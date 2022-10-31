Финансы
Артур Томилко

Сооснователь Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства Статьи редакции

В 2022 году он вошёл в топ-20 российского списка Forbes.

Источник: The Bell
  • Миллиардер Николай Сторонский, развивающий в Великобритании финтех-сервис Revolut, отказался от российского гражданства. «Ник — гражданин Великобритании», заявил The Telegraph представитель компании.
  • Revolut ожидает ответа по своей заявке на получения банковской лицензии в Великобритании, поданной в январе 2021 года. Положительной решение регулятора позволит получить доступ к дальнейшему финансированию.
  • 20 октября 2022 года Украина ввела санкции против российских компаний и предпринимателей, в том числе против отца Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского.
  • Представитель Revolut подчеркнул, что Сторонский отказался от российского гражданства до введения санкций против его отца.
  • В марте 2022 года Николай Сторонский осудил «спецоперацию» и призвал прекратить бои в Украине. Revolut запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссию за переводы в украинские банки.
  • В июне 2022 об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В октябре от российского гражданства отказался владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер, он живет в США с 2014 года.
Финансы
Константин Панфилов
Николай Сторонский, Revolut: «Банк — слишком старинное слово для нас» Статьи редакции

Интервью с основателем международного финтех-сервиса, который оценивается в $1,7 млрд.

На форуме «Финополис» в Сочи

#новость #сторонский #revolut

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85 комментариев
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 Igrok

миллиардеру хорошо. отказаться легко. а как быть обычным людям?

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Влад Борщ

Просто станьте тоже миллиардером и всё...

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3 комментария
Матвей Дубровин

все просто: стать миллиардером

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Эффект Доплера

То есть папка из Газпрома засунул ему в жопу золотую ложку, а теперь идите на*? Надеюсь его заканселят в этих англиях и разденут до нитки

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Рома Кунашко

Вот что удивительно - папок в газпромах с сыновьями много, а финтех стартапер-единорог - один. Может есть еще причины его успеха кроме богатого папки?

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10 комментариев
Михаил

А от папиных денег не отказался? Свой супер успешный стартап поднятый на украденные деньги с помощью национальном достоянии россии не передал красному кресту для помощи украине?

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николай

Это другое

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Сергей Немчинов

На украденные деньги покупают ламбо и квартиры в Монако или Филадельфии. И не парятся на какие-то стартапы.

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Алекс

Обязательно должен ответить и за папу, и за свой подъем в системе, из которой убежал. Личинки и матка - суть одно и то же.

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Jenya M

Те личинки, о которых вы говорите, никуда не уезжали, да их уже нигде и не ждут🙂

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Лаки Трейдер

Если русский говорит, что не любит Россию, не верьте ему, он не русский. Ф.М. Достоевский
P.S. Просто ещё один русскоязычный не будет ходить с нашим паспортом. И это прекрасно.

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Аня Деревянко

Тогда и папе надо отказаться

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Иван Иванов

Путин не говорит, но не любит, очень активно, пытается уничтожить даже. Он русский или русскоязычный?

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4 комментария
Ильдар Низаметдинов

Да и черт с ним. Он только благодаря своему папке стал млрд, без него не было бы стартапа.

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Сергей Немчинов

Вы реально считаете, что на рыночную стоимость компании влияет чей-то папка?

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Вадим Д.

А в 2023-м войдёт уже в нероссийский список Forbes.
Ох уж эти граждане Великобритании.

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Евгений Широков

Hy вот если честно, российская версия forbes порой какая-то дичь, по сравнению с иностранным оригиналом)

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1 комментарий
Alex

Клоун 🤡

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Jenya M

Это ты🤡

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Jenya M

Ничего страшного. Россия огромная страна, переживет.

Ждём, когда через 50-100 лет появятся новые Сторонские, Дуровы и прочие. Нужно всего лишь немного потерпеть 🙂

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Никита Иванов

Ну так Дуров не заявлял никогда, что он не любит Россию и что Россия это фу. Он очень нейтрально относится, можно сказать даже с любовью)) митинги устраивал, когда телегу банили.

Я думаю, что у него негативное отношение именно к властям и законам, а не к людям и стране.

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5 комментариев
Аня Деревянко

Так Сторонские ещё в наличии, есть шанс на таких же талантливых потомков, как отказавшийся)) говорят, что на детях гениев природа отдыхает, а на детях менеджеров Газпрома да Альфа-Банка вон трудится не покладая рук, одни гении

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3 комментария
Никита Иванов

В начале сво они выпустили заявление в котором писали, что мол Россия родня, но обстоятельства и санкции. Я думаю, что не стоит принимать близко к сердце. Англия сложная страна для России и когда у тебя банк работающий на Европу, гражданство может стать большой проблемой в ведение бизнеса.

Тут даже вопрос не в том, что он боится потерять бизнес/деньги, а в том, что бы продолжить заниматься делом, которое создал с нуля и которым гордится.

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Лаки Трейдер

Он гражданин мира. Ему удобно жить в Англии - отлично. В Англии начнутся трудности сразу переедет. Родина там, где комфортно и деньги делать можно.

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1 комментарий
Сергей Мазур

скорее всего вынуждают обстоятельства + заставляют публично заявить об этом. Была бы его воля, он бы по-тихому все сделал.

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николай

А на каком основании можно отказаться от гражданства РФ?

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Влад Борщ

Наличие второго например, Сторонский гражданство Великобритании имеет, на сколько помню.

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Юрий

Например, приобретя гражданство другой страны

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1 комментарий
Вадим Д.

Полагаете, таких оснований не имеется? Отказаться можно от гражданства любого государства, если есть ещё одно.

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rezraf

Просто так, каждый имеет право выйти из него

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22 комментария
Медиа Котик

На основании добровольного волеизъявления, при наличии какого-то другого.

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Вася Пражкин

На что только не идут миллиардеры, лишь бы бабки не отняли

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Aleksey Bobkov

хорошо устроился

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Печальный ящик

Проблемы с регулятором у него были не из-за гражданства, а из-за криптовалюты, насколько я помню.

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Полицейский колос

Легко отказываться от российского гражданства, когда есть какое-то другое. Большинству россиян, даже иммигрировавших годы назад, такая роскошь недоступна.

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