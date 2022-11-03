День 253: «Тинькофф» сможет выпускать карты Union Pay, но делать этого не будет, отчёты по безопасности для авиации Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 61,62 рубля, евро — 60,92 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,78 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,13 рубля, евро — по 67,04 рубля.
Кто и как адаптируется
Крупные российские банки запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк» и МКБ. Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физлицам — депозиты, накопительные счета и наличные.
Минфин начал собирать список «дружественных» стран для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения. Ведомство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.
«Сбер» продал долю (43%) в хорватском ретейлере Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби. Она появилась у банка в результате реструктуризации долгов — с 2014 года компания задолжала «Сберу» более €1 млрд.
Китайская платёжная система Union Pay подключила «Тинькофф» к эмиссии своих карт. Но выпускать их банк пока так и не начал — и даже не планирует.
Турецкий производитель бытовой техники Vestel, владеющий маркой Vestfrost, планирует возобновить в России производство, закрытое в 2016 году. Речь может идти не только о выпуске собственной продукции, но и о контрактной сборке других брендов, пишет «Коммерсантъ».
Какие есть проблемы и трудности
В Совете Федерации обсуждают возможность создания единого реестра «недружественных» правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против России, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта, узнал «Коммерсантъ».
Осенью 2022 года санатории столкнулись со снижением объёма корпоративных бронирований. Сокращать оздоровительные программы и мероприятия бизнес стимулируют неопределённость, соображения безопасности и пересмотр бюджетов.
Росавиация ввела новую отчётность по безопасности для авиакомпаний и аэропортов и попросила участников отрасли каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации. Требование связано с режимом повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Порядок действует с 25 октября и продлится «до отмены поручения».
Контекст
Владелец компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») — нидерландская Veon — начала поиск покупателя на российский актив. Как выход Veon поможет развитию «Вымпелкома» и сколько может стоить сейчас этот бизнес — в разборе Forbes.
За девять месяцев 2022 года в России было продано 2,1 млн ноутбуков — это на 32% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м. В третьем квартале продажи ноутбуков в РФ упали на 55% год к году.
Новости предыдущего дня, 2 ноября — здесь.
"В Совете Федерации обсуждают возможность создания единого реестра «недружественных» правообладателей"
В любой непонятной ситуации создавай реестр.
Больше реестров Богу реестров!
При нейминге просто используйте формулу:
Реестр+недвружественных+любое существительное
Например:
реестр недружественных грузоперевозчиков
реестр недружественных поставщиков на Вайлдбериз
Реестр недружественных курьеров
реестр недружественных модераторов Vc
Реестр недружественных реестров
реестр, что бы делать недружественный кусь и цап царап.
Они их ещё и промаркируют, наверное)
Россия может жить лучше , но не будет
Чиновники могут не воровать , но не будут
Я хочу побить посуду, я хочу.......но я не буду😁
Можем за три дня, но не будем
Дополнительная почти пятница + Международный день калькулятора, ещё и 253-й. С праздником!
Кредиты, депозиты, наличные — всё в юанях, налетай, россиянин.
Минфин ищет друзей — как название мультика.
Сбер за долги забрал фирму, теперь продал её, серые будни.
Тинькофф может, но не будет и даже не хочет, что поделать — кризис среднего возраста.
Турецкая быттехника и сборка, видимо, китайской: Россия — страна возможностей.
Совфеду срочно нужен ещё один единый реестр. На этот раз злобных правообладателей. Пихать туда будут всех подряд и из разных отраслей, но обязательно злобных.
Компании всё реже бронируют санатории — экономия и тревога, как и во всём.
Теперь в небе безопасно, ведь каждый день в 6:00 авиакомпании и аэропорты будут слать новые отчёты Росавиации.
Всё меньше ноутбуков нужно россиянам. Не до них сейчас: квадрокоптеры, спальники и берцы были в почёте.
