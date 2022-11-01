Я начинаю процесс отзыва своего брэнда «Тинькофф» из банка. Когда меня отключали от емейлов и банка Оливер Хьюз и Станислав Близнюк в марте, после их звонка в администрацию президента, они мне объяснили, что их заставили меня «изолировать» и сменить имя, так как ассоциируется с врагом народа… Помню, был пресс-релиз на эту тему, что поменялось? ... У вас новый хозяин, которым вы там манипулируете, ну и переименуйте его в «Потанин-Банк»... а моё имя не должно ассоциироваться с фашизмом.