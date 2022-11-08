День 258: высокотехнологичным компаниям могут усложнить доступ к льготным кредитам, Sony Pictures стала «Контент-клубом» Статьи редакции
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 61,23 рубля, евро — 60,9 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.74 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12рубля, евро — по 67,09 рубля.
Кто и как адаптируется
Минэкономразвития предложило установить новые требования к получению льготных кредитов высокотехнологичными компаниями. До погашения займа предприятие должно будет сохранять 100% рабочих мест, либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года. В противном случае компании придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной.
Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб», узнали «Ведомости». Компания была продана менеджменту и планирует заниматься кинодистрибуторской деятельность и инвестировать в отечественное кинопроизводство. Однако привозить новинки Sony Pictures в Россию пока не планируют.
«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды и ваучеры для пополнения кошельков iTunes и PlayStation. Они выдаются «в подарок» за платную консультацию.
Какие есть проблемы и трудности
Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности. Участники рынка оценивают потери в 10 млрд руб. в год, опасаются полного запрета полётов и считают меру неэффективной.
В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья. Для этого могут создать реестр российского оборудования и внести поправки в Градостроительный кодекс.
Власти Турции 1 ноября 2022 года запретили полёты через воздушное пространство страны самолётам с двойной регистрацией. Из-за этого продолжительность рейсов из России в Египет выросла на полчаса. В российском Минтрансе это назвали дискриминацией и обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолётов.
Контекст
ЦБ предложил допустить цифровые финансовые активы к биржевым торгам, а держателям таких активов предоставить налоговые преференции.
Нестабильная экономическая ситуация, подталкивающая потребителей к экономии, может повлиять на структуру спроса при массовых распродажах. По оценкам аналитиков Platforma, самыми популярными категориями товаров во время ноябрьских и предновогодних акций станут одежда и обувь, а не техника и электроника.
Новости предыдущего дня, 7 ноября — здесь.
Как стимулировать спрос на то, чего нет? Правильно, обязать кого-нибудь и создать реестр.
Рецепт «поднятия» любой отрасти от нашего умнейшего правительства.
у него нет в руках роутера, похожего на РОСТОВ МК 105 С-1
То, что используется на уровне застройщика, типа камер, шкафов и счётчиков, можно вполне из отечественного уже сейчас собрать. А более интересных, но и более узкоприменимых вещей, естественно, нет
"В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья"
Стимулирование через обязанность. Как это свежо и инновационно. Наверное, долго в правительстве думали над этой гениальной идеей.
Надо же, будет не как в 2009 и 2014, когда люди кидали в телеги телевизоры, а в общем тамбуре стояло 3 соседских стиралки для перепродажи?)
Во времена, а! Как дожили, денег хватит только на одежду и обувь.
Главное, чтобы на мандаринки и шампусик хватило.
Хватит, но не всем. В обуви будут ходить те, кто верует в отечественную электронику ☝🏻
Сегодня, значит, День пианиста, а тут и 258-й подвезли. С праздником!
Минэконом не угомонится никак, так хочет всех поддержать, что новые правила для льготных кредитов выдумывает, лишь бы они были не очень льготными.
Sony Pictures в РФ теперь Контент-клуб. Ну, не камеди и то хлеб.
Ритейл за деньги раздаёт подарки. Ай да умники.
Ссылаясь на указы президента, можно запрещать что угодно, например, полёты беспилотников.
Как же объяснить этим россиянам, что отечественная электроника есть, думает правительство. Вот решение — умные дома и новый реестр!
Минтранс обзывает Турцию и обвиняет Бермуды, при этом лететь дольше в египет.
ЦБ прям либеральствует — цифровые активы допустить к торгам, держательям — преференции. Не иначе, сон приснился.
Новая реальность: распродажи одежды, а не телевизоров нужны россиянам. Спасибо властям: помогли разобраться с тем, что нам нужнее.
Хорошего дня всем и приподнятого настроения 🤘🏻
либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года
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действительно просто. у чиновников как
Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности.
Режима готовности к чему?
Нет времени на раскачку! Нужно быть готовым!
а в ковид ещё не выучили, что "режим повышенной готовности"- это ко всему и чтобы ЧС не вводить, но собирать с людей по 5000 в Москве за отсутствие перчаток в автобусе? уже всё обкатано.
http://www.consultant.ru/law/podborki/o_vvedenii_rezhima_povyshennoj_gotovnosti_v_svyazi_s_ugrozoj_rasprostraneniya_koronavirusnoj_infekcii/
так проходит пересказ киноленты про Петра I в клубе
"Контент-Клуб", ппц.
Вот вы смеётесь, а вдруг они начнут в хорошее кино вкладываться?
В руках бо́бер курва
Архенеть, дроны вне закона!
"Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности."
Прогресс преследовал нас, но мы были быстрее
Кте кто захотят м так смогут прокрутить льготные кредиты
То есть, есть прирост выручки, хоть всех увольняй? Оригинальный способ сохранять рабочие места
Совсем охренели что ли?
Лучше сим-карту яйца купить и пополнять самому.
Адаптация - это принятие и подчинение.На это и работает данный контент.
Ваши посты почитать - так прям хочется спросить, лапотки не жмут?
"Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб»"-чо ж названиями русскими беда такая
https://youtu.be/cc162mN6gwY
Sony Pictures стала «Контент-клубом» - такими темпами ИксХамстер станет ИгрекСусликом. Хотя, без разницы какое название, если качество контента останется прежним
Нестабильная экономическая ситуация, подталкивающая потребителей к экономии... тут должна быть точка