День 257: инвесторам предложат новые меры поддержки, ОСАГО с начала года подорожало почти на треть Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Материал дополняется.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 7 ноября: доллар — 62,09 рубля, евро — 60,6 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 61,51 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 61,87 рубля, евро — по 67,22 рубля.
Кто и как адаптируется
Минэкономразвития разработало новые меры поддержки инвестиционной активности, которые могут усилить роль государства как «инвестора в последней инстанции». Среди них — возвращение безотзывных государственных гарантий по кредитам, финансирование инвестпроектов из ресурсов программы поручительства ВЭБ.РФ и послабления в рамках фабрики проектного финансирования.
Малому и среднему бизнесу стало выгоднее использовать солнечные панели на фоне роста тарифов на электроэнергию — даже в регионах с низким количеством солнечного света. В 40 субъектах, где цены на электричество превысили 8 рублей за 1 кВт в час, окупаемость солнечных установок сократилась до пяти-семи лет.
«Яндекс Музыка» может разрешить пользователям загружать собственные треки в каталог сервиса, узнал «Ъ». Возможность рассматривается на фоне сокращения медиатеки из-за ухода из России иностранных лейблов.
Бренды Lancome, Yves Saint Laurent, Redken, Giorgio Armani и Kerastase готовы возобновить поставки косметики и парфюмерии в Россию. Минпромторг исключил соответствующую продукцию этих компаний из списка параллельного импорта.
X5 Group, по данным «Ъ», стала крупнейшим импортерам алкоголя. За девять месяцев 2022 года компания увеличила импорт вина на 31% год к году, а объем ввоза всех спиртных напитков превысил 24 млн л.
Какие есть проблемы и трудности
Сроки доставки товаров и Китая увеличились на 20-30% год к году. Основная причина задержек — высокая загрузка портовых терминалов и низкая скорость вывоза контейнеров из-за нехватки железнодорожных платформ.
ФКП «Аэропорты Севера», объединяющее 31 аэропорт, оценило замену иностранного оборудования и ПО в 300 млрд рублей. Согласно президентскому указу, госорганы и госзаказчики должны перейти на отечественные аналоги к 1 января 2025 года.
Средняя стоимость ОСАГО в октябре по сравнению с прошлым месяцем выросла на 4,21% до 7026 рублей, сообщают «Ведомости» со ссылкой на данные «Сравни.ру». С начала года цена увеличилась почти на треть. Основная причина — подорожание запчастей.
Росавиация продлила ограничение на полёты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты до 15 ноября.
Количество офисов турфирм в крупных российских городах за год сократилось на 11% из-за снижения доходов и падения числа зарубежных поездок, узнал «Ъ». Возобновления развития офнлайн-продаж в ближайшем будущем эксперты не ждут.
Контекст
Росстат представил макроэкономический отчет за сентябрь 2022 года, который позволяет оценить влияние частичной мобилизации и массовой миграции на доходы граждан и рынок труда. Статистика фиксирует резкий спад потребления, снижение регистрируемых и рост теневых доходов, а также снижение числа вакансий и занятых в экономике граждан.
Фрагментация мировой экономики, геополитическая напряженность, высокая инфляция и рост мировых ставок может привести к большему сокращению российского экспорта и ослаблению рубля, следует из доклада ЦБ об «Основных направлениях денежно-кредитной политики на 2023–2025 годы».
Новости предыдущего дня, 6 ноября — здесь.
Новая эра цветёт и пахнет 257-й день подряд. А сегодня День Октябрьской революции 1917 года. С праздником!
Минэкономразвития прододжает верить в инвестиционную активность. Блажен, кто верует.
Будущее пришло — стало дешевле использовать солнечные панели!
Яндекс музыка может стать хранилищем коллекции своей музыки. Все уйдут — она останется.
Ждать товары из Китая всё дольше, всё загружено, но пока терпимо.
Стоимость ОСАГО растёт. Ну правильно — не дешеветь ведь.
Росстат расщедрился: всё прискорбно из-за влияния мобилизации. А глаголили, что никто и не заметит.
Спокойного дня и безмятежного настроения 🤘🏻
C ...язником!)
Комментарий удален модератором
Напиши отдельным постом, нахрена этот пост переписывать?
