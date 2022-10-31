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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 31 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.

Курсы на Forex на 08:21 мск: доллар — 61,70 рубля, евро — 61,57 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.

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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,89 рубля, евро — по 67,41 рубля.

С 31 октября Мосбиржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони.

Кто и как адаптируется к изменениям

Для поиска уязвимостей на Госуслугах Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения «белым» хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не планирует.

«Ф-Плюс Мобайл» (выходит в группу ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция») выпустит в продажу ноутбуки под собственным брендом F+ Flaptop, первая партия появится в федеральной рознице в ноябре, «ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, стоимость составит 4060 тысяч рублей». В 2023 году компания планирует локализовать их производство в стране.

Какие есть проблемы и трудности

Проект «Бизона» с казахским оператором связи «Транстелеком» по обеспечению кибербезопасности в Казахстане заморожен, узнал «Ъ». Контракт стоимостью около 2,4 млрд рублей, по данным источников, был заключен в 2019 году на шесть лет. На решение казахской стороны отказаться от проекта повлияли санкции в отношении «Сбербанка», которому «Бизон» принадлежал до июля, считают эксперты, а также «общая геополитическая обстановка».

Новая Зеландия ввела санкции в отношении 14 россиян и семи российских компаний. Под них попали руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, члены военизированных групп, «связанных с группой “Вагнер”».

Huawei может окончательно покинуть Россию, рассказал «Известиям» источник в крупном производителе электроники.

Контекст

Рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян все чаще пользоваться каршерингом. В итоге за девять месяцев 2022 года средний чек в таких сервисах вырос на 17-29%. При этом сдерживающими факторами для роста рынка аренды авто, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия и отъезд из страны части платёжеспособных россиян.