Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":531038,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":531038,"gtm":null} 1673 просмотров

Материал дополняется.

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 61,43 рубля, евро — 60,96 рублей.

Курсы на Forex на 00:23 мск: доллар — 61,1 рубля, евро — 60,92 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,58 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,66 рубля, евро — по 66,7 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

Кто и как адаптируется

Российские консультанты создали консорциум из иранских компаний для оказания в России услуг перестрахования. Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами.

Российские власти прорабатывают механизм, который позволит состыковать аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ — с национальными платформами для платежей в «дружественных» странах.

Владимир Путин поручил изучить вопрос введения безвизового режима без учёта принципа взаимности. Он должен затронуть иностранцев, приезжающих в Россию в туристических, деловых и других целях.

В Таиланде в ближайшее время может заработать российская платёжная система «Мир». По словам посла Таиланда в России, тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы реализовать этот проект.

Совладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев переуступил свою долю в сети супермаркетов «Виктория» своему партнёру Николаю Тяке. При этом он пока сохранил доли в сетях алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль». Источник «Ъ» на рынке считает, что изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с введением санкций ЕС в отношении Игоря Кесаева и его стремлением дистанцироваться от «Виктории».

Какие есть проблемы и трудности

Частичная мобилизация сотрудников в октябре не успела повлиять на экономические показатели большинства крупных компаний, следует из результатов опроса РСПП. Он не обнаружил спада инвестиционной активности компаний или сбоев при выполнении заказов, негативные последствия пока связаны с общим эмоциональным фоном и сокращением потребительской активности. Оценки будущего состояния менее оптимистичны: от трети до половины компаний ждут ухудшения финансовых показателей, осложнений при выполнении контрактных обязательств, спада инвестактивности и усугубления кадровых проблем.

Американский ритейлер GAP решил полностью покинуть российский рынок и закрыть все магазины в стране, заявила «Известиям» директор консалтинговой компании CORE.XP, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова.

Контекст

Отъезд специалистов из России в соседние страны приносит пользу их экономикам, но увеличивает риски инфляции и роста социальной напряженности, считают в Oxford Economics.

Российские банки столкнулись с ажиотажным спросом на инвестиционные золотые монеты. Пик его приходился на февраль-март, сейчас же больший интерес россиян вызывают мерные слитки.

В Госдуме назвали «утратившей актуальность» инициативу о введении ответственности за уклонение от мобилизации.

Средняя цена за смартфон в России год к году снизилась на 15%, до 19,3 тысяч рублей. Продажи смартфонов в целом упали на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном, до 5,6 млн смартфонов на сумму 107,8 млрд рублей. Участники рынка говорят, что россияне стали меньше покупать премиальные устройства, выбирая для связи более простые гаджеты.