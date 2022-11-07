Финансы
Артур Томилко

Руководство «Тинькофф» не увидело причин менять название банка после заявления Тинькова об отзыве бренда — «Ведомости» Статьи редакции

В комапнии не видят юридических оснований для смены бренда.

  • Руководство «Тинькофф» пока не видит необходимости в смене названия, рассказал «Ведомостям» источник близкий к компании. Он также подчеркнул, что у банка нет юридических обязательств по изменению бренда.
  • По данным издания, в Роспатенте зарегистрировано около ста товарных знаков, связанных с «Тинькофф». Права на большинство из них принадлежат компаниям на Британских Виргинских островах, связанным с банком, и используются на основании лицензионных договоров.
  • Источник «Ведомостей» не раскрыл условия лицензирования спорных товарных знаков, необходимые для понимания того, как может развиваться конфликт вокруг бренда.
  • В 2020 году «Тинькофф» подал заявку на регистрацию бренда AI Bank. Тогда компания объясняла, что это не ребрендинг, а новая концепция.
  • 22 апреля 2022 года «Тинькофф» объявил, что сменит название, потому что «перерос именной бренд». В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
  • 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times Тиньков заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости.
  • 1 ноября 2022 года Олег Тиньков объявил, что начнет отзыв бренда «Тинькофф» у банка.

#новость #тинькофф

445 просмотров
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
0
6 комментариев
Написать комментарий...
 t t

А могли предложить Тинькову сменить фамилию и не использовать бренд банка.

Ответить
Развернуть ветку
Антон Казанцев

Забавно, ахах)

Ответить
Развернуть ветку
Подробный месяц
не увидело причин менять название банка после заявления Тинькова

А после собственного заявления о смене названия видят?

https://vc.ru/finance/408751

«Тинькофф» сменит название в 2022 году — банк…
Олегу Тинькову желают здоровья.
vc.ru
Ответить
Развернуть ветку
Ivan Susanin

Единственная причина, зачем нужна смена названия: снижение вероятности Тинькову попасть в санкционный список из-за созвучности фамилии и названия банка в «стране-агрессоре». Вероятно, эта причина волнует Тинькова и мало волнует Тинькофф

Ответить
Развернуть ветку
Вадим Д.

– Это мой бренд!
– Нет, наш!
– Это всё Я, а вы мои поручения выполняли!
– Вот подберём подходящую фамилию, тогда и подумаем. И вообще мы всё переросли.

А могли бы и Царь Банк назваться, будет второй ЦБ.

Ответить
Развернуть ветку
Павел Воронов

Обраточка? Красиво.

Ответить
Развернуть ветку
Написать комментарий...
Читать все 6 комментариев
null