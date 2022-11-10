Финансы
Неудачный меч

«Сбер» впервые с февраля раскрыл финансовые показатели — банк получил 50 млрд рублей прибыли за десять месяцев Статьи редакции

И пообещал снова публиковать отчёты за каждый месяц.

  • Чистая прибыль «Сбера» по российским стандартам бухгалтерского учёта (РСБУ) с начала 2022 года превысила 50 млрд рублей, сообщил глава «Сбера» Герман Греф на форуме Finopolis.
  • При этом в октябре банк «заработал» 122,8 млрд рублей — таким образом, за девять месяцев чистый убыток мог составить 72,8 млрд, отмечает «Интерфакс». В 2021 году чистая прибыль «Сбера» за девять месяцев составила 978,1 млрд рублей.
  • Розничный портфель с начала года вырос на 9%, корпоративный — на 11,9%. Объём выдачи кредитов вернулся на уровень второго полугодия 2021 года, отметил Греф. По его словам, банк «с запасом» соблюдает требования по достаточности капитала и не использует никакие послабления ЦБ для кредитных организаций.
  • Банк раскрывает финансовые показатели впервые с начала «спецоперации». Последний раз «Сбер» публиковал отчёт за 2021 год. В марте он отказался от публикации отчётности по РСБУ за февраль, тогда же ЦБ разрешил российским банкам скрыть отчётность из открытого доступа.
  • Также Греф пообещал, что «Сбер» снова начнёт раскрывать отчётность — начиная с октябрьской и за десять месяцев. «Мы возвращаемся к регулярному раскрытию информации и будем публиковать результаты по итогам каждого месяца. У нас порядка 2 млн розничных акционеров, их число растет. Нам важно, чтобы инвесторы имели возможность по достоинству оценивать наш бизнес», — отметил он.

#новость #сбер #отчётности

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44 комментария
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 Мяу

Чистая прибыль 50 млрд, при этом за 9 месяцев чистый убыток 72, так как заработано за октябрь 122... что здесь так или не так?

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Вадим Трушин
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Марина

Вооот, вопрос, тоже несколько раз прочитала и не поняла толи прибыло, толи убыло)))

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Генерал Ермолов

Я так понял, что после начала спецобосрации банк сидел в убытках по РСБУ, а в октябре наконец-то вернулся в прибыль.
Осталось только понять, есть ли у Сбера прибыль и по МСФО

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Мяу

Чистая прибыль за 2021 978 ярдов. При этом оборот за октябрь указан 128.

Мне кажется цифры плавают в статье, возможно путается прибыль и доход. Надо оригинал посмотреть.

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Инженер-душнила

50+72=122

что здесь не так?

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Мяу

Наверно то, что вы складываете прибыль и убыток

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Инженер-душнила

доход 122. убыток 72. чистая прибыль 50. 122 - 72 = 50, это не так работает?

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Мяу

Только часть сумм что приводите за октябрь, часть за 9 месяцев по статье.

И прошлогодняя чистая прибыль 978 ярдов убеждает меня, что что-то приведено не совсем корректно. Как я писал надо смотреть оригинал отчета. Чуть позже гляну.

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Александр Кабешов

Все корректно. Отчетность за 9 мес показал общий убыток в 72,8 млрд, в октябре банк показал чистую прибыль ее показали как "заработал" - 122,8 млрд итого по балансу за 10 месяцев получается чистая прибыль 50 млрд, что будет далее будет далее.

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Мяу

Ну вот так и надо было написать🤣 в статье

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Инженер-душнила

ааа, тогда пардон

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Disp Rosit

Все так - большинство из убытка это переоценка активов и списанное замороженное

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Ярослав Золов

Прибыль это маржа заработок это не читая прибыль в 122млрд спокойно может быть только лишь 50млрд чистой прибыли.

