«Глупый англиш» и «Тупо выполняли команды»: Тиньков описал работу с Оливером Хьюзом и топ-менеджерами «Тинькофф» Статьи редакции
А создал банк и управлял им сам Тиньков.
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- Об отношении к топ-менеджерам предприниматель написал в комментариях под публикацией об отзыве бренда «Тинькофф» у банка.
- Тиньков заявил, «что один, что второй» — речь о бывшем руководителе TCS Group Оливере Хьюзе и нынешнем предправления «Тинькофф» Станиславе Близнюке — «тупо выполняли его команды и следовали его нарративам».
- Хьюза, который проработал в компании 15 лет, Тиньков назвал «глупым англишем». И пояснил, что тот хороший менеджер, но банк придумал сам Тиньков, он же им и управлял, а Хьюз «пришёл на готовое».
По-моему, он мало чего вынес из своего предсмертного состояния.
зато с Идипом с большой И познакомился
Может он готовится и выливает все как есть? :(
Да конечно, а то героя тут раздули
"Предсмертного".
Тут что-то на веруновском религиозном. Типа бог тебя предупреждал болезнью, но ты не понял.
подумал Олег
покричит и перестанет. уже прошлая история. Как с ЕЧ получится, растеряет весь имидж. Покажет истинное лицо
Олег Тиньков ведет себя так, что трудно поверить, что он один такой хороший, а злые бояре и «глупый инглиш» лезли в карманы без его высочайшего ведома. Мерзко все это. Уйди уже с достоинством, без поливания грязью. Но нет, не может.
Олег таки сам на готовое пришёл. Денюжку на бизнес от семьи жены получил. Возможно, первый такой в стране.
Уйти с достоинством - это ж притворство. Уходить надо как ты есть. Если бы он ушел с достоинством, то лагерь ругания рашки и путина бы имел в своём запасе узника совести, а так все увидели что он уёба. Так что норм.
Скорее всего весь этот поток сознания из-за необходимости публично дистанцироваться от бывших активов в РФ, чтобы разрешили вложить денюжки на Западе.
Зашёл в приложение. Там написано: «Он такой один». Так что не сложно поверить 😅
Олег похоже выздоровел и слезы уже закончились. Снова берется за старое
за все берется смело
Грозный чел - победил болезнь ебаную, теперь за остальных взялся. Всем ховаться в бульбу.
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Только и слышно от него: «Я, Я, Я»!
Можно же успокоиться и вести себя по-человечески.
Все всё понимают, но повлиять на ситуацию ты не можешь, и все эти ЯЯЯ ничего не изменят, кроме негатива.
Скоро окажется, что сок "Я" это тоже он и Олег начнет процедуру отзыва бренда. :)
Я его безмерно уважаю, вырос на его идеях, он вдохновлял меня книгами на бизнес. Ругать его не могу, негативно тоже относиться... но сейчас смешанные чувства конечно...
Он по-чловечески и ведёт. Эгоизм - родная человеческая черта. Иначе бы вы ползарплаты каждый раз в метро людям раздавали по пятихатке, не думая о том, чтобы себе остпвить. Тиньков честен. Если рай существует, то его туда пропишут скорее всего за открытость человеческой природы, которая не пытается изображать из себя альтруиста.
А до этого пиздел, что топы сами рулят банком и он им давно не занимается, все чики-пуки без него. Ребенок - пиздабол
Опять вам в интернете напиздели! Да штош такое!
Это он с сарказмом говорил, понимать надо.
Тиньков в своём стиле. Мне ещё понравилось как на протяжении интервью Дудю менялось его отношение к Пескову:
- у меня есть всего 10 настоящих друзей и Песков один из них
- да он не то чтобы большой друг и видимся мы не часто
- да мне плевать если его обложат санкциями, нахер мне этот Песков не интересен
Да рот он ебал вопрос отношений с людьми. Нет у него никакого отношения.
это просто Мэддисон сотого левела, король постиронии и метаюмора
Ну вообще всё логично.
Исходя из его логики отношения к друзьям.
Как только жопа стала в безопасности и смерть снова стала далекой и абстрактной, Олег снова стал дерзко пиздеть в Твиттере. А как дышал...
