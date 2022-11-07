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Фото «АвтоСреда»



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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 7 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.

Курсы на Forex на 8:25 мск 7 ноября: доллар — 63,14 рубля, евро — 61,55 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,51 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 61,87 рубля, евро — по 67,22 рубля.

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Кто и как адаптируется

Минэкономразвития разработало новые меры поддержки инвестиционной активности, которые могут усилить роль государства как «инвестора в последней инстанции». Среди них — возвращение безотзывных государственных гарантий по кредитам, финансирование инвестпроектов из ресурсов программы поручительства ВЭБ.РФ и послабления в рамках фабрики проектного финансирования.

Малому и среднему бизнесу стало выгоднее использовать солнечные панели на фоне роста тарифов на электроэнергию — даже в регионах с низким количеством солнечного света. В 40 субъектах, где цены на электричество превысили 8 рублей за 1 кВт в час, окупаемость солнечных установок сократилась до пяти-семи лет.

«Яндекс Музыка» может разрешить пользователям загружать собственные треки в каталог сервиса, узнал «Ъ». Возможность рассматривается на фоне сокращения медиатеки из-за ухода из России иностранных лейблов.

Бренды Lancome, Yves Saint Laurent, Redken, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки косметики и парфюмерии в Россию. Минпромторг исключил соответствующую продукцию этих компаний из списка параллельного импорта.

X5 Group, по данным «Ъ», стала крупнейшим импортерам алкоголя. За девять месяцев 2022 года компания увеличила импорт вина на 31% год к году, а объем ввоза всех спиртных напитков превысил 24 млн л.

Какие есть проблемы и трудности

Сроки доставки товаров и Китая увеличились на 20-30% год к году. Основная причина задержек — высокая загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров из-за нехватки железнодорожных платформ.

ФКП «Аэропорты Севера», объединяющее 31 аэропорт, оценило замену иностранного оборудования и ПО в 300 млрд рублей. Согласно президентскому указу, госорганы и госзаказчики должны перейти на отечественные аналоги к 1 января 2025 года.

Средняя стоимость ОСАГО в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросла на 4,21% до 7026 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Сравни.ру». С начала года цена увеличилась почти на треть. Основная причина — подорожание запчастей.

Росавиация продлила ограничение на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 15 ноября.

Количество офисов турфирм в крупных российских городах за год сократилось на 11% из-за снижения доходов и падения числа зарубежных поездок, узнал «Ъ». Возобновления развития офнлайн-продаж в ближайшем будущем эксперты не ждут.

Контекст

Росстат представил макроэкономический отчет за сентябрь 2022 года, который позволяет оценить влияние частичной мобилизации и массовой миграции на доходы граждан и рынок труда. Статистика фиксирует резкий спад потребления, снижение регистрируемых и рост теневых доходов, а также снижение числа вакансий и занятых в экономике граждан.

Фрагментация мировой экономики, геополитическая напряженность, высокая инфляция и рост мировых ставок может привести к большему сокращению российского экспорта и ослаблению рубля, следует из доклада ЦБ об «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы».