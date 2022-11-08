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Финансы
Артур Томилко

День 258: высокотехнологичным компаниям могут усложнить доступ к льготным кредитам, Sony Pictures стала «Контент-клубом» Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости»

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 61,23 рубля, евро — 60,9 рублей.

Курсы на Мосюирже на 7:15 мск: доллар — 61,23 рубль, евро — 60,7 рублей.

Курсы на Forex на 7:15 мск 8 ноября: доллар — 64,8 рубля, евро — 64,93 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12рубля, евро — по 67,09 рубля.

Кто и как адаптируется

Минэкономразвития предложило установить новые требования к получению льготных кредитов высокотехнологичными компаниями. До погашения займа предприятие должно будет сохранять 100% рабочих мест, либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года. В противном случае компании придется вернуть разницу между льготной ставкой и рыночной.

Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб», узнали «Ведомости». Компания была продана менеджменту и планирует заниматься кинодистрибуторской деятельность и инвестировать в отечественное кинопроизводство. Однако привозить новинки Sony Pictures в Россию пока не планируют.

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«Связной», «М.Видео» и «Эльдорадо» начали предлагать покупателям коды и ваучеры для пополнения кошельков iTunes и PlayStation. Они выдаются «в подарок» за платную консультацию.

Какие есть проблемы и трудности

Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности. Участники рынка оценивают потери в 10 млрд руб. в год, опасаются полного запрета полётов и считают меру неэффективной.

В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья. Для этого могут создать реестр российского оборудования и внести поправки в Градостроительный кодекс.

Власти Турции 1 ноября 2022 года запретили полёты через воздушное пространство страны самолётам с двойной регистрацией. Из-за этого продолжительность рейсов из России в Египет выросла на полчаса. В российском Минтрансе это назвали дискриминацией и обвинили Бермуды в затягивании дерегистрации самолётов.

Контекст

ЦБ предложил допустить цифровые финансовые активы к биржевым торгам, а держателям таких активов предоставить налоговые преференции.

Нестабильная экономическая ситуация, подталкивающая потребителей к экономии, может повлиять на структуру спроса при массовых распродажах. По оценкам аналитиков Platforma, самыми популярными категориями товаров во время ноябрьских и предновогодних акций станут одежда и обувь, а не техника и электроника.

Новости предыдущего дня, 7 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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54 комментария
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 Вадим Д.

Как стимулировать спрос на то, чего нет? Правильно, обязать кого-нибудь и создать реестр.
Рецепт «поднятия» любой отрасти от нашего умнейшего правительства.

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Свежий цвет

у него нет в руках роутера, похожего на РОСТОВ МК 105 С-1

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1 комментарий
Пабы старой Руси

То, что используется на уровне застройщика, типа камер, шкафов и счётчиков, можно вполне из отечественного уже сейчас собрать. А более интересных, но и более узкоприменимых вещей, естественно, нет

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Слегка Придурковатый

"В правительстве обсуждают новые способы стимулирования спроса на российскую электронику. Одна из идей — обязать застройщиков использовать отечественное оборудования для интернета вещей при строительстве жилья"

Стимулирование через обязанность. Как это свежо и инновационно. Наверное, долго в правительстве думали над этой гениальной идеей.

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Свежий цвет
а не техника и электроника

Надо же, будет не как в 2009 и 2014, когда люди кидали в телеги телевизоры, а в общем тамбуре стояло 3 соседских стиралки для перепродажи?)
Во времена, а! Как дожили, денег хватит только на одежду и обувь.

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Слегка Придурковатый

Главное, чтобы на мандаринки и шампусик хватило.

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22 комментария
Вадим Д.

Хватит, но не всем. В обуви будут ходить те, кто верует в отечественную электронику ☝🏻

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1 комментарий
Вадим Д.

Сегодня, значит, День пианиста, а тут и 258-й подвезли. С праздником!

Минэконом не угомонится никак, так хочет всех поддержать, что новые правила для льготных кредитов выдумывает, лишь бы они были не очень льготными.
Sony Pictures в РФ теперь Контент-клуб. Ну, не камеди и то хлеб.
Ритейл за деньги раздаёт подарки. Ай да умники.
Ссылаясь на указы президента, можно запрещать что угодно, например, полёты беспилотников.
Как же объяснить этим россиянам, что отечественная электроника есть, думает правительство. Вот решение — умные дома и новый реестр!
Минтранс обзывает Турцию и обвиняет Бермуды, при этом лететь дольше в египет.
ЦБ прям либеральствует — цифровые активы допустить к торгам, держательям — преференции. Не иначе, сон приснился.
Новая реальность: распродажи одежды, а не телевизоров нужны россиянам. Спасибо властям: помогли разобраться с тем, что нам нужнее.

Хорошего дня всем и приподнятого настроения 🤘🏻

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Небольшой ключ

либо поддерживать прирост выручки на уровне 12% по сравнению со средним значением за три года
_________________
действительно просто. у чиновников как

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николай

Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности.

Режима готовности к чему?

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Pavel Loginov

Нет времени на раскачку! Нужно быть готовым!

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1 комментарий
Свежий цвет

а в ковид ещё не выучили, что "режим повышенной готовности"- это ко всему и чтобы ЧС не вводить, но собирать с людей по 5000 в Москве за отсутствие перчаток в автобусе? уже всё обкатано.
http://www.consultant.ru/law/podborki/o_vvedenii_rezhima_povyshennoj_gotovnosti_v_svyazi_s_ugrozoj_rasprostraneniya_koronavirusnoj_infekcii/

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Свежий цвет
Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб»

так проходит пересказ киноленты про Петра I в клубе

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Свежий цвет

"Контент-Клуб", ппц.

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Lauris

Вот вы смеётесь, а вдруг они начнут в хорошее кино вкладываться?

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1 комментарий
Склонный холод

В руках бо́бер курва

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Иван Серик

Архенеть, дроны вне закона!

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Маслов Мирон

"Власти трёх регионов запретили полёты коммерческих беспилотников, ссылаясь на указ президента о введении режима готовности."
Прогресс преследовал нас, но мы были быстрее

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Alexey QuQu

Кте кто захотят м так смогут прокрутить льготные кредиты

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Lauris
должно будет сохранять 100% рабочих место, либо поддерживать прирост выручки на уровне 12%

То есть, есть прирост выручки, хоть всех увольняй? Оригинальный способ сохранять рабочие места

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Склонный холод
подарочные карты iTunes по цене 1,8 тыс. руб. при номинале 1 тыс. руб

Совсем охренели что ли?
Лучше сим-карту яйца купить и пополнять самому.

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Barth

Адаптация - это принятие и подчинение.На это и работает данный контент.

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Свежий цвет

Ваши посты почитать - так прям хочется спросить, лапотки не жмут?

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1 комментарий
Василий Кокорин

"Российское юрлицо Sony Pictures сменило название на «Контент-клуб»"-чо ж названиями русскими беда такая

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Свежий цвет

https://youtu.be/cc162mN6gwY

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Павел Иванов

Sony Pictures стала «Контент-клубом» - такими темпами ИксХамстер станет ИгрекСусликом. Хотя, без разницы какое название, если качество контента останется прежним

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Михаил Фирсов

Нестабильная экономическая ситуация, подталкивающая потребителей к экономии... тут должна быть точка

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