А как ремиссия закончится и рак вернется, опять будет ныть и плакаться, как он все осознал, а деньги и понты лишь пыль.
Какой же он лицемерный хуесос, неудивительно что его на VC так любят
Бля, в чем тут лицемерие то? Если ты сначала дружишь с человеком, ты про него говорил хорошо, а потом ваши взгляды расходятся, он действует против тебя, и ты начинаешь считать его плохим - то ты лицемерный хуесос? Где логика то у тебя?🤦🏻♂️🤦🏻♂️🤦🏻♂️
В России вообще не любят людей которые осмеливаются говорить то что думают и которые могут себе это позволить, картинка в уме не складывается, не может обработать мозг.
"Ребята, это же шутка" - скажут фанаты Олега. Он просто пошутил.
Может он под Маска пытается косить? Вдохновился его эксцентричными твитами?
он так играет
Крутится как уж на сковородке))
Просто пиз#@бол и всегда им был.
«Глупый инглишь», «Почему грязью?» - поклонники Тинькова, это просто сарказм ведь, понимаете. Как и с Императором России
от хуя же
Олег через неделю:Так, между делом встретился с донором Сандрой. Было так себе, да и вообще это такой пустяк: сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки не такие уж молодцы... усвоили не все исторические уроки. Ну а вообще я первый у России вылечился силой мысли. Да это я, головка от часов Заря. До свидания.
Глупый англиш
Робко прячет
Тело жирное
В Тинькове
Словно пидоры в сибири
Лёжа мертвыми в гробульках
Шевелят синея жопой
Перекрыв собой берёзы
День Тинькова на ВиСи
Лакомлюсь как встарь я
В конце окажется, что он просто дроп чекисткой банды
Кстати, ходят такие разговоры..
Вообще-то то что дропы — это ВТБ, а также ВЭБ и некоторые другие, секрет Полишинеля. (Потому и в санкции внесли.) У Тинькофф Банка такой капитализации просто нет. Его в системообразующие только весной внесли.
Абсолютно бессовестное поведение. Впрочем, ничего нового. Флюгер и пройдоха. Хотя и талантливый.
Так вот оно что! А я думал там команда была крутая...
Это всё меняет
А я помню как он говорил, что так высторил все бизнес процессы в банке, что вообще почти им не управляет. И может уехать на месяц и все будет работать ровно так же)))
Да тоже читал это и восхищался тогда этим.
Вроде не напиздел в этом.
Сначала Тинькофф отказался от пельменей, потом пива, потом гражданства США, потом от банка, потом от гражданства РФ, теперь от Хьюза
Ещё отказался от лейкемии - но этот опыт пошёл ему на пользу)
Он просто сам себя кенселлит
И так мы выяснили, что Олежа как был двуличным .удаком, так и остался.
Можно забрать человека из колхоза, колхоз из человека никогда)) Олежа это подтверждает, я все ждал когда он покажет свое нутро поганенькое
Сначала он подбадривал Хьюза, а Он поверил.
Потом он сарказмом говорил про Путина, а все поверили.
Заберите у него Инстаграм, пока он не порушилисвою репутацию.
Я протестую! Пьеса должна быть сыграна до конца.
Да Олег - простой гопник с Идиповым (чегоооо???) комплексом. Вы только сейчас заметили?
да уж, может быть Фараона от Фейса он и хорошо отличал (все свои), а вот с Эдипом явно не был знаком.
В своем репертуаре, в общем, фрик не хуже Канье.
@Олег Тинькофф. Так ты же Банк продал и от Российского гражданства отказался. К чему весь этот сыр бор?
Как заблокировать на вс новости про Олега тинькова?
щёлкаешь на хештеге в конце новости и там уже нажимаешь "Игнорировать"
И всё, с таким же хештегом не будет больше отображаться
У банка есть отличный повод сменить название.
Повод? Банк если что сам сказал ещё в начале года что хочет сменить название и так что-то и сидит на ж ровно с тех пор...)
на Хьюз-Банк
Так он может этого и добивается своими постами.
вон он какой, самопровозглашенный герой России
уже не России, а одной из недружественных стран/заливных монархий/тропических островов
Тиньков сколько уже наговорил после 24 февраля , что кажется что у него проблемы с головой начались https://vc.ru/e/530379?comment=5098946
Это он в марте 22 писал
После тяжелой болезни запросто.
