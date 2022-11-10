Нидерландская Prosus бесплатно отдала VK свои 25,7% в компании Статьи редакции
А VK после продала долю топ-менеджерам за 24,8 млрд рублей.
Нидерландский холдинг Prosus вышел из состава акционеров VK — свою долю он безвозмездно отдал в пользу российской компании.
- После этого VK продала полученные акции менеджменту по рыночной стоимости, в итоге сумма сделки составила 24,8 млрд рублей.
- Компания менеджмента — «Сингулярити Лаб» — запустит новую программу мотивации сотрудников для развития стратегических направлений VK. Возглавит её старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов.
- Prosus объявила о списании доли в VK в марте 2022 года, после того как гендиректор компании Владимир Кириенко попал в санкционный список США. Холдингу принадлежало 25,7% в VK, на тот момент стоимость доли оценивалась в $700 млн (42,7 млрд рублей по курсу ЦБ на 10 ноября).
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Инвестиции которые мы заслужили
Вы - это кто? Они с вами в одной комнате?
Аттракцион невиданной щедрости
где-то тут должен быть подвох
Так это из-за этого у них 41 млрд рублей чистой прибыли в 3 квартале или нет?
Это насколько же надо не хотеть иметь ничего общего?
На 24.8млрд руб минимум.
Не особо, в общем))
Ровно столько, насколько боишься американских санкций
Я вот так же с одним старым другом прекратил любое общение, он начал често бухать и творить постоянную дичь.
Пришлось распрощаться for the sake of mind.
🇳🇱Нидерланды - щедрая душа
Дай бог им здоровья за хорошие сервера для vpn
Жест доброй воли
то есть те отдали бесплатно, а вк продала?))
Должна была отдать?
Невероятная щедрость!
ЩЕДРОСТЬ
В VK помойке ещё кто-то сидит🤡
да и аудитория постоянно растет
Запрет инсты их оживил.
На этом фоне даже Ок зашевелился где то на кладбище
дохрена платежеспособной аудитории. сразу после запрета инсты все кто там сидел поудалил её и перешли в ВК. ну по крайней мере в нашем сегменте. В инсте еще есть обращения но не больше 10% общего потока.
Шутки про мамку еще актуальны в 2к22?)
Я это вижу себя так. У менеджеров были доли которые были записаны на Нидерландскую компанию. В настоящий момент очень трудно выплатить дивиденды нерезиденту, тем более недружественный страны.
Правильно мама говорила, надо уметь делиться)
В обсуждаемом кейсе - это скорее Родитель2 говорил.
Да ну, не бывает такой халявы
Prosus щедрая душа
Токсичность - она такая
Хороший оффшор и конкурсы интересные
«А для инвесторов из Нидерландов, которые потеряли пакет акций Vk - поставьте, пожалуйста, какую нибудь хорошую песню!»
Норм кэша у топ-менеджеров. Так и не скажешь, что бизнес убыточный
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
А хлеб в Нидерландах при этом подорожал? Или подешевел?
Менеджмент компании отслюнявил 25 ярдов (пусть и рублей) - как-то нелепо звучит.
старший вице-президент VK по инвестициям и развитию бизнеса Александр Айвазов. Это случаем не певец из начала 90-х?
Этот Георгиевич
Сообщение удалено
Хороший бизнес однако
Я уже холдингу Prosus скинул свои реквизиты и номер телефона в СБП, а вы?
А вы говорите никаких геополитических побед.
Ля, что, совсем никак ну хоть сколько-нибудь не могли получить?! У меня глаза округлились, если честно читая)
Лучше бы мне подарили.
Не отжали а подарили
Комментарий удален модератором
Донат
в смысле отдала?.. а мне где???
Никому этот путинский кусок г****а не нужен. Ну кроме путинских г***едов, кончено.