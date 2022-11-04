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Финансы
Хрупкий блик

День 254: H&M закроет все магазины в России к концу года, Farfetch сокращает сотрудников в стране Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

Курсы на Forex на 10:47 мск: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.

Кто и как адаптируется

H&M планирует закрыть все магазины в России к концу 2022 года. К сентябрю закрылись уже более 30 из 172 точек. Пока компания распродает оставшиеся запасы и ищет покупателя на бизнес в стране.

Какие есть проблемы и трудности

Ещё два киргизских банка — «Оптима банк» и «Бай Тушум» — с 1 ноября перестали обслуживать карты «Мир».

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Онлайн-магазин одежды Farfetch закрывает свой российский офис и сокращает всех его сотрудников, пишет The Blueprint со ссылкой на источники в компании.

Контекст

Минпромторг объяснил, почему фильмы и мультфильмы не входят в список параллельного импорта — они не находятся в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В ведомстве отметили, что за вопросы по импорту фильмов отвечает Минкульт.

Страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть, сообщают источники Reuters. Предельную ценовую они намерены определить до конца ноября. Потолок будут пересматривать «по мере необходимости»

Новости предыдущего дня, 3 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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 николай

- Страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть
Советоваться с юристами будем?

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eclipse

А саму Россию хоть спросили?

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semen matrasov

Ответ дмитрия-юриста

▪️ «Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь»

▪️ «От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели»;
Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище»;

▪️ «Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром»

▪️ «Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь».

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Александр А.

Это точно не Панорама? Мне до оригинала стрёмно ходить, простите.

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Soulis

Поддерживаю вопрос: это реально Медвед опубликовал?)

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Вадим Д.

Вот и он, 254-й, да ещё и День царя Тутанхамона. С праздником!

H&M всё же закроет все магазины в стране. Покупатель не находится, но надежда есть.
Киргизия прям не хочет Мира. Не обслуживают карты и всё тут.
Минпромторг перевёл стрелки на Минкульт. Потому что может и тема не его.
Г7 с Австралией хотят фикс цены на нефть из РФ. Фикса фиксой, но потолок будут периодически менять.

Хорошего выходного и приятного настроения 🤘🏻

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eclipse

Кто следующий в очереди на отказ от "мира"?

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Николай Краснов

про мультики и фильмы по моему и без минторга все было понятно

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