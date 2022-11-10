«Сбер» впервые с февраля раскрыл финансовые показатели — банк получил 50 млрд рублей прибыли за десять месяцев Статьи редакции
И пообещал снова публиковать отчёты за каждый месяц.
- Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) с начала 2022 года превысила 50 млрд рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф на форуме Finopolis.
- При этом в октябре банк «заработал» 122,8 млрд рублей — таким образом, за девять месяцев чистый убыток мог составить 72,8 млрд, отмечает «Интерфакс». В 2021 году чистая прибыль «Сбера» за девять месяцев составила 978,1 млрд рублей.
- Розничный портфель с начала года вырос на 9%, корпоративный — на 11,9%. Объём выдачи кредитов вернулся на уровень второго полугодия 2021 года, отметил Греф. По его словам, банк «с запасом» соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления ЦБ для кредитных организаций.
- Банк раскрывает финансовые показатели впервые с начала «спецоперации». Последний раз «Сбер» публиковал отчёт за 2021 год. В марте он отказался от публикации отчётности по РСБУ за февраль, тогда же ЦБ разрешил российским банкам скрыть отчётность из открытого доступа.
- Также Греф пообещал, что «Сбер» снова начнёт раскрывать отчётность — начиная с октябрьской и за десять месяцев. «Мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», — отметил он.
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Чистая прибыль 50 млрд, при этом за 9 месяцев чистый убыток 72, так как заработано за октябрь 122... что здесь так или не так?
Вооот, вопрос, тоже несколько раз прочитала и не поняла толи прибыло, толи убыло)))
Я так понял, что после начала спецобосрации банк сидел в убытках по РСБУ, а в октябре наконец-то вернулся в прибыль.
Осталось только понять, есть ли у Сбера прибыль и по МСФО
Чистая прибыль за 2021 978 ярдов. При этом оборот за октябрь указан 128.
Мне кажется цифры плавают в статье, возможно путается прибыль и доход. Надо оригинал посмотреть.
50+72=122
что здесь не так?
Наверно то, что вы складываете прибыль и убыток
доход 122. убыток 72. чистая прибыль 50. 122 - 72 = 50, это не так работает?
Только часть сумм что приводите за октябрь, часть за 9 месяцев по статье.
И прошлогодняя чистая прибыль 978 ярдов убеждает меня, что что-то приведено не совсем корректно. Как я писал надо смотреть оригинал отчета. Чуть позже гляну.
Все корректно. Отчетность за 9 мес показал общий убыток в 72,8 млрд, в октябре банк показал чистую прибыль ее показали как "заработал" - 122,8 млрд итого по балансу за 10 месяцев получается чистая прибыль 50 млрд, что будет далее будет далее.
Ну вот так и надо было написать🤣 в статье
ааа, тогда пардон
Все так - большинство из убытка это переоценка активов и списанное замороженное
Прибыль это маржа заработок это не читая прибыль в 122млрд спокойно может быть только лишь 50млрд чистой прибыли.
Уважаемая редакция, я понимаю и разделяю ваше отношение к Сберу, но закавычивать слово «заработал» – это, всё-таки, некоторый перебор по отношению к журналистским стандартам объективности.
Я тоже не понял. Он не заработал? Что-то в отчете намухлевали и заработал только на бумаге? А на самом деле не заработал?
я тоже не понял, перечитал несколько раз. там почему то везде разные периоды.
короче автор статьи что то нагородил.
в оригинале это так:
По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis.
убыток кто и как считал - хз
Сбер пусть для начала вернет всю валюту, которую украл у населения
Пруфы по поводу кражи будут?
Пруфы тоже украли! Пусть вернут пруфы и валюту!
Верните пруфы, пруфов для пруфов!
А таблетки остались?
Странная новость. Это много или мало, хорошо или плохо, рост или падение? Чтобы делать какие то выводы интересна динамика, а не цифра в моменте. Тем более еще месяц назад это было -72. Сегодня +50, завтра -100...
Так там написано. По сравнению с прошлым годом это плохо.
Александра Бурико, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы»: «За 9 месяцев 2021 года СберБанк заработал 937 млрд руб.7 окт. 2021 г.
В 10 раз падение
Все не так однозначно, походу смысл статьи в том, что на 78 тысяч уменьшилась чистая прибыль. Т.е. не 937, а где-то 860 по итогу 2022 будет.🤣
Но подача материала конечно...
Откуда вы это взяли?
Из статьи это совсем не следует
Статья вообще непонятная.
P.S. да походу ошибся. Смысл в том что с этого месяца он прибыль стал получать. По итогу сейчас 50 млрд.
Но надо читать почему так, видимо из-за списания активов, так как основная корова как приносила, так и приносит.
Тут скорее важно 978-50= почти дырка от бублика, если говорить об инвесторах и их надеждах на рост или дивы.
Ну если в статье имеется ввиду, что Сбербанк получит чистой прибыли на 50 ярдов меньше, чем в 2021 году... то так написать это надо было еще постораться...
Вообще у Сбера экосистема по сути вытягивала деньги, с учетом того что с частью он попрощался, вполне возможно что прибыль так мало упала.
Спасибо, абсолютно непонятная статья
Это может как-то отразиться на клиентах банка?
Это как-то может отразиться на комментах читателей?
Я клиент сбера, если что. Потому интересуюсь данным вопросом.😢
Уже отразились
если вы клиент сбера, то это мы должны интересоваться у вас)
Однозначно!
Ждите положенных выплат! (нет)
Слон, который не упал. Не смотря на заморозку его активов демрократическими режимами.
На подписках на переводы поднялись 🤣
А что там такого радостного в октябре для Сбера произошло?
Продал совместный бизнес с VC.
Отрицательный рост
туземун неизбежен!