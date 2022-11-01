«Глупый англиш»: Олег Тиньков заявил, что Оливер Хьюз и другие топ-менеджеры «Тинькофф» «тупо выполняли его команды» Статьи редакции
А создал банк и управлял им сам Тиньков.
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- Об отношении к топ-менеджерам предприниматель написал в комментариях под публикацией об отзыве бренда «Тинькофф» у банка.
- Тиньков заявил, «что один, что второй» — речь о бывшем руководителе TCS Group Оливере Хьюзе и нынешнем предправления «Тинькофф» Станиславе Близнюке — «тупо выполняли его команды и следовали его нарративам».
- Хьюза, который проработал в компании 15 лет, Тиньков назвал «глупым англишем». И пояснил, что тот хороший менеджер, но банк придумал сам Тиньков, он же им и управлял, а Хьюз «пришёл на готовое».
По-моему, он мало чего вынес из своего предсмертного состояния.
Может он готовится и выливает все как есть? :(
"Предсмертного".
Да конечно, а то героя тут раздули
Тут что-то на веруновском религиозном. Типа бог тебя предупреждал болезнью, но ты не понял.
Олег Тиньков ведет себя так, что трудно поверить, что он один такой хороший, а злые бояре и «глупый инглиш» лезли в карманы без его высочайшего ведома. Мерзко все это. Уйди уже с достоинством, без поливания грязью. Но нет, не может.
Олег таки сам на готовое пришёл. Денюжку на бизнес от семьи жены получил. Возможно, первый такой в стране.
Уйти с достоинством - это ж притворство. Уходить надо как ты есть. Если бы он ушел с достоинством, то лагерь ругания рашки и путина бы имел в своём запасе узника совести, а так все увидели что он уёба. Так что норм.
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Олег похоже выздоровел и слезы уже закончились. Снова берется за старое
за все берется смело
Грозный чел - победил болезнь ебаную, теперь за остальных взялся. Всем ховаться в бульбу.
Только и слышно от него: «Я, Я, Я»!
Можно же успокоиться и вести себя по-человечески.
Все всё понимают, но повлиять на ситуацию ты не можешь, и все эти ЯЯЯ ничего не изменят, кроме негатива.
Скоро окажется, что сок "Я" это тоже он и Олег начнет процедуру отзыва бренда. :)
Я его безмерно уважаю, вырос на его идеях, он вдохновлял меня книгами на бизнес. Ругать его не могу, негативно тоже относиться... но сейчас смешанные чувства конечно...
А до этого пиздел, что топы сами рулят банком и он им давно не занимается, все чики-пуки без него. Ребенок - пиздабол
"Ребята, это же шутка" - скажут фанаты Олега. Он просто пошутил.
Может он под Маска пытается косить? Вдохновился его эксцентричными твитами?
Крутится как уж на сковородке))
Просто пиз#@бол и всегда им был.
Тиньков в своём стиле. Мне ещё понравилось как на протяжении интервью Дудю менялось его отношение к Пескову:
- у меня есть всего 10 настоящих друзей и Песков один из них
- да он не то чтобы большой друг и видимся мы не часто
- да мне плевать если его обложат санкциями, нахер мне этот Песков не интересен
«Глупый инглишь», «Почему грязью?» - поклонники Тинькова, это просто сарказм ведь, понимаете. Как и с Императором России
День Тинькова на ВиСи
Лакомлюсь как встарь я
Глупый англиш
Робко прячет
Тело жирное
В Тинькове
А я помню как он говорил, что так высторил все бизнес процессы в банке, что вообще почти им не управляет. И может уехать на месяц и все будет работать ровно так же)))
Да тоже читал это и восхищался тогда этим.
Абсолютно бессовестное поведение. Впрочем, ничего нового. Флюгер и пройдоха. Хотя и талантливый.
Так вот оно что! А я думал там команда была крутая...
Это всё меняет
В конце окажется, что он просто дроп чекисткой банды
Кстати, ходят такие разговоры..
Вообще-то то что дропы — это ВТБ, а также ВЭБ и некоторые другие, секрет Полишинеля. (Потому и в санкции внесли.) У Тинькофф Банка такой капитализации просто нет. Его в системообразующие только весной внесли.
Как только жопа стала в безопасности и смерть снова стала далекой и абстрактной, Олег снова стал дерзко пиздеть в Твиттере. А как дышал...
А как ремиссия закончится и рак вернется, опять будет ныть и плакаться, как он все осознал, а деньги и понты лишь пыль.
Какой же он лицемерный хуесос, неудивительно что его на VC так любят
Олег через неделю:Так, между делом встретился с донором Сандрой. Было так себе, да и вообще это такой пустяк: сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки не такие уж молодцы... усвоили не все исторические уроки. Ну а вообще я первый у России вылечился силой мысли. Да это я, головка от часов Заря. До свидания.
Как заблокировать на вс новости про Олега тинькова?
щёлкаешь на хештеге в конце новости и там уже нажимаешь "Игнорировать"
И всё, с таким же хештегом не будет больше отображаться
Да Олег - простой гопник с Идиповым (чегоооо???) комплексом. Вы только сейчас заметили?
