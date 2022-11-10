Отчёт VK за квартал: выручка выросла до 24,1 млрд рублей, прибыль составила 41,4 млрд рублей Статьи редакции
Такую прибыль компания получила благодаря выходу из СП со «Сбером» и продаже игрового подразделения My.Games.
VK опубликовала неаудированную отчётность за третий квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 21% год к году и составила 24,1 млрд рублей.
Общая чистая прибыль за квартал составила 41,4 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд в 2021 году.
На прибыль повлияли два показателя, уточнила компания. Во-первых, VK вышла из состава СП «O2O» — по итогам третьего квартала его убыток составил 2,3 млрд рублей против 3,9 млрд рублей убытка в третьем квартале 2021-го. Прибыль VK от переоценки принадлежащих долей в СП составила 24,2 млрд рублей.
Во-вторых, VK продала игровое подразделение My.Games за $642 млн — это 39,2 млрд рублей по курсу ЦБ на 10 ноября. Как именно происходили расчёты прибыли, компания не указывает.
- Выручка от рекламы выросла на 29% год к году, до 14,4 млрд рублей.
- Выручка социальных сетей и коммуникационных сервисов («ВКонтакте», «Одноклассники», «Пульс», Relap, «Дзен», «Новости») выросла на 24,3% год к году — до 18,5 млрд рублей. В частности, скорректированная выручка «ВКонтакте» увеличилась на 34%.
- Прибыль сегмента «Образование» по скорректированному показателю EBITDA составила 459 млн рублей против 455 млн рублей убытка в третьем квартале 2021 года — за счёт оптимизации расходов и ИТ-льгот. Выручка выросла на 20%, до 2,6 млрд рублей.
- Выручка от образовательных технологий выросла на 21% год к году, до 2,6 млрд рублей.
- Выручка сегмента «Новые инициативы» (b2b-сервисы, «VK Клипы», «Юла», «VK Звонки», VK Play и RuStore) выросла на 6,6%, до 3,1 млрд рублей.
Показатели по сервисам
- Во втором квартале средняя месячная аудитория «ВКонтакте» составила 76,9 млн пользователей (+6,9% год к году), средняя дневная — 49,4 млн (+7,1% год к году). Среднее время, проводимое в соцсети — 45,2 минуты в день.
- Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «ВКонтакте» выросла на 88% год к году. Авторы, использующие VK Donut, во втором квартале заработали 126 млн рублей (+205% год к году). Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 48% год к году.
- Количество новых зарегистрированных пользователей в «Одноклассниках» в сентябре выросло на 8,3% год к году. Общая аудитория соцсети в месяц — 38 млн, активнее всего регистрировались люди в возрасте 25–45 лет.
- Совокупная скорректированная выручка рекомендательного сервиса Relap выросла на 26% год к году, до 434 млн рублей.
- В сентябре компания продала игровое подразделение My.Games и сосредоточилась на развитии VK Play. Сумма сделки — $642 млн. Выручка, которая относится к закрытому подразделению, составила 10,1 млрд рублей.
- Общее количество платящих учеников в образовательных сервисах выросло на 70%, до 465 тысяч.
- Выручка b2b-проектов превысила 1 млрд рублей, это на 28% больше год к году. Главный источник выручки — VK Cloud.
- Средняя месячная активная аудитория «Юлы» составила 31 млн. В основном за счёт «Объявлений ВКонтакте». Классифайд впервые вышел на положительный скорректированный уровень EBITDA.
- В мае бета-версия магазина приложений RuStore начала работать на Android. На платформе доступно более 1,7 тысяч приложений, их скачали более 4 млн раз.
Выручка 24 млрд.
Чистая прибыль 41 млрд.
Я без пояснений не могу понять как это может быть.
24 это не общая выручка, это сумма на которую увеличилась общая выручка.
Т.е. общая выручка + 24
Там написано "выручка увеличилась ДО сумма_нейм" = выручка+21%=сумма_нейм
Да, редакторы опять написали не так
А вот в инфографике уже написано четко, что +21% есть +24.1млрд
Это общая кажется. Не рост. Всего 24 млрд.
Не 24 и 41 а увеличилась на 24 и 41.
В тексте написано не это
Это и написано, прочитайте текст
«Чистая прибыль за квартал составила 41,4 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд в 2021 году.»
Где тут есть словосочетание «увеличилась на»?
Вроде общая
В 3 квартале 2021 выручка была 7 млрд рублей, в этом году продали ряд подразделений: «Показатель учитывает выручку игрового подразделения My.Games, продажу которой VK анонсировала 27 сентября; сумма сделки - $642 млн, покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.»
