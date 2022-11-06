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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

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Курсы на Forex на 23:31 мск 4 ноября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.

Кто и как адаптируется

Индийская ИТ-компания Infosys, основанная отцом жены нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, работает в России спустя восемь месяцев после заявления а о своём уходе, сообщила The Guardian. Сам Сунак заявил, что ничего не знает о компании, а её работа в России — «это её дело».

Контекст

«Коммерсантъ» узнал, почему в список параллельного импорта включили продукцию Marvel, DC и Disney — из-за уже внесённых в него брендов. Сейчас в перечне уже есть, например, игрушки Lego, но некоторые наборы конструкторов выпускаются в коллаборации, а значит на упаковке расположены те или иные логотипы брендов, которые считаются интеллектуальной собственностью. Также издание разобралось, повлияет ли включение в перечень на выбор товаров для детей в магазинах и спрос на них.

В среднем стоимость машин на вторичном рынке в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 3%, а средневзвешенная цена на подержанные автомобили составила 1,22 млн рублей. В течение предыдущих четырёх месяцев машины от собственников стремительно дорожали. «Коммерсантъ» разбирался, в чём причина.

Forbes поговорил с российскими предпринимателями, которые запускали в 2022 году стартап во Франции и получали одобрение от местного аккредитованного акселератора.