Такую прибыль компания получила благодаря выходу из СП со «Сбером» и продаже игрового подразделения My.Games.

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VK опубликовала неаудированную отчётность за третий квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 21% год к году и составила 24,1 млрд рублей.

Общая чистая прибыль за квартал составила 41,4 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд в 2021 году.

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На прибыль повлияли два показателя, уточнила компания. Во-первых, VK вышла из состава СП «O2O» — по итогам третьего квартала его убыток составил 2,3 млрд рублей против 3,9 млрд рублей убытка в третьем квартале 2021-го. Прибыль VK от переоценки принадлежащих долей в СП составила 24,2 млрд рублей.

Во-вторых, VK продала игровое подразделение My.Games за $642 млн — это 39,2 млрд рублей по курсу ЦБ на 10 ноября. Как именно происходили расчёты прибыли, компания не указывает.

Выручка от рекламы выросла на 29% год к году, до 14,4 млрд рублей.

Выручка социальных сетей и коммуникационных сервисов («ВКонтакте», «Одноклассники», «Пульс», Relap, «Дзен», «Новости») выросла на 24,3% год к году — до 18,5 млрд рублей. В частности, скорректированная выручка «ВКонтакте» увеличилась на 34%.



Прибыль сегмента «Образование» по скорректированному показателю EBITDA составила 459 млн рублей против 455 млн рублей убытка в третьем квартале 2021 года — за счёт оптимизации расходов и ИТ-льгот. Выручка выросла на 20%, до 2,6 млрд рублей.



Выручка от образовательных технологий выросла на 21% год к году, до 2,6 млрд рублей.

Выручка сегмента «Новые инициативы» (b2b-сервисы, «VK Клипы», «Юла», «VK Звонки», VK Play и RuStore) выросла на 6,6%, до 3,1 млрд рублей.



Показатели по сервисам