Сооснователь Revolut Николай Сторонский отказался от российского гражданства Статьи редакции
В 2022 году он вошёл в топ-20 российского списка Forbes.
- Миллиардер Николай Сторонский, развивающий в Великобритании финтех-сервис Revolut, отказался от российского гражданства. «Ник — гражданин Великобритании», заявил The Telegraph представитель компании.
- Revolut ожидает ответа по своей заявке на получения банковской лицензии в Великобритании, поданной в январе 2021 года. Положительной решение регулятора позволит получить доступ к дальнейшему финансированию.
- 20 октября 2022 года Украина ввела санкции против российских компаний и предпринимателей, в том числе против отца Сторонского — гендиректора АО «Газпром промгаз» Николая Сторонского.
- Представитель Revolut подчеркнул, что Сторонский отказался от российского гражданства до введения санкций против его отца.
- В марте 2022 года Николай Сторонский осудил «спецоперацию» и призвал прекратить бои в Украине. Revolut запустила мгновенные пожертвования в пользу Красного креста и отменила комиссию за переводы в украинские банки.
- В июне 2022 об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В октябре от российского гражданства отказался владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер, он живет в США с 2014 года.
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миллиардеру хорошо. отказаться легко. а как быть обычным людям?
Просто станьте тоже миллиардером и всё...
все просто: стать миллиардером
То есть папка из Газпрома засунул ему в жопу золотую ложку, а теперь идите на*? Надеюсь его заканселят в этих англиях и разденут до нитки
Вот что удивительно - папок в газпромах с сыновьями много, а финтех стартапер-единорог - один. Может есть еще причины его успеха кроме богатого папки?
А от папиных денег не отказался? Свой супер успешный стартап поднятый на украденные деньги с помощью национальном достоянии россии не передал красному кресту для помощи украине?
Это другое
На украденные деньги покупают ламбо и квартиры в Монако или Филадельфии. И не парятся на какие-то стартапы.
Обязательно должен ответить и за папу, и за свой подъем в системе, из которой убежал. Личинки и матка - суть одно и то же.
Те личинки, о которых вы говорите, никуда не уезжали, да их уже нигде и не ждут🙂
Если русский говорит, что не любит Россию, не верьте ему, он не русский. Ф.М. Достоевский
P.S. Просто ещё один русскоязычный не будет ходить с нашим паспортом. И это прекрасно.
Тогда и папе надо отказаться
Путин не говорит, но не любит, очень активно, пытается уничтожить даже. Он русский или русскоязычный?
Да и черт с ним. Он только благодаря своему папке стал млрд, без него не было бы стартапа.
Вы реально считаете, что на рыночную стоимость компании влияет чей-то папка?
А в 2023-м войдёт уже в нероссийский список Forbes.
Ох уж эти граждане Великобритании.
Hy вот если честно, российская версия forbes порой какая-то дичь, по сравнению с иностранным оригиналом)
Клоун 🤡
Это ты🤡
Ничего страшного. Россия огромная страна, переживет.
Ждём, когда через 50-100 лет появятся новые Сторонские, Дуровы и прочие. Нужно всего лишь немного потерпеть 🙂
Ну так Дуров не заявлял никогда, что он не любит Россию и что Россия это фу. Он очень нейтрально относится, можно сказать даже с любовью)) митинги устраивал, когда телегу банили.
Я думаю, что у него негативное отношение именно к властям и законам, а не к людям и стране.
Так Сторонские ещё в наличии, есть шанс на таких же талантливых потомков, как отказавшийся)) говорят, что на детях гениев природа отдыхает, а на детях менеджеров Газпрома да Альфа-Банка вон трудится не покладая рук, одни гении
В начале сво они выпустили заявление в котором писали, что мол Россия родня, но обстоятельства и санкции. Я думаю, что не стоит принимать близко к сердце. Англия сложная страна для России и когда у тебя банк работающий на Европу, гражданство может стать большой проблемой в ведение бизнеса.
Тут даже вопрос не в том, что он боится потерять бизнес/деньги, а в том, что бы продолжить заниматься делом, которое создал с нуля и которым гордится.
Он гражданин мира. Ему удобно жить в Англии - отлично. В Англии начнутся трудности сразу переедет. Родина там, где комфортно и деньги делать можно.
скорее всего вынуждают обстоятельства + заставляют публично заявить об этом. Была бы его воля, он бы по-тихому все сделал.
А на каком основании можно отказаться от гражданства РФ?
Наличие второго например, Сторонский гражданство Великобритании имеет, на сколько помню.
Например, приобретя гражданство другой страны
Полагаете, таких оснований не имеется? Отказаться можно от гражданства любого государства, если есть ещё одно.
Просто так, каждый имеет право выйти из него
На основании добровольного волеизъявления, при наличии какого-то другого.
На что только не идут миллиардеры, лишь бы бабки не отняли
хорошо устроился
Проблемы с регулятором у него были не из-за гражданства, а из-за криптовалюты, насколько я помню.
Легко отказываться от российского гражданства, когда есть какое-то другое. Большинству россиян, даже иммигрировавших годы назад, такая роскошь недоступна.