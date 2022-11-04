Финансы
Хрупкий блик

Arrival Дениса Свердлова грозит делистинг c Nasdaq — компания должна поднять стоимость акций хотя бы до $1 Статьи редакции

Выполнить требование нужно до мая 2023 года.

  • Британский производитель электромобилей Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи, пишет TechCrunch.
  • В предупреждении биржа сообщила, что Arrival не соответствует требованиям Nasdaq к листингу: акции компании в течение 30 дней должны торговаться выше отметки в $1 за штуку. На момент закрытия биржи 3 ноября их стоимость составляла $0,69.
  • Выполнить требования нужно в течение 180 дней — до 1 мая 2023 года: компания должна хотя бы десять дней поддерживать стоимость акций выше $1.
  • Но даже если Arrival не сможет этого добиться, ей могут дать ещё 180 дней: например, если компания проведёт обратный сплит акций — то есть уменьшит их количество, повысив цену.
  • Бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. К августу 2022 года его бумаги подешевели до $1,73, при выходе на биржу они стоили $22,8.
  • Летом 2022 года компания рассказала о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30%, а также сократила планы на выпуск электрофургонов — с 400 до 20 штук за 2022 год. В октябре Arrival сообщила о ещё одной реструктуризации: теперь автопроизводитель решил сосредоточиться на США вместо Великобритании, куда планировал поставить первые машины.

#новость #arrival

2805 просмотров
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32 комментария
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 PK

Нужно переименовать в Departure

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Марат Яз

В "Рога и копыта"

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Юрий Другач

В РФ потом будет сложно выходить

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Твоя совесть

Или вернуться в Россию под брендом "Внах"

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Funpepper

денис свердлов уронил электрическую сосиску

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Мискам

20 фургонов , вместо 400. Врядли это вдохновило тех, кто умеет считать

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Илья Добряков

нормально так сократили выпуск

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Мискам

Они не сократили , они уменьшили планы , до выпуска у них не дошло , если дойдёт

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Твоя совесть

сборка из известной субстанции и палок палками-копалками - это не серийное производство, сказки там были красивые, но реальный товар не фургоны, а акции и долги. имхо.

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Dmitry Pushin

...сохраняется не ритмичность поставок

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Инженерный супер_стар
теперь автопроизводитель решил сосредоточиться на США вместо Великобритании

Ну это же очевидная пустышка.

То они фургоны делают, то не делают, то передумали, то еще что-то. Теперь страну меняют.

Типичный пузырь.

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Евгений Широков

Ещё раз прочитай кто глава. Наши министры никогда в жизни не работали. Проект обречён.

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Инженерный супер_стар

Ошибаешься, так долго доить эту корову — нужен талант )))
Первое правило сериала силиконовой долины — главное не прибыль.

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Евгений Широков

Не, первое правило - надо ещё уметь выжить при своих талантах доить корову. Если в России с поста министра и главы йота пришлось убраться, то здесь точно ничего не светит ему

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А10

Зависит от того на сколько серьёзны люди, которых они нагнули, можно и присесть в перспективе

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Сергей С.

В Arrival заложена довольно-таки революционная идея с микрофабриками. Проблема только в том, что эта идея идет вразрез с законами физики и economy of scale. Обеспечить логистику всех микрофабрик гораздо сложнее, чем построить одну гигафабрику. Они заявляют о localized supply chain, что в реальности тупо, это значит что контроль качества будет на совести каждого локального управляющего. И про полную автоматизацию. Неужели они пропустили между ушей факап Маска, который model 3 собирался на полностью автоматических конвейерах собирать, а потом выяснил, что для подай-принеси проще человека поставить?

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Igor Chimbur

Проблема там толко одна — это скам.

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Игорь Протасов

А мы еще смеемся над ipo дяди донер

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Инженерный супер_стар

Лучше переименовать в ETA

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Игорь Протасов

В EPTA

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Бухой Пикачу

Денис Свердлов неплохо пожил за чужой счет :-)

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Andre Macareno

С 22,8 до 0,69, а они умеют красивые цены подбирать

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Soulis

Вроде и школошутка, но всё равно смешно🤔

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Vlad Romanchenko

Зря я конечно в это вложился, но все же, что с Николой (не та, что Некола, а NKLA)? Это же скам гораздо более внушительных размеров.

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Nikolay Skidanov

Arrival на пике был 20млрд по капитализации, Nikola 30млрд. Сейчас 440млн и 1.3млрд соответственно. Arrival разрушил 19.5млрд / 98% капитализации, Nikola 27.8млрд / 96%. Итого Nikola внушительнее, но не гораздо более

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Твоя совесть

Просто меньше лохов вышло из Николы

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grindingpancake .

С тех пор как начали бывшего главу судить дела пошли в гору вроде бы

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LNdex

По тегу #arrival находится еще 15 новостей о компании. Но эта (последняя) самая важная. Сколько еще новостей о различных компаниях дожидаются такой же последней новости?

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Oliver Wolsen

Ему надо влив, иначе будет там где начинал...

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Aleksey Bobkov

когда уже этого подонка посадят

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Твоя совесть

Главный продукт они уже выпустили -и собственную прибыль забрали. Как и перед пузырем доткомов единственные товары таких стартапов - акции и долги.

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Комментарий удален модератором

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Кирилл Кузнецов

Ездящие прототипы — это не ослепительные презентации. Видимо кто-то посчитал и решил что проще и дальше бумажками спекулировать.

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