Airbnb отчиталась о рекордной выручке в $2,88 млрд за третий квартал 2022 года Статьи редакции
И назвала прошедшие три месяца самыми прибыльными за всю историю компании.
- В третьем квартале 2022 года выручка Airbnb выросла на 29% год к году и составила рекордные $2,88 млрд. Компания отметила, что эти три месяца стали самыми прибыльными в её истории, но результаты могли быть и лучше — если бы не геополитические и макроэкономические причины.
- Чистая прибыль Airbnb составила $1,2 млрд по сравнению с $834 млн в третьем квартале 2021 года.
- За квартал количество бронирований выросло на 25% — до 100 млн, общая сумма бронирований — на 31%, до $15,6 млрд. Средняя суточная стоимость бронирования составила $156 — на 5% больше год к году.
- Сервис объясняет результаты тем, что многие ковидные ограничения сняты, люди снова путешествуют за границу. Также растут бронирования с длительным пребыванием — на проживание больше 28 дней пришлось 20% всех броней.
- Также Airbnb отметила, что растёт и число сдающих жильё, так как люди «как и во время финансового кризиса 2008 года» заинтересованы в заработке на сдаче жилья.
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Нах не всралась ваша недвижка я здесь остаюсь
+15
я бы за такое не платил, высер не в тему
Даже не беря в расчёт факт того, что AB&B нужен не для переезда из "тоталитарной рашки", вам я так понимаю и попутешествовать по миру не хочется? Всякие там картины в Лувре посмотреть, сфоткаться рядом с водопадом Виктория или просто попробовать экзотических блюд в Шанхае?
Если да, то я заочно поражён вашей бурной и насыщенной жизнью. Не езжайте, вам можно.
Ну все, теперь airbnb может начинать процедуру банкротства
Прямо тут, на голом полу комментов vc?
чур не на моём
Вообще за такое не должны давать 15, слишком халтурно. На пятерочку
Добровольцем на войну не хотите ?)
Недурственный показатель, молодцы!
Разного сорта броневикам и прочим суточнору есть, к чему стремиться.
Ну, учитывая какие афигевшие комиссии у них для хостеров то не удивительно)
Кричали, что букинг грабит россиян с 18%.
И вот 20-25%.
PS tvill забыли
теперь все будут кричать и про airbnb
Их сайт пиздец как глючит и тормозит, хотя дизайн калька с аирбнб)
P.s хотя вроде починили, заходил несколько дней назад, невозможно было пользоваться.
Неудивительно, в СНГ ценник у эйрбнб сейчас местами дороже отелей
Вот никогда не понимал, в чем прикол жить в чужой квартире, а не в нормальном отеле с хорошим обслуживанием
Cмысл в том, что в квартире есть кухня и классный дизайн в отличии от отелей. Кто-то любит просто переночевать/принять душ и спуститься на завтрак, другие любят погрузиться в местную культуру, а проживание в аутентичной квартире это позволяет сделать более чем.
Это наверное просто не всем подходит. У меня жилая квартира скорее легкую брезгливость вызывает.
Ну вот видите как хорошо, когда есть выбор и для тех, кому нужна стерильная чистота/сервис и кому подавай классный дизайн/уникальные проекты. Ну и классная квартира с садом на заднем дворе все таки отличается от коммерческого дизайна в отелях, это ну вот прям совсем разные ощущения от проживния. Но сужу с точки зрения человека, у которого дизайн интерьеров является одним из главных хобби и я только на стадии выбора квартиры в каком нибудь гетто Стамбула (Balat/Fener) начинаю получать удовольствие от того, какие там кайфовые квартиры в отличии от массмаркет "сканди/лофт/модерн", которые все на одно лицо.
Берите отели с классным дизайном ))
Квартира дешевле, чем «нормальный отель с хорошим обслуживанием» в большинстве европейских стран. Некоторым обязательно нужна кухня. Да и дело вкуса и привычек.
Плюс на Airbnb можно найти очень кайфовые квартиры с кучей фото/отзывов, где рядом тупо нет даже среднего отеля.
Квартиры удобны ещё, если большой компанией едешь. У нас это выходит ещё и дешевле, чем несколько номеров, можно всем вместе тусить, готовить еду по очереди.
Цена интересней и локации иногда интересные бывают.
Тут вот пишут что цена уже больше отелей. Насчёт локаций не буду спорить, но в крупных городах хорошие сетевые отели всегда в самых лучших местах
Найдёте хороший сетевой отель на площади Сан Марко за 5000 в сутки?
В Дубровнике все топовые сетевые отели в ебенях. В Будапеште ценник в самом центре такой, что за ночь в условной пятерке я снимал 3 ночи в соседнем здании двухкомнатные апартаменты с 4 метровыми потолками и винтажной мебелью. Завтраков не было да, но это такое себе упущение.
Апарт отели, угодят сразу всем 😁
Кухня
Есть своя кухня, часто большой холодильник, все принадлежности. Плюс по мебели больше выбора и разнообразия. А если брать какую-нибудь двушку, то вообще норм. Даже работать можно полноценно вдвоем. По дизайну-цене тоже можно выбрать, что душе угодно. Я на 1-2 дня беру отели, а от 3-4 дней снимаю апартаменты. Удобная система, ни разу не подвела.
Можно почувствовать себя простым жителем города
Другое дело что если эйрбнб сильно дороже сетевого отеля с питанием, то тут уже грустно
Обычно всё-таки отели дороже.
Бывают перекосы, как после 21 сентября, но в среднем раза в два.
выгоднее на прямую все бронировать,но не всегда реально(
В отелях часто наоборот. Прямое бронирование дороже чем через агрегаторы
на долгий срок тоже? например дней на 10 ?
всегда можно попросить скидку - чаще всего владельцы идут навстречу и делают спец.предложение.
Полагаю, отсутствие Booking в РФ тоже отразилось на показателях airbnb.
Airbnb не работает в РФ
🤔🤔🤔Также Airbnb отметила, что растёт и число сдающих жильё, так как люди «как и во время финансового кризиса 2008 года» заинтересованы в заработке на сдаче жилья
но результаты могли быть и лучше — если бы не геополитические и макроэкономические причины.
Мне кажется "но результаты могли быть и лучше — если бы не геополитические и макроэкономические причины" это вообще ключевое что им помогло выручку увеличить.
Да это русские
Сделали выручку airbnb?
И почему вы всех россиян называете русскими?
Ладно и татары
Политкорректная формулировка: многонациональный народ РФ, 80% которых составляют русские.
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Интересно. В некоторых странах восточной Европы они не выплачивали арендаторам их деньги несколько месяцев и собирались полностью уйти из этих стран. Чем всё закончилось я не знаю, но ещё летом ситуация была именно такая.
Однозначно же, что системе отелей и букингу пришел пиздей. Ребята просто ебанулись с ценами
А не геополитические ли причины и стали драйвером рекордной выручки ))
Хочу так же выдавать всякие негативные процессы вроде миграционного кризиса за свой личный успех и невероятный перфоманс год к году)