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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 1 ноября: доллар — 61,62 рубля, евро — 61,12 рублей.

Курсы на Forex на 08:21 мск: доллар — 61,77 рубля, евро — 61,25 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,87 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,93 рубля, евро — по 67,08 рубля.

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Кто и как адаптируется

Часть российских клиентов, работавших с американским Interactive Brokers, начала переходить к российским брокерам. Один из источников «Ъ» утверждает, что процесс начался в августе-сентябре, а связан он с расконвертацией (канселяцией) депозитарных расписок, выпущенных на российские бумаги.

Объединенная киносеть «Формула кино» и «Синема Парк» обратилась в суд с требованием обязать IMAX исполнять свои договорные обязательства. IMAX прекратила работу в России в июне, но другие сети кинотеатров если и обращаются из-за этого в суд, то только с требованием, наоборот, расторгнуть контракт.

Минцифры планирует определить три наиболее перспективные для господдержки отечественные операционные системы, включенные в реестр российского ПО. В дальнейшем министерство хочет обязать российских разработчиков адаптировать свое ПО под эти системы, говорят источники «Ъ».

Брокеры начали открывать квалифицированным VIP-клиентам прямой доступ к иностранным бумагам. Торги будут проходить через западную инфраструктуру, сервис уже предоставляют «Финам» и «Цифра Брокер».

«Ростех» может передать контроль в дочерней компании «Спектр», занимающейся разработкой телекомоборудования 4G/LTE и 5G, в обмен на инвестиции институциональных инвесторов, институтов развития или других организаций.

Совет блогеров при Совете Федерации попросил Владимира Путина пересмотреть решение о блокировке соцсетей Instagram и Facebook (принадлежат Meta, которая признана экстремистской организацией и запрещена в России). Аналогичное обращение они направили зампреду Совбеза РФ Дмитрию Медведеву.

Какие есть проблемы и трудности

Российский Forbes, приостановивший выход печатной версии из-за резкого падения рекламных доходов, начинает судиться с рекламодателями. Издание подало иск к холдингу Roust из-за долга, образовавшегося еще в 2021 году. Участники рынка говорят, что издатели редко судятся с рекламодателями, но в условиях кризиса уже не могут предоставлять длительные отсрочки по оплате клиентам независимо от размера задолженности.

Контекст

Частичная мобилизация в России точно завершена, в этом вопросе поставлена точка, заявил Владимир Путин. Он сказал, что «не задумывался», нужен ли отдельный указ для завершения мобилизации, но пообещал посоветоваться по этому поводу с юристами.

За сентябрь в Казахстане число банковских карт выросло на 10% год к году — это максимум с начала весны. Одновременно после двухмесячного спада возобновился рост переводов из России — в десять раз.

Два источника «Известий» рассказали, что к внесению в Госдуму готовится законопроект об уголовном наказании для уклоняющихся от мобилизации.