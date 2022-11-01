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Финансы
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«Глупый англиш» и «Тупо выполняли команды»: Тиньков описал работу с Оливером Хьюзом и топ-менеджерами «Тинькофф» Статьи редакции

А создал банк и управлял им сам Тиньков.

21 211 просмотров
  • Об отношении к топ-менеджерам предприниматель написал в комментариях под публикацией об отзыве бренда «Тинькофф» у банка.
  • Тиньков заявил, «что один, что второй» — речь о бывшем руководителе TCS Group Оливере Хьюзе и нынешнем предправления «Тинькофф» Станиславе Близнюке — «тупо выполняли его команды и следовали его нарративам».
  • Хьюза, который проработал в компании 15 лет, Тиньков назвал «глупым англишем». И пояснил, что тот хороший менеджер, но банк придумал сам Тиньков, он же им и управлял, а Хьюз «пришёл на готовое».
  • В ответ пользователи поинтересовались у Тинькова, почему он изменил мнение о команде банка. Например, в 2021 году предприниматель говорил, что уже пять лет не занимается операционной деятельностью «Тинькофф». В 2018-м: что успех банка — «это заслуга команды». На этот вопрос он не ответил.

#новость #олегтиньков #тинькофф

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208 комментариев
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 Mr Independent

По-моему, он мало чего вынес из своего предсмертного состояния.

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Михаил Стерлин

зато с Идипом с большой И познакомился

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1 комментарий
VikGrig

Может он готовится и выливает все как есть? :(

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8 комментариев
Алеоп

Да конечно, а то героя тут раздули

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Александр Вербицкий

"Предсмертного".

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Финтанк Точка Ру

Тут что-то на веруновском религиозном. Типа бог тебя предупреждал болезнью, но ты не понял.

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2 комментария
Олег Борисов

подумал Олег

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Vadim Rehkin

покричит и перестанет. уже прошлая история. Как с ЕЧ получится, растеряет весь имидж. Покажет истинное лицо

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Zloy Sniper

Олег Тиньков ведет себя так, что трудно поверить, что он один такой хороший, а злые бояре и «глупый инглиш» лезли в карманы без его высочайшего ведома. Мерзко все это. Уйди уже с достоинством, без поливания грязью. Но нет, не может.

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Speakswhatthinks

Олег таки сам на готовое пришёл. Денюжку на бизнес от семьи жены получил. Возможно, первый такой в стране.

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25 комментариев
Финтанк Точка Ру

Уйти с достоинством - это ж притворство. Уходить надо как ты есть. Если бы он ушел с достоинством, то лагерь ругания рашки и путина бы имел в своём запасе узника совести, а так все увидели что он уёба. Так что норм.

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2 комментария
расслабленный пост-хипстер

Скорее всего весь этот поток сознания из-за необходимости публично дистанцироваться от бывших активов в РФ, чтобы разрешили вложить денюжки на Западе.

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1 комментарий
Денис Султан

Зашёл в приложение. Там написано: «Он такой один». Так что не сложно поверить 😅

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Инга Русланова

Олег похоже выздоровел и слезы уже закончились. Снова берется за старое

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Aleksey Bobkov

за все берется смело

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2 комментария
Финтанк Точка Ру

Грозный чел - победил болезнь ебаную, теперь за остальных взялся. Всем ховаться в бульбу.

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Комментарий удален модератором

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Комментарий удален модератором

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Вадим Д.

Только и слышно от него: «Я, Я, Я»!
Можно же успокоиться и вести себя по-человечески.
Все всё понимают, но повлиять на ситуацию ты не можешь, и все эти ЯЯЯ ничего не изменят, кроме негатива.

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Алекс Д.

Скоро окажется, что сок "Я" это тоже он и Олег начнет процедуру отзыва бренда. :)

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4 комментария
Мяу

Я его безмерно уважаю, вырос на его идеях, он вдохновлял меня книгами на бизнес. Ругать его не могу, негативно тоже относиться... но сейчас смешанные чувства конечно...

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6 комментариев
Финтанк Точка Ру

Он по-чловечески и ведёт. Эгоизм - родная человеческая черта. Иначе бы вы ползарплаты каждый раз в метро людям раздавали по пятихатке, не думая о том, чтобы себе остпвить. Тиньков честен. Если рай существует, то его туда пропишут скорее всего за открытость человеческой природы, которая не пытается изображать из себя альтруиста.

