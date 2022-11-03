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Финансы
Футбольный якорь

День 253: «Тинькофф» сможет выпускать карты Union Pay, но делать этого не будет, отчёты по безопасности для авиации Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 61,62 рубля, евро — 60,92 рублей.

Курсы на Forex на 08:05 мск: доллар — 61,95 рубля, евро — 60,99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,78 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,13 рубля, евро — по 67,04 рубля.

Кто и как адаптируется

Крупные российские банки запускают инструменты в юанях для населения и бизнеса или планируют расширять линейку продуктов. Среди них — «Сбер», ВТБ, «Газпромбанк», «Промсвязьбанк», «Альфа-банк», «Совкомбанк» и МКБ. Компаниям банки предлагают кредиты, хеджирование, гарантии, а физлицам — депозиты, накопительные счета и наличные.

Минфин начал собирать список «дружественных» стран для пересмотра соглашений об избежании двойного налогообложения. Ведомство готовит для отправки в правительство предложения начать переговоры с Малайзией, Турцией и Объединенными Арабскими Эмиратами.

«Сбер» продал долю (43%) в хорватском ретейлере Fortenova Group инвестору из ОАЭ Саифу Алькетби. Она появилась у банка в результате реструктуризации долгов — с 2014 года компания задолжала «Сберу» более €1 млрд.

Китайская платёжная система Union Pay подключила «Тинькофф» к эмиссии своих карт. Но выпускать их банк пока так и не начал — и даже не планирует.

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Турецкий производитель бытовой техники Vestel, владеющий маркой Vestfrost, планирует возобновить в России производство, закрытое в 2016 году. Речь может идти не только о выпуске собственной продукции, но и о контрактной сборке других брендов, пишет «Коммерсантъ».

Какие есть проблемы и трудности

В Совете Федерации обсуждают возможность создания единого реестра «недружественных» правообладателей. В него предлагается включать компании, которые поддерживают санкции против России, вне зависимости от вида прав — туда могут попасть и иностранные киностудии, и издательства, и разработчики софта, узнал «Коммерсантъ».

Осенью 2022 года санатории столкнулись со снижением объёма корпоративных бронирований. Сокращать оздоровительные программы и мероприятия бизнес стимулируют неопределённость, соображения безопасности и пересмотр бюджетов.

Росавиация ввела новую отчётность по безопасности для авиакомпаний и аэропортов и попросила участников отрасли каждый день в шесть утра отчитываться о ситуации. Требование связано с режимом повышенной готовности в Центральном и Южном федеральных округах. Порядок действует с 25 октября и продлится «до отмены поручения».

Контекст

Владелец компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») — нидерландская Veon — начала поиск покупателя на российский актив. Как выход Veon поможет развитию «Вымпелкома» и сколько может стоить сейчас этот бизнес — в разборе Forbes.

За девять месяцев 2022 года в России было продано 2,1 млн ноутбуков — это на 32% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м. В третьем квартале продажи ноутбуков в РФ упали на 55% год к году.

Новости предыдущего дня, 2 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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44 комментария
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 Слегка Придурковатый

"В Совете Федерации обсуждают возможность создания единого реестра «недружественных» правообладателей"

В любой непонятной ситуации создавай реестр.

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Иван Серик

Больше реестров Богу реестров!

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Олег Трулев

При нейминге просто используйте формулу:

Реестр+недвружественных+любое существительное

Например:

реестр недружественных грузоперевозчиков
реестр недружественных поставщиков на Вайлдбериз
Реестр недружественных курьеров
реестр недружественных модераторов Vc

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Иван Серик

Реестр недружественных реестров

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Alexander Klimanskiy

реестр, что бы делать недружественный кусь и цап царап.

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Soulis

Они их ещё и промаркируют, наверное)

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Vasiliy coconut

Россия может жить лучше , но не будет

Чиновники могут не воровать , но не будут

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Alex Shevchenko

Я хочу побить посуду, я хочу.......но я не буду😁

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Олег Трулев

Можем за три дня, но не будем

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Вадим Д.

Дополнительная почти пятница + Международный день калькулятора, ещё и 253-й. С праздником!

Кредиты, депозиты, наличные — всё в юанях, налетай, россиянин.
Минфин ищет друзей — как название мультика.
Сбер за долги забрал фирму, теперь продал её, серые будни.
Тинькофф может, но не будет и даже не хочет, что поделать — кризис среднего возраста.
Турецкая быттехника и сборка, видимо, китайской: Россия — страна возможностей.
Совфеду срочно нужен ещё один единый реестр. На этот раз злобных правообладателей. Пихать туда будут всех подряд и из разных отраслей, но обязательно злобных.
Компании всё реже бронируют санатории — экономия и тревога, как и во всём.
Теперь в небе безопасно, ведь каждый день в 6:00 авиакомпании и аэропорты будут слать новые отчёты Росавиации.
Всё меньше ноутбуков нужно россиянам. Не до них сейчас: квадрокоптеры, спальники и берцы были в почёте.

