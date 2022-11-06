День 256: ИТ-компания Infosys продолжает работать в России — несмотря на заявление об уходе Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 6 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.
Кто и как адаптируется
Индийская ИТ-компания Infosys, основанная отцом жены нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, работает в России спустя восемь месяцев после заявления а о своём уходе, сообщила The Guardian. Сам Сунак заявил, что ничего не знает о компании, а её работа в России — «это её дело».
Контекст
«Коммерсантъ» узнал, почему в список параллельного импорта включили продукцию Marvel, DC и Disney — из-за уже внесённых в него брендов. Сейчас в перечне уже есть, например, игрушки Lego, но некоторые наборы конструкторов выпускаются в коллаборации, а значит на упаковке расположены те или иные логотипы брендов, которые считаются интеллектуальной собственностью. Также издание разобралось, повлияет ли включение в перечень на выбор товаров для детей в магазинах и спрос на них.
В среднем стоимость машин на вторичном рынке в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 3%, а средневзвешенная цена на подержанные автомобили составила 1,22 млн рублей. В течение предыдущих четырёх месяцев машины от собственников стремительно дорожали. «Коммерсантъ» разбирался, в чём причина.
Forbes поговорил с российскими предпринимателями, которые запускали в 2022 году стартап во Франции и получали одобрение от местного аккредитованного акселератора.
Новости предыдущего дня, 5 ноября — здесь.
" Это ее дело " , а что так можно было?
Да можно разрешаю
Можно , но не долго , отсидит на посту не дольше Лиз Трас .
Эх а сколько заявлений было то
Вот оно как – 256-й (ит-юбилейный) и День поиска центра города. С праздником!
Infosys заявляла об уходе, но работает, как в чём. Премьер Британии ни при чём, как можно?!
Коллаборации – вот причина появления в параллельных списках Marvel, DC и Disney. И вообще всё из-за Lego.
Вторичные авто дешевеют ажно на 3%! Правда, до этого дорожали как умалишённые.
Хорошего дня и отличного настроения 🤘🏻