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1 комментарий
Егор Сергеевич

А до этого пиздел, что топы сами рулят банком и он им давно не занимается, все чики-пуки без него. Ребенок - пиздабол

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Финтанк Точка Ру

Опять вам в интернете напиздели! Да штош такое!

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Sergey Ivanov

Это он с сарказмом говорил, понимать надо.

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Повышенный ГОСТ

Тиньков в своём стиле. Мне ещё понравилось как на протяжении интервью Дудю менялось его отношение к Пескову:
- у меня есть всего 10 настоящих друзей и Песков один из них
- да он не то чтобы большой друг и видимся мы не часто
- да мне плевать если его обложат санкциями, нахер мне этот Песков не интересен

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Финтанк Точка Ру

Да рот он ебал вопрос отношений с людьми. Нет у него никакого отношения.

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Сергей Токарев

это просто Мэддисон сотого левела, король постиронии и метаюмора

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Артемий Какашко

Ну вообще всё логично.
Исходя из его логики отношения к друзьям.

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Свежерег Июньский

Как только жопа стала в безопасности и смерть снова стала далекой и абстрактной, Олег снова стал дерзко пиздеть в Твиттере. А как дышал...
А как ремиссия закончится и рак вернется, опять будет ныть и плакаться, как он все осознал, а деньги и понты лишь пыль.
Какой же он лицемерный хуесос, неудивительно что его на VC так любят

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Олег Якушев

Бля, в чем тут лицемерие то? Если ты сначала дружишь с человеком, ты про него говорил хорошо, а потом ваши взгляды расходятся, он действует против тебя, и ты начинаешь считать его плохим - то ты лицемерный хуесос? Где логика то у тебя?🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️🤦🏻‍♂️

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5 комментариев
Kirill Kulagin

В России вообще не любят людей которые осмеливаются говорить то что думают и которые могут себе это позволить, картинка в уме не складывается, не может обработать мозг.

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1 комментарий
Alessio Orso

"Ребята, это же шутка" - скажут фанаты Олега. Он просто пошутил.

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Бегите, глупцы!

Может он под Маска пытается косить? Вдохновился его эксцентричными твитами?

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2 комментария
Pavel Klimov

он так играет

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Иван Иванов

Крутится как уж на сковородке))

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Pavel Voronkov

Просто пиз#@бол и всегда им был.

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2 комментария
Слегка Придурковатый
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Алеоп

«Глупый инглишь», «Почему грязью?» - поклонники Тинькова, это просто сарказм ведь, понимаете. Как и с Императором России

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Make Luv

от хуя же

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Балкон.Ру

Олег через неделю:

Так, между делом встретился с донором Сандрой. Было так себе, да и вообще это такой пустяк: сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки не такие уж молодцы... усвоили не все исторические уроки. Ну а вообще я первый у России вылечился силой мысли. Да это я, головка от часов Заря. До свидания.
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Вася Пражкин

Глупый англиш
Робко прячет
Тело жирное
В Тинькове

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Финтанк Точка Ру

Словно пидоры в сибири
Лёжа мертвыми в гробульках
Шевелят синея жопой
Перекрыв собой берёзы

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Vyacheslav Zhitomirskiy

День Тинькова на ВиСи

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Юрий Б.

Лакомлюсь как встарь я

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1 комментарий
Андрей Рядькин

В конце окажется, что он просто дроп чекисткой банды

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Сложный супер_стар

Кстати, ходят такие разговоры..

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1 комментарий
Gre Li

Вообще-то то что дропы — это ВТБ, а также ВЭБ и некоторые другие, секрет Полишинеля. (Потому и в санкции внесли.) У Тинькофф Банка такой капитализации просто нет. Его в системообразующие только весной внесли.

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1 комментарий
Forgotten Games

Абсолютно бессовестное поведение. Впрочем, ничего нового. Флюгер и пройдоха. Хотя и талантливый.

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Мяу

Так вот оно что! А я думал там команда была крутая...

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Михаил Октябрьский

Это всё меняет

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Святослав Глиненко

А я помню как он говорил, что так высторил все бизнес процессы в банке, что вообще почти им не управляет. И может уехать на месяц и все будет работать ровно так же)))

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Мяу

Да тоже читал это и восхищался тогда этим.

