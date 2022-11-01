На рынке появляются новые платежные решения от разных игроков, но они, как правило, работают в пределах своих закрытых экосистем — это не очень удобно пользователям. Мы в «Тинькофф» строим открытую экосистему […]. Поэтому мы подключили Yandex Pay и готовы обсуждать интеграцию Pay-решений других участников рынка. […]

Мы видим, как растёт платежная конверсия благодаря Pay-сервисам: Tinkoff Pay повышает долю успешных операций на 30% по сравнению с оплатой банковскими картами