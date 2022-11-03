Товарооборот (GMV) сегмента электронной коммерции («Маркет», «Лавка» в России и доставка продуктов в «Еде») за девять месяцев 2022 года вырос почти в два раза и составил 195,6 млрд рублей.

Количество подписчиков Плюса выросло на 53%, до 15,8 млн человек. Выручка сегмента «Плюс и Развлекательные сервисы» (входят «Плюс», «Яндекс Музыка», «Кинопоиск», «Яндекс Афиша», «Яндекс Студия») выросла на 81%, до 7,8 млрд рублей. Выручка «Классифайдов» (рекламные объявления) выросла на 39%, — до 3,4 млрд рублей. Выручка Yandex Cloud выросла на 175% год к году.

