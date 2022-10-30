День 249: кабмин расширил список «недружественных», производители предупредили о риске нехватки печей для копчения рыбы Статьи редакции
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Курсы ЦБ на 30 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.
Какие есть проблемы и трудности
Казахстанская авиакомпания Qazaq Air сообщила, что полёты по маршруту Астана — Новосибирск будут временно приостановлены, также приостанавливаются рейсы Усть-Каменогорск – Новосибирск. Отмена связана с «невыдачей разрешения авиавластей России на выполнение международных регулярных полётов по данным направлениям».
Производители предупредили о риске нехватки печей для копчения рыбы. Как пишет РБК, из-за санкций около 80% поставщиков импортного оборудования для копчения ушли с рынка, и через пять лет отрасль может столкнуться с его дефицитом.
Российский ритейлер «Светофор» закрыл единственный магазин в бельгийском городе Опвейк. В Европе сеть развивалась под брендом Mere.
Контекст
Правительство России включило 11 британских заморских территорий в список «недружественных». Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман и другие.
Кто из банков менял условия выдачи ипотеки с 24 по 28 октября — обзор Frank Media.
Новости предыдущего дня, 29 октября — здесь.
Не проще ли вместо списка недружественных стран сделать список дружественных? Он явно короче будет и поддерживать проще.
Вау