СМИ.
- Акции Twitter исключат из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торгов 8 ноября 2022 года. Об этом площадка уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
- В сообщении также указано, что слияние Twitter и X Holdings II Илона Маска вступило в силу 27 октября 2022 года.
- Как только компания станет частной, она будет больше не обязана ежеквартально раскрывать данные о пользователях или выручке, отмечает TechCrunch.
- Акционеры Twitter получат по $54,20 за каждую обыкновенную акцию, напоминают «Тинькофф Инвестиции». Торги акциями компании на «СПБ Бирже» с 28 октября проводиться не будут.
- Зарубежные СМИ сообщили о том, что Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд, в ночь на 28 октября. По их данным, вместе с этим предприниматель уволил гендиректора компании Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и некоторых других топ-менеджеров.
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Меня вот больше интересует, зачем Маск купил Твиттер
Закрыл гештальт, хотел админку :D
Выглядит так как будто повелся на слабо
Оказалось, что паренек слово держит, респект!
не. понял что заставят. поэтому купил.
переиграли.
Особенно если суд сулит неприятности
Держал бы слово - купил бы сразу. А тут тупо понял, что все это будет продолжаться очень долго, купить все равно заставят или разорят штрафами.
1) чтобы был инструмент игры с почитателями
2) запустит крипту новую=поднимет бабла
3) сократит штат=на бумаге увеличится прибыль. срочно в продажу = поднимет бабла
и так циклично под разным соусом = подъем бабла
Я его называю Нострадамуссом бизнеса.😊👍
Это все равно, что вы купили CNN лет 80 назад. Или Washington post 100 лет назад. Это будущее масс-медиа в интернете. Еще и с криптой.
особенно на фоне заблокированного аккаунта бывшего президента 🇺🇸 и к тому же влиять на это : D, это более чем рентабельные инвестиции в свободу слова, фактически ничего против не имею он таким способом может задать вектор развития или деградации свободы слова
Лол, как раз таки это все то, что было ДО покупки, а главный руководящий состав уволен)
нуну Володя по живём увидим 😂
Серьезно, вы вообще тогда не в курсе, что там происходит, раз делаете такие выводы….
свобода слова была до покупки твиттера да вы что😆
При чем тут свобода слова вообще?🤦♂️🤦♂️🤦♂️
Вы хоть думайте сначала.
Трудно представить, чтобы в России какая-то компания посмела заблокировать Путина
Самый интересный вопрос на сегодня!
У Маска настолько глобальные планы насчёт будущего, что в какой-то момент он понял, что не заниматься политикой не получится.
Ушла эпоха
А может только началась...
Пришла эпоха
У, круть! Очень интересно понаблюдать что дальше с чирикалкой будет происходить.
Станет great again. Как минимум Трампу обещали вернуть учетку
И Рогозина троллить ?
Обязательно) хотя учитывая что маск за свободу слова, то вернёт учетки русским заблокированы каналам например
Возможно, что его увидим в кресле президента США.
🤣 это самое главное.👍
Почему-то думаю, что он хочет пойти в политику.
А что в таком случае происходит с акциями на руках?
Учитывая что акции изымают, то тебе дадут денег по тому курсу, по которому они стоили на момент покупки. Если они у тебя были в каком нибудь робин гуде, то учитывац что это виртуальные акции, и ими владеет по факту брокер/ площадка
Дадут денег по тому курсу...
Не исключено, что в тот момент акции будут стоять 10 центов.
Ну ниже уже написал что по 54 бакса за акцию, но все может произойти)
Особенно с теми, что заблокированы)
По условиям соглашения, если корпоративное событие все-таки будет завершено, то Twitter станет дочерней компанией X Holdings I. В свою очередь, акционеры Twitter получат по $54,20 за каждую одну обыкновенную акцию TWTR (ISIN US90184L1026).
Не понял, Маск в новый офис со своей раковиной пришел?
Прикинь, да
Нет, будет выбрасывать и ставить золотую.🤣
Интересно, дойдёт ли хоть что-нибудь до российских инвесторов с «обособленными» акциями?🤔