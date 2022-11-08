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Фото «Ведомости»



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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 61,23 рубля, евро — 60,9 рублей.

Курсы на Мосюирже на 7:15 мск: доллар — 61,23 рубль, евро — 60,7 рублей.

Курсы на Forex на 7:15 мск 8 ноября: доллар — 64,8 рубля, евро — 64,93 рубля.

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На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12рубля, евро — по 67,09 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономразвития предложило установить новые требования к получению льготных кредитов высокотехнологичными компаниями. До погашения займа предприятие должно будет сохранять 100% рабочих место, либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года. В противном случае компании придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной.

Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб», узнали «Ведомости». Компания была продана менеджменту и планирует заниматься кинодистрибуторской деятельность и инвестировать в отечественное кинопроизводство. Однако привозить новинки Sony Pictures в Россию пока не планируют.

«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды и ваучеры для пополнения кошельков iTunes и PlayStation. Они выдаются «в подарок» за платную консультацию.

Какие есть проблемы и трудности

Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности. Участники рынка оценивают потери в 10 млрд руб. в год, опасаются полного запрета полётов и считают меру неэффективной.

В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья. Для этого могут создать реестр российского оборудования и внести поправки в Градостроительный кодекс.

Власти Турции 1 ноября 2022 года запретили полёты через воздушное пространство страны самолётам с двойной регистрацией. Из-за этого продолжительность рейсов из России в Египет выросла на полчаса. В российском Минтрансе это назвали дискриминацией и обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолётов.

Контекст

ЦБ предложил допустить цифровые финансовые активы (ЦФА) к биржевым торгам, а держателям таких активов предоставить налоговые преференции.

Нестабильная экономическая ситуация, подталкивающая потребителей к экономии, может повлиять на структуру спроса при массовых распродажах. По оценкам аналитиков Platforma, самыми популярными категориями товаров во время ноябрьских и предновогодних акций станут одежда и обувь, а не техника и электроника.