Финансы
Маша Цепелева

Олег Тиньков объявил, что начнёт отзыв бренда «Тинькофф» у банка Статьи редакции

И добавил, что не удалял пост об отказе от российского гражданства.

  • В Instagram* пропал пост Олега Тинькова от отказе от российского гражданства. Бизнесмен опубликовал новый, в котором снова высказался против военных действий в Украине и предположил, что исчезновение поста связано с «путинскими троллями».
  • Предприниматель добавил, что начнёт отзыв бренда у банка «Тинькофф». Редакция vc.ru отправила компании вопросы об этом.

Я начинаю процесс отзыва своего брэнда «Тинькофф» из банка. Когда меня отключали от емейлов и банка Оливер Хьюз и Станислав Близнюк в марте, после их звонка в администрацию президента, они мне объяснили, что их заставили меня «изолировать» и сменить имя, так как ассоциируется с врагом народа… Помню, был пресс-релиз на эту тему, что поменялось? ... У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в «Потанин-Банк»... а моё имя не должно ассоциироваться с фашизмом.

Олег Тиньков
  • В 2020 году «Тинькофф» подал заявку на регистрацию бренда AI Bank. Тогда компания объясняла, что это не ребрендинг, а новая концепция.
  • 22 апреля 2022 года «Тинькофф» объявил, что сменит название, потому что «перерос именной бренд». В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
  • 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times Тиньков заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Потанин говорил, что заплатил «сотни миллионов долларов».
Фото «РИА Новости»

*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России

#новость #тинькофф

9491 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
102 комментария
Написать комментарий...
 Ащьф Лштшфум

как насчет WagnerGroup Bank?

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

подадут в суд родственники великого композитора и тоже отожмут имя

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Павел Лебедев

Банк ПотапЪ

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
okman

reptiloid .net

Ответить
Развернуть ветку
Васисуалий Лоханкин

Округление оплат для закупки квадракоптеров в комплекте?

Ответить
Развернуть ветку
Qwerty54321

Prigozhin team

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист

ZOV Bank

Ответить
Развернуть ветку
Александр Повольнов

Получается как бы WagGroup, дасис-ауто найдут)

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

Всё ещё выбирают среди "достойных" фамилий? Можно: «Пу и По» – самый-самый банк. В народе будет "Пупа-банк".

Ответить
Развернуть ветку
Николай

ЗаПуПа

Ответить
Развернуть ветку
4 комментария
Valentin G

ты сделал мой день.

Ответить
Развернуть ветку
Yan

Зачем продавал? Как будто денег у него не было без продажи?

Ответить
Развернуть ветку
Инженер-душнила

Лунтик проснулся

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Александр Зайцев
Ответить
Развернуть ветку
Иван Кизикин

Заставили значит под давлением каких либо санкций
(Чисто моё мнение, если что то не так буду не против услышать мнение знающих людей)

Ответить
Развернуть ветку
5 комментариев
Порфирий

Непонятно зачем только так публично со сканом справки, с этой фразой "бывшими соотечественниками", типа если плохо дистанцирует себя от России иностранного гражданства лишат?
Все думали что старичок на дожитие пошел, а вон ещё может пару новостей на виси сгенерить.
Олег, старичок, возвращайся на виси, все готовы и все в сборе, тебя не хватает

Ответить
Развернуть ветку
Dmitry Pasyutin
Ответить
Развернуть ветку
Никита Иванов

Мы ему теперь бывшие соотечественники, теперь выбирает новый «родной» ресурс для статей.
Хотя я не понял фразы «я больше патриот чем вы», но при этом гадит своим же соотечественникам на которых зарабатывал.

Ответить
Развернуть ветку
Твой кошмар

Как это зачем? Для хайпа. Как же ему теперь харчеваться? А тут шанс заработать на интервью еще копеечку.

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

А он здесь коментил?

Ответить
Развернуть ветку
3 комментария
lakoros

Еще и весь банк фашистами обозвал.

Ответить
Развернуть ветку
Ivan Susanin

Публично, чтобы составители санкционных списков точно зачли

Ответить
Развернуть ветку
Chris Mei

Т и Точка

Ответить
Развернуть ветку
Andrey Kulakov

Титькофф

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Советник Альянса

Кубышкофф

Ответить
Развернуть ветку
Arsenii

Может наконец-то этот уебищный лого-герб поменяют...

