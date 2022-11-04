Forbes посчитал, сколько Олег Тиньков мог получить за 35% доли в TCS Group — максимум $260 млн Статьи редакции
А общее состояние предпринимателя оценил в $860 млн.
- В апреле «Интеррос» Владимира Потанина объявил о покупке доли Олега Тинькова в TCS Group, материнской компании «Тинькофф». Через семейный траст ему принадлежало 35% акций компании — он был крупнейшим, но не контролирующим акционером банка.
- Forbes проанализировал информацию, которую Тиньков называл в интервью Юрию Дудю и Елизавете Осетинской, а также учёл комментарий Потанина, что он заплатил за долю «сотни миллионов долларов». Издание пришло к выводу, что максимально от сделки Тиньков мог выручить $260 млн.
- С учётом остальных активов предпринимателя — средства от продажи акций банка в 2020 году, накопленные дивиденды, яхта, самолёт, проект La Datcha — общее состояние Тинькова составляет $860 млн.
- Если бы он не продал долю, текущее состояние можно было бы оценить в $3,5 млрд, отмечает издание. Из них $2,85 млрд приходилось бы на пакет акций TCS Group. Forbes проводило расчёт по цене закрытия на 3 ноября 2022 года — $40,74 за акцию.
- В интервью Осетинской Тиньков оценил своё состояние в 10% от «исторического максимума», но сумму не назвал. Исходя из котировок TCS Group, исторический максимум был 8 ноября 2021 года — тогда состояние Тинькова оценивалось в $9,4 млрд. Эту же сумму он называл в интервью Дудю как свой «капитал на пике».
- По словам Тинькова, за два месяца до сделки с «Интерросом» неназванный американский хедж-фонд предлагал предпринимателю $750 млн за 5% головной компании банка. Дудю он сообщал, что начал искать покупателя в марте. В итоге он продал бизнес «по своей воле, но цену получил не ту, которую хотел бы».
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Слишком много Олега на этой неделе 🤔
неделя такая, олеготиньковская 😔
Астрологи обьявили неделю Олега…
число разорванных в клочья Швондеров X10
Олег великий человек, его никогда много не бывает
И то правда Олег
Пойду искать где Ильи собираются
Илья, не уходи...
Я тута
Соглашусь, Олег.
А Тиньков?
Начали с Олегом, с ним и закончим )
А выбрал честь и достоинство. Кто бы что не говорил, а это настоящий селфмейд предприниматель, построивший несколько успешных бизнесов и создавший самый передовой банк в стране.
Шариковы могут начинать по списку:
Ко-ко-ко император
Лихва, судный процент, бедные люди бравшие и не отдававшие кредиты. Че ж ты раньше молчал, пока бизнес делал.
+, вроде взрослые люди, а до сих пор осуждают других за их поступки.
Будто сами никогда не меняли точку зрения, как-то высказывались не так и все такие белые пушистые
Беспринципность человека достойна порицания. Не стоит закрывать на это глаза.
Не говоря уже о клевете в сторону Оливера Хьюза, который просто молча делал свою работу.
Очень спорно, мягко говоря, что там Олег выбрал.
Ещё один нашёлся - решил язык Олегу до двенадцатипёрстной кишки просунуть.
На рекорд Гиннеса идёшь?
Ты честь и достоинство выбрал?
Олег аферист!
Если он и правда получил "всего лишь" 260 миллионов, это просто грабеж какой-то.
Там все мутно на самом деле. В апреле была новость что акции российского отделения передали топ-менеджерам, что там после этого осталось в TCS Group и зачем оно понадобилось Потанину непонятно.
Почему? Он же продавал считай по рынку, но не на пике, а на дне.
что и требовалось доказать
Олег, вы как то слишком близко к сердцу все принимаете
Олеги - Они такие. Эмоционально несдержанные.
Но ведь на святого Олега покушаются!
Сдается что Олег, это "Ник и Майк", только от Тинькова ))
"Крепкий орешек" special edition
Нищета, даже уборщица в центральном офисе Газпрома больше имеет.
«Я разорён»
https://www.tiktok.com/@tvseries_kino/video/6998357506913291521
Тема себя исчерпала, ничего полезного уже не узнаем, нет смысла и читать имхо
держите нас в курсе
Кого Вас? Тех, кто зарегистрировался 2 недели назад?
Обязательно. Вы- хребет сообщества
Ну явно не ты. По одному коменту в месяц это прям предстваитель живой аудитории 😂😂
Так и не понял, зачем он продал за 260 если на бирже его доля оценивалась в ~ 2 миллиарда? Я то думал, что у него 99,9% состояния в этих акциях было и тиньков побоялся потерять «все» в случае отжима. Поэтому пошел на эту сделку. Так оказывается, что у него все равно оставалось еще 600 миллионов, смысл при таких раскладах отдавать свою долю за 1/8 от рыночной стоимости? Пусть отняли бы (в худшем сценарии) ,тогда точно не попал бы под санкции и стал жертвой режима, плюс потом было бы легче вернуть украденное. А так считай , что подарил ~ 1,8 миллиарда. Либо можно предположить конспирологическое объяснение, что у потанина эти акции на передержки и большая часть из них после заварушки в итоге вернется тинькову
Богатые тоже плачут
Олег благодаря многим в стране пробил дно, и вынужден там и пребывать по его меркам теперь, вероятно следует уважать его хотя бы за это.
Олег думал что пиздец, и продал на лоях. А оно эвона как вышло.
Т.е. миллиарда у Олега нкт, следовательно, куда он может идти?