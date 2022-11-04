Финансы
Хрупкий блик

Forbes посчитал, сколько Олег Тиньков мог получить за 35% доли в TCS Group — максимум $260 млн Статьи редакции

А общее состояние предпринимателя оценил в $860 млн.

  • В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке доли Олега Тинькова в TCS Group, материнской компании «Тинькофф». Через семейный траст ему принадлежало 35% акций компании — он был крупнейшим, но не контролирующим акционером банка.
  • Forbes проанализировал информацию, которую Тиньков называл в интервью Юрию Дудю и Елизавете Осетинской, а также учёл комментарий Потанина, что он заплатил за долю «сотни миллионов долларов». Издание пришло к выводу, что максимально от сделки Тиньков мог выручить $260 млн.
Офлайн
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  • С учётом остальных активов предпринимателя — средства от продажи акций банка в 2020 году, накопленные дивиденды, яхта, самолёт, проект La Datcha — общее состояние Тинькова составляет $860 млн.
  • Если бы он не продал долю, текущее состояние можно было бы оценить в $3,5 млрд, отмечает издание. Из них $2,85 млрд приходилось бы на пакет акций TCS Group. Forbes проводило расчёт по цене закрытия на 3 ноября 2022 года — $40,74 за акцию.
  • В интервью Осетинской Тиньков оценил своё состояние в 10% от «исторического максимума», но сумму не назвал. Исходя из котировок TCS Group, исторический максимум был 8 ноября 2021 года — тогда состояние Тинькова оценивалось в $9,4 млрд. Эту же сумму он называл в интервью Дудю как свой «капитал на пике».
  • По словам Тинькова, за два месяца до сделки с «Интерросом» неназванный американский хедж-фонд предлагал предпринимателю $750 млн за 5% головной компании банка. Дудю он сообщал, что начал искать покупателя в марте. В итоге он продал бизнес «по своей воле, но цену получил не ту, которую хотел бы».

Когда возобновились торги на Московской бирже, компания стоила $8 млрд, что в три раза меньше, чем она стоила до — потому что она стоила $22 млрд. Но все-таки $8 млрд! То есть, моя доля, 35%, была выше $2 млрд ещё. И я подумал: «Ну, я продам, конечно, с каким-то вероятным. За $1,5 млрд, может, продам свою долю», — и начал искать.

Олег Тиньков
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Олег Тиньков / скриншот из ролика

#новость #олегтиньков #тинькофф

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39 комментариев
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 Кто-то такой

Слишком много Олега на этой неделе 🤔

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Хрупкий блик

неделя такая, олеготиньковская 😔

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Valentin Dombrovsky

Астрологи обьявили неделю Олега…

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Олег Трулев

число разорванных в клочья Швондеров X10

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Олег Трулев

Олег великий человек, его никогда много не бывает

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Oleg Smalj

И то правда Олег

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Кто-то такой
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Илья Попов

Пойду искать где Ильи собираются

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Кто-то такой

Илья, не уходи...

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Send Nukes

Я тута

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Олег Комаров

Соглашусь, Олег.

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Denis Kiselev

А Тиньков?

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Валерия Щеглова

Начали с Олегом, с ним и закончим )

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Олег Трулев

А выбрал честь и достоинство. Кто бы что не говорил, а это настоящий селфмейд предприниматель, построивший несколько успешных бизнесов и создавший самый передовой банк в стране.

Шариковы могут начинать по списку:

Ко-ко-ко император
Лихва, судный процент, бедные люди бравшие и не отдававшие кредиты. Че ж ты раньше молчал, пока бизнес делал.

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се ля ви

+, вроде взрослые люди, а до сих пор осуждают других за их поступки.

Будто сами никогда не меняли точку зрения, как-то высказывались не так и все такие белые пушистые

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Andrey Gordeev

Беспринципность человека достойна порицания. Не стоит закрывать на это глаза.
Не говоря уже о клевете в сторону Оливера Хьюза, который просто молча делал свою работу.

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Бублик
выбрал честь и достоинство

Очень спорно, мягко говоря, что там Олег выбрал.

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From Siberia to London

Ещё один нашёлся - решил язык Олегу до двенадцатипёрстной кишки просунуть.
На рекорд Гиннеса идёшь?

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Selfish Ledger

Ты честь и достоинство выбрал?

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Андрей Скорина

Олег аферист!

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Dimitri

Если он и правда получил "всего лишь" 260 миллионов, это просто грабеж какой-то.

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Дмитрий Ригель

Там все мутно на самом деле. В апреле была новость что акции российского отделения передали топ-менеджерам, что там после этого осталось в TCS Group и зачем оно понадобилось Потанину непонятно.

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Pavel Voronkov

Почему? Он же продавал считай по рынку, но не на пике, а на дне.

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Олег Трулев

что и требовалось доказать

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Алексей Пешков

Олег, вы как то слишком близко к сердцу все принимаете

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Denis Kiselev

Олеги - Они такие. Эмоционально несдержанные.

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Невкусно и грустно

Но ведь на святого Олега покушаются!

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Длинный месяц

Сдается что Олег, это "Ник и Майк", только от Тинькова ))
"Крепкий орешек" special edition

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Вася Пражкин
общее состояние Тинькова составляет $860 млн.

Нищета, даже уборщица в центральном офисе Газпрома больше имеет.

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Denis Bystruev
общее состояние Тинькова составляет $860 млн

«Я разорён»

https://www.tiktok.com/@tvseries_kino/video/6998357506913291521

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Alexander Nemtsov

Тема себя исчерпала, ничего полезного уже не узнаем, нет смысла и читать имхо

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Олег Трулев

держите нас в курсе

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Alexander Nemtsov

Кого Вас? Тех, кто зарегистрировался 2 недели назад?
Обязательно. Вы- хребет сообщества

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Советник Альянса
Вы- хребет сообщества

Ну явно не ты. По одному коменту в месяц это прям предстваитель живой аудитории 😂😂

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Михаил

Так и не понял, зачем он продал за 260 если на бирже его доля оценивалась в ~ 2 миллиарда? Я то думал, что у него 99,9% состояния в этих акциях было и тиньков побоялся потерять «все» в случае отжима. Поэтому пошел на эту сделку. Так оказывается, что у него все равно оставалось еще 600 миллионов, смысл при таких раскладах отдавать свою долю за 1/8 от рыночной стоимости? Пусть отняли бы (в худшем сценарии) ,тогда точно не попал бы под санкции и стал жертвой режима, плюс потом было бы легче вернуть украденное. А так считай , что подарил ~ 1,8 миллиарда. Либо можно предположить конспирологическое объяснение, что у потанина эти акции на передержки и большая часть из них после заварушки в итоге вернется тинькову

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Igor Kachura

Богатые тоже плачут

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Imya Moe

Олег благодаря многим в стране пробил дно, и вынужден там и пребывать по его меркам теперь, вероятно следует уважать его хотя бы за это.

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Rabochiy Rabochiy

Олег думал что пиздец, и продал на лоях. А оно эвона как вышло.

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Александр Вербицкий

Т.е. миллиарда у Олега нкт, следовательно, куда он может идти?

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