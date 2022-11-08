ЦБ выступил за разрешение биржевых сделок с цифровыми финансовыми активами Статьи редакции
Регулятор также предлагает выпускать цифровые права на товары и услуги.
- Банк России представил для обсуждения доклад «Развитие рынка цифровых активов в Российской Федерации». В нём предлагается рассмотреть создание цифровых финансовых активов (ЦФА) и их регулирование на базе традиционных финансовых инструментов.
- По закону, цифровыми финансовыми активами считаются права на участие в капитале непубличной компании, требование денежных средств или ценных бумаг, которые внесены в систему распределённых реестров (блокчейн).
- ЦБ предлагает «отцифровать» не торгующиеся на бирже ценные бумаги, долговые обязательства и различные виды собственности — например, на драгоценные металлы и камни. Банк планирует разрешить сделки с цифровыми правами на бирже через брокеров и управляющих.
- ЦБ также предлагает выпустить и ввести в оборот утилитарные цифровые права (УЦП) — на выполнение работ или оказание услуг, передачу вещи или интеллектуальной собственности.
- Вопрос налогообложения и предоставления налоговых льгот требует дополнительного обсуждения с органами исполнительной власти, отмечает ЦБ. Банк, в частности, рекомендует отождествить порядок взимания налогов с «гибридных» цифровых активов (ЦФА и УЦП) с порядком налогообложения токенизированных активов — товаров и услуг, которые являются предметом исполнения цифровых прав. Но как это сделать в документе не уточняется.
- В докладе указано, что участники рынка хотят увеличить лимит (по общим правилам — 600 тысяч рублей) на совершение операций с цифровыми активами. Для этого регулятор предполагает использовать модель предварительного тестирования, а также — уведомления инвесторов о принятии собственных рисков.
- В начале 2022 года ЦБ выступил за запрет в России криптовалют. Минфин с ЦБ не согласился. В апреле премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что кабмин против признания криптовалют платежным средством.
- 6 июля Госдума приняла закон о запрете использования цифровых финансовых активов в качестве средства платежа.
350 просмотров
Эксперты - Экономисты. Поясните в 2 словах что это все значит, хорошо или плохо все?
Какой-то криптосуррогат.
«Цифровые права на выполнение работ» – звучит очень не очень.
Похоже на оттепель. Пожалуй вернусь
Я нихуя не понял.
как всегда пишут так что непонятно и такая интерпретация со многими законодательными инициативами, артисты конечно