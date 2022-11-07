ЦБ рекомендовал брокерам «поддержать» мобилизованных — отменить плату за обслуживание и списать комиссии Статьи редакции
На период призыва и последующие 30 дней.
- Банк России предложил профессиональным участникам рынка ценных бумаг поддержать инвесторов, которых коснулась мобилизация.
- Среди рекомендаций: снизить или полностью отменить плату за обслуживание, реструктурировать или списать начисленные комиссии за торговлю с кредитным плечом — и не взыскивать имущество, чтобы погасить эту задолженность.
- ЦБ советовал ввести такие послабления на весь период мобилизации клиента и последующие 30 дней. Сами инвесторы «должны получить возможность обратиться за такой поддержкой до конца 2023 года», говорится в сообщении.
- В сентябре ЦБ уже рекомендовал банкам ввести кредитные каникулы для мобилизованных: не начислять штрафы и пени, приостановить взыскание просроченной задолженности, а также ипотечного жилья и не выселять из него.
- В том же месяце мобилизованным дали освобождение от уплаты пеней по счетам за ЖКУ и предоставили льготы на нотариальные услуги.
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Вот это поддержка, вот это уровень. Сразу видна забота государства. Тьфу, бляха, ну что за идиотия?
Осводили от пеней за ЖКУ — шок, бляха, и трепет.
Им итак дрова уже привезли, сколько можно то!!!???
Дрова есть, теперь можно и на передке потрейдить без комиссии - лафа, а не жизнь )
отменить маржинколы - не? ;)
Всем пива за счет заведения!
вообще, на перспективу, надо инвестировать в европейских производителей стройматериалов, наверное
Новая серия от авторов «нерабочих дней с сохранением з/п»?
Тинек спишет рубль, заблокирует два )