Финансы
Полина Лааксо

ЦБ рекомендовал брокерам «поддержать» мобилизованных — отменить плату за обслуживание и списать комиссии Статьи редакции

На период призыва и последующие 30 дней.

Источник: «Sputnik Абхазия»
  • Банк России предложил профессиональным участникам рынка ценных бумаг поддержать инвесторов, которых коснулась мобилизация.
  • Среди рекомендаций: снизить или полностью отменить плату за обслуживание, реструктурировать или списать начисленные комиссии за торговлю с кредитным плечом — и не взыскивать имущество, чтобы погасить эту задолженность.
  • ЦБ советовал ввести такие послабления на весь период мобилизации клиента и последующие 30 дней. Сами инвесторы «должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года», говорится в сообщении.
  • В сентябре ЦБ уже рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных: не начислять штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности, а также ипотечного жилья и не выселять из него.
  • В том же месяце мобилизованным дали освобождение от уплаты пеней по счетам за ЖКУ и предоставили льготы на нотариальные услуги.

#цб #мобилизация #новость

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8 комментариев
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 Вадим Д.

Вот это поддержка, вот это уровень. Сразу видна забота государства. Тьфу, бляха, ну что за идиотия?
Осводили от пеней за ЖКУ — шок, бляха, и трепет.

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segamega

Им итак дрова уже привезли, сколько можно то!!!???

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Вася Пражкин

Дрова есть, теперь можно и на передке потрейдить без комиссии - лафа, а не жизнь )

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Andrei M

отменить маржинколы - не? ;)

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олололександр

Всем пива за счет заведения!

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Андрей Рядькин

вообще, на перспективу, надо инвестировать в европейских производителей стройматериалов, наверное

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Вадим Д.

Новая серия от авторов «нерабочих дней с сохранением з/п»?

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Вася Пражкин

Тинек спишет рубль, заблокирует два )

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