Олег Тиньков отказался от российского гражданства Статьи редакции
Он опубликовал справку об этом, датированную 26 октября 2022 года.
- Олег Тиньков рассказал о выходе из российского гражданства в Instagram*. Вместе с фотографией справки он опубликовал антивоенное сообщение: «Не могу видеть как мои бывшие соотечественники убивают и грабят просто так мирных людей. Я хочу это всё "развидеть", особенно после того, что мне пришлось пережить последние три года (три года назад Тинькову поставили диагноз лейкемия — прим. ред.)».
- 19 апреля Тиньков публично осудил «спецоперацию» в Украине. В компании пост предпринимателя назвали его «личным мнением» и подчеркнули, что он — «не сотрудник, а один из 20 млн клиентов». А затем объявили, что сменят название.
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times бизнесмен заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости.
- В июне 2022 об отказе от российского гражданства сообщил основатель инвесткомпании Freedom Finance Тимур Турлов. В октябре от российского гражданства отказался владелец венчурного фонда DST Global Юрий Мильнер, он живет в США с 2014 года. В октябре аналогичное решение принял сооснователь сервиса Revolut Николай Сторонский.
*принадлежит признанной экстремистской в России Meta.
9260 просмотров
Легко отказываться от российского гражданства, когда есть какое-то другое. Большинству россиян, даже иммигрировавших годы назад, такая роскошь недоступна.
и когда уже вывез дохреналлион из бывшей страны
Откуда вылезли все эти по шаблону "легко когда ты богат" о таких новостях? (если прям для вас такой отказ - желание, то, думаю, найдутся страны, которые вам дадут другой паспорт - Африка, Азия...).
Вы не о том думаете. Люди жили годами и не отказывались, оно и не особо мешало - ну другой паспорт показывали бы на таможнях, но отказались.
А чичварки кстати отказался или ещё не?
Да и зачем им это делать, большинство не медийные личности.
Бывают кейсы, но это редко когда реально нужно.
получить гражданство страны ЕС можно за 5-10 лет, было бы желание
Ещё один тоже россиянин с гражданством Израиля? ;)))) от США же он отказался... Какое там аатоматом дают :))) цирк да и только ;)
Интересно а тот диктатор которого называть нельзя, если всё накроется медным тазом сможет тоже отказаться от гражданства, когда сбежит туда откуда не выдают и где гражданство автоматом дают? ;)
Завидно?
многие такие россияне и не хотели получать гражданство США, например, из корыстных побуждений
Читал закон очень давно, насколько помню - отказаться от гражданства РФ без наличия другого невозможно. Откажут, выписаться "в никуда" нельзя.
Наверное принял той страны власти которого и не грабят и не убивают.
Это какой?
Two faces. Когда загорелась возможность изъятия активов как у друганов, сразу раша гудбай. А как ‘Путин император’ когда выгодно ляпнуть ерунду, так норм. Впрочем, все что он написал вполне логично, но если только абстрагироваться от персоналити этого персонажа.
Про путина императора это на столько жирный сарказм, что я даже не знаю кем надо быть, чтобы этого не понимать.
"Путин император" когда было то? Не думал, что людям свойственно менять своё мнение?
Только он сначала высказался, а потом уже изъятие активов маячило, вы не соблюдаете хронологию или просто морозите чушь
Что то Тиньков начал "торговать" своей болезнью
ну вы знаете он же первый человек в россии который всё это пережил за последние три года
Аххахахахааахах
Гражданин Тиньков вообще имеет чуткий нюх и от текущего гражданства отказывается как только пахнет деньгами.
Опять возьмёт американское, от которого отказался, чтобы скрысятничать на налогах?
у него кипрское
Теперь главное всем, кто отказался заявить об этом погромче в иностранных СМИ, а то как-будто зря отказывался. Что-то подсказывает мне, что не на отказ от гражданства рассчитывали те, кто санкции на элиту накладывал, а на что-то другое
Это новый виток пропоганды, им же надо поддерживать кейс что все богатые, здоровые, умные, молодые, специалисты, не алкаши только уезжают.
Сколько же сюда ботов налетело. Видимо в самое сердце кого-то кольнуло
Эм, возникает стойкое ощущение, что Олег правильно сделал. Уж лучше совсем без гражданства, чем такие сограждане
часть корабля, часть команды
Кольнуло ботов в сердце! В процессор штоль?
Эксперты, объясните глупому мне.
Тиньков кричал об императоре Путине, когда банк бил рекорды котировок. Потом его прижали и заставили выбрать сторону под угрозой санкций. И вдруг ему стало стыдно быть русским и вдруг он начал топить за пацифизм в инсте.
Но при этом русский олигарх Потанин, приближенный ближе некуда к кремлю, одним днем, по-пацански, выкупил долю в его бизнесе, хотя мог и тянуть переговоры и выжимать до последнего, время не на Тинькова играло. Заплатил миллионов 200. Деньги, очевидно, не в России уже (я из деревни просто, как это так из Мордора кровавого во время войны дают вывести кучу бабла?).