Ответить
Развернуть ветку
Деда Миша

Лучше уж герб, чем однотипная галочка, которая есть иконка хулиарда разных приложений

Но вообще есть идея
Вместо Льва - счеты (проценты по кредиту)
Вместо меча - телефонная трубка (коллекторы и зазывалы)

Ответить
Развернуть ветку
Галя Перидол

Герб охуенный

Ответить
Развернуть ветку
се ля ви

герб охуенный, чем то старым и стабильным навевает

Ответить
Развернуть ветку
Bruce Robertson

Пошел ты нахер, Олежа. До 2022 тебя ничего не смущало.

Ответить
Развернуть ветку
Alex Anselm Melnikoff

так-то некоторых особо неторопливых аж до 21 сентября ничто не смущало и даже не намекало

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Семен Дудник

Идей будет много, но выберут какую-то хрень, скорее всего

Ответить
Развернуть ветку
jellyfish

Так Тинькофф Банк и так ведь уже весной объявлял о ребрендинге...

Ответить
Развернуть ветку
Саша Прохоренко

Вот именно, что объявлял, но не сделал. Тот же Потанинский росбанк от соситы женераль уже отмыли

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Потом опровергли и сказали все права им принадлежат.

Вообще интересная ситуация, все же компания заканчивается в названии на фф, а не на в.

Но никто договоров о продаже не видел и что там. Может быть и правда не все права на бренд принадлежат TCS групп.

Выглядит как попытка навредить бывшей свой компании.

Ответить
Развернуть ветку
Традиционный дебаркадер

Наверное, будет Т Банк

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Потом будет я забираю букву "Т" из России и начинаю ее отзыв.

А вообще название Т банк вроде норм и стилистику в целом можно будет сохранить.

Ответить
Развернуть ветку
1 комментарий
Павел Портной

— Почему у вас в названии две «ф»?

— Эта история началась в Петербурге, когда у меня была пивоварня. Немец, который поставлял мне оборудование, спросил: «Как ты пиво назовёшь?» Я сказал, что «Наше пиво», а он ответил: «Ты не можешь назвать его так. Ты должен назвать его "Тиньков"! У нас в Германии всё называют своими фамилиями. Иначе ты не несёшь ответственность за качество своего продукта». Это был бандитский Петербург, все скрывались, не хотели афишировать бизнес. И я принял соломоново решение — добавил две буквы «ф» на всякий случай. Вроде это и Тиньков, а вроде и не Тиньков.
© Олег Тиньков 25 мая 2018

Ответить
Развернуть ветку
Veaceslav Kunitki

Ну т.е. ответственность он уже тогда нести не хотел. ;0)
Хули теперь ноет что имя его?

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Игнатов

Zинькофф банк и точка)

Ответить
Развернуть ветку
Яна Ангелова

Радикально 😂

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Тогда уже Синькофф банк, банк для алкашей. И в рекламе "возьми нашу супер карточку, чтобы было бабло на похмелье".

Ответить
Развернуть ветку
Artem Belikov

«Банк и точка»

Ответить
Развернуть ветку
Яна Ангелова

Написала, пошла выше по комментам - уже есть такой же ваш)))
Лучшее решение, пожалуй 😂

Ответить
Развернуть ветку
noone

Прикрепляю скриншоты комментариев Олега Тинькова в Instagram от 30 марта, я просто все его комментарии читал. Он там положительно отзывается о Путине. Тогда у меня спали все иллюзии по поводу Олега

Ответить
Развернуть ветку
noone

Скриншоты делал лично, но в апреле Олег свои комментарии удалил

Ответить
Развернуть ветку
Игорь Субботин

Он писал потом в феврале-марте или говорил, что ошибался с этим, когда ему напоминали.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий

Z банк

Ответить
Развернуть ветку
Виталий

Зомбобанк

Ответить
Развернуть ветку
Мяу

Почитал коменты в инсте, он там прямо герой... только вот не в глазах у Россиян...

Ответить
Развернуть ветку
Миша Магадан
Почитал коменты в инсте, он там прямо герой.

Олег Юрьевич профи в пиаре.

