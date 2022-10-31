ЦБ зарегистрировал новую платёжную систему «Астрасенд» для переводов долларов и рублей за рубеж Статьи редакции
Список стран, куда можно будет отправить деньги, пока не опубликован.
- Банк России зарегистрировал платёжную систему «Астрасенд». Её оператором стала небанковская кредитная организация «Инкахран».
- В документах указано, что через систему можно будет переводить рубли и доллары за границу и по России. Список стран опубликуют в ближайшее время.
- «Инкахран» — частная компания в сфере инкассации. В 2015 году получила лицензию на банковскую деятельность. «Астрасенд» — вторая система, зарегистрированная ЦБ в 2022 году. В апреле в реестр внесли платёжную систему Hello.
- В середине сентября Минфин США пригрозил санкциями иностранным банкам, которые продолжают сотрудничать с оператором российской платёжной системы «Мир».
- В конце октября Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России работает с зарубежными партнёрами, чтобы запустить работающую за границей альтернативу картам «Мир».
- При этом два российских банка запланировали установить платёжные терминалы в Турции и ОАЭ, через которые можно будет оплатить покупки картами российской системы, узнал РБК.
2825 просмотров
Типа посылаешь деньги, а они уходят в Астрал? нет, спасибо
Не, инкассаторы же. Отправляешь деньги онлайн, они их выводят и на грузовиках везут через границу))
Так у нас казалось бы дефицит наличной валюты, судя по разнице с биржевым курсом, какой смысл?
Это юмор
тогда уж в астральный песок
Ох*енное название пацаны, впрям как моя аппка "astrasend.com"
🤨
Домен не отечественного провайдера арендуете? А то вдруг, чтобы вам принудительный ребрендинг не делать :)
Неа, мы с латвии, домен с евро-провайдера
Тогда нормуль :)
Введут на нее санкции и хана затеие
план надёжный
Как швейцарские часы
Как Швейцарские часы
Ты реально зарегался только для того чтобы сделать этот коммент?)
По документам на реалиализацию требуется хулиард рублей
На деле: CTRL-R (МИР|MIR) на Астрасенд
*бало SWIFT'а представили?
А чо его представлять. Чтоб отправить $ в США или € в Европу системой астрасенд, американские и европейские банки должны с этой системой начать работать. А они начнут? СНГшные может начнут, но быстро закончат
Эта система не для Европы и США делается
Ну и на хуя она тогда нужна?
Чтобы мы радовались что у нас всё хорошо...
Ну так и Мир не для них, какой итог?
Недавно был в Турции, снимал с Мира, все хорошо.
Недавно была в Турции, специально оформила карту мир. Всё действительно было хорошо, но! на пути туда (в третью страну через Турцию в конце сентября), на пути обратно в начале октября всё было уже "извините, ваша карта не обслуживается".
Тогда ждем, пока под это дело создадут отдельный банк в стране-корреспонденте, кладущий болт на санкции
Кто-то из государства хочет отжать трафик у Золотой короны?
Ой не говорите им, что она существует
Это как Мир или как Золотая Корона? Зачем через нее отправлять доллары, если это вражеские бумажки?
Ничего не понятно, но очень интересно
Просто надо сделать p2p как на бинанс, только отечественный. Просто копию p2p.binance.com
Можно просто HTML код скопировать, я программист - знаю, как это работает!
Тогда уж принтскрин
Ну да.
Per aspera ad astra, у нас во всем так.
Не "Астрасенд", а "Звёздная посылка". Берегите корни русского языка.
По любому под санкции не попадет. Думаю выстрелит.