Финансы
Славянский Денис

Нью-Йоркская биржа подтвердила сделку Twitter с Маском, акции компании исключат 8 ноября Статьи редакции

Став владельцем, предприниматель уволил пять директоров, в том числе генерального и финансового, писали СМИ.

  • Акции Twitter исключат из листинга Нью-Йоркской фондовой биржи при открытии торгов 8 ноября 2022 года. Об этом площадка уведомила Комиссию по ценным бумагам и биржам США.
  • В сообщении также указано, что слияние Twitter и X Holdings II Илона Маска вступило в силу 27 октября 2022 года.
  • Как только компания станет частной, она будет больше не обязана ежеквартально раскрывать данные о пользователях или выручке, отмечает TechCrunch.
  • Акционеры Twitter получат по $54,20 за каждую обыкновенную акцию, напоминают «Тинькофф Инвестиции». Торги акциями компании на «СПБ Бирже» с 28 октября проводиться не будут.
Twitter вышла на биржу в 2013 году / Источник: Bloomberg
  • Зарубежные СМИ сообщили о том, что Маск закрыл сделку по покупке Twitter за $44 млрд, в ночь на 28 октября. По их данным, вместе с этим предприниматель уволил гендиректора компании Парага Агравала, финансового директора Неда Сигала и некоторых других топ-менеджеров.
Источник: Twitter Илона Маска

#новость #twitter #илонмаск

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41 комментарий
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 Влад

Меня вот больше интересует, зачем Маск купил Твиттер

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Влад Борщ

Закрыл гештальт, хотел админку :D

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Николай Грустный

Выглядит так как будто повелся на слабо

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Вася Пражкин

Оказалось, что паренек слово держит, респект!

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Рабочий шмель

не. понял что заставят. поэтому купил.
переиграли.

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Николай Грустный

Особенно если суд сулит неприятности

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Стерлядка Вяленая

Держал бы слово - купил бы сразу. А тут тупо понял, что все это будет продолжаться очень долго, купить все равно заставят или разорят штрафами.

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Рабочий шмель

1) чтобы был инструмент игры с почитателями
2) запустит крипту новую=поднимет бабла
3) сократит штат=на бумаге увеличится прибыль. срочно в продажу = поднимет бабла
и так циклично под разным соусом = подъем бабла

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Илья Попов

Я его называю Нострадамуссом бизнеса.😊👍

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Volodya Agadzhanov

Это все равно, что вы купили CNN лет 80 назад. Или Washington post 100 лет назад. Это будущее масс-медиа в интернете. Еще и с криптой.

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Sultan Eshmi

особенно на фоне заблокированного аккаунта бывшего президента 🇺🇸 и к тому же влиять на это : D, это более чем рентабельные инвестиции в свободу слова, фактически ничего против не имею он таким способом может задать вектор развития или деградации свободы слова

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Volodya Agadzhanov

Лол, как раз таки это все то, что было ДО покупки, а главный руководящий состав уволен)

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Sultan Eshmi

нуну Володя по живём увидим 😂

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Volodya Agadzhanov

Серьезно, вы вообще тогда не в курсе, что там происходит, раз делаете такие выводы….

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Sultan Eshmi

свобода слова была до покупки твиттера да вы что😆

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Volodya Agadzhanov

При чем тут свобода слова вообще?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️

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Volodya Agadzhanov

Вы хоть думайте сначала.

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Михаил Иванович

Трудно представить, чтобы в России какая-то компания посмела заблокировать Путина

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Илья Попов

Самый интересный вопрос на сегодня!

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Denis Bystruev

У Маска настолько глобальные планы насчёт будущего, что в какой-то момент он понял, что не заниматься политикой не получится.

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Юрий Б.

Ушла эпоха

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Влад Борщ

А может только началась...

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Вася Пражкин

Пришла эпоха

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Иван Серик
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Вадим Д.

У, круть! Очень интересно понаблюдать что дальше с чирикалкой будет происходить.

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Никита

Станет great again. Как минимум Трампу обещали вернуть учетку

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Влад

И Рогозина троллить ?

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Никита

Обязательно) хотя учитывая что маск за свободу слова, то вернёт учетки русским заблокированы каналам например

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Илья Попов

Возможно, что его увидим в кресле президента США.

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Илья Попов

🤣 это самое главное.👍

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Илья Попов

Почему-то думаю, что он хочет пойти в политику.

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Revenant

А что в таком случае происходит с акциями на руках?

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Никита

Учитывая что акции изымают, то тебе дадут денег по тому курсу, по которому они стоили на момент покупки. Если они у тебя были в каком нибудь робин гуде, то учитывац что это виртуальные акции, и ими владеет по факту брокер/ площадка

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Илья Попов

Дадут денег по тому курсу...
Не исключено, что в тот момент акции будут стоять 10 центов.

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Никита

Ну ниже уже написал что по 54 бакса за акцию, но все может произойти)

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Dima Dukhnich

Особенно с теми, что заблокированы)

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Rafa Ramazanov

По условиям соглашения, если корпоративное событие все-таки будет завершено, то Twitter станет дочерней компанией X Holdings I. В свою очередь, акционеры Twitter получат по $54,20 за каждую одну обыкновенную акцию TWTR (ISIN US90184L1026).

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Mikhail Stroev

Не понял, Маск в новый офис со своей раковиной пришел?

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Rafa Ramazanov

Прикинь, да

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Илья Попов

Нет, будет выбрасывать и ставить золотую.🤣

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Михаил Иванович

Интересно, дойдёт ли хоть что-нибудь до российских инвесторов с «обособленными» акциями?🤔

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