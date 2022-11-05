День 255: Россия просит снять санкции против «Россельхозбанка», ФСБ рассказала о выездах россиян с июля по сентябрь Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
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В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.
Кто и как адаптируется
Россия обратилась к западным странам с предложением отменить санкции против «Россельхозбанка», позволив восстановить связи с банками-корреспондентами для обработки платежей за экспорт зерна, узнал Reuters.
Контекст
Число выездов россиян в Казахстан, Армению, Киргизию, Таджикистан, Монголию и Абхазию с июля по сентябрь стало рекордным за пять лет, следует из данных ФСБ.
Всего с июля по сентябрь число выездов за рубеж составило 9,7 млн, что почти в два раза больше по сравнению со вторым кварталом года (5 млн) и на 1,2 млн превысило выезды в июле-сентябре 2021 года. В то же время количество выездов за рубеж оказалось ниже показателей допандемийного 2019 года — тогда за аналогичный период ФСБ зафиксировала 16,1 млн выездов. Почти 70% всех выездов пришлось на пять стран: Абхазию, Турцию, Казахстан, Грузию и Финляндию.
Продажи малого и среднего бизнеса в сфере онлайн- и офлайн-торговли за период с 21 сентября по 18 октября упали на 8% по сравнению с предыдущим годом, выяснили аналитики сервиса «МойСклад», который помогает магазинам автоматизировать учет и продажи товаров.
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Новости предыдущего дня, 4 ноября — здесь.
А помните доллар по 30р, санкций не было, открытые границы, ракеты не летали, курс на интеграцию с Европой. Вот же поганое время было навязанное Англосаксами .
Как хорошо что мы освободились от этого
Стареет вождь, что там в его дементный мозг придет еще никому не известно
Ну зачем ты это начал?
Сейчас сижу и плачу)))
Зачем просят снять "полезные" санкции? Они же только на пользу.
Лечебное голодание тоже на пользу, но иногда хочется и покушать
Не корысти ради, а токмо.. :)
Кто все эти люди, которые бегут из России в Абахзию?
Программисты, экономисты, врачи, журналисты, предприниматели, ученые, педагоги, инженеры, квалифицированные рабочие.
Без них страна наконец-то вздохнет свободно.
Полагаю все кто хочет жить, но ограничен в деньгах
Ах да, я забыл. Абхазия же это экономический рай, а не страна полностью зависимая от России
Зато живые.
Так есть более перспективный Казахстан, Киргизия, Узбекистан, нежели непризнанное квази-государство, в котором вообще все вышеперечисленные профессии отродясь не нужны
Зато мобилизации нет
Отдыхающие
Ну справедливости ради там никто тебя искать не будет из местных властей
Мне кажется это более доступный бюджетный вариант для маленького россиянина который хочет избежать призыва по принуждению в будущем
Думаю, что на снятие санкций Россельхозбанка им ответят, -что за зерно оплатим в Газпромбанк.
Зачем за него платить то? Путин сказал забирайте бесплатно 50 млн тонн
То есть получается, в Абхазию с июля по сентябрь из России въехало в 10 раз больше человек, чем население самой Абхазии.
А сколько человек выехало в Абхазию?
По ссылке написано 2,5 млн. Но там, к слову, не именно человек, а поездок (т.к. один человек может генерировать много поездок).
Некоторые пробовали на Абхазии выезд, в списках или нет)
Формально, это мог быть и один человек. Если не в пик, то границу там быстро пройти :)
в каком банке к Казахстане лучше мультивалютную карту открыть?
Для россиян выбор небольшой. Если нет рабочего контракта и временной регистрации, то только Фридом и ЦентрКредит.
Но можно и не мультивалютную, а отдельные для каждой валюты.
Например, у ЦентрКредита есть #bccpay, можно сделать 2е: в долларах и евро.
Из плюсов:
Удобное пополнение рублями из РФ
Конвертация по курсу биржи+1,5%
Снятия наличных без комиссии в любом банкомате в мире, 1,5 млн. тенге в месяц.
Перевод по номеру карты без комиссии на любую казахстанскую карту.
У них есть рублевый счет, на который можно переводить рубли из рф?
Да, его можно самому открыть в приложении BCC.KZ.
Пополнение без комиссии через российский Райффайзен.
спасибо. Про Фридом изучал. Центр кредит тоже гляну
В надежном
Не забудьте сразу отчитаться в налоговую
Армения и Киргизия незаслуженно забыты фсб