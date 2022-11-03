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Подстроилась лучше, чем ожидали, но плана не выдержит: что происходит с экономикой России после мобилизации и санкций Статьи редакции

Главное из обзора «Редакции».

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Как мобилизация повлияет на экономику

  • По словам экономиста Рубена Ениколопова, российская экономика остаётся рыночной и полного коллапса не произошло: она подстроилась под новые реалии даже лучше, чем ожидали эксперты. Но мобилизация сыграла большую роль (1 ноября в Кремле заявили о завершении мобилизации — но указа об этом нет, он «не нужен»).
  • В России есть три «мужские» отрасли в занятости, отмечает экономист, профессор МГУ Наталья Зубаревич: сельское хозяйство (две трети — мужчины), строительство (86% мужчин), а также транспорт и связь (77%).

Если человек работает на огромном производстве и есть, кому его заменить, — это одна ситуация. А представьте ситуацию: вот я разговаривал со знакомым девелопером, у него повестки получили 60-70% крановщиков — ему стройку надо замораживать, это квалифицированная рабочая сила.

Другая ситуация — ИП: допустим, один основной человек и двое в помощь. Его призвали — надо закрывать бизнес, значит это затронуло этих двоих и их семьи (по данным Минобороны, в рамках мобилизации призвали 27 тысяч предпринимателей — vc.ru).

Евгений Коган, экономист, профессор ВШЭ
  • Ениколопов отмечает: эффект мобилизации более долгосрочный — не только из-за людей, которых забрали в армию, но и из-за тех, кто уехал из страны. Однако экономист Никита Кричевский полагает, что многие уехавшие специалисты будут возвращаться в ближайшее время.

Как экономика справляется с санкциями

  • По мнению Ениколопова, эффект санкций наступает постепенно: основная проблема с производственными мощностями, где оборудование будет выходить из строя.
  • В некоторых отраслях это падение очень сильное — например, в автомобильной. За девять месяцев 2022 года продажи новых и лёгких коммерческих автомобилей в России упали на 59,8% до 753 тысяч штук, по данным Ассоциации европейского бизнеса. Что касается иномарок — какие-то дилеры продолжают распродавать запасы, какие-то — привозят автомобили по параллельному импорту — но это «тяжёлый люкс».
  • При этом базовые потребности россиян закрываются так же, как и до «военной операции». Что-то может заменить параллельный импорт, но он ограничен: им можно заменить условные 10-15% выпавшего импорта. «Приличные компании» (китайские, индийские и другие) не будут этим заниматься, поскольку это нарушение прав собственности и риски для отношений с брендами.
  • При этом многие производства «упали и продолжают лежать на дне», говорит Зубаревич: удобрения — на 13%, холодильники — на 50%, стиральные машины — на 62% (данные Росстата на август). Самый сильный спад в добывающих отраслях был в апреле, но теперь восстанавливается.
  • ЦБ и Минфин до сих пор существенно не манипулировали курсом рубля, говорит экономист Олег Вьюгин: единственное, что делают власти или компании — стараются оставлять выручку от экспорта за рубежом, чтобы не укреплять рубль и дальше.

Скачок цен весной был связан с острым падением рубля (в российской экономике падение рубля к доллару — всегда сигнал к повышению цен). Но оказалось, что из-за специфических ограничений, эта паника была преждевременной, а цены-то уже подняли, закупили товары по этим ценам.

И процесс ухода от такого пика продолжается до сих пор. Если в начале года годовая инфляция была под 20%, то сейчас 13%. Ещё есть мобилизационный эффект, когда люди начинают экономить. Это приводит к тому, что дезинфляционный процесс продолжается.

Олег Вьюгин, экономист
  • Тенденция в ритейле — сокращение ассортимента из-за падения доходов. В первом квартале 2022-го реальные доходы населения упали на 1,2%, во втором — на 0,8%, в третьем — на 3,4%. Объяснение этому — повышение пенсий, МРОТ и прожиточного минимума на 10%, говорит Зубаревич.

Помогли самым бедным семьям. Но когда мы сравниваем эти показатели с динамикой розницы, которая минус 10% несколько месяцев, возникает детский вопрос: если доходы, как говорит Росстат, упали на пару процентов, почему так поджались с потреблением? […] Ну, есть у меня вопросы по поводу качества измерения доходов населения.

Наталья Зубаревич, экономист, профессор МГУ
  • В «нормальный» год нефтегазовые доходы составляли около 30% от всех доходов федерального бюджета. В первой половине 2022-го, когда цены на нефть и газ взлетели, они выросли до 60%, говорит Зубаревич.
  • Другие важные статьи доходов бюджета — НДС, НДФЛ, налог на имущество и прибыль организаций. И проблема в том, что они падают, отмечает Ениколопов: это приводит к тому, что бюджет дефицитный — в 2023 году дефицит составит 3 трлн рублей (2% ВВП).

Наверное, дефицит бюджета в следующие годы будет больше. За счёт чего он будет финансироваться? Вариант первый — Фонд национального благосостояния, но он в какой-то момент закончится. Вариант второй — печатать деньги, пока уберём его в сторону.

Вариант третий — заимствования, у страны небольшой долг (внутренний госдолг России — 16,2 трлн рублей — vc.ru). Минфин может занять на внутреннем рынке. Поэтому, на мой взгляд, пока переживать, что будут печатать деньги, наверное не стоит.

Евгений Коган, экономист, профессор ВШЭ
  • Зубаревич считает, что для восполнения дефицита будут повышать налоги для компаний-экспортёрев и тарифы ЖКХ — второй раз за год.
Источник: скриншот из видео

Что означает мобилизационная экономика

  • В конце октября Михаил Мишустин призвал подключиться к снабжению российской армии лёгкую промышленность, в том числе малый бизнес.
  • В лучшем случае это будет означать оборонный заказ у малого бизнеса, говорит Ениколопов. Это обычная практика, если заказ по рыночным ценам: «Гораздо хуже — если методы убеждения малого и среднего бизнеса, чтобы они поучаствовали, будут другие».
  • В то время как экономика остаётся рыночной, она будет справляться с теми проблемами, которые есть, считают экономисты. И пока она не переведена на мобилизационную, есть только её элементы. Крайний же вариант мобилизации — когда весь бизнес подчинён одной задаче и выполняет поручение государства.

Никакая мобилизационная экономика не может выдержать тот масштаб санкций, который наложен. Только гибкая и достаточно пока частная экономика, которая крутится как уж на сковородке, ищет по всем уголкам мира какие-то замещения, вот она и позволяет ещё как-то России — очень, кстати, неплохо — адаптироваться к этим тяжёлым изменениям.

Когда вы делаете мобилизационную экономику, там будет на горизонте маячить план.

Наталья Зубаревич, экономист, профессор МГУ

#экономика #санкции #параллельныйимпорт

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Вадим Д.

Не после, а между мобилизаций, так всё же точнее.

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