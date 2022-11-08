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Финансы
Артур Томилко

День 258: высокотехнологичным компаниям могут усложнить доступ к льготным кредитам, ЦБ предложил допустить ЦФА на биржу Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 61,23 рубля, евро — 60,9 рублей.

Курсы на Мосюирже на 7:15 мск: доллар — 61,23 рубль, евро — 60,7 рублей.

Курсы на Forex на 7:15 мск 8 ноября: доллар — 64,8 рубля, евро — 64,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12рубля, евро — по 67,09 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономразвития предложило установить новые требования к получению льготных кредитов высокотехнологичными компаниями. До погашения займа предприятие должно будет сохранять 100% рабочих место, либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года. В противном случае компании придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной.

Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб», узнали «Ведомости». Компания была продана менеджменту и планирует заниматься кинодистрибуторской деятельность и инвестировать в отечественное кинопроизводство. Однако привозить новинки Sony Pictures в Россию пока не планируют.

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«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды и ваучеры для пополнения кошельков iTunes и PlayStation. Они выдаются «в подарок» за платную консультацию.

Какие есть проблемы и трудности

Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности. Участники рынка оценивают потери в 10 млрд руб. в год, опасаются полного запрета полётов и считают меру неэффективной.

В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья. Для этого могут создать реестр российского оборудования и внести поправки в Градостроительный кодекс.

Власти Турции 1 ноября 2022 года запретили полёты через воздушное пространство страны самолётам с двойной регистрацией. Из-за этого продолжительность рейсов из России в Египет выросла на полчаса. В российском Минтрансе это назвали дискриминацией и обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолётов.

Контекст

ЦБ предложил допустить цифровые финансовые активы (ЦФА) к биржевым торгам, а держателям таких активов предоставить налоговые преференции.

Нестабильная экономическая ситуация, подталкивающая потребителей к экономии, может повлиять на структуру спроса при массовых распродажах. По оценкам аналитиков Platforma, самыми популярными категориями товаров во время ноябрьских и предновогодних акций станут одежда и обувь, а не техника и электроника.

Новости предыдущего дня, 7 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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29 комментариев
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Свежий цвет
а не техника и электроника

Надо же, будет не как в 2009 и 2014, когда люди кидали в телеги телевизоры, а в общем тамбуре стояло 3 соседских стиралки для перепродажи?)
Во времена, а! Как дожили, денег хватит только на одежду и обувь.

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Слегка Придурковатый

Главное, чтобы на мандаринки и шампусик хватило.

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Свежий цвет

и всё? А конфетки? Я привыкла к символу года с конфетками.

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Небольшой ключ
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Свежий цвет

а селёдочки чо, даже белорусской не наскребёте для меня?)

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Небольшой ключ

мы деревенские. тока перепела и икра на столе обычно (

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Небольшой ключ

иногда балуем себя селедочкой местной

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Свежий цвет

чтоб вам этот осётр!

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Небольшой ключ

ну задачи такой не стоит.
просто нужно поставить)

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Слегка Придурковатый

Конфеты будут чуть позже, на Коляду. Мы ж православные язычники, а не нехристи буржуйские поганые.

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Свежий цвет

ой, не напоминайте. Мы, нехристи буржуйские полукровные поганые, зашли вчера во Вкусвилл за онигири с тунцом, и из-за толстой жопы нас зашибло стендом с "ВкусКола". Я такого страху натерпелась!

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Небольшой ключ

данный атрибут если присутствует на столе. значит человек в порядке/достатке

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Свежий цвет

ну 125 грамм кеты малосол 1200. Я уже отложила)

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Саша G

Бутерброды с рябиной?

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Вадим Д.

Хватит, но не всем. В обуви будут ходить те, кто верует в отечественную электронику ☝🏻

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Вадим Д.

Сегодня, значит, День пианиста, а тут и 258-й подвезли. С праздником!

Минэконом не угомонится никак, так хочет всех поддержать, что новые правила для льготных кредитов выдумывает, лишь бы они были не очень льготными.
Sony Pictures в РФ теперь Контент-клуб. Ну, не камеди и то хлеб.
Ритейл за деньги раздаёт подарки. Ай да умники.
Ссылаясь на указы президента, можно запрещать что угодно, например, полёты беспилотников.
Как же объяснить этим россиянам, что отечественная электроника есть, думает правительство. Вот решение — умные дома и новый реестр!
Минтранс обзывает Турцию и обвиняет Бермуды, при этом лететь дольше в египет.
ЦБ прям либеральствует — цифровые активы допустить к торгам, держательям — преференции. Не иначе, сон приснился.
Новая реальность: распродажи одежды, а не телевизоров нужны россиянам. Спасибо властям: помогли разобраться с тем, что нам нужнее.

Хорошего дня всем и приподнятого настроения 🤘🏻

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Вадим Д.

Как стимулировать спрос на то, чего нет? Правильно, обязать кого-нибудь и создать реестр.
Рецепт «поднятия» любой отрасти от нашего умнейшего правительства.

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Свежий цвет

у него нет в руках роутера, похожего на РОСТОВ МК 105 С-1

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Вадим Д.

Да и ни у кого его нет 😄

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Свежий цвет
Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб»

так проходит пересказ киноленты про Петра I в клубе

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Свежий цвет

"Контент-Клуб", ппц.

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Слегка Придурковатый

"В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья"

Стимулирование через обязанность. Как это свежо и инновационно. Наверное, долго в правительстве думали над этой гениальной идеей.

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Небольшой ключ

либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года
_________________
действительно просто. у чиновников как

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Иван Серик

Архенеть, дроны вне закона!

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николай

Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности.

Режима готовности к чему?

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Pavel Loginov

Нет времени на раскачку! Нужно быть готовым!

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Свежий цвет

а в ковид ещё не выучили, что "режим повышенной готовности"- это ко всему и чтобы ЧС не вводить, но собирать с людей по 5000 в Москве за отсутствие перчаток в автобусе? уже всё обкатано.
http://www.consultant.ru/law/podborki/o_vvedenii_rezhima_povyshennoj_gotovnosti_v_svyazi_s_ugrozoj_rasprostraneniya_koronavirusnoj_infekcii/

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Alexey QuQu

Кте кто захотят м так смогут прокрутить льготные кредиты

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Lauris
должно будет сохранять 100% рабочих место, либо поддерживать прирост выручки на уровне 12%

То есть, есть прирост выручки, хоть всех увольняй? Оригинальный способ сохранять рабочие места

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