"В сентябре ЦБ расширил тарифный коридор на 26% в обе стороны – регулятор ожидал, что это позволит страховщикам сохранить прежнюю стоимость для безаварийных автовладельцев, повышая ее для менее аккуратных. Но по итогам октября доля клиентов, для которых стоимость страховок снизилась, оказалась ничтожно мала"
Почитаешь такое и складывается впечатление, будто в ЦБ наивные дурачки сидят. Такие, типа: ну мы надеялись, что страховщики не совсем охуевшие, а оно вона как всё оказалось. Мы сделали всё, что могли.
я конечно понимаю, что вы слегка придурковатый, но когда дорожают запчасти страховка дешеветь не может.
Ну да, страховщики щас тут всё распедалят, что и регулярное подорожание для безаварийных тоже необходимо. Но мы-то с вами понимаем, что это пиздёж.
но не так же и не для всех же! Если мои запчасти на месте и я не нуждаюсь, с какого Посейдона, спрашивается?
это страхование не вашей машины, а вашей ответственности.
Тогда почему цена растет? Ответственность безаварийного водителя разве снижается?
А не пора ли переименовать Минэкономразвития в Министерство слепой веры?
Смотри, они увидели правду....
Увидеть увидели, но, похоже, не всю. Пока привязывают спад только к мобилизации. Других-то причин «нет».
Ну как почитаешь "официальные" новости, так возникает ощущение, что у нас в принципе проблем не много)
все министерства можно так переименовать ))
А по-моему, тот самый тарифный коридор, когда под*ели даже люди с почти 20-тью годами стажа без единого ДТП с 2005-го)
https://www.cbr.ru/press/event/?id=14131
Отразился он на ВСЕХ, а не очередное Бла-бла-бла от Центробанка.
"Ранее Банк России неоднократно расширял тарифный коридор ОСАГО для большей индивидуализации цены, чтобы каждый водитель платил за страховку с учетом характеристик, отражающих именно его уровень риска" - что и является нормой в страховании, то, что всегда и называлось "тарифным коридором", вам в эту дверь, а вам, многоаварийному, - в эту. А теперь последствия "мы с вами не дружим" кладут на плечи ВСЕХ водителей(
Значит надо было выбирать не увеличение "пространства" для манëвра при одновременном увеличении рисков и их стоимости, а наоборот снижении этого "пространства" при уменьшении рисков и как следствие снижении их стоимости!
Ваня! Съешь пряник и не грузи меня таким количеством переменных в 10 утра понедельника!)
Надо не коридор цены на страховку увеличивать и думать о безумном количестве переменных, а просто снизить максимально разрешëнную скорость!
Может поставить пару панелей на балкон?
Можно. Глядишь скоро окупаемость сократится до 2-3 лет
На 9% с декабря цены на электроэнергию поднимутся. Как раз те самые 8 рублей за киловатт или 13 евроцентов. Не Европа, конечно, ещё, но и с зарплатами у нас не так густо.
В смысле еще не Европа? В Черногории дневной тариф 0,10 евро/кВт.
т.е. и в абсолютных значениях тарифов Европу обогнали
Мы находимся даже не в средней полосе. В своё время изучал солнечные панели и пришёл к выводу, что они невыгодны, т.е. окупаемость 15 лет, а срок службы - в два раза меньше (да, они деградируют). Более того, что в Подмосковье с солнцем не очень хорошо. Надо быть хотя бы на широте Воронежа, чтобы они ощутимо давали энергию.
Полная сборка с инвертором и аккумуляторами - не окупается никогда!
Я без понятия в какой полосе Подмосковье, но в Москве если окна на солнечной стороне — за лето жалюзи плавятся.
Хахаха, больше ада 🙉
А в "собственные треки" могут входить "не свои треки"?
А ты хорош, сечёшь )))
БлТь
Это конечно феномен эстрады ))
всякие там инстасамки на этом свою карьеру музыкальную и построили
Я уже лет 10 это говноосаго не покупал, только при регистрации авто приходилось покупать.
цены да и вообще регулирование ОСАГО все разумные пределы давно перешли. этот институт полностью себя изжил и стал банальным сбором оброка.
Бренды Lancome, Yves Saint Laurent и Giorgio Armani вернутся в Россию
Пятая колонна...