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1 комментарий
Финтанк Точка Ру

Вроде не напиздел в этом.

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Sergey Mikeyev

Сначала Тинькофф отказался от пельменей, потом пива, потом гражданства США, потом от банка, потом от гражданства РФ, теперь от Хьюза

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Никита Иванов

Ещё отказался от лейкемии - но этот опыт пошёл ему на пользу)

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1 комментарий
Zilada

Он просто сам себя кенселлит

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Bruce Robertson

И так мы выяснили, что Олежа как был двуличным .удаком, так и остался.

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Кузьмич

Можно забрать человека из колхоза, колхоз из человека никогда)) Олежа это подтверждает, я все ждал когда он покажет свое нутро поганенькое

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Степан Фадеев

Сначала он подбадривал Хьюза, а Он поверил.
Потом он сарказмом говорил про Путина, а все поверили.
Заберите у него Инстаграм, пока он не порушилисвою репутацию.

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Alessio Orso

Я протестую! Пьеса должна быть сыграна до конца.

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Sergey Furtaev

Да Олег - простой гопник с Идиповым (чегоооо???) комплексом. Вы только сейчас заметили?

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Pavel Klimov

да уж, может быть Фараона от Фейса он и хорошо отличал (все свои), а вот с Эдипом явно не был знаком.

В своем репертуаре, в общем, фрик не хуже Канье.

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Anton Rozhkov

@Олег Тинькофф. Так ты же Банк продал и от Российского гражданства отказался. К чему весь этот сыр бор?

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Доктор Богомол Тобогган
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Аня Деревянко

Как заблокировать на вс новости про Олега тинькова?

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Egor Chusov

щёлкаешь на хештеге в конце новости и там уже нажимаешь "Игнорировать"

И всё, с таким же хештегом не будет больше отображаться

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tashavega

У банка есть отличный повод сменить название.

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Kirill Kulagin

Повод? Банк если что сам сказал ещё в начале года что хочет сменить название и так что-то и сидит на ж ровно с тех пор...)

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Alessio Orso

на Хьюз-Банк

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Mista

Так он может этого и добивается своими постами.

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Dmitriy Filippov

вон он какой, самопровозглашенный герой России

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Alessio Orso

уже не России, а одной из недружественных стран/заливных монархий/тропических островов

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noone

Тиньков сколько уже наговорил после 24 февраля , что кажется что у него проблемы с головой начались https://vc.ru/e/530379?comment=5098946

Олег Тиньков объявил, что начнёт отзыв бренда…
И добавил, что не удалял пост об отказе от российского гражданства.
vc.ru
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noone

Это он в марте 22 писал

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Blackrock

После тяжелой болезни запросто.

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Boyko

Сегодня день Тинькова на vc?

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Подводной бас

Отвлекись, почитай про пол тыщи найденых ботов на VC
https://vc.ru/u/348400/530320

Детектив Пикачу: Раскрываем ботоферму из ≈500…
Новые приключения отважного читателя VC.
vc.ru
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1 комментарий
Михаил Иванович

Мастеркласс по переобувание в воздухе👍

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Никита Иванов

Зато не под 35% годовых, а бесплатно 😁

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Олег Якушев

Конечно он будет обижен на Хьюза, потому что Хьюз после начала войны не стал поддерживать антивоенную позицию Тинькова, а решил полностью действовать в интересах других инвесторов банка и сохранении своего места работы

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Grandzlo

Он же сразу свалил.

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Мурад Муртазалиев

Фляга свистит

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Sergey Ilyin

С глузду едет )

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VikGrig

VC---хватит.....день тинка как сурка скоро станет :)

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ilia

Понесло Олега...

Сам же говорил что давно отошел от дел и только "ревизионер". + банк стал развиваться не в первый год, а именно после прихода Оливера. Ну и что такая вещь как банк не будет на эпатаже расти надо понимать "ревизионировать" не вышло бы.

С чего он вообще решил вспомнить про бывших коллег? И удалит ли эти сообщения?) И, блин, у него в телефоне проверки орфографии не водится или он ее принципиально отключил считая что грамотен (зря считая, ой, зря)?

