Финансы
Маша Цепелева

ЦБ зарегистрировал новую платёжную систему «Астрасенд» для переводов долларов и рублей за рубеж Статьи редакции

Список стран, куда можно будет отправить деньги, пока не опубликован.

  • Банк России зарегистрировал платёжную систему «Астрасенд». Её оператором стала небанковская кредитная организация «Инкахран».
  • В документах указано, что через систему можно будет переводить рубли и доллары за границу и по России. Список стран опубликуют в ближайшее время.
  • «Инкахран» — частная компания в сфере инкассации. В 2015 году получила лицензию на банковскую деятельность. «Астрасенд» — вторая система, зарегистрированная ЦБ в 2022 году. В апреле в реестр внесли платёжную систему Hello.
  • В середине сентября Минфин США пригрозил санкциями иностранным банкам, которые продолжают сотрудничать с оператором российской платёжной системы «Мир».
  • В конце октября Эльвира Набиуллина рассказала, что Банк России работает с зарубежными партнёрами, чтобы запустить работающую за границей альтернативу картам «Мир».
  • При этом два российских банка запланировали установить платёжные терминалы в Турции и ОАЭ, через которые можно будет оплатить покупки картами российской системы, узнал РБК.

#новость #цб

2825 просмотров
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35 комментариев
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 Александр Соколов

Типа посылаешь деньги, а они уходят в Астрал? нет, спасибо

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Олег Михалевич

Не, инкассаторы же. Отправляешь деньги онлайн, они их выводят и на грузовиках везут через границу))

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Бублик

Так у нас казалось бы дефицит наличной валюты, судя по разнице с биржевым курсом, какой смысл?

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Аня Деревянко

Это юмор

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Михаил Затолокин

тогда уж в астральный песок

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Clash

Ох*енное название пацаны, впрям как моя аппка "astrasend.com"

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Sayf67

🤨

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jonewayne

Домен не отечественного провайдера арендуете? А то вдруг, чтобы вам принудительный ребрендинг не делать :)

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Clash

Неа, мы с латвии, домен с евро-провайдера

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jonewayne

Тогда нормуль :)

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Андрей

Введут на нее санкции и хана затеие

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Aleksey Bobkov

план надёжный

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Никита

Как швейцарские часы

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Владислав Валиев

Как Швейцарские часы

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Никита

Ты реально зарегался только для того чтобы сделать этот коммент?)

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Деда Миша

По документам на реалиализацию требуется хулиард рублей
На деле: CTRL-R (МИР|MIR) на Астрасенд

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Доктор Богомол Тобогган

*бало SWIFT'а представили?

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Аня Деревянко

А чо его представлять. Чтоб отправить $ в США или € в Европу системой астрасенд, американские и европейские банки должны с этой системой начать работать. А они начнут? СНГшные может начнут, но быстро закончат

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Доктор Богомол Тобогган

Эта система не для Европы и США делается

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Не рожала

Ну и на хуя она тогда нужна?

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Молодой кубок

Чтобы мы радовались что у нас всё хорошо...

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Аня Деревянко

Ну так и Мир не для них, какой итог?

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Доктор Богомол Тобогган

Недавно был в Турции, снимал с Мира, все хорошо.

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Аня Деревянко

Недавно была в Турции, специально оформила карту мир. Всё действительно было хорошо, но! на пути туда (в третью страну через Турцию в конце сентября), на пути обратно в начале октября всё было уже "извините, ваша карта не обслуживается".

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Доктор Богомол Тобогган

Тогда ждем, пока под это дело создадут отдельный банк в стране-корреспонденте, кладущий болт на санкции

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Alx Pim

Кто-то из государства хочет отжать трафик у Золотой короны?

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Аня Деревянко

Ой не говорите им, что она существует

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Бублик

Это как Мир или как Золотая Корона? Зачем через нее отправлять доллары, если это вражеские бумажки?

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Аня Деревянко

Ничего не понятно, но очень интересно

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Александр Полозов

Просто надо сделать p2p как на бинанс, только отечественный. Просто копию p2p.binance.com

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jonewayne

Можно просто HTML код скопировать, я программист - знаю, как это работает!

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Игорь Протасов

Тогда уж принтскрин

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Жесткий чайник

Ну да.
Per aspera ad astra, у нас во всем так.

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33_rublya

Не "Астрасенд", а "Звёздная посылка". Берегите корни русского языка.

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Ха Ха

По любому под санкции не попадет. Думаю выстрелит.

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