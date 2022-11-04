Когда возобновились торги на Московской бирже, компания стоила $8 млрд, что в три раза меньше, чем она стоила до — потому что она стоила $22 млрд. Но все-таки $8 млрд! То есть, моя доля, 35%, была выше $2 млрд ещё. И я подумал: «Ну, я продам, конечно, с каким-то вероятным. За $1,5 млрд, может, продам свою долю», — и начал искать.