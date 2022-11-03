Отчёт «Яндекса» за квартал: выручка выросла на 46% год к году — до 133,2 млрд рублей, скорректированная прибыль — 5 млрд Статьи редакции
Компания потратила 4,7 млрд рублей на компенсации 10 тысячам сотрудников за опционы, которые нельзя реализовать.
- «Яндекс» опубликовал неаудированные финансовые результаты за третий квартал 2022 года. Выручка выросла на 46% год к году — до 133,2 млрд рублей. Скорректированная чистая прибыль составила 5 млрд рублей, во втором квартале была 13,1 млрд рублей.
- Выручка от «умных» устройств выросла на 74% год к году, до 3,7 млрд рублей. Выручка в сегменте «Поиск и Портал» (включает поиск, геосервисы, «Яндекс 360», «Погоду», «Новости», «Путешествия», «Алису» и некоторые другие сервисы в России, Беларуси и Казахстане) составила 60,9 млрд рублей, на 45% больше год к году.
- «Яндекс» потратил 4,7 млрд рублей на выплаты сотрудникам, компенсирующие потерю невозможных к реализации опционов (до «спецоперации» они были частью программы мотивации). В ней участвовали около 10 тысяч человек.
- Общая поисковая доля «Яндекса» в третьем квартале составила 62% (на 2,7 п.п. больше год к году). Поисковая доля на Android выросла на 3,1 п.п., до 61,9%, на iOS — до 48,3% (рост на 5,5 п.п.). Доля мобильной выручки — 59,6% от всей поисковой.
Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде») за девять месяцев 2022 года вырос почти в два раза и составил 195,6 млрд рублей.
- Выручка сегмента Mobility (сервисы такси, каршеринга и аренды самокатов) выросла на 40% год к году — до 31 млрд рублей. Общее количество поездок выросло на 24% год к году. Среди всех поездок в такси 29% совершены на зарубежных рынках, их число растёт на 2% каждый квартал с начала 2022 года.
Количество подписчиков Плюса выросло на 53%, до 15,8 млн человек. Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» (входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») выросла на 81%, до 7,8 млрд рублей. Выручка «Классифайдов» (рекламные объявления) выросла на 39%, — до 3,4 млрд рублей. Выручка Yandex Cloud выросла на 175% год к году.
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Даже когда в России не останется ниодного частного бизнеса - выручка Яндекса будет расти на 146% год к году даже из Директа 💪💪💪🤡🤡🤡
Самая ржака никак не соответствующая реальности:Общая поисковая доля «Яндекса» в третьем квартале составила 62% (на 2,7 п.п. больше год к году). Поисковая доля на Android выросла на 3,1 п.п., до 61,9%, на iOS — до 48,3% (рост на 5,5 п.п.). Доля мобильной выручки — 59,6% от всей поисковой.
Реальная доля Яндекса в лучшем случае 40% из за огромных толп ботов, накрутки пф и скликивания ботами директа.
Готов ознакомиться с вашими данными, на основании которых сделан вывод
Выбирай, какой отчёт тебе больше нравится:
https://www.similarweb.com/ru/engines/russian-federation/
https://www.liveinternet.ru/stat/ru/searches.html?period=month&relgraph=yes
Так, а откуда они взяли данные на основании которых сделан вывод? 🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Ты про Яндекс? У них есть свой Яндекс.Радар: https://radar.yandex.ru/search
Который, конечно, показывает всё в пользу Яндекса.
По Similarweb цифры мягко говоря странные, по liveinternet более реальные. Ибо если смотреть не поисковые системы, а сайты - https://www.similarweb.com/ru/top-websites/russian-federation/ то сайт Яндекса со всеми поддоменами популярнее Google
Судя по всему данные из статьи берутся отсюда - https://radar.yandex.ru/
Как ни сложно догадаться по домену, владелец сервиса - Яндекс
Тут нет противоречий: LI показывает трафик на другие сайты из поисковых систем. А Яндекс так плотно продвигает свои проекты, что другим сайтам остаются крохи, поэтому при доле >50% по факту независимому интернету Яндекс отдает меньше Google.
Доля поиска может и уменьшилась (только за счёт того что выросла доля телефонов на андройде), а вот рекламные бюджеты из инстаграма и остальных фэйсбуков утекли в директ.
GMV(Товарооборот) - на 100%
Вот вам и уровень реальной инфляции.
Выручка необязательно должна расти пропорционально gmv
Кэп, ты?
Нобелевскую премии по экономике - тебе! ))))
Еще бы, можно сказать стал монополистом подручку с VK.
