Финансы
Артур Томилко

«СПБ Биржа» перенесла возобновление торгов частью заблокированных акций на 7 ноября Статьи редакции

Из 680 наименований исключили «Яндекс», HeadHunter и ещё четыре компании.

  • Торги частью заблокированных активов возобновятся 7 ноября 2022 года, сообщила «СПБ Биржа». Перенос даты на площадке объяснили завершением сверки остатков и согласованием процедуры распределения ценных бумаг среди клиентов.
  • Из списка доступных для совершения сделок были исключены акции «Яндекса», Ozon, «Циан», HeadHunter, Softline Holding, X5 Retail Group.
  • Разблокированные активы распределят между брокерами пропорционально количеству ценных бумаг тех же наименований, которые находятся у них на неторговых счетах. Брокеры будут самостоятельно распределять их среди инвесторов.
  • ЦБ с 30 мая ограничил биржевую торговлю иностранными ценными бумагами, которые были заблокированы международными расчётно-клиринговыми организациями и связаны с инфраструктурой НРД. Такие бумаги были выделены на специальные неторговые счета.
  • ЕС ввёл санкции против НРД 3 июня 2022 года. Он заморозил активы депозитария на территории Евросоюза и запретили инвесторам этих стран проводить операции с НРД. Заблокированными оказались ценные бумаги российских резидентов на сумму 6 трлн рублей.
  • 24 октября 2022 года «СПБ Биржа» сообщила, что торги частью заблокированных бумаг возобновятся 31 октября.

#новость #акции

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10 комментариев
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 Екатерина Продавцова

Вспомнился мем, очень грубый простите

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eclipse

Как же сейчас все любят всё переносить

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Мурад Муртазалиев

Потому что все идёт по плану. Понимать надо.

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Морской чувак

Ск, это не наш план, но всё продолжает углубляться и продлеваться!

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Alexey V

А год не назаали?

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Artur Kuramshin

Сразу написали что 2022, только летоисчисление указать забыли )

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Sergeant Ding

https://youtu.be/7G3nttkL7hw

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Леонид Михалев

Ну и в чем смысл тогда?) сила фондового рынка страны.. Акции российской компании нельзя продать, потому что они под санкциями. Полный сюр

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Леонид Михалев

Список и без того днище. Из 7 бумаг попадал только Яндекс. Теперь не попадает никто)

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Иван Капустин

Круто, что хоть что-то размораживают. Не круто, когда у тебя заблочено 4 позиции и ни одна из них не в списке на разморозку.

У меня все еще есть Twitter )

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