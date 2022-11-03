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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 61,62 рубля, евро — 60,92 рублей.

Курсы на Forex на 08:05 мск: доллар — 61,95 рубля, евро — 60,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,78 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,13 рубля, евро — по 67,04 рубля.

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Кто и как адаптируется

Крупные российские банки запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк» и МКБ. Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физлицам — депозиты, накопительные счета и наличные.

Минфин начал собирать список «дружественных» стран для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения. Ведомство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Сбер» продал долю (43%) в хорватском ретейлере Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби. Она появилась у банка в результате реструктуризации долгов — с 2014 года компания задолжала «Сберу» более €1 млрд.

Китайская платёжная система Union Pay подключила «Тинькофф» к эмиссии своих карт. Но выпускать их банк пока так и не начал — и даже не планирует.

Турецкий производитель бытовой техники Vestel, владеющий маркой Vestfrost, планирует возобновить в России производство, закрытое в 2016 году. Речь может идти не только о выпуске собственной продукции, но и о контрактной сборке других брендов, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

В Совете Федерации обсуждают возможность создания единого реестра «недружественных» правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против России, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта, узнал «Коммерсантъ».

Осенью 2022 года санатории столкнулись со снижением объёма корпоративных бронирований. Сокращать оздоровительные программы и мероприятия бизнес стимулируют неопределённость, соображения безопасности и пересмотр бюджетов.

Росавиация ввела новую отчётность по безопасности для авиакомпаний и аэропортов и попросила участников отрасли каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации. Требование связано с режимом повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Порядок действует с 25 октября и продлится «до отмены поручения».

Контекст

Владелец компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») — нидерландская Veon — начала поиск покупателя на российский актив. Как выход Veon поможет развитию «Вымпелкома» и сколько может стоить сейчас этот бизнес — в разборе Forbes.

За девять месяцев 2022 года в России было продано 2,1 млн ноутбуков — это на 32% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м. В третьем квартале продажи ноутбуков в РФ упали на 55% год к году.