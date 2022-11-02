Финансы
Страстной бокал

Airbnb отчиталась о рекордной выручке в $2,88 млрд за третий квартал 2022 года Статьи редакции

И назвала прошедшие три месяца самыми прибыльными за всю историю компании.

  • В третьем квартале 2022 года выручка Airbnb выросла на 29% год к году и составила рекордные $2,88 млрд. Компания отметила, что эти три месяца стали самыми прибыльными в её истории, но результаты могли быть и лучше — если бы не геополитические и макроэкономические причины.
  • Чистая прибыль Airbnb составила $1,2 млрд по сравнению с $834 млн в третьем квартале 2021 года.
  • За квартал количество бронирований выросло на 25% — до 100 млн, общая сумма бронирований — на 31%, до $15,6 млрд. Средняя суточная стоимость бронирования составила $156 — на 5% больше год к году.
  • Сервис объясняет результаты тем, что многие ковидные ограничения сняты, люди снова путешествуют за границу. Также растут бронирования с длительным пребыванием — на проживание больше 28 дней пришлось 20% всех броней.
  • Также Airbnb отметила, что растёт и число сдающих жильё, так как люди «как и во время финансового кризиса 2008 года» заинтересованы в заработке на сдаче жилья.

#новость #airbnb

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49 комментариев
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 Лада Владова

Нах не всралась ваша недвижка я здесь остаюсь

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Pavel Cree

+15

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Михаил Желтухин

я бы за такое не платил, высер не в тему

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Олег Комаров

Даже не беря в расчёт факт того, что AB&B нужен не для переезда из "тоталитарной рашки", вам я так понимаю и попутешествовать по миру не хочется? Всякие там картины в Лувре посмотреть, сфоткаться рядом с водопадом Виктория или просто попробовать экзотических блюд в Шанхае?
Если да, то я заочно поражён вашей бурной и насыщенной жизнью. Не езжайте, вам можно.

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Хлоргексидин

Ну все, теперь airbnb может начинать процедуру банкротства

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Rmn Rmn

Прямо тут, на голом полу комментов vc?

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Тесть Роршаха

чур не на моём

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Gollut

Вообще за такое не должны давать 15, слишком халтурно. На пятерочку

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Zloy Marketolog
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Life Expert

Добровольцем на войну не хотите ?)

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Вадим Д.

Недурственный показатель, молодцы!
Разного сорта броневикам и прочим суточнору есть, к чему стремиться.

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Никита

Ну, учитывая какие афигевшие комиссии у них для хостеров то не удивительно)

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semen matrasov

Кричали, что букинг грабит россиян с 18%.
И вот 20-25%.
PS tvill забыли

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Dima Katin

теперь все будут кричать и про airbnb

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semen matrasov
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Джон уик

Их сайт пиздец как глючит и тормозит, хотя дизайн калька с аирбнб)
P.s хотя вроде починили, заходил несколько дней назад, невозможно было пользоваться.

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Andre Macareno

Неудивительно, в СНГ ценник у эйрбнб сейчас местами дороже отелей

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Alexander

Вот никогда не понимал, в чем прикол жить в чужой квартире, а не в нормальном отеле с хорошим обслуживанием

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Anton Zavarzin

Cмысл в том, что в квартире есть кухня и классный дизайн в отличии от отелей. Кто-то любит просто переночевать/принять душ и спуститься на завтрак, другие любят погрузиться в местную культуру, а проживание в аутентичной квартире это позволяет сделать более чем.

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Alexander
проживание в аутентичной квартире

Это наверное просто не всем подходит. У меня жилая квартира скорее легкую брезгливость вызывает.

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Anton Zavarzin

Ну вот видите как хорошо, когда есть выбор и для тех, кому нужна стерильная чистота/сервис и кому подавай классный дизайн/уникальные проекты. Ну и классная квартира с садом на заднем дворе все таки отличается от коммерческого дизайна в отелях, это ну вот прям совсем разные ощущения от проживния. Но сужу с точки зрения человека, у которого дизайн интерьеров является одним из главных хобби и я только на стадии выбора квартиры в каком нибудь гетто Стамбула (Balat/Fener) начинаю получать удовольствие от того, какие там кайфовые квартиры в отличии от массмаркет "сканди/лофт/модерн", которые все на одно лицо.

