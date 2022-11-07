Руководство «Тинькофф» не увидело причин менять название банка после заявления Тинькова об отзыве бренда — «Ведомости» Статьи редакции
В комапнии не видят юридических оснований для смены бренда.
- Руководство «Тинькофф» пока не видит необходимости в смене названия, рассказал «Ведомостям» источник близкий к компании. Он также подчеркнул, что у банка нет юридических обязательств по изменению бренда.
- По данным издания, в Роспатенте зарегистрировано около ста товарных знаков, связанных с «Тинькофф». Права на большинство из них принадлежат компаниям на Британских Виргинских островах, связанным с банком, и используются на основании лицензионных договоров.
- Источник «Ведомостей» не раскрыл условия лицензирования спорных товарных знаков, необходимые для понимания того, как может развиваться конфликт вокруг бренда.
- В 2020 году «Тинькофф» подал заявку на регистрацию бренда AI Bank. Тогда компания объясняла, что это не ребрендинг, а новая концепция.
- 22 апреля 2022 года «Тинькофф» объявил, что сменит название, потому что «перерос именной бренд». В банке отметили, что давно планировали это и «последние события сделали это решение ещё более актуальным».
- 28 апреля «Интеррос» Владимира Потанина, владельца «Норникеля», заявила, что купит 35% доли Тинькова в TCS Group. В интервью New York Times Тиньков заявил, что за TCS Group получил лишь 3% реальной, по его мнению, стоимости.
- 1 ноября 2022 года Олег Тиньков объявил, что начнет отзыв бренда «Тинькофф» у банка.
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А могли предложить Тинькову сменить фамилию и не использовать бренд банка.
Забавно, ахах)
А после собственного заявления о смене названия видят?
https://vc.ru/finance/408751
Единственная причина, зачем нужна смена названия: снижение вероятности Тинькову попасть в санкционный список из-за созвучности фамилии и названия банка в «стране-агрессоре». Вероятно, эта причина волнует Тинькова и мало волнует Тинькофф
– Это мой бренд!
– Нет, наш!
– Это всё Я, а вы мои поручения выполняли!
– Вот подберём подходящую фамилию, тогда и подумаем. И вообще мы всё переросли.
А могли бы и Царь Банк назваться, будет второй ЦБ.
Обраточка? Красиво.