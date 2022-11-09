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Фото «Ведомости»



Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 60,97 рубля, евро — 60,82 рублей.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 61,03 рубль, евро — 60,98 рубля.

Курсы на Forex на 7:30 мск 8 ноября: доллар — 61.54 рубля, евро — 61.99 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64.90 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,12 рубля, евро — по 66,92 рубля.

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Кто и как адаптируется

Правительство определило сроки на единую цифровую платформу «Гостех» для создания и поддержки государственных информационных систем (ГИС). Завершить переход федеральных ГИС планируется до конца 2025 года, региональных — до конца 2026 года. Предполагается, что развитие информационных систем на собственной платформе снизит зависимость от иностранного ПО и затраты на модернизацию, а также повысит их безопасность.

Российским ИТ-компаниям могут разрешить расчеты в криптовалюте при экспорте своих продуктов, чтобы снять ограничения при сделках с зарубежными заказчиками, узнали «Ведомости». Такое предложение содержится в дорожной карте по поддержке экспорта отечественного софта, разработанной ассоциацией разработчиков российского ПО «Руссофт».

В 2022 году число банков, использующих Telegram-ботов для коммуникации с клиентами увеличилось в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом. По данным Naumen, основная причина — блокировка других каналов связи.

Какие есть проблемы и трудности

Российские производители электроники просят правительство о введении и увеличении таможенных пошлин на импортную технику. Для смартфонов, ноутбуков, серверов и систем хранения данных, которые сейчас не облагаются пошлиной, предлагается ввести её в размере 5%.

За два дня 7 и 8 ноября акции «Детского мира» упали в цене почти на 30% после заявления компании о ее трансформации в полностью частную. Причиной такого решения назвали то, что значительную долю акций контролируют иностранные инвесторы, в том числе из недружественных стран, которые не могут совершать сделки с бумагами и голосовать на собрании акционеров.

Импортеры предупредили о возможном дефиците текилы, бурбона, коньяка и французского шампанского на Новый год. По словам представителей рынка, опрошенных РБК, их собственные запасы почти закончились, а новые поставки ограничены из-за санкций.

С марта 2022 года из-за санкций из России ушли 11 из 50 крупнейших поставщиков спортивного оборудования, следует из исследования Национального фитнес-сообщества. Клубы вынуждены переориентироваться на азиатских поставщиков, а для ремонта имеющегося инвентаря использовать комплектующие вышедших из эксплуатации тренажеров.

Контекст

«Единая Россия» подготовила поправки к федеральному бюджету 2023-2025 годов на 58,9 млрд рублей, сообщают «Ведомости». Партия предлагает внести изменения в планируемые расходы на экономику, социальную политику, образование, культуру, межбюджетные трансферты. Значительная часть предложений касается поддержки сельского хозяйства и социальной помощи отдельным категориям граждан.

Выдача розничных кредитов в октябре снизилась на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем, пишет «Ъ» со ссылкой на данные Frank RG. Эксперты связывают падение с оттоком ликвидности на фоне мобилизации и роста ставок.

Текущий уровень ключевой ставки оптимален для борьбы с инфляцией, которую удастся нормализовать в 2023 году, если не случится большого мирового кризиса — следует из ежеквартального доклада ЦБ о денежно-кредитной политике.