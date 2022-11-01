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«Глупый англиш»: Олег Тиньков заявил, что Оливер Хьюз и другие топ-менеджеры «Тинькофф» «тупо выполняли его команды» Статьи редакции

А создал банк и управлял им сам Тиньков.

10 176 просмотров
  • Об отношении к топ-менеджерам предприниматель написал в комментариях под публикацией об отзыве бренда «Тинькофф» у банка.
  • Тиньков заявил, «что один, что второй» — речь о бывшем руководителе TCS Group Оливере Хьюзе и нынешнем предправления «Тинькофф» Станиславе Близнюке — «тупо выполняли его команды и следовали его нарративам».
  • Хьюза, который проработал в компании 15 лет, Тиньков назвал «глупым англишем». И пояснил, что тот хороший менеджер, но банк придумал сам Тиньков, он же им и управлял, а Хьюз «пришёл на готовое».
  • В ответ пользователи поинтересовались у Тинькова, почему он изменил мнение о команде банка. Например, в 2021 году предприниматель говорил, что уже пять лет не занимается операционной деятельностью «Тинькофф». В 2018-м: что успех банка — «это заслуга команды». На этот вопрос он не ответил.

#новость #олегтиньков #тинькофф

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107 комментариев
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 Mr Independent

По-моему, он мало чего вынес из своего предсмертного состояния.

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VikGrig

Может он готовится и выливает все как есть? :(

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2 комментария
Александр Вербицкий

"Предсмертного".

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Алеоп

Да конечно, а то героя тут раздули

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Финтанк Точка Ру

Тут что-то на веруновском религиозном. Типа бог тебя предупреждал болезнью, но ты не понял.

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Zloy Sniper

Олег Тиньков ведет себя так, что трудно поверить, что он один такой хороший, а злые бояре и «глупый инглиш» лезли в карманы без его высочайшего ведома. Мерзко все это. Уйди уже с достоинством, без поливания грязью. Но нет, не может.

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Speakswhatthinks

Олег таки сам на готовое пришёл. Денюжку на бизнес от семьи жены получил. Возможно, первый такой в стране.

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11 комментариев
Финтанк Точка Ру

Уйти с достоинством - это ж притворство. Уходить надо как ты есть. Если бы он ушел с достоинством, то лагерь ругания рашки и путина бы имел в своём запасе узника совести, а так все увидели что он уёба. Так что норм.

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Инга Русланова

Олег похоже выздоровел и слезы уже закончились. Снова берется за старое

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Aleksey Bobkov

за все берется смело

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Финтанк Точка Ру

Грозный чел - победил болезнь ебаную, теперь за остальных взялся. Всем ховаться в бульбу.

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Вадим Д.

Только и слышно от него: «Я, Я, Я»!
Можно же успокоиться и вести себя по-человечески.
Все всё понимают, но повлиять на ситуацию ты не можешь, и все эти ЯЯЯ ничего не изменят, кроме негатива.

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Алекс Д.

Скоро окажется, что сок "Я" это тоже он и Олег начнет процедуру отзыва бренда. :)

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3 комментария
Мяу

Я его безмерно уважаю, вырос на его идеях, он вдохновлял меня книгами на бизнес. Ругать его не могу, негативно тоже относиться... но сейчас смешанные чувства конечно...

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5 комментариев
Егор Сергеевич

А до этого пиздел, что топы сами рулят банком и он им давно не занимается, все чики-пуки без него. Ребенок - пиздабол

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Alessio Orso

"Ребята, это же шутка" - скажут фанаты Олега. Он просто пошутил.

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Бегите, глупцы!

Может он под Маска пытается косить? Вдохновился его эксцентричными твитами?

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2 комментария
Иван Иванов

Крутится как уж на сковородке))

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Pavel Voronkov

Просто пиз#@бол и всегда им был.

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Повышенный ГОСТ

Тиньков в своём стиле. Мне ещё понравилось как на протяжении интервью Дудю менялось его отношение к Пескову:
- у меня есть всего 10 настоящих друзей и Песков один из них
- да он не то чтобы большой друг и видимся мы не часто
- да мне плевать если его обложат санкциями, нахер мне этот Песков не интересен

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Слегка Придурковатый
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Алеоп

«Глупый инглишь», «Почему грязью?» - поклонники Тинькова, это просто сарказм ведь, понимаете. Как и с Императором России

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Vyacheslav Zhitomirskiy

День Тинькова на ВиСи

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Юрий Б.

