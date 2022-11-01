Олег Тиньков объявил, что начнёт отзыв бренда «Тинькофф» у банка Статьи редакции
И добавил, что не удалял пост об отказе от российского гражданства.
- В Instagram* пропал пост Олега Тинькова от отказе от российского гражданства. Бизнесмен опубликовал новый, в котором снова высказался против военных действий в Украине и предположил, что исчезновение поста связано с «путинскими троллями».
- Предприниматель добавил, что начнёт отзыв бренда у банка «Тинькофф». Редакция vc.ru отправила компании вопросы об этом.
- В 2020 году «Тинькофф» подал заявку на регистрацию бренда AI Bank. Тогда компания объясняла, что это не ребрендинг, а новая концепция.
- 22 апреля 2022 года «Тинькофф» объявил, что сменит название, потому что «перерос именной бренд». В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times Тиньков заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости. Потанин говорил, что заплатил «сотни миллионов долларов».
*принадлежит Meta, признанной экстремистской в России
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как насчет WagnerGroup Bank?
подадут в суд родственники великого композитора и тоже отожмут имя
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Банк ПотапЪ
reptiloid .net
Округление оплат для закупки квадракоптеров в комплекте?
Prigozhin team
ZOV Bank
Получается как бы WagGroup, дасис-ауто найдут)
Всё ещё выбирают среди "достойных" фамилий? Можно: «Пу и По» – самый-самый банк. В народе будет "Пупа-банк".
ЗаПуПа
ты сделал мой день.
Зачем продавал? Как будто денег у него не было без продажи?
Лунтик проснулся
Заставили значит под давлением каких либо санкций
(Чисто моё мнение, если что то не так буду не против услышать мнение знающих людей)
Непонятно зачем только так публично со сканом справки, с этой фразой "бывшими соотечественниками", типа если плохо дистанцирует себя от России иностранного гражданства лишат?
Все думали что старичок на дожитие пошел, а вон ещё может пару новостей на виси сгенерить.
Олег, старичок, возвращайся на виси, все готовы и все в сборе, тебя не хватает
Мы ему теперь бывшие соотечественники, теперь выбирает новый «родной» ресурс для статей.
Хотя я не понял фразы «я больше патриот чем вы», но при этом гадит своим же соотечественникам на которых зарабатывал.
Как это зачем? Для хайпа. Как же ему теперь харчеваться? А тут шанс заработать на интервью еще копеечку.
А он здесь коментил?
Еще и весь банк фашистами обозвал.
Публично, чтобы составители санкционных списков точно зачли
Т и Точка
Титькофф
Кубышкофф
Может наконец-то этот уебищный лого-герб поменяют...
Лучше уж герб, чем однотипная галочка, которая есть иконка хулиарда разных приложений
Но вообще есть идея
Вместо Льва - счеты (проценты по кредиту)
Вместо меча - телефонная трубка (коллекторы и зазывалы)
Герб охуенный
герб охуенный, чем то старым и стабильным навевает
Пошел ты нахер, Олежа. До 2022 тебя ничего не смущало.
так-то некоторых особо неторопливых аж до 21 сентября ничто не смущало и даже не намекало
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Идей будет много, но выберут какую-то хрень, скорее всего
Так Тинькофф Банк и так ведь уже весной объявлял о ребрендинге...
Вот именно, что объявлял, но не сделал. Тот же Потанинский росбанк от соситы женераль уже отмыли
Потом опровергли и сказали все права им принадлежат.
Вообще интересная ситуация, все же компания заканчивается в названии на фф, а не на в.
Но никто договоров о продаже не видел и что там. Может быть и правда не все права на бренд принадлежат TCS групп.
Выглядит как попытка навредить бывшей свой компании.
Наверное, будет Т Банк
Потом будет я забираю букву "Т" из России и начинаю ее отзыв.
А вообще название Т банк вроде норм и стилистику в целом можно будет сохранить.
— Почему у вас в названии две «ф»?