Хорошего всем дня и великолепного настроения 🤘🏻
Если бы я читал новости в таком виде, я бы их не читал
Батюшки, да кто же Вас неволит? Добавьте меня в ЧС и не будете даже видеть. Ну и в целом совершенно необязательно читать их.
Не бомбите. Я знаю про функционал Vc.
Новый девиз Тиньков: «Можем, но не будем и даже не хотим!»
… и мы такие не одни.
Я как ИТ специалист могу остаться в России, что бы помочь с отечественными разработками, но не буду.
Эх, а прикиньте, как было бы, если вдруг
"Я, как профессиональный набрасыватель говна на вентилятор, мог бы поднасрать в комментах, но не буду".
нет, я уже настроилась!
"Вижу цель, не вижу препятствий".©
Я бы мог назвать себя разработчиком, но не буду.
"Помочь" бля
Тинькофф пока выпускает юнион пэй только для сотрудников
Бета-тест
Не, ну класс ведь зарубежные подписки и покупки можешь оплачивать своими деревянными
Естественно
Это если они не забанили карточки российских банков.
Формально это делать нельзя, но UP. на это смотрит сквозь пальцы
При этом в инвестициях активно продвигают азиатские бумаги и юань.
Протокол безопасности итак обкатывается каждый день, просто по телезизЕрам этого не показывают и не докладываются.
И собачки, да, если что-то им не нравится, да, они присаживаются, а не разражаются лаем.
Мне вот непонятно, эта "бравада" про 6 утра для чего? Чтобы напомнить "неведомым врагам", что всё работает? Так оно итак работает. И даже регулярно репетируется.
Чтобы граждане, которые стали бояться летать звездофлотом с 24 февраля, стали бояться меньше? Так не поможет.
Сидишь 4 часа там, где раньше было 2, на 44 сантиметрах, зажатый потными переживающими точно так же и молишься весь облёт)
Это для того, что бы создать новый РЕЕСТР. Отчётов по безопасности. (Росавиация: "А чё, мы лысые, что ли? Нам тоже свои реестры нужны".)
Я мог открыть счет для ИП в "Тинькофф", но не буду этого делать.
"Как выход Veon поможет развитию «Вымпелкома» и сколько может стоить сейчас этот бизнес — в разборе Forbes."
Поможет развитию??????0__0
А почему нет то? Вымпелком давал большую часть прибыли холдингу.
При этом с одной стороны VEON -компания из недружественной страны, с другой стороны принадлежит лицам под санкциями.
Так без VEONа Билайну действительно может житься легче
Давал до 22 года. Теперь убыток в 500 млн.$, основная часть которого из за обесценивания российских активов.Не готов предметно спорить,но мне это совсем не кажется развитием.
Вы знаете, мне очень нравилась досанкционная огромная испанская хурма.
Если всё так довести до такой критической ситуации, а потом оперировать исключительно нынешним, то так можно про всё сказать "это нам на пользу".
И не вяжет ничего, да, живи и радуйся)
ракеты назад не запихнешь. Так что приходится крутиться в тех условиях, которые есть.
Не кричите, Вы спугнёте редис.
Да блин.Развитию....
Это не уменьшение спроса. Просто в богатой России, все россияне уже купили себе по ноутбуку, а кто и по два)
https://www.cnews.ru/news/top/2022-10-03_mirovoj_spros_na_noutbuki#:~:text=%D0%92%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%B7%D0%B0%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202022%20%D0%B3.
«Не дружественные» правообладатели….каков абсурд
Сбросили жирок, побежали вперёд
Когда узнали об операциях в юанях которые работают только внутри страны, а не для работы с поставщиками из-за рубежа;
Когда узнали, что тинькофф нас "оберегает" от юнион пей не запуская карточки этой системы юзерам, будучи подключённым к системе;
Авиакомпании узнав о новой отчётности.
Спасибо за новости, пойду варить гречку