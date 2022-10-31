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Финансы
Бетонный нос

День 250: санкции Новой Зеландии, российские ноутбуки F+ Flaptop Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.

Курсы на Forex на 08:21 мск: доллар — 61,70 рубля, евро — 61,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,89 рубля, евро — по 67,41 рубля.

С 31 октября Мосбиржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони.

Кто и как адаптируется к изменениям

Для поиска уязвимостей на Госуслугах Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения «белым» хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не планирует.

«Ф-Плюс Мобайл» (выходит в группу ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция») выпустит в продажу ноутбуки под собственным брендом F+ Flaptop, первая партия появится в федеральной рознице в ноябре, «ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, стоимость составит 4060 тысяч рублей». В 2023 году компания планирует локализовать их производство в стране.

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Какие есть проблемы и трудности

Проект «Бизона» с казахским оператором связи «Транстелеком» по обеспечению кибербезопасности в Казахстане заморожен, узнал «Ъ». Контракт стоимостью около 2,4 млрд рублей, по данным источников, был заключен в 2019 году на шесть лет. На решение казахской стороны отказаться от проекта повлияли санкции в отношении «Сбербанка», которому «Бизон» принадлежал до июля, считают эксперты, а также «общая геополитическая обстановка».

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 14 россиян и семи российских компаний. Под них попали руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, члены военизированных групп, «связанных с группой “Вагнер”».

Huawei может окончательно покинуть Россию, рассказал «Известиям» источник в крупном производителе электроники.

Контекст

Рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян все чаще пользоваться каршерингом. В итоге за девять месяцев 2022 года средний чек в таких сервисах вырос на 17-29%. При этом сдерживающими факторами для роста рынка аренды авто, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия и отъезд из страны части платёжеспособных россиян.

Новости предыдущего дня, 30 октября — здесь.

#новость #днрилнр

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55 комментариев
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 Слегка Придурковатый

"Huawei может окончательно покинуть Россию"

Удар-в-псину.jpg

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Sergei Timofeyev

Не удар, а стратегический ход. Объясняю: с 2023 нельзя использовать новое зарубежное оборудование в критичном телекоме (сотовая связь, провайдеры). Кроме Элтеха, который тоже не совсем наш, больше ничего не знаю, но...

В России появится новая марка оборудования. По схемотехнике, настройке и управлению она будет подозрительно похожа на Huawei. Работа над этим активно сейчас ведётся. Должны до НГ успеть.

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7 комментариев
Дмитрий Ковач

Братья с востока

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Стас Батурин

как же так это же наши китайские друзья,что же они делают

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nevskyforever

Мне кажется, это не опечатка.)

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nkmstudio

Там весь абзац в ошибках: "выходит в группу" входит наверно...

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2 комментария
Krtshkn

Коммерсант пишет 40-60 т.р., в принципе адекватная цена. Характеристики можно глянуть на нотик.ру в новости.

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Никита

Это новояз, не 4 миллиона, а 4060 тысяч

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Денис Султан

Какие - то страшные названия. Марвел групп. Флап топ 1Ф. Куда делась традиция?

Маруся, Союз…
Ноутбук Иван.

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Бедуин

😂🤣👍

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Андрей Волхонский

К ноутбуку Иван нужны березовые дрова.

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Евгений Фрост

Я один прочитал не flaptop, а faptop?

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igotosochi

Фаптопчик за свои деньги

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1 комментарий
Станислав

Да

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Alex Shevchenko
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igotosochi

Что за ноутбук за 4060 тысяч?

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Alex Shevchenko

Это они имели ввиду, что там дискретка rtx 4060 на борту😁

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Krtshkn

40-60 т.р.

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Инженерный будильник

АвторКА просто в вокзальном такси работала, называет цену 4060 рублей, доезжаешь до места - говорит: брат ты чё, я говорила 40 - 60 тысяч.

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Сергей Немчинов

За 4060 рублей вы можете купить коробку от ноутбука. Но если вы доплатите 56000 то вы еще получите ноутбук, салфетку для протирания пыли с ноутбука и домашние тапочки с электроподогревом. И не спрашивайте меня, причем тут тапочки.

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3 комментария
Вася Пражкин

Наверное для госорганов или бюджетников. Не за 40 же тыщ им покупать.

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Alexander Klimanskiy

Вдумчиво перечитать статью и поправить косяки? Ну нахер!

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Alexander Golubev

Вдумчево следить за политической жизнью страны, проявлять гражданскую активность? Ну нахер! Уеду в Казахстан!

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1 комментарий
Вадим Д.

Хреновый юбилей, ну хоть на Международный день экономии выпал. С праздником!

На госуслугах работает полигон, да ещё и кибер, ищет дыры.
Новые ноуты из китая ищут потребителя. Шильдики клеить легко и увлекательно.
В Казахстане заморозили Бизона сбера. Общая тревога и санкции тому виной.
Новая Зеландия множит санкции.
Хуавей может с нами попрощаться.
Каршеринг пытается расти: экономия толкает людей к ним.

Хорошего дня и светлого настроения всем 🤘🏻

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Александр

-«ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, стоимость составит 4060 тысяч рублей»
Сомневаюсь, что кому-то нужен ноутбук за 4'060'000 руб

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Ярослав

Почему нет, нанотехнологичный, противоударный, с крипто защитой одобреной ФСБ, и не купить за 4 млн. по разнарядке?А то что его купили в Китае за 20 тыс., это клевета агентов НАТО.

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николай

Подскажите, это уже рывок?

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stark
Для поиска уязвимостей на Госуслугах Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения «белым» хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не планирует.

Потому что так «откаты» не сделать, потому проф скрапперам и прочим не хотят платить

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V0odo0

Что сейчас в целом с ценами на китайские ноутбуки? И вообще, что можно взять для работы с графикой?

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Дмитрий Ригель

Появились дешевые китайские бренды с внутреннего рынка - Maibenben, Machenike, Thunderobot по сути перелицовка платформ Clevo. В основном у них игровые ноутбуки, но есть линейки и для работы типа Machcreator.

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1 комментарий
Глеб Голубев

Я присматриваюсь к Huawei Matebook D16 на i5. В днс сейчас за ~ 63к можно взять. Тонкий, легкий, алюминиевый. Для графического дизайна пойдет.

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1 комментарий
Сергей

сегодня скучновато. зато позитивно)

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eclipse

Не особо так что бы позитивно но без треша и на том спасибо

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1 комментарий
eclipse

Цены на ноуты уже не те

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Alexander Golubev

.

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Никита

«4060 тысяч рублей»
Это я так понимаю сразу неанонсированная видеокарта стоит от зелёных?
Или 4 ляма за ноутбук?

Ну и «выходит в группу ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция»»
В группу обычно входят

П. С. Впервые задизил статью от редакторов, ну потому что такие грубые ошибки, аж стремно читать

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MT Advanced

"ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае"
Когда пару-тройку месяцев назад в ежедневной подборке новостей на VC проскочила инфа о том, что будут субсидироваться российские производители ноутбуков, комментаторы стебались:
"российских ноутбуков из китайских комплектующих"

"российских ноутбуков из китайских комплектующих, собранных в Китае"

Короче, не прошло и полгода

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Barth

Происходит сознательное уничтожение экономики России.

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