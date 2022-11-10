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Финансы
Неудачный меч

Отчёт VK за квартал: выручка выросла на 21%, до 24,1 млрд рублей, прибыль составила 41,4 млрд рублей Статьи редакции

Помог выход из СП со «Сбером» — от переоценки долей в нём компания получила 24,2 млрд рублей прибыли.

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VK опубликовала неаудированную отчётность за третий квартал 2022 года. Общая выручка выросла на 21% год к году и составила 24,1 млрд рублей, скорректированная — на 5,3%, до 32 млрд рублей. Скорректированный показатель EBITDA вырос на 16% год к году — до 9,8 млрд рублей.

Общая чистая прибыль за квартал составила 41,4 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд в 2021 году. Скорректированная чистая прибыль — 704 млн рублей.

  • Выручка от рекламы выросла на 29% год к году, до 14,4 млрд рублей.
  • Выручка социальных сетей и коммуникационных сервисов («ВКонтакте», «Одноклассники», «Пульс», Relap, «Дзен», «Новости») выросла на 24,3% год к году — до 18,5 млрд рублей. В частности, скорректированная выручка «ВКонтакте» увеличилась на 34%.
  • Прибыль сегмента «Образование» по скорректированному показателю EBITDA составила 459 млн рублей против 455 млн рублей убытка в третьем квартале 2021 года — за счёт оптимизации расходов и ИТ-льгот. Выручка выросла на 20%, до 2,6 млрд рублей.
  • Выручка от образовательных технологий выросла на 21% год к году, до 2,6 млрд рублей.
  • Выручка сегмента «Новые инициативы» (b2b-сервисы, «VK Клипы», «Юла», «VK Звонки», VK Play и RuStore) выросла на 6,6%, до 3,1 млрд рублей.

Компания вышла из состава СП «O2O» — по итогам третьего квартала его убыток составил 2,3 млрд рублей против 3,9 млрд рублей убытка в третьем квартале 2021-го. Прибыль VK от переоценки принадлежащих долей в СП составила 24,2 млрд рублей.

Показатели по сервисам

  • Во втором квартале средняя месячная аудитория «ВКонтакте» составила 76,9 млн пользователей (+6,9% год к году), средняя дневная — 49,4 млн (+7,1% год к году). Среднее время, проводимое в соцсети — 45,2 минуты в день.
  • Выручка сообществ, использующих официальные инструменты монетизации «ВКонтакте» выросла на 88% год к году. Авторы, использующие VK Donut, во втором квартале заработали 126 млн рублей (+205% год к году). Количество сообществ, в которых применяется этот инструмент, выросло на 48% год к году.
  • Количество новых зарегистрированных пользователей в «Одноклассниках» в сентябре выросло на 8,3% год к году. Общая аудитория соцсети в месяц — 38 млн, активнее всего регистрировались люди в возрасте 25–45 лет.
  • Совокупная скорректированная выручка рекомендательного сервиса Relap выросла на 26% год к году, до 434 млн рублей.
  • В сентябре компания продала игровое подразделение My.Games и сосредоточилась на развитии VK Play. Сумма сделки — $642 млн. Выручка, которая относится к закрытому подразделению, составила 10,1 млрд рублей.
  • Общее количество платящих учеников в образовательных сервисах выросло на 70%, до 465 тысяч.
  • Выручка b2b-проектов превысила 1 млрд рублей, это на 28% больше год к году. Главный источник выручки — VK Cloud.
  • Средняя месячная активная аудитория «Юлы» составила 31 млн. В основном за счёт «Объявлений ВКонтакте». Классифайд впервые вышел на положительный скорректированный уровень EBITDA.
  • В мае бета-версия магазина приложений RuStore начала работать на Android. На платформе доступно более 1,7 тысяч приложений, их скачали более 4 млн раз.

#новость #vk #отчётности

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34 комментария
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Кровавый рубин

Выручка 24 млрд.
Чистая прибыль 41 млрд.

Я без пояснений не могу понять как это может быть.

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Мяу

24 это не общая выручка, это сумма на которую увеличилась общая выручка.

