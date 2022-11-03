Если человек работает на огромном производстве и есть, кому его заменить, — это одна ситуация. А представьте ситуацию: вот я разговаривал со знакомым девелопером, у него повестки получили 60-70% крановщиков — ему стройку надо замораживать, это квалифицированная рабочая сила.

Другая ситуация — ИП: допустим, один основной человек и двое в помощь. Его призвали — надо закрывать бизнес, значит это затронуло этих двоих и их семьи (по данным Минобороны, в рамках мобилизации призвали 27 тысяч предпринимателей — vc.ru).