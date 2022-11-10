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Финансы
Артур Томилко

День 260: «Национальная медиа группа» решила выйти на рынок кинопроката Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 8 ноября: доллар — 61,06 рубля, евро — 61,24 рублей.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 61,38 рублей, евро — 61,10 рублей.

Курсы на Forex на 7:30 мск 8 ноября: доллар — 62.12 рубля, евро — 62.27 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.83 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,61 рубля, евро — по 67,34 рубля.

Частичная разблокировка иностранных акций на «СПБ Бирже» не привела к резкому росту интересна инвесторов к этим бумагам, рассказали «Ведомостям» представители «Финам», «БКС мир инвестиций» и «Инвестиционной палаты».

Кто и как адаптируется

«Национальная медиа группа» выходит на рынок кинопроката и создает компанию «НМГ кинопрокат», узнали «Ведомости». Новую компанию возглавит бывший топ-менеджер российских офисов 20th Century Fox и Disney Вадим Смирнов.

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«Сбер» предложил ЦБ отменить обязательные резервные требования к кредитным организациям, чтобы повысить доходы сектора и темпы восстановления капитала пострадавших организаций. В ЦБ такой шаг считают невозможным — это приведет к затруднению в проведении платежей.

Какие есть проблемы и трудности

Ограничения европейских поставок декоративных растений из-за санкций и повышенный спрос привели к дефициту в российской рознице отдельных категорий посадочных материалов. С проблемами могут столкнуться не только владельцы дачных участков но и власти городов, реализующих программы озеленения. Участники рынка, считают что на замещение импортных позиций за счет параллельного импорта и развитие собственных культур потребуется три-пять лет.

Контекст

Аэропорт «Шереметьево» предложил авиакомпаниям снимать с рейсов пассажиров, которые прибыли на посадку со сверхнормативной ручной кладью. Летом 2022 года Росавиация потребовала от аэропортов строго соблюдения правил повторного досмотра личных вещей при сдаче в багаж, что приводит к задержками.

Новости предыдущего дня, 9 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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36 комментариев
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 Вадим Д.

А вот и 260-й, известный также как Всемирный день качества и День кухонной мойки. С праздниками!

Инвесторы не такие резкие на интерес, как раньше. СПб Биржа проверила.
Новый игрок на рынке кинопроката. Главный — управленец с опытом от ведущих зарубежных студий, может быть и получится.
Сбер предлагает ЦБ учинить непотребство, пока безуспешно, но всё впереди, может и уболтать, там все языкастые.
Дачники и муниципалитеты под угрозой нехватки растений. Лишь бы не засадили всё лопухами и чертополохом.
Лишняя кладь? Вон с рейса! Коротко о предложении Шереметьево авиакомпаниям.
Помечай рекламой всё, если ты блогер, и не ошибёшься — бесплатный совет от РКН.

Доброго всем дня и хорошего настроения 🤘🏻

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Caomhan Macha
Лишь бы не засадили всё лопухами и чертополохом.

Только борщевик, только хардкор!

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MT Advanced

Тем более, что борщевик СОСНОВСКОГО - это ПАТРИОТИЧНО!

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Слегка Придурковатый

Эльвира смотрит на Германа как на говно.

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Олег Трулев

Они все в одном чемоданчике деда. Сами знаете что в нем)

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Слегка Придурковатый

Даже если ты в одном чемоданчике, иерархию никто не отменял. Это тебе любой товарищ маёр подтвердит.

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Volodya Agadzhanov

Конечно, за ней МВФ, а за ним кто?) тот, кого нельзя называть?))

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Полезный парфюмер
Аэропорт «Шереметьево» предложил авиакомпаниям снимать с рейсов пассажиров, которые прибыли на посадку со сверхнормативной ручной кладью.

Кто-то в топах Шарика переслушал песню "Эй,гуляй мужик, пропивай, что есть". АК сами решают, что с такой кладью делать, в смысле вон с рейса и везти пустое кресло?
Они предлагать могут сколько хотят, а то разогнались. По пункту 3 статьи 107 Воздушного кодекса, по состоянию здоровья жиробасин складчатых за 120 кг они не снимают с 46-тисантиметровых кресел, а из-за ручной клади, переформируемой другой биркой в багаж на 2 досмотр мы все в Победу покатимся?

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Вадим Д.

Предлагалки хреновы, верно говоришь.

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Слегка Придурковатый

То есть на жиробасов вообще нет никаких ограничений? А если он весит, допустим, 300 кг? Его пустят?

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Полезный парфюмер

Статью почитайте. "если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами, а равно создает беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц."
Не пустить могут и беременную с весом 75, но пустить 200+, который не локоть свой положит, а треть его вылезет за рамки подлокотника на соседа в другом кресле. Поэтому его вправе не пустить, но скорей всего пустят. И несколько соток кг на 1 кресле, блядь, пройдут нормальненько, а бабуля в 70, перевесившая ручную кладь, потому что нет у неё чемодана, она с сумкой, проходящей по габаритам, будет снята с рейса. Охуели вкрай своими предложениями.

