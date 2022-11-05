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Финансы
Озабоченный химик

День 255: Россия просит снять санкции против «Россельхозбанка», ФСБ рассказала о выездах россиян с июля по сентябрь Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 5 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

Курсы на Forex на 23:31 мск 4 ноября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,29 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.

Кто и как адаптируется

Россия обратилась к западным странам с предложением отменить санкции против «Россельхозбанка», позволив восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна, узнал Reuters.

Контекст

Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет, следует из данных ФСБ.

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Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле-сентябре 2021 года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.

Продажи малого и среднего бизнеса в сфере онлайн- и офлайн-торговли за период с 21 сентября по 18 октября упали на 8% по сравнению с предыдущим годом, выяснили аналитики сервиса «МойСклад», который помогает магазинам автоматизировать учет и продажи товаров.

1,3 тысяч терминалов Starlink были отключены на Украине 24 октября из-за нехватки финансирования, сообщили источники CNN.

Новости предыдущего дня, 4 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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30 комментариев
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 николай

А помните доллар по 30р, санкций не было, открытые границы, ракеты не летали, курс на интеграцию с Европой. Вот же поганое время было навязанное Англосаксами .
Как хорошо что мы освободились от этого

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Вазген Иванович

Стареет вождь, что там в его дементный мозг придет еще никому не известно

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Angry saler

Ну зачем ты это начал?
Сейчас сижу и плачу)))

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Dimitri

Зачем просят снять "полезные" санкции? Они же только на пользу.

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Вася Пражкин

Лечебное голодание тоже на пользу, но иногда хочется и покушать

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Сергей Коновалов

Не корысти ради, а токмо.. :)

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Allestor Klei

Кто все эти люди, которые бегут из России в Абахзию?

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High Stakes

Программисты, экономисты, врачи, журналисты, предприниматели, ученые, педагоги, инженеры, квалифицированные рабочие.

Без них страна наконец-то вздохнет свободно.

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Михаил

Полагаю все кто хочет жить, но ограничен в деньгах

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Allestor Klei

Ах да, я забыл. Абхазия же это экономический рай, а не страна полностью зависимая от России

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High Stakes

Зато живые.

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Allestor Klei

Так есть более перспективный Казахстан, Киргизия, Узбекистан, нежели непризнанное квази-государство, в котором вообще все вышеперечисленные профессии отродясь не нужны

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николай

Зато мобилизации нет

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Аня Деревянко

Отдыхающие

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Здравый теркин30см

Ну справедливости ради там никто тебя искать не будет из местных властей
Мне кажется это более доступный бюджетный вариант для маленького россиянина который хочет избежать призыва по принуждению в будущем

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NotFop

Думаю, что на снятие санкций Россельхозбанка им ответят, -что за зерно оплатим в Газпромбанк.

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николай

Зачем за него платить то? Путин сказал забирайте бесплатно 50 млн тонн

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Слегка Придурковатый

То есть получается, в Абхазию с июля по сентябрь из России въехало в 10 раз больше человек, чем население самой Абхазии.

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Аня Деревянко

А сколько человек выехало в Абхазию?

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Слегка Придурковатый

По ссылке написано 2,5 млн. Но там, к слову, не именно человек, а поездок (т.к. один человек может генерировать много поездок).

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Аня Деревянко

Некоторые пробовали на Абхазии выезд, в списках или нет)

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Сергей Коновалов

Формально, это мог быть и один человек. Если не в пик, то границу там быстро пройти :)

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Андрей Рядькин

в каком банке к Казахстане лучше мультивалютную карту открыть?

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Nomad

Для россиян выбор небольшой. Если нет рабочего контракта и временной регистрации, то только Фридом и ЦентрКредит.
Но можно и не мультивалютную, а отдельные для каждой валюты.
Например, у ЦентрКредита есть #bccpay, можно сделать 2е: в долларах и евро.
Из плюсов:
Удобное пополнение рублями из РФ
Конвертация по курсу биржи+1,5%
Снятия наличных без комиссии в любом банкомате в мире, 1,5 млн. тенге в месяц.
Перевод по номеру карты без комиссии на любую казахстанскую карту.

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Михаил Желтухин

У них есть рублевый счет, на который можно переводить рубли из рф?

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Nomad

Да, его можно самому открыть в приложении BCC.KZ.
Пополнение без комиссии через российский Райффайзен.

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Андрей Рядькин

спасибо. Про Фридом изучал. Центр кредит тоже гляну

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Вася Пражкин

В надежном

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николай

Не забудьте сразу отчитаться в налоговую

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Аня Деревянко

Армения и Киргизия незаслуженно забыты фсб

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