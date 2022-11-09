День 259: ЕР предложила поправки к бюджету на 60 млрд рублей, экспортерам ПО могут разрешить расчеты в криптовалюте Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 60,97 рубля, евро — 60,82 рублей.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.90 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12 рубля, евро — по 66,92 рубля.
Кто и как адаптируется
Правительство определило сроки на единую цифровую платформу «Гостех» для создания и поддержки государственных информационных систем (ГИС). Завершить переход федеральных ГИС планируется до конца 2025 года, региональных — до конца 2026 года. Предполагается, что развитие информационных систем на собственной платформе снизит зависимость от иностранного ПО и затраты на модернизацию, а также повысит их безопасность.
Российским ИТ-компаниям могут разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте своих продуктов, чтобы снять ограничения при сделках с зарубежными заказчиками, узнали «Ведомости». Такое предложение содержится в дорожной карте по поддержке экспорта отечественного софта, разработанной ассоциацией разработчиков российского ПО «Руссофт».
В 2022 году число банков, использующих Telegram-ботов для коммуникации с клиентами увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным Naumen, основная причина — блокировка других каналов связи.
Какие есть проблемы и трудности
Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику. Для смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предлагается ввести её в размере 5%.
За два дня 7 и 8 ноября акции «Детского мира» упали в цене почти на 30% после заявления компании о ее трансформации в полностью частную. Причиной такого решения назвали то, что значительную долю акций контролируют иностранные инвесторы, в том числе из недружественных стран, которые не могут совершать сделки с бумагами и голосовать на собрании акционеров.
Импортеры предупредили о возможном дефиците текилы, бурбона, коньяка и французского шампанского на Новый год. По словам представителей рынка, опрошенных РБК, их собственные запасы почти закончились, а новые поставки ограничены из-за санкций.
С марта 2022 года из-за санкций из России ушли 11 из 50 крупнейших поставщиков спортивного оборудования, следует из исследования Национального фитнес-сообщества. Клубы вынуждены переориентироваться на азиатских поставщиков, а для ремонта имеющегося инвентаря использовать комплектующие вышедших из эксплуатации тренажеров.
Контекст
«Единая Россия» подготовила поправки к федеральному бюджету 2023-2025 годов на 58,9 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Партия предлагает внести изменения в планируемые расходы на экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть предложений касается поддержки сельского хозяйства и социальной помощи отдельным категориям граждан.
Выдача розничных кредитов в октябре снизилась на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Frank RG. Эксперты связывают падение с оттоком ликвидности на фоне мобилизации и роста ставок.
Текущий уровень ключевой ставки оптимален для борьбы с инфляцией, которую удастся нормализовать в 2023 году, если не случится большого мирового кризиса — следует из ежеквартального доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.
Новости предыдущего дня, 8 ноября — здесь.
"Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику"
Вот же пидарасы какие.
Ты украл мой коммент, только я хотел подписать цитату так:
Какие же ебланы.
Я удивлена, что эти пидарасы существуют. Что они производят? Из рос.техники в последний раз видела холодильник Бирюса и ламповый чб телевизор, и то и другое в детстве
Какой ужас! Ты же баба: не матерись!
Бля,я не могу остановиться уже двести с фигом дней
а че так?
У меня, кстати, морозилка Бирюса. Два года работает норм.
Мрази, твари и тупые (•ˋ _ ˊ•)
Российские производители электроники каким боком относятся к потребительской электронике. Что, люди из-за 5% перестанут покупать Асусы и Леновы и начнут покупать "отечественные?
А харя не треснет?
Кто последний сказать, что мудаки?
я за вами буду
Какой 250-й, такой и праздник — Всемирный день лизинга. С праздником!
Новый день, новый Гостех, новый распил! Запилят единую (ну, разумеется) ГИС в 25-26-м годах, а попилят уже нынче.
Можно получать деньги в крипте, если ты ИТ-компания и что-то экспортируешь зарубежным заказчикам. Но пока не точно.
Банко-боты в телеге растут, как на дрожжах: х2,5 за год! Вот бы и вклады так умели.
Производителям отечественной электроники не хватает пошлин на импортную. Лучше — заградительных, но и 5% сойдёт.
Детский мир дешевеет — недостаточно дружественный и совсем частный.
ЕдРо кроит бюджет страны. В сторону увеличения расходов, что странно, но логично, от того ещё более странно.
Хорошего всем дня и бодрости духа 🤘🏻
Когда вклады растут х2.5, это уже проверенный способ привести к коллапсу, даже если это не пирамида. Спасибо, пусть лучше боты растут
Это точно новость не с "Панорамы"?
У нас уже долгое время все новости оттуда
"Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику."
При этом своего ничего не производим ,нормального качества и функционала.
Мудаки одним словом.
Где новость про твитер? ( ͡° ʖ̯ ͡°)
Посмотрел ноуты от отечественного "Аквариус." .импортные аналоги от того же asus , на одинаковом процессоре, но с батареей большей автономности стоит ощутимо дешевле.
Почему все люди не могут жить в мире и понимании и делиться всем с друг другом?