Yandex Pay подключился к экосистеме платёжных сервисов «Тинькофф» Статьи редакции
Он пополнил список инструментов «Тинькофф Кассы»: Tinkoff Pay, Система быстрых платежей, сервис «Долями» и другие.
Теперь Yandex Pay, с помощью которого пользователи могут оплачивать покупки картой без ввода её данных, работает на сайтах, использующих «Тинькофф Кассу», объявила компания. Платежи с помощью сервиса «Яндекса» уже доступны более чем в 5000 онлайн-магазинах.
- Магазину не нужна регистрация в нескольких местах, предпринимателям нужно только нажать на кнопку в личном кабинете — новый способ оплаты добавится автоматически.
- «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в 2021 году, интернет-магазины могут установить кнопку на свои сайты. У «Тинькофф» есть аналогичный сервис Tinkoff Pay — его запустили в мае 2022-го.
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А потом Тиньков заберёт бренд и будет PuPo Pay.
Или по скрепному назовут: Единый Плательщик.
Put-In Pay
😄
Poo Pay
Цап-царап
Сегодня день новостей про Тинькофф 😃
Интеграция между РуПоиск Пэй и РуБанк. К чему эти непонятные названия? Яндекс, Тинькофф... тьфу
Yandex Pay уже как минимум 5 месяцев есть в тинькофф кассе 🤔
А на VC вон чё творится
https://vc.ru/u/348400/530320
сегодня прям какой то день новостей про тинька.
Проплатили что ль :)))