Ответить
Развернуть ветку

Комментарий удален модератором

Развернуть ветку
Юрий Власов

Деньги на бочку! И точка!

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Смирнов

Техношок продал, где он сейчас?
Пельмени продал, и они где теперь?
Пивчанский и кафетерий свой продал — а оно где?
Вот и банк продал...

А еще что-то про блогеров говорил))

Ответить
Развернуть ветку
Андрей Любчиков

скатертью дорога

Ответить
Развернуть ветку
Слегка Придурковатый

Как ты говнобанк не назови, он таковым и останется.

Ответить
Развернуть ветку
VikGrig

Быстрее бы уж.....сколько можно тянут старое имя.

Ответить
Развернуть ветку
Бессмысленный волк

Ну, в принципе, его можно понять.

Ответить
Развернуть ветку
Онлайн-Аптека

простить и отпустить

Ответить
Развернуть ветку
житель подмоста

ПервыйСтальИнвестБанк

Ответить
Развернуть ветку
Anton S

Я вам запрещаю.jpeg

Ответить
Развернуть ветку
Никита

АйБанк

Ответить
Развернуть ветку
Яна Ангелова

ОйБанк ))

Ответить
Развернуть ветку
Светлана Завацкая

Думаю что от этого, банк сам по себе лучше не станет.

Ответить
Развернуть ветку
Dimitri B.

"Начал процесс отзыва" в переводе на русский означает: прав требовать сменить наименование банка у меня нет, но я буду кричать об этом в соцсетях

Ответить
Развернуть ветку
joke

Почему Олег упорно напирает на фашизм, когда фашизм это антикомунизм в первую очередь, комунзим в рф не запрешенн и кпрф одна из основных партий в парламенте. у них чото с головенкой, очень хочется громкое пафосное заявление сделать а постоянно обсераются

Ответить
Развернуть ветку
Денис

"Тинькоф" с одной "ф" назовут

Ответить
Развернуть ветку
Александр Повольнов

Враг народа — он и есть враг народа. Предатель, перебежчик, таких никто не любит, нигде они не свои.

Надеюсь сам банк 🏦 станет ещё лучше, давно пользуюсь и доволен всем. На название вообще параллельно, главное выгодный и удобный.

Ответить
Развернуть ветку
СвяТой_ТапоК

Красавчик.

Ответить
Развернуть ветку
Доктор Богомол Тобогган

Стареющий, никому не нужный, поднявшийся браток из 90ых хочет нашего внимания. Оо, как это мило!

Ответить
Развернуть ветку
Марат

а как это происходит, в российском суде? сомнительные шансы

Ответить
Развернуть ветку
Vitaly Ya

А мобильное подразделение Т мобайл 🤔

Ответить
Развернуть ветку
Приятель

Тинькову надо открыть свой банк, с блекджеком и шлюхами.

Ответить
Развернуть ветку
Яна Ангелова

Банк и точка.

Ответить
Развернуть ветку
Никита

Вагвоенпотанин банк - ввп банк

Ответить
Развернуть ветку
Михаил Октябрьский

TinkON

Ответить
Развернуть ветку
Евгений Смирнов

ThinkOff

Ответить
Развернуть ветку
Init Ds

За него уже все давно забыли.

Ответить
Развернуть ветку
Дмитрий Коробейников

Банк Двухсотый.

Ответить
Развернуть ветку
Artem Arinich

Я ж бесплатно, от себя, как гражданин, живя в своей стране которая отстаивает свои интересы, и мои дети и внуки будут жить в сильной стране, а не как Зимбабве

Ответить
Развернуть ветку
Artem Arinich

Че коменты удаляете? Вас как мету пора вносить в список) развелось тут агитаторов антирусских

Ответить
Развернуть ветку
Alessio Orso

Олежка там в инсте на Хьюза катит, называет земляным червем и не хорошим человеком.

Ответить
Развернуть ветку
Dateh.RU

Отказался от гражданства, откажись от русского языка.

Ответить
Развернуть ветку
Частичный Спецоператор

Ебурашкофф.

Ответить
Развернуть ветку
ЯжПрограммист
и предположил, что исчезновение поста связано с «путинскими троллями»

И тут дед постарался...

Ответить
Развернуть ветку
Лаки Трейдер

Ура! Название по сути хреновое

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 102 комментария
null