Сначала он подбадривал Хьюза, а Он поверил.
Потом он сарказмом говорил про Путина, а все поверили.
Заберите у него Инстаграм, пока он не порушилисвою репутацию.
Я протестую! Пьеса должна быть сыграна до конца.
Сначала Тинькофф отказался от пельменей, потом пива, потом гражданства США, потом от банка, потом от гражданства РФ, теперь от Хьюза
Ещё отказался от лейкемии - но этот опыт пошёл ему на пользу)
Просто пытается влится в новое общество и сохранить капитал.
Можно понять,он болел такой болезнью которая и вернутся может и у детей проявится не дай бог,где они тогда лечится будут без денег или если он нерукопожатый там будет
Так он и так будет. В их глазах он всегда будет русским, какой бы у него паспорт не появился. Более того, в глазах западных патриотов (а их немало), он будет предателем. Так что никакого уважения к нему не будет уже ни там, ни в России
@Олег Тинькофф. Так ты же Банк продал и от Российского гражданства отказался. К чему весь этот сыр бор?
У банка есть отличный повод сменить название.
на Хьюз-Банк
Ну вот так люди и раскрываются.
вон он какой, самопровозглашенный герой России
уже не России, а одной из недружественных стран/заливных монархий/тропических островов
Сегодня день Тинькова на vc?
Отвлекись, почитай про пол тыщи найденых ботов на VC
https://vc.ru/u/348400/530320
VC---хватит.....день тинка как сурка скоро станет :)
Понесло Олега...
Сам же говорил что давно отошел от дел и только "ревизионер". + банк стал развиваться не в первый год, а именно после прихода Оливера. Ну и что такая вещь как банк не будет на эпатаже расти надо понимать "ревизионировать" не вышло бы.
С чего он вообще решил вспомнить про бывших коллег? И удалит ли эти сообщения?) И, блин, у него в телефоне проверки орфографии не водится или он ее принципиально отключил считая что грамотен (зря считая, ой, зря)?
Фляга свистит
С глузду едет )
И так мы выяснили, что Олежа как был двуличным .удаком, так и остался.
Тиньков сколько уже наговорил после 24 февраля , что кажется что у него проблемы с головой начались https://vc.ru/e/530379?comment=5098946
Это он в марте 22 писал
Один написал - все читают
Глупый Тинькофф судя по твитам.
Там точно не взломал его акк 13 летний хацкер?
а мне кажется он специально публично поливает грязью Хьюза, чтобы дистанцироваться от него, тем самым защитив
Что Тиньков, что Маск вроде нормально, а потом "Остапа понесло"
Лучше бы молчали.
Остапа понесло...впрочем ничего нового. Как был человек - гавно, так и остался.
Если меня подташнивает от последних постов @Олег Тиньков - то мне хорошо бы уйти из «одноименного» банка или, наоборот, остаться? Запутался
Хорошо было туда не приходить никогда.
Опять что ли напился и пошёл комментарии писать? Потом опять у Дудя будет объяснять, что был бухой когда писал, а на самом деле не похер.
А где тут обожатели данного господина? Сразу поясните пожалуйста если это сарказм как про царя или не сарказм и он сейчас серьёзно? Или сейчас серьёзно, а потом он передумает и будет тоже серьёзно? Или сейчас какой-то хитрый план и гениальный ход "предпринимателя #1"?
Так много вопросов....
Ого, вот это понесло Остапа.
Upd. Блин, Остапа уже раза три успели помянуть до меня, моя оригинальность ни к черту(
Мастеркласс по переобувание в воздухе👍
Зато не под 35% годовых, а бесплатно 😁
По-моему Олег долбаеб.
Забухал опять штоле?
Хороший предприниматель, быдло, флюгер.
ЗЫ Это чучело бы хоть писало свои посты в ворде с проверкой орфографии, чтобы не видеть его ужасных ошибок в написании, ну отвратительно же!
Гад ты оказывается, Костя Федотов.
Такое ощущение, что напоследок просто решил медийно максимально хайпануть, повысить упоминаемость. В принципе так и получается: почти вся лента в нем
Олег, конечно, поражает своей безграмотностью и горячностью, но он такой, какой он есть )))
Рассказывали как он строил иностранных специалистов еще в Петербурге во времена Техношока. Называл их в лицо при посторонних ленивыми и т.п.
Как говорится - Горбатого могила исправит.
Нихуя страшного, потом опять переобуется, что глупый англиш это всего лишь ирония и сарказм как про царя, а все вокруг дауны, снова не раскусили идеи высшего разума и гения.
Люди не меняются, точнее меняются в худшую сторону обычно по статистике, временное закрытие рта, было связано с болезнью, удивляет народ, который поверил ему, что Тинек остепенился и вернул мозг в головную коробочку.
Но все равно он трущный и прикольный, даже радует, что снова полилась желчь, это его всегда отличало.
Олег возвращайся к нам, не хватает и здесь остроты и перчины!