— Эта история началась в Петербурге, когда у меня была пивоварня. Немец, который поставлял мне оборудование, спросил: «Как ты пиво назовёшь?» Я сказал, что «Наше пиво», а он ответил: «Ты не можешь назвать его так. Ты должен назвать его "Тиньков"! У нас в Германии всё называют своими фамилиями. Иначе ты не несёшь ответственность за качество своего продукта». Это был бандитский Петербург, все скрывались, не хотели афишировать бизнес. И я принял соломоново решение — добавил две буквы «ф» на всякий случай. Вроде это и Тиньков, а вроде и не Тиньков.
© Олег Тиньков 25 мая 2018
Ну т.е. ответственность он уже тогда нести не хотел. ;0)
Хули теперь ноет что имя его?
Zинькофф банк и точка)
Радикально 😂
Тогда уже Синькофф банк, банк для алкашей. И в рекламе "возьми нашу супер карточку, чтобы было бабло на похмелье".
«Банк и точка»
Написала, пошла выше по комментам - уже есть такой же ваш)))
Лучшее решение, пожалуй 😂
Прикрепляю скриншоты комментариев Олега Тинькова в Instagram от 30 марта, я просто все его комментарии читал. Он там положительно отзывается о Путине. Тогда у меня спали все иллюзии по поводу Олега
Скриншоты делал лично, но в апреле Олег свои комментарии удалил
Он писал потом в феврале-марте или говорил, что ошибался с этим, когда ему напоминали.
Z банк
Зомбобанк
Почитал коменты в инсте, он там прямо герой... только вот не в глазах у Россиян...
Олег Юрьевич профи в пиаре.
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Деньги на бочку! И точка!
Техношок продал, где он сейчас?
Пельмени продал, и они где теперь?
Пивчанский и кафетерий свой продал — а оно где?
Вот и банк продал...
А еще что-то про блогеров говорил))
скатертью дорога
Как ты говнобанк не назови, он таковым и останется.
Быстрее бы уж.....сколько можно тянут старое имя.
Ну, в принципе, его можно понять.
простить и отпустить
ПервыйСтальИнвестБанк
Я вам запрещаю.jpeg
АйБанк
ОйБанк ))
Думаю что от этого, банк сам по себе лучше не станет.
"Начал процесс отзыва" в переводе на русский означает: прав требовать сменить наименование банка у меня нет, но я буду кричать об этом в соцсетях
Почему Олег упорно напирает на фашизм, когда фашизм это антикомунизм в первую очередь, комунзим в рф не запрешенн и кпрф одна из основных партий в парламенте. у них чото с головенкой, очень хочется громкое пафосное заявление сделать а постоянно обсераются
"Тинькоф" с одной "ф" назовут
Враг народа — он и есть враг народа. Предатель, перебежчик, таких никто не любит, нигде они не свои.
Надеюсь сам банк 🏦 станет ещё лучше, давно пользуюсь и доволен всем. На название вообще параллельно, главное выгодный и удобный.
Красавчик.
Стареющий, никому не нужный, поднявшийся браток из 90ых хочет нашего внимания. Оо, как это мило!
а как это происходит, в российском суде? сомнительные шансы
А мобильное подразделение Т мобайл 🤔
Тинькову надо открыть свой банк, с блекджеком и шлюхами.
Банк и точка.
Вагвоенпотанин банк - ввп банк
TinkON
ThinkOff
За него уже все давно забыли.
Банк Двухсотый.
Я ж бесплатно, от себя, как гражданин, живя в своей стране которая отстаивает свои интересы, и мои дети и внуки будут жить в сильной стране, а не как Зимбабве
Че коменты удаляете? Вас как мету пора вносить в список) развелось тут агитаторов антирусских
Олежка там в инсте на Хьюза катит, называет земляным червем и не хорошим человеком.
Отказался от гражданства, откажись от русского языка.
Ебурашкофф.
И тут дед постарался...
Ура! Название по сути хреновое