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Drunkenmaasta

Я, честно говоря, удивлен тому, что поступки или даже слова Олега тинькова находят столь сильный отклик у населения. Он никогда не был образцом для подражания, скорее был примером человека, с которым не очень приятно иметь дело. Но бизнес построил крепкий, надо отдать ему должное. Что касается его громких заявлений- за языком он никогда не следил и особо умного тоже не произносил

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роман долгополов

Просто пытается влится в новое общество и сохранить капитал.
Можно понять,он болел такой болезнью которая и вернутся может и у детей проявится не дай бог,где они тогда лечится будут без денег или если он нерукопожатый там будет

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nobodyreally

Так он и так будет. В их глазах он всегда будет русским, какой бы у него паспорт не появился. Более того, в глазах западных патриотов (а их немало), он будет предателем. Так что никакого уважения к нему не будет уже ни там, ни в России

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1 комментарий
Богдан В.

Ну вот так люди и раскрываются.

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Pavel Klimov

да Олег уже третий раз наизнанку выворачивается, по ходу своего движения. А вы все туда же, "раскрывается" еще, пока что.

То блогеров (тоже не ахти какие люди конечно) прессовал, то про Путина "шутил", то весь интернет его жалел так, будто он им родной. Теперь тоже придумают, почему все нормально и только так делать и надо.

Может предприниматель он и выдающийся (а может и нет, может он выдающийся пиздун, а Хьюз, как раз, из говна конфетку сделал), но публичная часть его личности - то еще говно из-за бани.

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Ненавижу Лицемеров

Ничего нового, много лет назад мне один чел из его компании говорил, что в офисе совсем не деловая обстановка, почти семейная, что мол сам Олег может протий мимо и тебя матом обругать. Я тогда уже спросил не путает ли он семейную обстановку с быдлотусой. Вощем чо Олежек как вседа.

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Инженер-душнила
не путает ли он семейную обстановку с быдлотусой.

не путает. это обычная российская семья, когда с работы пришел бухой батя

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Gre Li

Непонятно, что там не делового, как будто в любой другой компании главный не может прийти и обругать матом. Ну, и личные впечатления вовсе не говорят о не деловой обстановке. Скорее наоборот.

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2 комментария
Юрий Б.

Один написал - все читают

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Stas Sokolov

Остапа понесло...впрочем ничего нового. Как был человек - гавно, так и остался.

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Gre Li

Опять что ли напился и пошёл комментарии писать? Потом опять у Дудя будет объяснять, что был бухой когда писал, а на самом деле не похер.

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Егор Орлов

А где тут обожатели данного господина? Сразу поясните пожалуйста если это сарказм как про царя или не сарказм и он сейчас серьёзно? Или сейчас серьёзно, а потом он передумает и будет тоже серьёзно? Или сейчас какой-то хитрый план и гениальный ход "предпринимателя #1"?
Так много вопросов....

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33_rublya
Идипов комплекс

Он хоть знает, что это такое?

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V Gradusov

Мудаком родился, мудаком жил, мудаком почти помер, мудаком и помрет.

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Порфирий

Похоже на комментарии Тинькова, когда он перебирал с винишком. Скоро будет оправдываться, скриньте комментарий 😀

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Wealthy Person

У его хомяков разрыфф шаблона кажись :))

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Дмитрий Журавлев

Мне кажется или вы все не.понимаете юмор Олега.

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Mikhail Stroev

Блин, какой же Тиньков жалкий (((

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Рядовой Шутник

Мастер спорта по переобуванию.

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Ivan Susanin

Если меня подташнивает от последних постов @Олег Тиньков - то мне хорошо бы уйти из «одноименного» банка или, наоборот, остаться? Запутался

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Егор Орлов

Хорошо было туда не приходить никогда.

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Anton

Глупый Тинькофф судя по твитам.
Там точно не взломал его акк 13 летний хацкер?

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Айдар Ахметов

а мне кажется он специально публично поливает грязью Хьюза, чтобы дистанцироваться от него, тем самым защитив

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Васисуалий Лоханкин

Что Тиньков, что Маск вроде нормально, а потом "Остапа понесло"
Лучше бы молчали.

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Olexey Galitskii

Ого, вот это понесло Остапа.

Upd. Блин, Остапа уже раза три успели помянуть до меня, моя оригинальность ни к черту(

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Дмитрий Филиппов

По-моему Олег долбаеб.

