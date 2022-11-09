День 259: экспортёрам ПО могут разрешить расчёты в криптовалюте Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 60,97 рубля, евро — 60,82 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.90 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12 рубля, евро — по 66,92 рубля.
Кто и как адаптируется
Правительство определило сроки перехода на единую цифровую платформу «Гостех» для создания и поддержки государственных информационных систем (ГИС). Завершить переход федеральных ГИС планируется до конца 2025 года, региональных — до конца 2026 года. Предполагается, что развитие информационных систем на собственной платформе снизит зависимость от иностранного ПО и затраты на модернизацию, а также повысит их безопасность.
Российским ИТ-компаниям могут разрешить расчёты в криптовалюте при экспорте своих продуктов, чтобы снять ограничения при сделках с зарубежными заказчиками, узнали «Ведомости». Такое предложение содержится в дорожной карте по поддержке экспорта отечественного софта, разработанной ассоциацией разработчиков российского ПО «Руссофт».
В 2022 году число банков, использующих Telegram-ботов для коммуникации с клиентами увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным Naumen, основная причина — блокировка других каналов связи.
В России ежедневно фиксируется 185 тысяч загрузок Windows и офисного ПО Mircosoft через торренты, пишет «Ъ» со ссылкой на подсчёты Peer Trace. Участники рынка связывают это со спросом школьников, студентов и корпоративных пользователей. В марте 2022 года компания остановила продажи продуктов и услуг в России.
Какие есть проблемы и трудности
Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику. Для смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предлагается ввести её в размере 5%.
За два дня 7 и 8 ноября акции «Детского мира» упали в цене почти на 30% после заявления компании о её трансформации в полностью частную. Причиной такого решения назвали то, что значительную долю акций контролируют иностранные инвесторы, в том числе из недружественных стран, которые не могут совершать сделки с бумагами и голосовать на собрании акционеров.
Импортеры предупредили о возможном дефиците текилы, бурбона, коньяка и французского шампанского на Новый год. По словам представителей рынка, опрошенных РБК, их собственные запасы почти закончились, а новые поставки ограничены из-за санкций.
С марта 2022 года из-за санкций из России ушли 11 из 50 крупнейших поставщиков спортивного оборудования, следует из исследования Национального фитнес-сообщества. Клубы вынуждены переориентироваться на азиатских поставщиков, а для ремонта имеющегося инвентаря использовать комплектующие вышедших из эксплуатации тренажеров.
Прибыль Adidas с июля по сентябрь 2022 года снизилась в три раза год к году, до €352 млн. Падение вызвано в том числе единовременным списанием около €300 млн из-за ухода компании из России.
Контекст
«Единая Россия» подготовила поправки к федеральному бюджету 2023-2025 годов на 58,9 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Партия предлагает внести изменения в планируемые расходы на экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть предложений касается поддержки сельского хозяйства и социальной помощи отдельным категориям граждан.
Выдача розничных кредитов в октябре снизилась на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем, по данным Frank RG. Эксперты связывают падение с оттоком ликвидности на фоне мобилизации и роста ставок.
Текущий уровень ключевой ставки оптимален для борьбы с инфляцией, которую удастся нормализовать в 2023 году, если не случится большого мирового кризиса — следует из ежеквартального доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
Новости предыдущего дня, 8 ноября — здесь.
"Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику"
Вот же пидарасы какие.
Самое смешное, что эти гандоны сами этикетки только на китайские поделки клеют.
Ты украл мой коммент, только я хотел подписать цитату так:
Какие же ебланы.
Я удивлена, что эти пидарасы существуют. Что они производят? Из рос.техники в последний раз видела холодильник Бирюса и ламповый чб телевизор, и то и другое в детстве
Хули они церемонятся, пусть сразу просят заградительные
Мрази, твари и тупые (•ˋ _ ˊ•)
с языка снял
и суть в том, что повысят пошлину для личных целей, но всем будут говорить это все ради отечественных производителей)
Ребят вы чего обсуждаете! Тут это самое важное!
"Импортеры предупредили о возможном дефиците текилы, бурбона, коньяка и французского шампанского на Новый год.".
Че бухать то! Вот это ужас, пойду затарюсь сейчас.
Кто последний сказать, что мудаки?
я за вами буду
Российские производители электроники каким боком относятся к потребительской электронике. Что, люди из-за 5% перестанут покупать Асусы и Леновы и начнут покупать "отечественные?
А харя не треснет?
Какой 250-й, такой и праздник — Всемирный день лизинга. С праздником!
Новый день, новый Гостех, новый распил! Запилят единую (ну, разумеется) ГИС в 25-26-м годах, а попилят уже нынче.
Можно получать деньги в крипте, если ты ИТ-компания и что-то экспортируешь зарубежным заказчикам. Но пока не точно.
Банко-боты в телеге растут, как на дрожжах: х2,5 за год! Вот бы и вклады так умели.
Производителям отечественной электроники не хватает пошлин на импортную. Лучше — заградительных, но и 5% сойдёт.
Детский мир дешевеет — недостаточно дружественный и совсем частный.
ЕдРо кроит бюджет страны. В сторону увеличения расходов, что странно, но логично, от того ещё более странно.
Хорошего всем дня и бодрости духа 🤘🏻
Когда вклады растут х2.5, это уже проверенный способ привести к коллапсу, даже если это не пирамида. Спасибо, пусть лучше боты растут
60 млрд рублей такая смешная сумма сейчас. Во столько обходится зарплата всем мобилизованным за один лишь месяц.
Это точно новость не с "Панорамы"?
У нас уже долгое время все новости оттуда
Почему все люди не могут жить в мире и понимании и делиться всем с друг другом?
и вот чтоб глазированные сырки росли на деревьях(
Давно б собрали друг другу по рублю на квартиру и ипотеки не нужны
Давайте начнём с плана минимум: не начинать войну, единственный результат которой может быть лишь обнищание даже в случае победы
А ты чо такой дерзкий?
"Текущий уровень ключевой ставки оптимален для борьбы с инфляцией, которую удастся нормализовать в 2023 году, если не случится большого мирового кризиса"
Это нас к чему-то готовят?
Нет-нет, вы что, "это просто учения"©
"Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику."
При этом своего ничего не производим ,нормального качества и функционала.
Мудаки одним словом.
Так потому и не производим, 5% не хватает. Что тут не понятного? 🤔
Посмотрел ноуты от отечественного "Аквариус." .импортные аналоги от того же asus , на одинаковом процессоре, но с батареей большей автономности стоит ощутимо дешевле.
Можно ссылку, тоже хочу порадоваться, что ощутимо дешевле.
То что выдает Яндекс.Маркет не радует
https://market.yandex.ru/catalog--aquarius/26895412/list?hid=91013&allowCollapsing=1&local-offers-first=0&glfilter=7893318%3A3987770
Где новость про твитер? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
А что там с ник кстати?
60млрд руб.Едросам назначили сверху сумму на которую они могут поигратся в "парламент"
"За два дня 7 и 8 ноября акции «Детского мира» упали в цене почти на 30% после заявления компании о ее трансформации в полностью частную."-Помянем.А вообще наоборот же хорошо,что теперь частная и сотрудничает с зарубежными поставщиками
А она государственной была? Цены как-будто вражеская
Ну дайте возможность рассчитываться криптой уже! Хватит трепать, уже разрешите что-нибудь нормально с криптой!