В наше время всё возможно, а потом попробуй не поверить в сказки.
Это Россия и чиновник у руля, что вам не понятного? Риторика у вас конечно и вопросы как у сторонника Навального… Вы вопросы лучше не задавайте и вот тут кликните что вы согласны 🤣
Редакция, научите ваших авторов писать информацию о финансовых отчетах нормальным языком - что в статье про отчёт Сбера, что тут - написано криво
Согласен написано просто ужасно! Самое интересное еще подобное транслируется в Пульс от Тинькофф.
Просто статья списана с пресс релиза ВК. Так не надо делать, конечно.
«Выход из СП со "Сбером"» помогает всем.
Прям призыв: «Выходи из СП со "Сбером" и начинай зарабатывать!»
Это уж точно, давно это им давило прямо по самое нехочу...
Ох, наконец VK прибыльный! Выпьем же за это!
Как же все-таки его тянуло совместное предприятие со Сбером.
Уже устал усредняться...
VC или VK?
Поправил VK. Они просто так похожи
По идее, нет прибыли - нет налогов. Разве прибыль это хорошо?)
Конечно, прибыль это хорошо. Удивляет такой вопрос.
А убытками чего не похвастались?
прибыль = выручка минус убытки
А чистая прибыль
- налоги
Классифайд впервые вышел положительный скорректированный уровень EBITDA.
Интересно, на чем?
Только я посещаю VK лишь чтобы понять, что нет новых писем?
потому что не от кого
Я не пользуюсь vk
Знакомые не пользуются
Откуда выручку гонят - чудеса
Как чел который ручками работает с рекламным системами с 2008г задам вопрос на смекалку.
Угадайте, почему в рф осталась по сути одна рекламная система реализуюшая функционал таргетированной рекламы, основной конкурент в миг ищез, а выручка увеличилась всего на 1/4?
Почему же?
Потому что эффективность несравнимо ниже, особенно в екоммерс, то, что нельзя спи...ть перерисовыванием (алгоритмы обучения и оптимизации конверсий, которые дают профит) -спи..ть не получилось
рекламная система екоммерса в основном на озоне и виберрис, а не вкунтакте, я так думаю
Эммм, нет. Это вообще про другое. Я про функционал "динамический ремаркетинг" специально созданный и прекрасно работающий в фб, гугле и справедливости ради - в яндексе инструментарий для этих дел с товаркой
ну инсту заблочили ...
Тут скорее избавились от совместного предприяти со Сбером сыграло роль, оно у них генерировало нифиговые убытки. Сберу было пофиг для них небольшие, а вот для VK нифиговые.
По отчётности очевидно, что выручка выросла за счёт роста дохода от онлайн-рекламы. Что разумеется связано с уходом мировых игроков, как и у Яндекса.
При этом совершенно непонятно как может быть прибыль 41 млрд при выручке 24. Единственное объяснение - переоценка. Но по каким параметрам она проводилась совершенно непонятно.
Кроме того, непонятно сколько чистой прибыли заработано от операционной деятельности
24 это на сколько увеличилась выручка, а 41 это какая прибыль по итогу получилось.
Т.е. общая выручка +24 сгенерировали 41 прибыли.
И да безусловно это тоже повлияло. Но СП все же по моему мнению больше, так как стабильно генерировало вроде 5-10 млрд убытка в месяц.
Дорогу российским монополистам, даёшь блокировку всего и вся! Алишеру и ко не хватает денег на покушать 😢
Алишера то каким боком тут
А ну да, уже никаким. USM уже не при делах, всем рулит Газпром-медиа, то бишь всё стекается к Миллеру.
Почему продала my games не в кавычках 🤔
Инстаграм заблокировали, а здесь и неожиданно прибыль пошла. Совпадение 🤔
В этом случае - да
и тут Цукерберг достал блокнотик, чтоб записать секрет успеха VK ))))
Чтобы вы понимали правдивость отчёта:
У VKGroup помимо Дзена есть похожая рекомендательная платформа Пульс. По отчёту, её месячная аудитория – 93 миллиона человек. Буквально всё взрослое население страны. Вы слышали о ней? Нет. У самого Вконтакте месячная аудитория, по этому же отчёту, 60 миллионов человек.
Чуть больше про Пульс: блогинг там приносит 10-15 т.р. в месяц, вне зависимости от своих статей или копипастинга. Нет там этой аудитории, ни у СМИ, ни у владельцев сеток каналов, ни у обычных блогеров. А так да, правдивый отчёт :)
И это ещё без возвращения стены.