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Alexander
классный дизайн в отличии от отелей.

Берите отели с классным дизайном ))

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Сергей

Квартира дешевле, чем «нормальный отель с хорошим обслуживанием» в большинстве европейских стран. Некоторым обязательно нужна кухня. Да и дело вкуса и привычек.
Плюс на Airbnb можно найти очень кайфовые квартиры с кучей фото/отзывов, где рядом тупо нет даже среднего отеля.

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Ирина Камышанова

Квартиры удобны ещё, если большой компанией едешь. У нас это выходит ещё и дешевле, чем несколько номеров, можно всем вместе тусить, готовить еду по очереди.

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Марат Яз

Цена интересней и локации иногда интересные бывают.

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Alexander

Тут вот пишут что цена уже больше отелей. Насчёт локаций не буду спорить, но в крупных городах хорошие сетевые отели всегда в самых лучших местах

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Марат Яз

Найдёте хороший сетевой отель на площади Сан Марко за 5000 в сутки?

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Igor Chimbur

В Дубровнике все топовые сетевые отели в ебенях. В Будапеште ценник в самом центре такой, что за ночь в условной пятерке я снимал 3 ночи в соседнем здании двухкомнатные апартаменты с 4 метровыми потолками и винтажной мебелью. Завтраков не было да, но это такое себе упущение.

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SG

Апарт отели, угодят сразу всем 😁

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Roman Moskovskiy

Кухня

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Igor Chimbur

Есть своя кухня, часто большой холодильник, все принадлежности. Плюс по мебели больше выбора и разнообразия. А если брать какую-нибудь двушку, то вообще норм. Даже работать можно полноценно вдвоем. По дизайну-цене тоже можно выбрать, что душе угодно. Я на 1-2 дня беру отели, а от 3-4 дней снимаю апартаменты. Удобная система, ни разу не подвела.

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Andre Macareno

Можно почувствовать себя простым жителем города

Другое дело что если эйрбнб сильно дороже сетевого отеля с питанием, то тут уже грустно

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Denis Bystruev

Обычно всё-таки отели дороже.

Бывают перекосы, как после 21 сентября, но в среднем раза в два.

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Anastasiya Efremova

выгоднее на прямую все бронировать,но не всегда реально(

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Alexander

В отелях часто наоборот. Прямое бронирование дороже чем через агрегаторы

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Михаил Желтухин

на долгий срок тоже? например дней на 10 ?

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Andr K

всегда можно попросить скидку - чаще всего владельцы идут навстречу и делают спец.предложение.

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Артур А.

Полагаю, отсутствие Booking в РФ тоже отразилось на показателях airbnb.

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Arthur N

Airbnb не работает в РФ

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Михаил

🤔🤔🤔

Также Airbnb отметила, что растёт и число сдающих жильё, так как люди «как и во время финансового кризиса 2008 года» заинтересованы в заработке на сдаче жилья
но результаты могли быть и лучше — если бы не геополитические и макроэкономические причины.
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Мяу

Мне кажется "но результаты могли быть и лучше — если бы не геополитические и макроэкономические причины" это вообще ключевое что им помогло выручку увеличить.

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Медовар

Да это русские

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Марат Яз

Сделали выручку airbnb?

И почему вы всех россиян называете русскими?

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Медовар

Ладно и татары

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Denis Bystruev

Политкорректная формулировка: многонациональный народ РФ, 80% которых составляют русские.

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Ivan Mart

Интересно. В некоторых странах восточной Европы они не выплачивали арендаторам их деньги несколько месяцев и собирались полностью уйти из этих стран. Чем всё закончилось я не знаю, но ещё летом ситуация была именно такая.

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Бухой Пикачу

Однозначно же, что системе отелей и букингу пришел пиздей. Ребята просто ебанулись с ценами

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Maria Meshkova

А не геополитические ли причины и стали драйвером рекордной выручки ))

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Денис Лукьянов

Хочу так же выдавать всякие негативные процессы вроде миграционного кризиса за свой личный успех и невероятный перфоманс год к году)

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