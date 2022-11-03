Подстроилась лучше, чем ожидали, но плана не выдержит: что происходит с экономикой России после мобилизации и санкций Статьи редакции
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Как мобилизация повлияет на экономику
- По словам экономиста Рубена Ениколопова, российская экономика остаётся рыночной и полного коллапса не произошло: она подстроилась под новые реалии даже лучше, чем ожидали эксперты. Но мобилизация сыграла большую роль (1 ноября в Кремле заявили о завершении мобилизации — но указа об этом нет, он «не нужен»).
- В России есть три «мужские» отрасли в занятости, отмечает экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич: сельское хозяйство (две трети — мужчины), строительство (86% мужчин), а также транспорт и связь (77%).
- Ениколопов отмечает: эффект мобилизации более долгосрочный — не только из-за людей, которых забрали в армию, но и из-за тех, кто уехал из страны. Однако экономист Никита Кричевский полагает, что многие уехавшие специалисты будут возвращаться в ближайшее время.
Как экономика справляется с санкциями
- По мнению Ениколопова, эффект санкций наступает постепенно: основная проблема с производственными мощностями, где оборудование будет выходить из строя.
- В некоторых отраслях это падение очень сильное — например, в автомобильной. За девять месяцев 2022 года продажи новых и лёгких коммерческих автомобилей в России упали на 59,8% до 753 тысяч штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса. Что касается иномарок — какие-то дилеры продолжают распродавать запасы, какие-то — привозят автомобили по параллельному импорту — но это «тяжёлый люкс».
- При этом базовые потребности россиян закрываются так же, как и до «военной операции». Что-то может заменить параллельный импорт, но он ограничен: им можно заменить условные 10-15% выпавшего импорта. «Приличные компании» (китайские, индийские и другие) не будут этим заниматься, поскольку это нарушение прав собственности и риски для отношений с брендами.
- При этом многие производства «упали и продолжают лежать на дне», говорит Зубаревич: удобрения — на 13%, холодильники — на 50%, стиральные машины — на 62% (данные Росстата на август). Самый сильный спад в добывающих отраслях был в апреле, но теперь восстанавливается.
- ЦБ и Минфин до сих пор существенно не манипулировали курсом рубля, говорит экономист Олег Вьюгин: единственное, что делают власти или компании — стараются оставлять выручку от экспорта за рубежом, чтобы не укреплять рубль и дальше.
- В «нормальный» год нефтегазовые доходы составляли около 30% от всех доходов федерального бюджета. В первой половине 2022-го, когда цены на нефть и газ взлетели, они выросли до 60%, говорит Зубаревич.
- Другие важные статьи доходов бюджета — НДС, НДФЛ, налог на имущество и прибыль организаций. И проблема в том, что они падают, отмечает Ениколопов: это приводит к тому, что бюджет дефицитный — в 2023 году дефицит составит 3 трлн рублей (2% ВВП).
Что означает мобилизационная экономика
- В конце октября Михаил Мишустин призвал подключиться к снабжению российской армии лёгкую промышленность, в том числе малый бизнес.
- В лучшем случае это будет означать оборонный заказ у малого бизнеса, говорит Ениколопов. Это обычная практика, если заказ по рыночным ценам: «Гораздо хуже — если методы убеждения малого и среднего бизнеса, чтобы они поучаствовали, будут другие».
- В то время как экономика остаётся рыночной, она будет справляться с теми проблемами, которые есть, считают экономисты. И пока она не переведена на мобилизационную, есть только её элементы. Крайний же вариант мобилизации — когда весь бизнес подчинён одной задаче и выполняет поручение государства.
Не после, а между мобилизаций, так всё же точнее.