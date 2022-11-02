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Финансы
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День 252: в Таиланде могут заработать карты «Мир», российский SWIFT состыкуют с платформами «дружественных» стран Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 2 ноября: доллар — 61,43 рубля, евро — 60,96 рублей.

Курсы на Forex на 00:23 мск: доллар — 61,1 рубля, евро — 60,92 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,58 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,66 рубля, евро — по 66,7 рубля.

Кто и как адаптируется

Российские консультанты создали консорциум из иранских компаний для оказания в России услуг перестрахования. Перестрахование необходимо для страхования рисков самих страховых компаний по имущественным обязательствам перед клиентами.

Российские власти прорабатывают механизм, который позволит состыковать аналог SWIFT — Систему передачи финансовых сообщений ЦБ — с национальными платформами для платежей в «дружественных» странах.

Владимир Путин поручил изучить вопрос введения безвизового режима без учёта принципа взаимности. Он должен затронуть иностранцев, приезжающих в Россию в туристических, деловых и других целях.

В Таиланде в ближайшее время может заработать российская платёжная система «Мир». По словам посла Таиланда в России, тайские и российские поставщики услуг находятся в контакте, чтобы реализовать этот проект.

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Совладелец ГК «Меркурий» Игорь Кесаев переуступил свою долю в сети супермаркетов «Виктория» своему партнёру Николаю Тяке. При этом он пока сохранил доли в сетях алкомаркетов «Красное & белое» и «Бристоль». Источник «Ъ» на рынке считает, что изменения в составе владельцев «Виктории» могут быть связаны с введением санкций ЕС в отношении Игоря Кесаева и его стремлением дистанцироваться от «Виктории».

Какие есть проблемы и трудности

Частичная мобилизация сотрудников в октябре не успела повлиять на экономические показатели большинства крупных компаний, следует из результатов опроса РСПП. Он не обнаружил спада инвестиционной активности компаний или сбоев при выполнении заказов, негативные последствия пока связаны с общим эмоциональным фоном и сокращением потребительской активности. Оценки будущего состояния менее оптимистичны: от трети до половины компаний ждут ухудшения финансовых показателей, осложнений при выполнении контрактных обязательств, спада инвестактивности и усугубления кадровых проблем.

Американский ритейлер GAP решил полностью покинуть российский рынок и закрыть все магазины в стране, заявила «Известиям» директор консалтинговой компании CORE.XP, руководитель направления аренды торговых помещений Надежда Цветкова.

Контекст

Отъезд специалистов из России в соседние страны приносит пользу их экономикам, но увеличивает риски инфляции и роста социальной напряженности, считают в Oxford Economics.

Российские банки столкнулись с ажиотажным спросом на инвестиционные золотые монеты. Пик его приходился на февраль-март, сейчас же больший интерес россиян вызывают мерные слитки.

В Госдуме назвали «утратившей актуальность» инициативу о введении ответственности за уклонение от мобилизации.

Средняя цена за смартфон в России год к году снизилась на 15%, до 19,3 тысяч рублей. Продажи смартфонов в целом упали на 30% в абсолютном выражении и на 43% — в денежном, до 5,6 млн смартфонов на сумму 107,8 млрд рублей. Участники рынка говорят, что россияне стали меньше покупать премиальные устройства, выбирая для связи более простые гаджеты.

Новости предыдущего дня, 1 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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25 комментариев
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 Alexander Golubev

Россия несёт МИР в третий мир.

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Alexander Golubev

Россия несёт МИР в третий мир.

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Aston Martini

Можно еще пару раз этот коммент написать? Помойму двух раз мало

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Правоохранительный Филипп

Россия несет МИР в третий мир

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Вечный микрофон

Кто ждал новостей:
https://topwar.ru/204293-sdvigaem-vpravo-aviadvigatel-sverhbolshoj-tjagi-pd-35-zaderzhivaetsja.html

«Сдвигаем вправо»: авиадвигатель сверхбольшой…
Макет ПД-35 на Международном форуме двигателестроения-2022. Источник: vk.com Хорошие и не очень…
topwar.ru
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Roman Missetskiy

Врёти!

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Aleks

а не в Тайланде ли разрешено столько всего что в России сейчас запрещают? дружественная страна где и близко нет соответствия традиционным ценностям... как там: не по словам, а по делам судите...

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Ildjarn

Дружественность страны не определяется наличием каких-то ценностей в ней. Если все это для внутреннего пользования, то какая к черту разница, чем они там занимаются.

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Сергей

Так и секс для внутреннего пользования, но царю не все равно с кем ты им занимаешься))

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Андрей Ш

Как раз это и пофиг. Но к соседу не надо лезть со скабрёзными предложениями.

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Сергей

А кто лезет? Что за фантазии у вас утренние?

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Aleks

ну так они дружественны не нам, в таком случае, а конкретным лицам во власти. Дружественности стране нет. Не забывайте основную риторику про вражеский запад, почему там плохо и почему они на нас плохо влияют, а потом посмотрите уровень этого в тайланде... а раз деньги не пахнут, значит к дружественности стране это не имеет никакого отношения.

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Андрей Ш

Традиционные ценности именно свои для каждой традиционной культуры, в отличии от глобальных.

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Гай Марий

Ну, некоторые ценности все же общие. Там тоже царь, простите король например...

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Анри Тери

Эх, вчера новости были поинтереснее. Один совет блогеров при совете федерации чего стоит.

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Герман Хибберт

Вчера был Тиньков 😂

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Вадим Д.

Вот так сплелись 252-й и Всемирный день балета, лишь бы не Лебединое озеро по тв. С праздником!

Консультанты множат иранских перестраховщиков для страховых в РФ.
Власти РФ думают, как собрать из дерьма и палок «то, чаво на белом свете воопче не может быть» — аналог свифта и дружественные платёжные платформы.
Президент удумал безвизовый режим без любви и взаимности, просто так.
Таиланд может заработать Мир. А может и не заработать.
Богатеи делят Викторию, КиБ с Бристолем вроде не под угрозой.
Мобилизация финансово крупным компаниям по боку, просто грустно сотрудникам.
GAP уходит и закрывает двери, т.е. магазины.
Не всем наши специалисты одинаково полезны.
Банки без устали продают золотые монеты и слитки. Кто эти россияне?!
ГД подумала и решила, что раз мобилизация вроде завернулась, то и сажать никого не надо. Ложки нашлись, но осадочек остался.
Россияне покупают смартфоны подешевле и не очень охотно. Видимо, все деньги идут на золото в слитках

Замечательного дня и бодрого настроения всем 🤘🏻

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Слегка Придурковатый

Российский союз слоупоков (РСС) просит правительство дать отсрочку от мобилизации.

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Pavel Petel

Могут, но не могут.

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Слегка Придурковатый

Странные голоса в голове мне подсказывают, что если даже в Таиланде заработает «Мир», то продлится это счастье недолго.

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possum

Мир Шредингера

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Elendiar
иранских компаний

А это ловко они придумали, главное вовремя!

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Слегка Придурковатый

Ну теперь-то саудитам точно пизда.

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Elendiar

"Саудитам п*. Как полякам от немцев в 1939м. Граница Саудовской Аравии широкая, наступать удобно. Европа так же полякам обещала много чего, но мы знаем где эти обещания. Думаю за полгода справятся."

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Слегка Придурковатый

Хуйня! Эр-Рияд за три дня, ёпта!

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