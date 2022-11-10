Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":536198,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":536198,"gtm":null} 1972 просмотров

Фото «Ведомости»



Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 61,06 рубля, евро — 61,24 рублей.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 61,38 рублей, евро — 61,10 рублей.

Курсы на Forex на 7:30 мск 8 ноября: доллар — 62.12 рубля, евро — 62.27 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.83 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,61 рубля, евро — по 67,34 рубля.

Частичная разблокировка иностранных акций на «СПБ Бирже» не привела к резкому росту интересна инвесторов к этим бумагам, рассказали «Ведомостям» представители «Финам», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционной палаты».

Кто и как адаптируется

«Национальная медиа группа» выходит на рынок кинопроката и создает компанию «НМГ кинопрокат», узнали «Ведомости». Новую компанию возглавит бывший топ-менеджер российских офисов 20th Century Fox и Disney Вадим Смирнов.

«Сбер» предложил ЦБ отменить обязательные резервные требования к кредитным организациям, чтобы повысить доходы сектора и темпы восстановления капитала пострадавших организаций. В ЦБ такой шаг считают невозможным — это приведет к затруднению в проведении платежей.

Какие есть проблемы и трудности

Ограничения европейских поставок декоративных растений из-за санкций и повышенный спрос привели к дефициту в российской рознице отдельных категорий посадочных материалов. С проблемами могут столкнуться не только владельцы дачных участков но и власти городов, реализующих программы озеленения. Участники рынка, считают что на замещение импортных позиций за счет параллельного импорта и развитие собственных культур потребуется три-пять лет.

Контекст

Аэропорт «Шереметьево» предложил авиакомпаниям снимать с рейсов пассажиров, которые прибыли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Летом 2022 года Росавиация потребовала от аэропортов строго соблюдения правил повторного досмотра личных вещей при сдаче в багаж, что приводит к задержками.