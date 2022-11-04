День 254: H&M закроет все магазины в России к концу года, Farfetch сокращает сотрудников в стране Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 3 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,2 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.
Кто и как адаптируется
H&M планирует закрыть все магазины в России к концу 2022 года. К сентябрю закрылись уже более 30 из 172 точек. Пока компания распродает оставшиеся запасы и ищет покупателя на бизнес в стране.
Какие есть проблемы и трудности
Ещё два киргизских банка — «Оптима банк» и «Бай Тушум» — с 1 ноября перестали обслуживать карты «Мир».
Онлайн-магазин одежды Farfetch закрывает свой российский офис и сокращает всех его сотрудников, пишет The Blueprint со ссылкой на источники в компании.
Контекст
Минпромторг объяснил, почему фильмы и мультфильмы не входят в список параллельного импорта — они не находятся в товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности ЕАЭС. В ведомстве отметили, что за вопросы по импорту фильмов отвечает Минкульт.
Страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть, сообщают источники Reuters. Предельную ценовую они намерены определить до конца ноября. Потолок будут пересматривать «по мере необходимости»
Новости предыдущего дня, 3 ноября — здесь.
- Страны G7 и Австралия договорились об установлении фиксированной цены на российскую нефть
Советоваться с юристами будем?
А саму Россию хоть спросили?
Ответ дмитрия-юриста
▪️ «Против нас сегодня часть умирающего мира. Это кучка безумных нацистов-наркоманов, одурманенный и запуганный ими народ и большая стая лающих собак из западной псарни. С ними разномастная свора хрюкающих подсвинков и недалёких обывателей из распавшейся западной империи со стекающей по подбородку от вырождения слюной. У них нет веры и идеалов, кроме выдуманных ими же похабных привычек и насаждаемых ими стандартов двоемыслия, отрицающих дарованную нормальным людям мораль. Поэтому, поднявшись против них, мы приобрели сакральную мощь»
▪️ «От нас отказались некоторые испугавшиеся партнёры – и плевать на них. Значит, они были нам не друзья, а просто случайные попутчики, прилипалы и прихлебатели»;
Свалили за тридевять земель трусливые предатели и алчные перебежчики – пусть сгниют их кости на чужбине. Их нет среди нас, а мы стали сильнее и чище»;
▪️ «Нашего пробуждения ждали другие страны, изнасилованные повелителями тьмы, рабовладельцами и угнетателями, которые грезят своим чудовищным колониальным прошлым и жаждут сохранения своей власти над миром»
▪️ «Оружие бывает разное. У нас есть возможность отправить всех врагов в геенну огненную, но не это наша задача. Мы слушаем слова Создателя в наших сердцах и повинуемся им. Эти слова и дают нам священную цель. Цель остановить верховного властелина ада, какое бы имя он ни использовал – Сатана, Люцифер или иблис. Ибо его цель – погибель. Наша цель – жизнь. Его оружие – затейливая ложь».
Это точно не Панорама? Мне до оригинала стрёмно ходить, простите.
Поддерживаю вопрос: это реально Медвед опубликовал?)
Вот и он, 254-й, да ещё и День царя Тутанхамона. С праздником!
H&M всё же закроет все магазины в стране. Покупатель не находится, но надежда есть.
Киргизия прям не хочет Мира. Не обслуживают карты и всё тут.
Минпромторг перевёл стрелки на Минкульт. Потому что может и тема не его.
Г7 с Австралией хотят фикс цены на нефть из РФ. Фикса фиксой, но потолок будут периодически менять.
Хорошего выходного и приятного настроения 🤘🏻
Кто следующий в очереди на отказ от "мира"?
про мультики и фильмы по моему и без минторга все было понятно