Сегодня день Тинькова на vc?
Отвлекись, почитай про пол тыщи найденых ботов на VC
https://vc.ru/u/348400/530320
Мастеркласс по переобувание в воздухе👍
Зато не под 35% годовых, а бесплатно 😁
Конечно он будет обижен на Хьюза, потому что Хьюз после начала войны не стал поддерживать антивоенную позицию Тинькова, а решил полностью действовать в интересах других инвесторов банка и сохранении своего места работы
Он же сразу свалил.
Фляга свистит
С глузду едет )
VC---хватит.....день тинка как сурка скоро станет :)
Понесло Олега...
Сам же говорил что давно отошел от дел и только "ревизионер". + банк стал развиваться не в первый год, а именно после прихода Оливера. Ну и что такая вещь как банк не будет на эпатаже расти надо понимать "ревизионировать" не вышло бы.
С чего он вообще решил вспомнить про бывших коллег? И удалит ли эти сообщения?) И, блин, у него в телефоне проверки орфографии не водится или он ее принципиально отключил считая что грамотен (зря считая, ой, зря)?
Я, честно говоря, удивлен тому, что поступки или даже слова Олега тинькова находят столь сильный отклик у населения. Он никогда не был образцом для подражания, скорее был примером человека, с которым не очень приятно иметь дело. Но бизнес построил крепкий, надо отдать ему должное. Что касается его громких заявлений- за языком он никогда не следил и особо умного тоже не произносил
Просто пытается влится в новое общество и сохранить капитал.
Можно понять,он болел такой болезнью которая и вернутся может и у детей проявится не дай бог,где они тогда лечится будут без денег или если он нерукопожатый там будет
Так он и так будет. В их глазах он всегда будет русским, какой бы у него паспорт не появился. Более того, в глазах западных патриотов (а их немало), он будет предателем. Так что никакого уважения к нему не будет уже ни там, ни в России
Ну вот так люди и раскрываются.
да Олег уже третий раз наизнанку выворачивается, по ходу своего движения. А вы все туда же, "раскрывается" еще, пока что.
То блогеров (тоже не ахти какие люди конечно) прессовал, то про Путина "шутил", то весь интернет его жалел так, будто он им родной. Теперь тоже придумают, почему все нормально и только так делать и надо.
Может предприниматель он и выдающийся (а может и нет, может он выдающийся пиздун, а Хьюз, как раз, из говна конфетку сделал), но публичная часть его личности - то еще говно из-за бани.
Ничего нового, много лет назад мне один чел из его компании говорил, что в офисе совсем не деловая обстановка, почти семейная, что мол сам Олег может протий мимо и тебя матом обругать. Я тогда уже спросил не путает ли он семейную обстановку с быдлотусой. Вощем чо Олежек как вседа.
не путает. это обычная российская семья, когда с работы пришел бухой батя
Непонятно, что там не делового, как будто в любой другой компании главный не может прийти и обругать матом. Ну, и личные впечатления вовсе не говорят о не деловой обстановке. Скорее наоборот.
Один написал - все читают
Остапа понесло...впрочем ничего нового. Как был человек - гавно, так и остался.
Опять что ли напился и пошёл комментарии писать? Потом опять у Дудя будет объяснять, что был бухой когда писал, а на самом деле не похер.
А где тут обожатели данного господина? Сразу поясните пожалуйста если это сарказм как про царя или не сарказм и он сейчас серьёзно? Или сейчас серьёзно, а потом он передумает и будет тоже серьёзно? Или сейчас какой-то хитрый план и гениальный ход "предпринимателя #1"?
Так много вопросов....
Он хоть знает, что это такое?
Мудаком родился, мудаком жил, мудаком почти помер, мудаком и помрет.
Похоже на комментарии Тинькова, когда он перебирал с винишком. Скоро будет оправдываться, скриньте комментарий 😀
У его хомяков разрыфф шаблона кажись :))
Мне кажется или вы все не.понимаете юмор Олега.
Блин, какой же Тиньков жалкий (((
Мастер спорта по переобуванию.