Вообще не удивлен, на фоне отсутствии рекламы от Фейсбук и Гугл с того момента покупаю их акции.
одна из одобряемых компаний по сути,им и штрафы всего в 60к
Ну со штрафами про утечки персональных данных у них нет никаких привелегий, по сути все компании в РФ симводически штрафовались в том числе иностранные.
Новый закон там, но пока не понятно как штрафы возрастут.
Довольно мягкое законодательство в РФ в этом плане.
С уходом Гугла и Меты все бюджеты утекли в Яндекс. Тут всё понятно. Вопрос в том, почему цена в Директе стала просто дичайшая за клики.
Мы, например, сократили бюджеты на Директ, потому что он стал требовать больше денег за меньшее количество лидов.
В вашем вопросе сразу же есть ответ в вашем же первом предложении.
У меня многие клиенты сильно увеличили бюджеты. В итоге думаю из-за этого в том числе выросли клики. В данной схеме больше пострадали рекламы с небольшим бюджетом, там сокращения. А большие бюджеты стали еще больше.
Что правда что ли на айфоне половина пользователей в россии пользуются поиском от яндекса? При том, что вроде как там по дефолту стоит google и сколько знакомых не встречал с айфоном, у всех когда они там что-то искали выскакивал гугл в сафари
Кто эти люди, открывающие поиск Яндекс? Чиновники?
Яндекс как поисковик в рунете намного эффективнее Гугла. Гугл - просто каталог старых, доверенных для гугла сайтов.
А что осталось от Рунета?
А что в нём было? Авито, ВБ, вики, пикабу, Дзен какой-нито.
Факт, что по конкретным запросам Яндекс покажет более адекватную выдачу, чем Гугл.
Целенаправленно использую и Гугл и Яндекс, в разных браузерах разные поисковики...
Нравится больше Гугл и по выдаче и по интерфейсу поиска как-то...
Яндекс ещё в закладке видео, вместо отправки на исходный сайт открывает видео в самом поисковике и вставляет туда рекламу.
Ну да. 10 ссылок рекламы, обязательная врезка "Маркета", всё, чтобы не отдать траф кому-то ещё.
Но к этому - региональность, частота обновлений и неплохие алгоритмы ранжирования. Гугл, к примеру, на запросы типа "купить цветы" запросто показывал сайты из другой страны. И на инфо-запросы, где важна актуальность - что-то, обновлявшееся лет 10 назад.
Ну можно написать "купить цветы #город"
Но он и без этого справляется.
Я бы сказал, что по коммерческим запросам лучше идти в Яндекс. Он, как минимум, тратит на сканирование рунета намного больше ресурсов, ему не нужно столько времени на раскачку, как Гугл. По инфо-запросам я чаще иду в Гугл: там чуть получше с оценкой контента по пачке факторов, и куда реже можно увидеть такую дичь, как тот же "Дзен".
Яндекс разве ищет по ВБ и Авито?
В топ-10 по любой товарке ссылки на них есть всегда. Чаще, конечно, категории, хотя со сканированием там тоже порядок.
Приведите пример
Ну банально: ключик взял предельно конкретный и не FMCG. Авито, категория, топ-10.
Лучше задать вопрос, а что изменилось то?
Ну не намного. Разница в деталях, в основном в логистических сервисах
Намного быть не может, учитывая распространенность Адса
Как война началась, стал заходить на главную чтобы министерство пропаганды почитывать
Я тоже туда захожу что бы посмеяться над бредом который перепечатывают из МО и тд. Это лучше любой комедии. Просто сюрреальный бред.
На главной кроме поиска ничего нет.
Тогда может и войны нет
Нет конечно. Есть только СВО. И потерь у РФ практически нет, и весь мир нас поддерживает. По новостям Дзена такая картина и складывается.
Поверь таких большинство и принадлежность к госструктурам здесь ни причем. Здесь все больше в удобстве.
Там поиск в Яндекс.Навигаторе тоже засчитывается.
Я отказался от всех сервисов яндекса.
Держи вкурсе
В курсе чего?
Я зарабатываю в офлайне, яндекс использовал для веб аналитики своих сайтиков.
Теперь вместо него использую матомо, которая стоит на своем впс и услуги яндекса больше не нужны.
Его такси и прочим не пользуюсь из за скотского отношения к водителям и курьерам.
Not bad
Странно, что в 3 квартале перестала расти доля поиска на всех практически платформах. С другой стороны, это может быть связано с продажей медийных активов.
Тогда это заметный минус для компании, чья рентабельность держится на Поиске и портале