5. При прекращении по инициативе перевозчика действия договора воздушной перевозки пассажира в случаях, предусмотренных подпунктом 3 пункта 1 настоящей статьи:
1) пассажиру возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, если состояние здоровья пассажира воздушного судна требует особых условий воздушной перевозки либо угрожает безопасности самого пассажира или других лиц, что подтверждается медицинскими документами;
2) пассажиру не возвращается уплаченная за воздушную перевозку провозная плата, если состояние здоровья пассажира воздушного судна создает беспорядок и неустранимые неудобства для других лиц.

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Слегка Придурковатый

Щетаю, нужно более лучше гнобить жиробасов!

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Полезный парфюмер

я тоже щетаю. Беременную боятся за отслоение плаценты сажать, а полных с их сосудами, с любым возможным тромбом пожалуйте, посередине. А как они потеют 4 часа.

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Слегка Придурковатый

Твой камент оскорбляет альтернативно стройных.

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Полезный парфюмер

Я просто не вижу в этом ничего смешного, ссаживать такой лишний вес по борту - не ссаживают, а лишь бы не переоформлять (не бесплатно, доплата тоже тянет) лишние пару кг в багаж из сумки - они предлагают выкинуть человека с рейса, это как?

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Слегка Придурковатый

Да мне кажется сами авиакомпании этому предложению следовать не будут. Им итак щас хуёво, чтобы от клиентов добровольно отказываться.

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Вадим Д.

Пустят, если пролезть на борт сумеет.

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Алексей Давиденко

“Частичная разблокировка иностранных акций на «СПБ Бирже» не привела к резкому росту интересна инвесторов к этим бумагам”

У меня ни в тинькофф ни в альфе ни одной бумаги не разблокировалось после 7.11 🤔

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Мяу

Что-то не густо как-то... Как-будто высосали новости.

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Олег Трулев

Что мертво умереть не может. Раньше заходил на VC регулярно, теперь тут нечего делать. Какая страна - такие и новости. Портал о технологиях , экономике и бизнесе катится туда же, куда и технологии с бизнесом.

Но нет худа без добра: ДноТФ продолжит расти. Ведь лучший способ быть вне политики и прятаться от военкома - сидеть тихо и играть в кампутер.

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Мяу

И продолжаешь заходить по привычке? Сила привычки... Я думаю мне тоже надо меньше здесь время тратить конечно...

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Олег Трулев

Зайду - посмотрю что нового, и иду дальше. Минут на 10-15 в день. Ничего не цепляет глаз - все беззубо, пресно и неинтересно. Комментаторы все сбежали либо их поблочили. Остались одни ноунеймы и боты. Из максимально персонифицированного и личностого портала vc превратился в кладбище ноунеймов. Да, какой-нибудь Дима Беговатов регулярно пишет что-то в стиле "Мои первые результаты месяца блогерства в ютюб" - но кого это волнует, пресно и неактуально: ютюб на ладан дышит и его заблочат однажды. Ну и все остальное тоже безлико, беззубо и пресно - топ 200 сервисов для работы с ботами в телеграм, как мы привели 3 лида на чугунные батареи по 123 рубля за штуку...

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flash

У вас прям апатичные настроения, аж грустно стало

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World is a Playground

Каким то пассивом повеяло, фуфуфу

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Андрей Рядькин

да потому что цензура. Вот картинку тебе

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Мяу

Зачем вы сюда со своей политикой лезете

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Важный магнит

А вообще друзья скука...
Ждём когда статья дополнится...

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Важный магнит

" С проблемами могут столкнуться не только владельцы дачных участков но и власти городов, реализующих программы озеленения."
Может уже перестанут цветы, мелкие кустики и траву под корень пилить? Так города глядишь и сами озеленятся...

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Всеволод Волчанский

А почему курсы валют приведены типа на 8 ноября? На дворе уже 10-е.

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Слегка Придурковатый

Кстати, не помню, была тут новость или нет, но на всякий случай её нужно запостить, ибо тут об этом было много чего написано ранее: пару дней назад Госдума отклонила законопроект о едином операторе рекламы.

Комментарий автора законопроекта депутата Артема Кирьянова: "Не прокатило".

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Полезный парфюмер

https://vc.ru/legal/534933-gosduma-otklonila-zakonoproekt-o-edinom-operatore-naruzhnoy-reklamy-i-obyavleniy-v-internete

Госдума отклонила законопроект о едином…
Против него выступали ФАС, Минцифры и участники рынка.
vc.ru
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Слегка Придурковатый

Проебал вспышку.

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M-S-R

Рынок кинопроката сейчас в фаворе. Своевременное и правильное решение

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Частичный Спецоператор

Да уж, такого gоvna наштамповали, целый рынок.

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MT Advanced

А мне вот интересно, китайская, иранская и северокорейская киноиндустрия сейчас на подъёме или как?

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Volodya Agadzhanov

Так они разблокировали какие-то ноунеймы, акции, которыми почти никто не торговал, еще и думают, что это вызовет интерес?? Основная масса как сидела в блоке, так и сидит. Клоуны!

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