Если меня подташнивает от последних постов @Олег Тиньков - то мне хорошо бы уйти из «одноименного» банка или, наоборот, остаться? Запутался
Хорошо было туда не приходить никогда.
Глупый Тинькофф судя по твитам.
Там точно не взломал его акк 13 летний хацкер?
а мне кажется он специально публично поливает грязью Хьюза, чтобы дистанцироваться от него, тем самым защитив
Что Тиньков, что Маск вроде нормально, а потом "Остапа понесло"
Лучше бы молчали.
Ого, вот это понесло Остапа.
Upd. Блин, Остапа уже раза три успели помянуть до меня, моя оригинальность ни к черту(
По-моему Олег долбаеб.
Забухал опять штоле?
Хороший предприниматель, быдло, флюгер.
ЗЫ Это чучело бы хоть писало свои посты в ворде с проверкой орфографии, чтобы не видеть его ужасных ошибок в написании, ну отвратительно же!
Гад ты оказывается, Костя Федотов.
Такое ощущение, что напоследок просто решил медийно максимально хайпануть, повысить упоминаемость. В принципе так и получается: почти вся лента в нем
Олег, конечно, поражает своей безграмотностью и горячностью, но он такой, какой он есть )))
Рассказывали как он строил иностранных специалистов еще в Петербурге во времена Техношока. Называл их в лицо при посторонних ленивыми и т.п.
Как говорится - Горбатого могила исправит.
Нихуя страшного, потом опять переобуется, что глупый англиш это всего лишь ирония и сарказм как про царя, а все вокруг дауны, снова не раскусили идеи высшего разума и гения.
Люди не меняются, точнее меняются в худшую сторону обычно по статистике, временное закрытие рта, было связано с болезнью, удивляет народ, который поверил ему, что Тинек остепенился и вернул мозг в головную коробочку.
Но все равно он трущный и прикольный, даже радует, что снова полилась желчь, это его всегда отличало.
Олег возвращайся к нам, не хватает и здесь остроты и перчины!
Хорошо, что этот идиот продал банк. После такого, точно идиот.
"Это был сарказм" (с)
Из-за нового костного мозга у Олежки совсем крыша поехала. Ещё год назад Хьюз был талантливым банкстером, а теперь стал глупым инглишом.
забухал Олег походу.
ассистент то Олег или фсе, тоже его имя = недостоин
Он один такой (с) Тинькофф
Да ладно очередной PR и привлечение трафика. Все же понятно. Это как история с пиарщицей про корону. Схема рабочая. Проверена временем.
На месте Оливера я бы ответил: "Олег, будьте здоровы"
Такое ощущение, что у тинькова раздвоение личности.
Совсем что-то вразнос пошел
Дуя спик Англиш, мафака?
Что он себе позволяет, это бизнес, так бизнес не делается.
Это говорит о том, что он всегда был болтуном. Ему ещё блогеры напомнят, когда он говорил, что все они продажные, хотя я согласен с этим на 90 % https://youtu.be/xBmhzNW3rdI
Ощущение, что Тиньков эти два дня подбухивает, у него и раньше такие активности встречались. А вообще, он никогда не дорожит своей репутацией и не стесняется в высказываниях. Сразу видно, вернулся старый Тиньков, значит идёт на поправку.
только зайду на vc - куча новостей о Тинькофф. Ну скока можна пхпх
Вау!
Как легко можно соскамиться крупной фигуре.
Некрасивая ситуация.
Знаком со многими людьми, которые только в хорошем ключе говорили о менеджменте, в частности Хьюзе.
Некрасиво.
-
Поработав в банке лично, в 12-14 гг., могу сказать, что без Хьюза и других топов банка бы не было. А Олег всегда был гнилью.
Его штырит конкретно. Наверное он больше потерял, чем приобрёл...
сука, а мне вот интересно - "в сторону Задорнова" - это типа естественная траектория носителей русской культуры? или тут чего-то более глобальное про дедов-уродов?
просто "глупый англиш" это прямо калька с "тупые америкосы" - мы сами-то чего-то умнее вообще могём?
а то уж больно модный весь этот настрой из разряда "ахаха какие мы крутые - всех этих лохов поимели, всё что не привинчино - спиздили, давайте теперь дружно вздрочнём, какие мы самые умные"
уродство сплошное, а не человеки же.