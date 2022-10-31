День 250: санкции Новой Зеландии, российские ноутбуки F+ Flaptop Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 31 октября: доллар — 61,53 рубля, евро — 61,13 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,98 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,89 рубля, евро — по 67,41 рубля.
С 31 октября Мосбиржа запустит торги киргизским сомом и таджикским сомони.
Кто и как адаптируется к изменениям
Для поиска уязвимостей на Госуслугах Минцифры привлекло компании Positive Technologies и «Киберполигон». При этом со своей стороны выплачивать вознаграждения «белым» хакерам, обнаружившим уязвимости, Минцифры не планирует.
«Ф-Плюс Мобайл» (выходит в группу ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция») выпустит в продажу ноутбуки под собственным брендом F+ Flaptop, первая партия появится в федеральной рознице в ноябре, «ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, стоимость составит 4060 тысяч рублей». В 2023 году компания планирует локализовать их производство в стране.
Какие есть проблемы и трудности
Проект «Бизона» с казахским оператором связи «Транстелеком» по обеспечению кибербезопасности в Казахстане заморожен, узнал «Ъ». Контракт стоимостью около 2,4 млрд рублей, по данным источников, был заключен в 2019 году на шесть лет. На решение казахской стороны отказаться от проекта повлияли санкции в отношении «Сбербанка», которому «Бизон» принадлежал до июля, считают эксперты, а также «общая геополитическая обстановка».
Новая Зеландия ввела санкции в отношении 14 россиян и семи российских компаний. Под них попали руководители и акционеры компаний, разрабатывающих и производящих ракеты и огнестрельное оружие, члены военизированных групп, «связанных с группой “Вагнер”».
Huawei может окончательно покинуть Россию, рассказал «Известиям» источник в крупном производителе электроники.
Контекст
Рост цен на автомобили и издержки на обслуживание личных машин вынуждают россиян все чаще пользоваться каршерингом. В итоге за девять месяцев 2022 года средний чек в таких сервисах вырос на 17-29%. При этом сдерживающими факторами для роста рынка аренды авто, как и такси, остаются усиливающаяся потребительская экономия и отъезд из страны части платёжеспособных россиян.
Новости предыдущего дня, 30 октября — здесь.
"Huawei может окончательно покинуть Россию"
Удар-в-псину.jpg
Не удар, а стратегический ход. Объясняю: с 2023 нельзя использовать новое зарубежное оборудование в критичном телекоме (сотовая связь, провайдеры). Кроме Элтеха, который тоже не совсем наш, больше ничего не знаю, но...
В России появится новая марка оборудования. По схемотехнике, настройке и управлению она будет подозрительно похожа на Huawei. Работа над этим активно сейчас ведётся. Должны до НГ успеть.
Братья с востока
как же так это же наши китайские друзья,что же они делают
Мне кажется, это не опечатка.)
Там весь абзац в ошибках: "выходит в группу" входит наверно...
Коммерсант пишет 40-60 т.р., в принципе адекватная цена. Характеристики можно глянуть на нотик.ру в новости.
Это новояз, не 4 миллиона, а 4060 тысяч
Какие - то страшные названия. Марвел групп. Флап топ 1Ф. Куда делась традиция?
Маруся, Союз…
Ноутбук Иван.
😂🤣👍
К ноутбуку Иван нужны березовые дрова.
Я один прочитал не flaptop, а faptop?
Фаптопчик за свои деньги
Да
Что за ноутбук за 4060 тысяч?
Это они имели ввиду, что там дискретка rtx 4060 на борту😁
40-60 т.р.
АвторКА просто в вокзальном такси работала, называет цену 4060 рублей, доезжаешь до места - говорит: брат ты чё, я говорила 40 - 60 тысяч.
За 4060 рублей вы можете купить коробку от ноутбука. Но если вы доплатите 56000 то вы еще получите ноутбук, салфетку для протирания пыли с ноутбука и домашние тапочки с электроподогревом. И не спрашивайте меня, причем тут тапочки.
Наверное для госорганов или бюджетников. Не за 40 же тыщ им покупать.
Вдумчиво перечитать статью и поправить косяки? Ну нахер!
Вдумчево следить за политической жизнью страны, проявлять гражданскую активность? Ну нахер! Уеду в Казахстан!
Хреновый юбилей, ну хоть на Международный день экономии выпал. С праздником!
На госуслугах работает полигон, да ещё и кибер, ищет дыры.
Новые ноуты из китая ищут потребителя. Шильдики клеить легко и увлекательно.
В Казахстане заморозили Бизона сбера. Общая тревога и санкции тому виной.
Новая Зеландия множит санкции.
Хуавей может с нами попрощаться.
Каршеринг пытается расти: экономия толкает людей к ним.
Хорошего дня и светлого настроения всем 🤘🏻
-«ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае, стоимость составит 4060 тысяч рублей»
Сомневаюсь, что кому-то нужен ноутбук за 4'060'000 руб
Почему нет, нанотехнологичный, противоударный, с крипто защитой одобреной ФСБ, и не купить за 4 млн. по разнарядке?А то что его купили в Китае за 20 тыс., это клевета агентов НАТО.
Подскажите, это уже рывок?
Потому что так «откаты» не сделать, потому проф скрапперам и прочим не хотят платить
Что сейчас в целом с ценами на китайские ноутбуки? И вообще, что можно взять для работы с графикой?
Появились дешевые китайские бренды с внутреннего рынка - Maibenben, Machenike, Thunderobot по сути перелицовка платформ Clevo. В основном у них игровые ноутбуки, но есть линейки и для работы типа Machcreator.
Я присматриваюсь к Huawei Matebook D16 на i5. В днс сейчас за ~ 63к можно взять. Тонкий, легкий, алюминиевый. Для графического дизайна пойдет.
сегодня скучновато. зато позитивно)
Не особо так что бы позитивно но без треша и на том спасибо
Цены на ноуты уже не те
.
«4060 тысяч рублей»
Это я так понимаю сразу неанонсированная видеокарта стоит от зелёных?
Или 4 ляма за ноутбук?
Ну и «выходит в группу ИТ-дистрибьютора «Марвел-Дистрибуция»»
В группу обычно входят
П. С. Впервые задизил статью от редакторов, ну потому что такие грубые ошибки, аж стремно читать
"ноутбуки рассчитаны на массового покупателя, произведены в Китае"
Когда пару-тройку месяцев назад в ежедневной подборке новостей на VC проскочила инфа о том, что будут субсидироваться российские производители ноутбуков, комментаторы стебались:
"российских ноутбуков из китайских комплектующих"
"российских ноутбуков из китайских комплектующих, собранных в Китае"
Короче, не прошло и полгода
Происходит сознательное уничтожение экономики России.