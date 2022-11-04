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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

Курсы на Forex на 10:47 мск: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,91 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.

Кто и как адаптируется

H&M планирует закрыть все магазины в России к концу 2022 года. К сентябрю закрылись уже более 30 из 172 точек. Пока компания распродает оставшиеся запасы и ищет покупателя на бизнес в стране.

Какие есть проблемы и трудности

Ещё два киргизских банка — «Оптима банк» и «Бай Тушум» — с 1 ноября перестали обслуживать карты «Мир».

Онлайн-магазин одежды Farfetch закрывает свой российский офис и сокращает всех его сотрудников, пишет The Blueprint со ссылкой на источники в компании.

Контекст

Минпромторг объяснил, почему фильмы и мультфильмы не входят в список параллельного импорта — они не находятся в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В ведомстве отметили, что за вопросы по импорту фильмов отвечает Минкульт.

Страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть, сообщают источники Reuters. Предельную ценовую они намерены определить до конца ноября. Потолок будут пересматривать «по мере необходимости»