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bastardos_no_pasaran

Уважаемая редакция, я понимаю и разделяю ваше отношение к Сберу, но закавычивать слово «заработал» – это, всё-таки, некоторый перебор по отношению к журналистским стандартам объективности.

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Юрий Б.

Я тоже не понял. Он не заработал? Что-то в отчете намухлевали и заработал только на бумаге? А на самом деле не заработал?

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Инженер-душнила

я тоже не понял, перечитал несколько раз. там почему то везде разные периоды.

короче автор статьи что то нагородил.

в оригинале это так:
По итогам десяти месяцев Сбер восстановил прибыльность. Чистая прибыль с начала года превысила 50 млрд рублей, а в октябре банк заработал 122,8 млрд рублей", - сообщил президент - председатель правления Сбербанка Герман Греф журналистам в кулуарах Finopolis.

убыток кто и как считал - хз

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Михаил Михалыч

Сбер пусть для начала вернет всю валюту, которую украл у населения

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Andrew Volosnikov

Пруфы по поводу кражи будут?

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Герман Хибберт

Пруфы тоже украли! Пусть вернут пруфы и валюту!

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Мяу

Верните пруфы, пруфов для пруфов!

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Andrew Volosnikov

А таблетки остались?

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Василий Мартьянов

Странная новость. Это много или мало, хорошо или плохо, рост или падение? Чтобы делать какие то выводы интересна динамика, а не цифра в моменте. Тем более еще месяц назад это было -72. Сегодня +50, завтра -100...

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Игорь Протасов

Так там написано. По сравнению с прошлым годом это плохо.

Александра Бурико, старший вице-президент Сбербанка, руководитель блока «Финансы»: «За 9 месяцев 2021 года СберБанк заработал 937 млрд руб.7 окт. 2021 г.

В 10 раз падение

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Мяу

Все не так однозначно, походу смысл статьи в том, что на 78 тысяч уменьшилась чистая прибыль. Т.е. не 937, а где-то 860 по итогу 2022 будет.🤣

Но подача материала конечно...

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Игорь Протасов

Откуда вы это взяли?
Из статьи это совсем не следует

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Мяу

Статья вообще непонятная.

P.S. да походу ошибся. Смысл в том что с этого месяца он прибыль стал получать. По итогу сейчас 50 млрд.

Но надо читать почему так, видимо из-за списания активов, так как основная корова как приносила, так и приносит.

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Тимон

Тут скорее важно 978-50= почти дырка от бублика, если говорить об инвесторах и их надеждах на рост или дивы.

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Мяу

Ну если в статье имеется ввиду, что Сбербанк получит чистой прибыли на 50 ярдов меньше, чем в 2021 году... то так написать это надо было еще постораться...

Вообще у Сбера экосистема по сути вытягивала деньги, с учетом того что с частью он попрощался, вполне возможно что прибыль так мало упала.

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Владислав Воркель

Спасибо, абсолютно непонятная статья

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Anderson Silva

Это может как-то отразиться на клиентах банка?

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Bames Jond

Это как-то может отразиться на комментах читателей?

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Anderson Silva

Я клиент сбера, если что. Потому интересуюсь данным вопросом.😢

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пешка

Уже отразились

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виктор сикрит

если вы клиент сбера, то это мы должны интересоваться у вас)

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Мяу

Однозначно!

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Anna Kozlova

Ждите положенных выплат! (нет)

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Аркадий Дорога

Слон, который не упал. Не смотря на заморозку его активов демрократическими режимами.

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Алекс И

На подписках на переводы поднялись 🤣

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Слегка Придурковатый

А что там такого радостного в октябре для Сбера произошло?

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Мяу

Продал совместный бизнес с VC.

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SS SS

Отрицательный рост

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Zoringer
по итогам 10 месяцев чистая прибыль Сбербанка превысила 50 млрд руб. За тот же период прошлого года показатель был выше примерно в 20 раз
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igotosochi

туземун неизбежен!

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