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Maxim Basenko

Забухал опять штоле?

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Kinolog

Хороший предприниматель, быдло, флюгер.

ЗЫ Это чучело бы хоть писало свои посты в ворде с проверкой орфографии, чтобы не видеть его ужасных ошибок в написании, ну отвратительно же!

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Иван АбрАмович

Гад ты оказывается, Костя Федотов.

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Иван Барташов

Такое ощущение, что напоследок просто решил медийно максимально хайпануть, повысить упоминаемость. В принципе так и получается: почти вся лента в нем

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Сезонный Ковид

Олег, конечно, поражает своей безграмотностью и горячностью, но он такой, какой он есть )))

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Constantine Kiselev

Рассказывали как он строил иностранных специалистов еще в Петербурге во времена Техношока. Называл их в лицо при посторонних ленивыми и т.п.

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Armatur Babai

Как говорится - Горбатого могила исправит.

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Олег К.

Нихуя страшного, потом опять переобуется, что глупый англиш это всего лишь ирония и сарказм как про царя, а все вокруг дауны, снова не раскусили идеи высшего разума и гения.

Люди не меняются, точнее меняются в худшую сторону обычно по статистике, временное закрытие рта, было связано с болезнью, удивляет народ, который поверил ему, что Тинек остепенился и вернул мозг в головную коробочку.

Но все равно он трущный и прикольный, даже радует, что снова полилась желчь, это его всегда отличало.

Олег возвращайся к нам, не хватает и здесь остроты и перчины!

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Nikita Storozhuk

Хорошо, что этот идиот продал банк. После такого, точно идиот.

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Константин Приветов

"Это был сарказм" (с)

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Serge Vladimirovich

Из-за нового костного мозга у Олежки совсем крыша поехала. Ещё год назад Хьюз был талантливым банкстером, а теперь стал глупым инглишом.

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Легкий динозавр

забухал Олег походу.
ассистент то Олег или фсе, тоже его имя = недостоин

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Денис Султан

Он один такой (с) Тинькофф

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Sagot89

Да ладно очередной PR и привлечение трафика. Все же понятно. Это как история с пиарщицей про корону. Схема рабочая. Проверена временем.

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Дмитрий Алтунин

На месте Оливера я бы ответил: "Олег, будьте здоровы"

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Make Luv

Такое ощущение, что у тинькова раздвоение личности.

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Max A. Alexejev

Совсем что-то вразнос пошел

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Частичный Спецоператор

Дуя спик Англиш, мафака?

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Disp Rosit

Что он себе позволяет, это бизнес, так бизнес не делается.

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Миша Сапунков

Это говорит о том, что он всегда был болтуном. Ему ещё блогеры напомнят, когда он говорил, что все они продажные, хотя я согласен с этим на 90 % https://youtu.be/xBmhzNW3rdI

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Алексей

Ощущение, что Тиньков эти два дня подбухивает, у него и раньше такие активности встречались. А вообще, он никогда не дорожит своей репутацией и не стесняется в высказываниях. Сразу видно, вернулся старый Тиньков, значит идёт на поправку.

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Вероника Соколова

только зайду на vc - куча новостей о Тинькофф. Ну скока можна пхпх

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Игорь Стародубцев

Вау!
Как легко можно соскамиться крупной фигуре.
Некрасивая ситуация.
Знаком со многими людьми, которые только в хорошем ключе говорили о менеджменте, в частности Хьюзе.
Некрасиво.

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Mike Amirov

-

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Pavel Ershov

Поработав в банке лично, в 12-14 гг., могу сказать, что без Хьюза и других топов банка бы не было. А Олег всегда был гнилью.

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Dateh.RU

Его штырит конкретно. Наверное он больше потерял, чем приобрёл...

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da Loonie

сука, а мне вот интересно - "в сторону Задорнова" - это типа естественная траектория носителей русской культуры? или тут чего-то более глобальное про дедов-уродов?

просто "глупый англиш" это прямо калька с "тупые америкосы" - мы сами-то чего-то умнее вообще могём?

а то уж больно модный весь этот настрой из разряда "ахаха какие мы крутые - всех этих лохов поимели, всё что не привинчино - спиздили, давайте теперь дружно вздрочнём, какие мы самые умные"

уродство сплошное, а не человеки же.

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