Хорошего всем дня и великолепного настроения 🤘🏻

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Алеоп

Если бы я читал новости в таком виде, я бы их не читал

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Вадим Д.

Батюшки, да кто же Вас неволит? Добавьте меня в ЧС и не будете даже видеть. Ну и в целом совершенно необязательно читать их.

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Алеоп

Не бомбите. Я знаю про функционал Vc.

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Вадим Д.

Новый девиз Тиньков: «Можем, но не будем и даже не хотим!»

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Иван Серик
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Алеоп

… и мы такие не одни.

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Жора который смог

Я как ИТ специалист могу остаться в России, что бы помочь с отечественными разработками, но не буду.

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MT Advanced

Эх, а прикиньте, как было бы, если вдруг
"Я, как профессиональный набрасыватель говна на вентилятор, мог бы поднасрать в комментах, но не буду".

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Спокойный торшер

нет, я уже настроилась!

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MT Advanced

"Вижу цель, не вижу препятствий".©

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Андрей Ш

Я бы мог назвать себя разработчиком, но не буду.

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роман долгополов

"Помочь" бля

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Твой кот

Тинькофф пока выпускает юнион пэй только для сотрудников

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Алеоп

Бета-тест

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Твой кот

Не, ну класс ведь зарубежные подписки и покупки можешь оплачивать своими деревянными

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Алеоп

Естественно

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Таир Бакиев

Это если они не забанили карточки российских банков.
Формально это делать нельзя, но UP. на это смотрит сквозь пальцы

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Maxim Lunegov

При этом в инвестициях активно продвигают азиатские бумаги и юань.

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Спокойный торшер

Протокол безопасности итак обкатывается каждый день, просто по телезизЕрам этого не показывают и не докладываются.
И собачки, да, если что-то им не нравится, да, они присаживаются, а не разражаются лаем.
Мне вот непонятно, эта "бравада" про 6 утра для чего? Чтобы напомнить "неведомым врагам", что всё работает? Так оно итак работает. И даже регулярно репетируется.
Чтобы граждане, которые стали бояться летать звездофлотом с 24 февраля, стали бояться меньше? Так не поможет.
Сидишь 4 часа там, где раньше было 2, на 44 сантиметрах, зажатый потными переживающими точно так же и молишься весь облёт)

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MT Advanced

Это для того, что бы создать новый РЕЕСТР. Отчётов по безопасности. (Росавиация: "А чё, мы лысые, что ли? Нам тоже свои реестры нужны".)

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Vlad Eliseev

Я мог открыть счет для ИП в "Тинькофф", но не буду этого делать.

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Сейяр

"Как выход Veon поможет развитию «Вымпелкома» и сколько может стоить сейчас этот бизнес — в разборе Forbes."
Поможет развитию??????0__0

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Таир Бакиев

А почему нет то? Вымпелком давал большую часть прибыли холдингу.
При этом с одной стороны VEON -компания из недружественной страны, с другой стороны принадлежит лицам под санкциями.

Так без VEONа Билайну действительно может житься легче

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Сейяр

Давал до 22 года. Теперь убыток в 500 млн.$, основная часть которого из за обесценивания российских активов.Не готов предметно спорить,но мне это совсем не кажется развитием.

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Спокойный торшер

Вы знаете, мне очень нравилась досанкционная огромная испанская хурма.
Если всё так довести до такой критической ситуации, а потом оперировать исключительно нынешним, то так можно про всё сказать "это нам на пользу".
И не вяжет ничего, да, живи и радуйся)

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Таир Бакиев

ракеты назад не запихнешь. Так что приходится крутиться в тех условиях, которые есть.

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Спокойный торшер
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Спокойный торшер

Не кричите, Вы спугнёте редис.

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Сейяр

Да блин.Развитию....

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Мурад Муртазалиев
За девять месяцев 2022 года в России было продано 2,1 млн ноутбуков — это на 32% меньше, чем за аналогичный период в 2021-м. В третьем квартале продажи ноутбуков в РФ упали на 55% год к году

Это не уменьшение спроса. Просто в богатой России, все россияне уже купили себе по ноутбуку, а кто и по два)

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роман долгополов

https://www.cnews.ru/news/top/2022-10-03_mirovoj_spros_na_noutbuki#:~:text=%D0%92%20%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5%20%D0%B7%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5%20%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5,%D0%B7%D0%B0%20III%20%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BB%202022%20%D0%B3.

Продажи ноутбуков обвалились во всем мире. В чем…
II квартал 2022 г. ознаменовался почти 19-процентным падением продаж ноутбуков по всему миру…
www.cnews.ru
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Mr Black

«Не дружественные» правообладатели….каков абсурд

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Доктор Богомол Тобогган

Сбросили жирок, побежали вперёд

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Никита

Когда узнали об операциях в юанях которые работают только внутри страны, а не для работы с поставщиками из-за рубежа;

Когда узнали, что тинькофф нас "оберегает" от юнион пей не запуская карточки этой системы юзерам, будучи подключённым к системе;

Авиакомпании узнав о новой отчётности.

Спасибо за новости, пойду варить гречку

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