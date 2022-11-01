Финансы
Регулярный Филипп

Yandex Pay подключился к экосистеме платёжных сервисов «Тинькофф» Статьи редакции

Он пополнил список инструментов «Тинькофф Кассы»: Tinkoff Pay, Система быстрых платежей, сервис «Долями» и другие.

  • Теперь Yandex Pay, с помощью которого пользователи могут оплачивать покупки картой без ввода её данных, работает на сайтах, использующих «Тинькофф Кассу», объявила компания. Платежи с помощью сервиса «Яндекса» уже доступны более чем в 5000 онлайн-магазинах.

  • Магазину не нужна регистрация в нескольких местах, предпринимателям нужно только нажать на кнопку в личном кабинете — новый способ оплаты добавится автоматически.

На рынке появляются новые платежные решения от разных игроков, но они, как правило, работают в пределах своих закрытых экосистем — это не очень удобно пользователям. Мы в «Тинькофф» строим открытую экосистему […]. Поэтому мы подключили Yandex Pay и готовы обсуждать интеграцию Pay-решений других участников рынка. […]

Мы видим, как растёт платежная конверсия благодаря Pay-сервисам: Tinkoff Pay повышает долю успешных операций на 30% по сравнению с оплатой банковскими картами

Сергей Хромов, вице-президент «Тинькофф», руководитель «Тинькофф Кассы»

  • «Яндекс» запустил платёжный сервис Yandex Pay в 2021 году, интернет-магазины могут установить кнопку на свои сайты. У «Тинькофф» есть аналогичный сервис Tinkoff Pay — его запустили в мае 2022-го.

#новость #тинькоффкасса #yandexpay

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10 комментариев
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 Вадим Д.

А потом Тиньков заберёт бренд и будет PuPo Pay.
Или по скрепному назовут: Единый Плательщик.

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Влад Борщ

Put-In Pay

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Владислав Валиев

😄

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X5G814

Poo Pay

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Михаил Желтухин

Цап-царап

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noone

Сегодня день новостей про Тинькофф 😃

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Viacheslav

Интеграция между РуПоиск Пэй и РуБанк. К чему эти непонятные названия? Яндекс, Тинькофф... тьфу

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Петр Каросанидзе

Yandex Pay уже как минимум 5 месяцев есть в тинькофф кассе 🤔

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Подводной бас

А на VC вон чё творится

https://vc.ru/u/348400/530320

Детектив Пикачу: Раскрываем ботоферму из ≈500…
Новые приключения отважного читателя VC.
vc.ru
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VikGrig

сегодня прям какой то день новостей про тинька.
Проплатили что ль :)))

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