Лакомлюсь как встарь я

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1 комментарий
Вася Пражкин

Глупый англиш
Робко прячет
Тело жирное
В Тинькове

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Святослав Глиненко

А я помню как он говорил, что так высторил все бизнес процессы в банке, что вообще почти им не управляет. И может уехать на месяц и все будет работать ровно так же)))

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Мяу

Да тоже читал это и восхищался тогда этим.

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1 комментарий
Forgotten Games

Абсолютно бессовестное поведение. Впрочем, ничего нового. Флюгер и пройдоха. Хотя и талантливый.

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Мяу

Так вот оно что! А я думал там команда была крутая...

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Михаил Октябрьский

Это всё меняет

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Андрей Рядькин

В конце окажется, что он просто дроп чекисткой банды

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Сложный супер_стар

Кстати, ходят такие разговоры..

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1 комментарий
Gre Li

Вообще-то то что дропы — это ВТБ, а также ВЭБ и некоторые другие, секрет Полишинеля. (Потому и в санкции внесли.) У Тинькофф Банка такой капитализации просто нет. Его в системообразующие только весной внесли.

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Свежерег Июньский

Как только жопа стала в безопасности и смерть снова стала далекой и абстрактной, Олег снова стал дерзко пиздеть в Твиттере. А как дышал...
А как ремиссия закончится и рак вернется, опять будет ныть и плакаться, как он все осознал, а деньги и понты лишь пыль.
Какой же он лицемерный хуесос, неудивительно что его на VC так любят

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Балкон.Ру

Олег через неделю:

Так, между делом встретился с донором Сандрой. Было так себе, да и вообще это такой пустяк: сохранить чью-то жизнь. Посидели, выпили и поговорили. Немцы все-таки не такие уж молодцы... усвоили не все исторические уроки. Ну а вообще я первый у России вылечился силой мысли. Да это я, головка от часов Заря. До свидания.
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Аня Деревянко

Как заблокировать на вс новости про Олега тинькова?

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Egor Chusov

щёлкаешь на хештеге в конце новости и там уже нажимаешь "Игнорировать"

И всё, с таким же хештегом не будет больше отображаться

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Sergey Furtaev

Да Олег - простой гопник с Идиповым (чегоооо???) комплексом. Вы только сейчас заметили?

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Доктор Богомол Тобогган
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Степан Фадеев

Сначала он подбадривал Хьюза, а Он поверил.
Потом он сарказмом говорил про Путина, а все поверили.
Заберите у него Инстаграм, пока он не порушилисвою репутацию.

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Alessio Orso

Я протестую! Пьеса должна быть сыграна до конца.

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Sergey Mikeyev

Сначала Тинькофф отказался от пельменей, потом пива, потом гражданства США, потом от банка, потом от гражданства РФ, теперь от Хьюза

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Никита Иванов

Ещё отказался от лейкемии - но этот опыт пошёл ему на пользу)

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роман долгополов

Просто пытается влится в новое общество и сохранить капитал.
Можно понять,он болел такой болезнью которая и вернутся может и у детей проявится не дай бог,где они тогда лечится будут без денег или если он нерукопожатый там будет

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nobodyreally

Так он и так будет. В их глазах он всегда будет русским, какой бы у него паспорт не появился. Более того, в глазах западных патриотов (а их немало), он будет предателем. Так что никакого уважения к нему не будет уже ни там, ни в России

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Anton Rozhkov

@Олег Тинькофф. Так ты же Банк продал и от Российского гражданства отказался. К чему весь этот сыр бор?

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tashavega

У банка есть отличный повод сменить название.

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Alessio Orso

на Хьюз-Банк

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Богдан В.

Ну вот так люди и раскрываются.

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Dmitriy Filippov

вон он какой, самопровозглашенный герой России

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Alessio Orso

уже не России, а одной из недружественных стран/заливных монархий/тропических островов

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Boyko

Сегодня день Тинькова на vc?

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Подводной бас

Отвлекись, почитай про пол тыщи найденых ботов на VC
https://vc.ru/u/348400/530320

Детектив Пикачу: Раскрываем ботоферму из ≈500…
Новые приключения отважного читателя VC.
vc.ru
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VikGrig

VC---хватит.....день тинка как сурка скоро станет :)

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ilia

Понесло Олега...

