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Источник: globusturspb.ru

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 30 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.

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Курсы на закрытии Мосбиржи 28 октября: доллар — 61,52 рубля, евро — 61,08 рублей.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.

Какие есть проблемы и трудности

Казахстанская авиакомпания Qazaq Air сообщила, что полёты по маршруту Астана — Новосибирск будут временно приостановлены, также приостанавливаются рейсы Усть-Каменогорск – Новосибирск. Отмена связана с «невыдачей разрешения авиавластей России на выполнение международных регулярных полётов по данным направлениям».

Производители предупредили о риске нехватки печей для копчения рыбы. Как пишет РБК, из-за санкций около 80% поставщиков импортного оборудования для копчения ушли с рынка, и через пять лет отрасль может столкнуться с его дефицитом.

Российский ритейлер «Светофор» закрыл единственный магазин в бельгийском городе Опвейк. В Европе сеть развивалась под брендом Mere.

Контекст

Правительство России включило 11 британских заморских территорий в список «недружественных». Это Бермуды, Британская антарктическая территория, Британская территория в Индийском океане, острова Кайман и другие.

Кто из банков менял условия выдачи ипотеки с 24 по 28 октября — обзор Frank Media.