При этом Тиньков говорил на вручении диплома сыну, что надо отомстить Путину за украденные активы (хотя он сам продал их).
А еще Тиньков громко заявлял о том, что он создаст в России эндаумент и искоренит взрослую лейкимию. Хотя на 200 миллионов и отказавшись от паспорта никаких эндаументов уже не будет. Но при этом Тиньков, чтобы не щемили по углам, мочь свободно передвигаться и кайфовать по западному миру, отслюнявил дяде Сэму примерно 500 млн $ (который прямо сейчас без приглашения проводит сво в Сирии и поставляет оружие китайскому донбассу, провоцируя очередную кровавую бойню). Не на эндаумент или парк со стадионом на Родине, а чтобы никто не щемил по углам Британии. Все правильно или я не догоняю чего-то?
Что за чушь ты пишешь...какие санкции, какой выбор сторон ?))) Тиньков всю жизнь зарабатывал ТОЛЬКО в России ! Он мог бы спокойно сидеть ровно на жопе и не дёргаться. Заплатить штраф штатам, вылечиться и благополучно вернуться в РФ дальше целоваться в десна с Песковым на вечеринках и жить не тужить всю оставшуюся жизнь как минимум )))а может и ещё парочку
Так в чём вопрос? Последнее его интервью у Дудя не видел что ли?
Тинькофф банк! Тогда уж переименуйте бота-консультанта в мобильном приложении! 😅
Он же продал и свое имя и фамилию, все права принадлежат Тинькофф групп.
Откуда в людях в комментариях столько агрессии и негатива к новости, которая вообще ни коим образом их не касается и никак на них не влияет ? Вам то бы только сидеть и радоваться, если вы пишите из РФ конечно))) вы то останетесь в компании с ЛУЧШИМИ очевидно)))
Эти люди достойны своих окопов )))
И потеатральничать не забыл. Карету мне, карету.
Правильное решение 👏
Вовремя заболеть это то же искусство
Это вы про Жириновского?
Как известно, крысы первые бегут с корабля, как только начинает штормить
Главное не забывать, что бегут они с ТОНУЩЕГО корабля
Крысы как раз остались на корабле ))) Все нормальные люди уже свалили.
Некоторые мамы долларовых миллионеров вообще говорят, что это имитация крушения
Крысы, думаю, потом сильно расстраиваются, если корабль не утонул)
Вообще, почему людей это задевает? Чел под санкции попасть не хочет.
Да и в целом почему он не прав? Неужели игры, фильмы, книги с пацифисткой направленностью в русской культуре этих же русских людей не могут надоумить в том, что война - это преступление и убивать людей - это плохо?
Потому что смысл санкций был не в этом. Почему многих задевает, что люди уезжают из страны? Меня не задевает, как и его гражданство меня не задевает
Комментарий удален модератором
Вполне логично. Если государство отказалось от здравого смысла и катиться в пропасть, то смысл катиться вместе с ним. Русским он не перестанет быть и может опять подаст на гражданство в будущем, когда бесноватые уйдут из власти.
Галицкий создал парк, который приносит радость многим людям. Тинькофф просто уехал, хотя мог бы тоже чтото хорошее сделать для простых людей.
Целый парк!?? Ну надо же!!! Надо рейтинг новый составлять, сколько кто парков за жизнь сделал !
А с чего вдруг их вообще надо противопоставлять или сравнивать?
Я даже не спрашиваю, почему вообще Тиньков должен был вам (им, мне) что-то делать.
Правительство рф делает много «хорошего» для простых людей. И для украинских, и для российских.
«Блять, ну сколько можно-то?»
Чего всех вдруг волнует, какое гражданство у Олега?
Нас не волнует, просто новости читаем. Зачем в новостях написали какое гражданство у Олега?
Спроси у модераторов VC которые ну просто молниеносно реагируют на такие новости и с запаздывание сильным на иные.
Без рф гражданства меньше проблем в инвестировании европейских проектов и прочих бизнес инициатив. Вот и все. Олег был и остаётся бизнесменом, а все что вокруг хайп ради выгоды.
2023: Олег Тиньков сменил ФИО, чтобы не ассоциироваться с фашистским режимом
2024: ex. Олег Тиньков сменил внешность, чтобы его не приняли за русского
2025: ex. Олег Тиньков перестал писать буквы Т, Р, К, Е, Н, О, А, В, С, М, Х
О, флеш-моб обиженок )
С этого комментария прошло всего полтора года
https://vc.ru/finance/219278-pochemu-uspeh-banka-tinkoff-nevozmozhno-povtorit-v-evrope?comment=2566547
Ну Британия вроде как не в ЕС)))))
Бывший владелец банка не может видеть как «грабят просто так мирных людей».
Яснопонятно.
Ясно понятно это то, что любой "грабеж банка" каждый конкретный клиент подписывает ДОБРОВОЛЬНО и СОБСТВЕННОРУЧНО ))) так вопрос к тиньку или к идиотам которые на это соглашаются ???
Это фиаско, Олег Тиньков!
