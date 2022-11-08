Минэкономразвития предложило ввести новые требования к выручке и штату ИТ-компаний для льготных кредитов — «Ведомости» Статьи редакции
Стартапы обяжут сохранять 100% рабочих мест или показывать годовой рост выручки на 12% в течение всего срока действия кредитного договора.
- Минэкономразвития предложило ужесточить требования для получения льготных кредитов ИТ-компаниями из реестра высокотехнологичных, сообщают «Ведомости» со ссылкой на проект постановления. В пояснительной записке говорится, что документ поможет установить «дополнительные критерии результативности» программы и сократить сроки рассмотрения заявок.
- Для сохранения льготной ставки компании в течение всего кредитного периода обяжут сохранять 100% рабочих мест по сравнению с предыдущем годом, или отчитываться о росте выручки не менее 12% по сравнению со средним значением за три года.
- Если требования по приросту выручки или сохранению рабочих мест не выполнены, то полученный компанией кредит начнёт обслуживаться по рыночной ставке. Новые правила будут распространяться на договоры займа, заключенные после 1 января 2023 года.
- По действующим нормам льготное кредитование доступно для стартапов из приоритетных отраслей, включённых в соответствующий правительственный реестр. Для них уже установлены требования по приросту выручки в 12%, но соблюдать их в течение всего срока действия кредитного договора заёмщики не должны.
- Документ отменяет требование об экспертном заключении от федеральных институтов инновационного развития или письме о включении в реестр инновационных, высокотехнологичных компаний или другие списки. Также одна компания сможет получить в «МСП банке» кредиты до 500 млн рублей.
- В марте 2022 года правительство утвердило меры поддержки ИТ-компаний. Среди них — налоговые льготы, отсрочка от армии для сотрудников, льготные кредиты на разработку новых проектов по ставке не более 3% годовых и другие послабления. По данным «Ведомостей», в этом году «МСП банк» уже одобрил 60 кредитных заявок на сумму 7,7 млрд рублей.
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– Мы вас поддержим! Раздайте льготные кредиты!
– Но, милорд, льготные кредиты какие-то слишком льготные, они жируют!
– Ужесточить, отобрать и сделать на общих условиях! Уа-ха-ха 😈
Как по мне наличие KPi это не плохо...
Видимо результат хотят получить а не просто своим деньги раздать.
С таким ростом в текущих условиях и поддержка-то не нужна вроде. Тем более от государства.
Рост то с нуля,это ж стартап.
Не позитивные предложения
эти льготные кредиты финансовая тюрьма какая то
кредиты для стартапов)