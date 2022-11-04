Arrival Дениса Свердлова грозит делистинг c Nasdaq — компания должна поднять стоимость акций хотя бы до $1 Статьи редакции
Выполнить требование нужно до мая 2023 года.
- Британский производитель электромобилей Arrival получил предупреждение от Nasdaq о возможном делистинге акций компании с биржи, пишет TechCrunch.
- В предупреждении биржа сообщила, что Arrival не соответствует требованиям Nasdaq к листингу: акции компании в течение 30 дней должны торговаться выше отметки в $1 за штуку. На момент закрытия биржи 3 ноября их стоимость составляла $0,69.
- Выполнить требования нужно в течение 180 дней — до 1 мая 2023 года: компания должна хотя бы десять дней поддерживать стоимость акций выше $1.
- Но даже если Arrival не сможет этого добиться, ей могут дать ещё 180 дней: например, если компания проведёт обратный сплит акций — то есть уменьшит их количество, повысив цену.
- Бывший глава мобильного оператора Yota и экс-замминистра связи России Денис Свердлов основал Arrival в Лондоне в 2015 году. В марте 2021 года стартап начал торговаться на Nasdaq. К августу 2022 года его бумаги подешевели до $1,73, при выходе на биржу они стоили $22,8.
- Летом 2022 года компания рассказала о плане реструктуризации, который включает сокращение расходов на 30%, а также сократила планы на выпуск электрофургонов — с 400 до 20 штук за 2022 год. В октябре Arrival сообщила о ещё одной реструктуризации: теперь автопроизводитель решил сосредоточиться на США вместо Великобритании, куда планировал поставить первые машины.
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Нужно переименовать в Departure
В "Рога и копыта"
В РФ потом будет сложно выходить
Или вернуться в Россию под брендом "Внах"
денис свердлов уронил электрическую сосиску
20 фургонов , вместо 400. Врядли это вдохновило тех, кто умеет считать
нормально так сократили выпуск
Они не сократили , они уменьшили планы , до выпуска у них не дошло , если дойдёт
сборка из известной субстанции и палок палками-копалками - это не серийное производство, сказки там были красивые, но реальный товар не фургоны, а акции и долги. имхо.
...сохраняется не ритмичность поставок
Ну это же очевидная пустышка.
То они фургоны делают, то не делают, то передумали, то еще что-то. Теперь страну меняют.
Типичный пузырь.
Ещё раз прочитай кто глава. Наши министры никогда в жизни не работали. Проект обречён.
Ошибаешься, так долго доить эту корову — нужен талант )))
Первое правило сериала силиконовой долины — главное не прибыль.
Не, первое правило - надо ещё уметь выжить при своих талантах доить корову. Если в России с поста министра и главы йота пришлось убраться, то здесь точно ничего не светит ему
Зависит от того на сколько серьёзны люди, которых они нагнули, можно и присесть в перспективе
В Arrival заложена довольно-таки революционная идея с микрофабриками. Проблема только в том, что эта идея идет вразрез с законами физики и economy of scale. Обеспечить логистику всех микрофабрик гораздо сложнее, чем построить одну гигафабрику. Они заявляют о localized supply chain, что в реальности тупо, это значит что контроль качества будет на совести каждого локального управляющего. И про полную автоматизацию. Неужели они пропустили между ушей факап Маска, который model 3 собирался на полностью автоматических конвейерах собирать, а потом выяснил, что для подай-принеси проще человека поставить?
Проблема там толко одна — это скам.
А мы еще смеемся над ipo дяди донер
Лучше переименовать в ETA
В EPTA
Денис Свердлов неплохо пожил за чужой счет :-)
С 22,8 до 0,69, а они умеют красивые цены подбирать
Вроде и школошутка, но всё равно смешно🤔
Зря я конечно в это вложился, но все же, что с Николой (не та, что Некола, а NKLA)? Это же скам гораздо более внушительных размеров.
Arrival на пике был 20млрд по капитализации, Nikola 30млрд. Сейчас 440млн и 1.3млрд соответственно. Arrival разрушил 19.5млрд / 98% капитализации, Nikola 27.8млрд / 96%. Итого Nikola внушительнее, но не гораздо более
Просто меньше лохов вышло из Николы
С тех пор как начали бывшего главу судить дела пошли в гору вроде бы
По тегу #arrival находится еще 15 новостей о компании. Но эта (последняя) самая важная. Сколько еще новостей о различных компаниях дожидаются такой же последней новости?
Ему надо влив, иначе будет там где начинал...
когда уже этого подонка посадят
Главный продукт они уже выпустили -и собственную прибыль забрали. Как и перед пузырем доткомов единственные товары таких стартапов - акции и долги.
Комментарий удален модератором
Ездящие прототипы — это не ослепительные презентации. Видимо кто-то посчитал и решил что проще и дальше бумажками спекулировать.