Россия не ограничивается исключительно спецоперацией в Украине. Россия - это искусство, огромная история и обычные люди, которые имеют такие ценности, которые весьма далеки от войны. Меня не спрашивают, конечно, но я бы не отказывалась от гражданства только из-за того, что моя страна участвует в боевых действиях. Нельзя сводить целые страны к тем войнам, которые они ведут. Представьте себе, если бы США свели только к военным спецоперациям, которые они вели, ведут и будут ещё? Довольно унылая картина получается. А вот если бы мои репутация, бизнес и финансы зависели от гражданства, то, возможно, тогда я бы отказалась от паспорта, если бы прагматизм в моей душе победил.
Ты женщина, это всё объясняет.
Ну так всё искусство, которое мне интересно из российского – теперь под запретом в самой России, большинство современных деятелей, которые мне интересны – в вынужденной эмиграции, в чёрном списке у российских властей. Так что не надо отождествлять государство (раз мы говорим о гражданстве а не о происхождении) с искусством.
Это нужно некоторым европейским лидерам объяснять, а не в комментах на vc)
Даже талибы занимаются искусствомобычные люди, которые имеют такие ценности, которые весьма далеки от войны
давно с обычными людьми разговаривали? особенно теми кто родился в совке и всю информацию из телевизора получает? а таких у нас большинство, между прочимесли бы США
не надоело ещё?
Предчувствую возобновление тренда на отказ от российских паспортов
Отказаться от того, что завещали тебе родители, от того, что ты не выбирал - довольно странный поступок. Он скорее свойственен тем, кто-когда либо покупал гражданство, но не все остальным.
Завещали? Вообще-то гражданство в России больше выглядит как закрепление крепостных.
Ты проклят бременем родителей на всю жизнь? :)
Главное - чтобы обратно не давали им уже ;)
Банк то наконец уже вспомнит что хотел переименоваться? )
Как приятно, иметь, то, чего нет у Тинькова
Хехе, анекдотичная ситуация получается, про грабеж говорит владелец бывший банка.
Олегу уже неверной отказываться от гражданства. До этого был отказ от гражданства США, теперь от гражданства РФ. Пора мне закрывать счет в его банке.
Они уже созывают внеочередной совет директоров, чтобы понять, как пережить этот катастрофический удар.
нет у него банка. да и не было никогда. Банк с его вывеской всегда имел западный капитал
Новый флешмоб
Илон Маск возьмет Российское гражданство
Наверное ультиматум поставили. В любом случае спасибо Олегу за Бизнес секреты
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Перепись плешивых объявляется открытой
Настоящий патриот. В России все лучшее, когда ты очень далеко. Здоровья лицемеру Олегу.
Решение Тинькова отказаться от российского гражданства может ускорить отказ Tinkoff банка от своего названия. У банка появится возможность обновить репутацию, сменив бренд и повесив все свои многочисленные попытки отнять деньги своих клиентов сравнительно честным способом на заветы своего основателя Олега Тинькова. Типа это все он, а мы то - нет, не такие. Вот сейчас как сменим название, так и станем другими - клиентоориентированными.
и прямо станут? сменят на Потанинофф?
Опять вскукареки обиженок, которым опять что-то не дали, своровали, вывезли и вообще сволочи, одни они молодцы умные в белом пальто стоят красивые.
КоМментарии
Позор, что тут еще сказать.
А какое гражданство теперь у Олега? Итальянское?
А как же: ‘России нужен император’?
Ну вот он, фигачит страну на дно. Не подходит что ли?
Его семья не отказалась? Если так то можно вернут по упрощенке
у его семьи давно уже нет гражданства РФ.
Тиньков может себе позволить
Налоги все заплатил?
🤦♂️
Парад суверенитетов 2.0
Кто бы мог подумать, что за пару лет ему сначала придется отказаться от гражданства США, а потом и РФ
Достойно.
По красоте <3
Поясните, а как он отказался так просто? Там год ожидания для простых смертных, пока тебе разрешат из гражданства выйти.
А в период мобилизации так и вовсе сложнее все.
Не надо год ждать, 3-4 месяца консульство рассматривает такие заявления. Главное бумажки все собрать заранее.
Видать загодя начал
Mr. Капитал Выгодович Прибылев
Ой чего творится то...
Поддерживаю на 100%.
Почитал диванных экспертов, с уверенностью объясняющих причины действий Тинькова и снова вспомнил Тадао нашего Ямагучи:
«Когда ты рассказываешь о том, как устроен мир, ты больше говоришь о себе, чем о мире»
Заработал в РФ миллиарды, и такая благодарность.
Не зря я все говно-карты от Тинька закрыл.
Капиталисты такие. Если бы не Россия, где бы он заработал?
Помнится, один из самых известных инвесторов США Баффет неоднократно говорил что он очень любит свою страну. Потому что где бы он смог заработать столько денег, в других местах его таланты могли бы не понадобиться.
Эх когда-то я на него равнялся... книги бесценны его, лучше читать их и не смотреть на текущевого Тинькова.
Неужто снова США гражданство принял? Эх ты фраер, чтож ты сдал назад.