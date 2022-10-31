Выручка Euroclear выросла в два раза год к году на фоне заморозки активов российских инвесторов Статьи редакции
Компания не может заплатить им дивиденды из-за санкций и продолжает инвестировать активы.
- Международный холдинг Euroclear, обеспечивающий учёт ценных бумаг и выплат по ним, в два раза увеличил чистую прибыль за три квартала 2022 года по сравнению с тем же периодом прошлого года. На показатель повлияла заморозка активов российских инвесторов, пишет РБК.
- Из-за санкций ЕС в отношении Национального расчётного депозитария (НРД), который наряду с Euroclear входит в цепочку перечисления выплат, дивиденды и другие доходы от российских активов нельзя перевести инвесторам. Они продолжают храниться на счетах Euroclear.
- К концу сентября у компании накопилось €119,9 млрд не выплаченных в пользу россиян дивидендов, купонов и погашений по облигациям. Компания продолжила инвестировать эти средства в соответствии со своей бизнес-стратегией. В результате ей удалось заработать ещё €340 млн.
- Санкции США и ЕС, а также контрмеры России привели к потере выручки от бизнеса Euroclear, связанного с российскими инвесторами, но она была компенсирована увеличением процентного дохода от хранящихся бумаг. Из-за «беспрецедентного» влияния замороженных российских активов на финансовую отчётность, компания будет публиковать показатели по ним отдельно.
- ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня 2022 года. Из-за этого на его счетах оказались заблокированы иностранные бумаги российских резидентов на 6 трлн рублей, а российские банки, которые хранили часть валюты на корсчетах в НРД, столкнулись с их заморозкой.
- 16 августа Еврокомиссия допустила расчёты с НРД, если депозитарий не получит выгоды, а сделки будут согласованы с регуляторами. После этого НРД временно отменил комиссии за перевод российских ценных бумаг из иностранных депозитариев.
- 11 августа «Тинькофф» заявил о выкупе заблокированных активов клиентов своего биржевого фонда на 500 млн рублей.
- 7 октября «Тинькофф Инвестиции» запустили торги частью заблокированных акций и ETF — только для квалифицированных инвесторов.
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То есть, получается, что ес ввел санкции, а евроклир вместо того, чтобы честно отложить деньги россиян до разморозки просто самостоятельно ими распоряжаются как им угодно, да?
Получается, право собственности можно засунуть в одно место и подтереться?
Как и право на территориальную целостность, но это другое же ;-)
А можно пояснить - тут про чью терр целостность?
Армении, Ирана, Ирака, Сирии, Вьетнама, Афганистана, Югославии?
а какие регионы аннексировали в этих странах? ну существующих на данный момент
Ватники передергивают на красно-сине-бело полосатый со звездочками больше, чем сами Американцы. Это уморительно 🤡
Аннексия территорий была, или это только фашистская федерация до этого додумалась?
Когда деньги хранятся в банке, они тоже не лежат под подушкой, они вкладываются банком в активы, те же кредиты выдаются вашими деньгами.
Деньги должны работать, смысл им лежать. Не работающие деньги - сгоревшие деньги.
А Вы с февраля чему-то всё ещё удивляетесь?
Российские инвесторы уникальны в мире - на них зарабатывают все, кому не лень - банки, брокеры, клиринги. Не удивлюсь, если и налоговая за что-то им начислит еще.
Вот так легко и непринуждённо можно умножить выручку компании на 2 (правда, не по своему желанию, так что способ подходит не всем).
Вы вообще существуете за пределами вц?
Он передовой ИИ, альфа модель редакции VC)
Где-то там и мои 100 евро завалялись...
Необоснованное обогащение однако 🤣
А если их инвестиции прогорят, потом разведут руками?!
Где экономический массад? Они не должны спать спокойно после своих действий. Каждого к ответу там.
Да пропивают они наши дивы, твари!
А потом, если будет принято решение о разморозке, вернут инвесторам с процентами?