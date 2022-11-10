Финансы
Неудачный меч

Нидерландская Prosus бесплатно отдала VK свои 25,7% в компании Статьи редакции

А VK после продала долю топ-менеджерам за 24,8 млрд рублей.

  • Нидерландский холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK — свою долю он безвозмездно отдал в пользу российской компании.

  • После этого VK продала полученные акции менеджменту по рыночной стоимости, в итоге сумма сделки составила 24,8 млрд рублей.
  • Компания менеджмента — «Сингулярити Лаб» — запустит новую программу мотивации сотрудников для развития стратегических направлений VK. Возглавит её старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.
  • Prosus объявила о списании доли в VK в марте 2022 года, после того как гендиректор компании Владимир Кириенко попал в санкционный список США. Холдингу принадлежало 25,7% в VK, на тот момент стоимость доли оценивалась в $700 млн (42,7 млрд рублей по курсу ЦБ на 10 ноября).

#новость #vk #prosus

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60 комментариев
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 Zenicy

Инвестиции которые мы заслужили

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Финтанк Точка Ру

Вы - это кто? Они с вами в одной комнате?

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1 комментарий
Марат Яз

Аттракцион невиданной щедрости

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Дмитрий Смоляков

где-то тут должен быть подвох

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1 комментарий
Андрей Костин

Так это из-за этого у них 41 млрд рублей чистой прибыли в 3 квартале или нет?

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Вадим Д.

Это насколько же надо не хотеть иметь ничего общего?

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Denis Kiselev

На 24.8млрд руб минимум.

Не особо, в общем))

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Михаил Михалыч

Ровно столько, насколько боишься американских санкций

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1 комментарий
Ласковый дебаркадер

Я вот так же с одним старым другом прекратил любое общение, он начал често бухать и творить постоянную дичь.
Пришлось распрощаться for the sake of mind.

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Rafa Ramazanov

🇳🇱Нидерланды - щедрая душа

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лука

Дай бог им здоровья за хорошие сервера для vpn

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Сладкий пирожок

Жест доброй воли

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Nursultan

то есть те отдали бесплатно, а вк продала?))

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Alex Flints

Должна была отдать?

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1 комментарий
Иван Серик

Невероятная щедрость!

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Андрей Сименел

ЩЕДРОСТЬ

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1 комментарий
Гаврин Арсений
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Slatpiar

В VK помойке ещё кто-то сидит🤡

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Дмитрий Кораблёв

да и аудитория постоянно растет

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7 комментариев
Denis Kiselev

Запрет инсты их оживил.

На этом фоне даже Ок зашевелился где то на кладбище

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1 комментарий
Ненавижу Лицемеров

дохрена платежеспособной аудитории. сразу после запрета инсты все кто там сидел поудалил её и перешли в ВК. ну по крайней мере в нашем сегменте. В инсте еще есть обращения но не больше 10% общего потока.

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2 комментария
Zloy Marketolog

Шутки про мамку еще актуальны в 2к22?)

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Bonus

Я это вижу себя так. У менеджеров были доли которые были записаны на Нидерландскую компанию. В настоящий момент очень трудно выплатить дивиденды нерезиденту, тем более недружественный страны.

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Владимир Жуков

Правильно мама говорила, надо уметь делиться)

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Denis Kiselev

В обсуждаемом кейсе - это скорее Родитель2 говорил.

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Дар Ветер

Да ну, не бывает такой халявы

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Юлия Шикштенас

Prosus щедрая душа

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Антон Штадлер

Токсичность - она такая

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Maxim Tichonov

Хороший оффшор и конкурсы интересные

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Denis Kiselev

«А для инвесторов из Нидерландов, которые потеряли пакет акций Vk - поставьте, пожалуйста, какую нибудь хорошую песню!»

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Gollut

Норм кэша у топ-менеджеров. Так и не скажешь, что бизнес убыточный

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Roman Kotov

А хлеб в Нидерландах при этом подорожал? Или подешевел?

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Valeriy Dik

Менеджмент компании отслюнявил 25 ярдов (пусть и рублей) - как-то нелепо звучит.

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Андрей Мельник

старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов. Это случаем не певец из начала 90-х?

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Василий Дейков

Этот Георгиевич

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Alexander Benkendorf

Сообщение удалено

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Artur Kuramshin

Хороший бизнес однако

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Валентин Кудрявцев

Я уже холдингу Prosus скинул свои реквизиты и номер телефона в СБП, а вы?

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Eli

А вы говорите никаких геополитических побед.

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ilia

Ля, что, совсем никак ну хоть сколько-нибудь не могли получить?! У меня глаза округлились, если честно читая)

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Cere8ellum

Лучше бы мне подарили.

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Олег Гришин

Не отжали а подарили

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Andrei M

Донат

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Zloy Marketolog

в смысле отдала?.. а мне где???

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Алишер Якупов

Никому этот путинский кусок г****а не нужен. Ну кроме путинских г***едов, кончено.

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