Т.е. общая выручка + 24

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Антон Фень

Там написано "выручка увеличилась ДО сумма_нейм" = выручка+21%=сумма_нейм
Да, редакторы опять написали не так

А вот в инфографике уже написано четко, что +21% есть +24.1млрд

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Valentin Budaev

Не 24 и 41 а увеличилась на 24 и 41.

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Олег Якушев

В тексте написано не это

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Valentin Budaev

Это и написано, прочитайте текст

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Олег Якушев

«Чистая прибыль за квартал составила 41,4 млрд рублей против убытка в 2,4 млрд в 2021 году.»

Где тут есть словосочетание «увеличилась на»?

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Андрей Костин

В 3 квартале 2021 выручка была 7 млрд рублей, в этом году продали ряд подразделений: «Показатель учитывает выручку игрового подразделения My.Games, продажу которой VK анонсировала 27 сентября; сумма сделки - $642 млн, покупателем выступает управляющий партнер LETA Capital Александр Чачава.»

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Archi

Это Россия и чиновник у руля, что вам не понятного? Риторика у вас конечно и вопросы как у сторонника Навального… Вы вопросы лучше не задавайте и вот тут кликните что вы согласны 🤣

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Олег Якушев

Редакция, научите ваших авторов писать информацию о финансовых отчетах нормальным языком - что в статье про отчёт Сбера, что тут - написано криво

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Мяу

Согласен написано просто ужасно! Самое интересное еще подобное транслируется в Пульс от Тинькофф.

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Вадим Д.

«Выход из СП со "Сбером"» помогает всем.
Прям призыв: «Выходи из СП со "Сбером" и начинай зарабатывать!»

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Мяу

Это уж точно, давно это им давило прямо по самое нехочу...

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Мяу

Ох, наконец VK прибыльный! Выпьем же за это!

Как же все-таки его тянуло совместное предприятие со Сбером.

Уже устал усредняться...

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Andrei M

VC или VK?

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Мяу

Поправил VK. Они просто так похожи

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Бухой Пикачу

Классифайд впервые вышел положительный скорректированный уровень EBITDA.

Интересно, на чем?

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Евгений Широков

А убытками чего не похвастались?

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Andrei M

прибыль = выручка минус убытки

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Aleksey Bobkov

А чистая прибыль

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NerdLips King

- налоги

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Илья Миронов

ну инсту заблочили ...

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Мяу

Тут скорее избавились от совместного предприяти со Сбером сыграло роль, оно у них генерировало нифиговые убытки. Сберу было пофиг для них небольшие, а вот для VK нифиговые.

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Антон Штадлер

По отчётности очевидно, что выручка выросла за счёт роста дохода от онлайн-рекламы. Что разумеется связано с уходом мировых игроков, как и у Яндекса.
При этом совершенно непонятно как может быть прибыль 41 млрд при выручке 24. Единственное объяснение - переоценка. Но по каким параметрам она проводилась совершенно непонятно.
Кроме того, непонятно сколько чистой прибыли заработано от операционной деятельности

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Мяу

24 это на сколько увеличилась выручка, а 41 это какая прибыль по итогу получилось.

Т.е. общая выручка +24 сгенерировали 41 прибыли.

И да безусловно это тоже повлияло. Но СП все же по моему мнению больше, так как стабильно генерировало вроде 5-10 млрд убытка в месяц.

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Аноним Аркадьевич

Дорогу российским монополистам, даёшь блокировку всего и вся! Алишеру и ко не хватает денег на покушать 😢

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Денис Бочков

Алишера то каким боком тут

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Аноним Аркадьевич

А ну да, уже никаким. USM уже не при делах, всем рулит Газпром-медиа, то бишь всё стекается к Миллеру.

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Vitaly Ya

Почему продала my games не в кавычках 🤔

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Александр Шаринский

Инстаграм заблокировали, а здесь и неожиданно прибыль пошла. Совпадение 🤔

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Антон Фень

В этом случае - да

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Дмитрий Ковач

Как чел который ручками работает с рекламным системами с 2008г задам вопрос на смекалку.

Угадайте, почему в рф осталась по сути одна рекламная система реализуюшая функционал таргетированной рекламы, основной конкурент в миг ищез, а выручка увеличилась всего на 1/4?

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Fedor Omron

Почему же?

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Andrey Norin

и тут Цукерберг достал блокнотик, чтоб записать секрет успеха VK ))))

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