Сам же говорил что давно отошел от дел и только "ревизионер". + банк стал развиваться не в первый год, а именно после прихода Оливера. Ну и что такая вещь как банк не будет на эпатаже расти надо понимать "ревизионировать" не вышло бы.

С чего он вообще решил вспомнить про бывших коллег? И удалит ли эти сообщения?) И, блин, у него в телефоне проверки орфографии не водится или он ее принципиально отключил считая что грамотен (зря считая, ой, зря)?

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Мурад Муртазалиев

Фляга свистит

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Sergey Ilyin

С глузду едет )

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Bruce Robertson

И так мы выяснили, что Олежа как был двуличным .удаком, так и остался.

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noone

Тиньков сколько уже наговорил после 24 февраля , что кажется что у него проблемы с головой начались https://vc.ru/e/530379?comment=5098946

Олег Тиньков объявил, что начнёт отзыв бренда…
И добавил, что не удалял пост об отказе от российского гражданства.
vc.ru
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noone

Это он в марте 22 писал

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Юрий Б.

Один написал - все читают

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Anton

Глупый Тинькофф судя по твитам.
Там точно не взломал его акк 13 летний хацкер?

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Айдар Ахметов

а мне кажется он специально публично поливает грязью Хьюза, чтобы дистанцироваться от него, тем самым защитив

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Васисуалий Лоханкин

Что Тиньков, что Маск вроде нормально, а потом "Остапа понесло"
Лучше бы молчали.

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Stas Sokolov

Остапа понесло...впрочем ничего нового. Как был человек - гавно, так и остался.

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Ivan Susanin

Если меня подташнивает от последних постов @Олег Тиньков - то мне хорошо бы уйти из «одноименного» банка или, наоборот, остаться? Запутался

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Егор Орлов

Хорошо было туда не приходить никогда.

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Gre Li

Опять что ли напился и пошёл комментарии писать? Потом опять у Дудя будет объяснять, что был бухой когда писал, а на самом деле не похер.

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Егор Орлов

А где тут обожатели данного господина? Сразу поясните пожалуйста если это сарказм как про царя или не сарказм и он сейчас серьёзно? Или сейчас серьёзно, а потом он передумает и будет тоже серьёзно? Или сейчас какой-то хитрый план и гениальный ход "предпринимателя #1"?
Так много вопросов....

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Olexey Galitskii

Ого, вот это понесло Остапа.

Upd. Блин, Остапа уже раза три успели помянуть до меня, моя оригинальность ни к черту(

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Михаил Иванович

Мастеркласс по переобувание в воздухе👍

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Никита Иванов

Зато не под 35% годовых, а бесплатно 😁

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Дмитрий Филиппов

По-моему Олег долбаеб.

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Maxim Basenko

Забухал опять штоле?

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Kinolog

Хороший предприниматель, быдло, флюгер.

ЗЫ Это чучело бы хоть писало свои посты в ворде с проверкой орфографии, чтобы не видеть его ужасных ошибок в написании, ну отвратительно же!

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Иван АбрАмович

Гад ты оказывается, Костя Федотов.

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Иван Барташов

Такое ощущение, что напоследок просто решил медийно максимально хайпануть, повысить упоминаемость. В принципе так и получается: почти вся лента в нем

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Сезонный Ковид

Олег, конечно, поражает своей безграмотностью и горячностью, но он такой, какой он есть )))

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Constantine Kiselev

Рассказывали как он строил иностранных специалистов еще в Петербурге во времена Техношока. Называл их в лицо при посторонних ленивыми и т.п.

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Armatur Babai

Как говорится - Горбатого могила исправит.

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Олег К.

Нихуя страшного, потом опять переобуется, что глупый англиш это всего лишь ирония и сарказм как про царя, а все вокруг дауны, снова не раскусили идеи высшего разума и гения.

Люди не меняются, точнее меняются в худшую сторону обычно по статистике, временное закрытие рта, было связано с болезнью, удивляет народ, который поверил ему, что Тинек остепенился и вернул мозг в головную коробочку.

Но все равно он трущный и прикольный, даже радует, что снова полилась желчь, это его всегда отличало.

Олег возвращайся к нам, не хватает и здесь остроты и перчины!

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