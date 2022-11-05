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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

Курсы на Forex на 23:31 мск 4 ноября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,91 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,29 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.

Кто и как адаптируется

Россия обратилась к западным странам с предложением отменить санкции против «Россельхозбанка», позволив восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна, узнал Reuters.

Контекст

Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет, следует из данных ФСБ.

Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле-сентябре 2021 года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Продажи малого и среднего бизнеса в сфере онлайн- и офлайн-торговли за период с 21 сентября по 18 октября упали на 8% по сравнению с предыдущим годом, выяснили аналитики сервиса «МойСклад», который помогает магазинам автоматизировать учет и продажи товаров.

1,3 тысяч терминалов Starlink были отключены на Украине 24 октября из-за нехватки финансирования, сообщили источники CNN.