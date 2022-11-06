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Финансы
Банальный глобус

День 256: ИТ-компания Infosys продолжает работать в России — несмотря на заявление об уходе Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 6 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

Курсы на Forex на 23:31 мск 4 ноября: доллар — 62,08 рубля, евро — 60,91 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65,1 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 68,99 рубля, евро — по 67,37 рубля.

Кто и как адаптируется

Индийская ИТ-компания Infosys, основанная отцом жены нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака, работает в России спустя восемь месяцев после заявления а о своём уходе, сообщила The Guardian. Сам Сунак заявил, что ничего не знает о компании, а её работа в России — «это её дело».

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Контекст

«Коммерсантъ» узнал, почему в список параллельного импорта включили продукцию Marvel, DC и Disney — из-за уже внесённых в него брендов. Сейчас в перечне уже есть, например, игрушки Lego, но некоторые наборы конструкторов выпускаются в коллаборации, а значит на упаковке расположены те или иные логотипы брендов, которые считаются интеллектуальной собственностью. Также издание разобралось, повлияет ли включение в перечень на выбор товаров для детей в магазинах и спрос на них.

В среднем стоимость машин на вторичном рынке в октябре по сравнению с сентябрем сократилась на 3%, а средневзвешенная цена на подержанные автомобили составила 1,22 млн рублей. В течение предыдущих четырёх месяцев машины от собственников стремительно дорожали. «Коммерсантъ» разбирался, в чём причина.

Forbes поговорил с российскими предпринимателями, которые запускали в 2022 году стартап во Франции и получали одобрение от местного аккредитованного акселератора.

Новости предыдущего дня, 5 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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5 комментариев
Андрей

" Это ее дело " , а что так можно было?

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flash

Да можно разрешаю

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melkiyPadonok

Можно , но не долго , отсидит на посту не дольше Лиз Трас .

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Эх а сколько заявлений было то

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Вадим Д.

Вот оно как – 256-й (ит-юбилейный) и День поиска центра города. С праздником!

Infosys заявляла об уходе, но работает, как в чём. Премьер Британии ни при чём, как можно?!
Коллаборации – вот причина появления в параллельных списках Marvel, DC и Disney. И вообще всё из-за Lego.
Вторичные авто дешевеют ажно на 3%! Правда, до этого дорожали как умалишённые.

Хорошего дня и отличного настроения 🤘🏻

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