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Финансы
Артур Томилко

День 261: китайские автомобили оказались невыгодными для дилеров Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Фото «Ведомости»

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 ноября: доллар — 61,24 рубля, евро — 61,00 рублей.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 60,8 рублей, евро — 61,34 рублей.

Курсы на Forex на 7:30 мск 8 ноября: доллар — 61.45 рубля, евро — 62.71 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.28 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,83 рубля, евро — по 67,65 рубля.

Кто и как адаптируется

В России продолжают работать около 150 иностранных ретейлеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group. Больше всего компаний из США (22,4%), Италии (15,1%) и Франции (10,5).

Компания Content AI, которая в апреле 2022 года получила бизнес покинувшего Россию разработчика софта Abbyy, сменила владельца, узнали «Ведомости». С 14 июля ООО «Контент ИИ» принадлежит турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети». Но больше половины бенефициаров компании по-прежнему россияне.

Российские дистрибьюторы нарастили поставки недорогих вин из Узбекистана на фоне проблем с импортом алкоголя и экономии потребителей, рассказали «Ъ» участники рынка. С начала года ввоз продукции из этой страны увеличился в 4,5 раза до 850 тысяч литров.

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Какие есть проблемы и трудности

Мобильный оператор Tele2 подал иск к шведской Ericsson из-за отказа выполнять обязательства по поставкам продукции в Россию после введение санкций, пишут «Ведомости». Ответчиком также выступает российская «Сател ТВК», которая поставляла оператору оборудование Ericsson. Компания требует обязать ответчиков выполнить условия контрактов, заключенных «задолго до введения санкций».

Продажи китайских автомобилей оказались невыгодными для дилеров. Из-за дефицита машин на российском рынке производители из КНР завышают цены при низкой маржинальности, рассказали «Ведомостям» участники рынка. Стоимость китайских автомобилей с начала года выросла в среднем в 1,5 раза.

Спрос работодателей на маркетологов после весеннего падения так и не восстановился, подсчитали в Roistat и HeadHunter. На одну вакансию в этой сфере сегодня приходится четыре соискателя вместо трёх в прошлом году. Эксперты объясняют это уходом из России зарубежных брендов и рекламных компаний.

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 21 ноября.

Контекст

Посещаемость торговых центров в ноябре – декабре может сократится 8-14% по сравнению с прошлым годом, прогнозируют участники рынка. В числе причин называют снижение доходов россиян и сократившееся количество ритейлеров.

Новости предыдущего дня, 10 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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109 комментариев
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 Thom322

А нет новостей позитивных? Типа родился Дельфиненок в зоопарке. Назвали Кузей.
Или там. Спасли 3 беременных, которые покоряли Эльбрус и заблудились. Построили школу
Или только вот это вот все?

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Слегка Придурковатый

С такими запросами тебе надо на федеральные каналы.

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5 комментариев
Вадим Д.

Помогавшие при родах дельфинёнка Кузи в Джугбском зоопарке трое беременных строительниц школы в Новокузнецке, покорили Эльбрус, заблудившись всего 4 раза. Им удалось заарканить табун диких лосей и вплавь преодолеть Камское водохранилище, после чего усталые, но довольные они пошли кормить голубей.
Теперь к новостям спорта.

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2 комментария
Андрей Рядькин

была новость про учения по уборке снега в Петербурге

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2 комментария
ежи
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2 комментария
Никита

Мы отдали Херсон :)

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9 комментариев
Д Хб

Можно видео про дельфинёнка и спасение 3 беременных?

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2 комментария
Pavel S

Третий российский атомный ледокол “Урал” проекта 22220 успешно завершил ходовые испытания. Ледокол этого типа имеет водоизмещение 33 000 тонн, оснащен двумя реакторами третьего поколения мощностью 175 МВт, развивает максимальную скорость 22 узла и может ломать пласты льда толщиной почти 3 метра

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Soulis

У меня был отличный завтра и теперь я сижу с чашкой кофе. Надеюсь, что расскажут и на федеральных каналах 🤷

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Андрей Князев

Школы строят, все в порядке. Насчёт остального не уверен. )

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2 комментария
Павел

У соседа корова сдохла. Вот такой нынче позитив

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Black7

Есть. Херсон сдали.

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Всеволод Волчанский

Программа «Время» к вашим услугам

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Сергей Федоров

Вот хорошая новость: в Крыму построят модульные гостиницы. Но эта новость скучная и "доброжелатели" начнут кричать, что это распил бюджета и всё такое...

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2 комментария
ЯжПрограммист

в мск постоянно что-то строят и открывают, это даже не новость, а обыденность. в россии кризис, в москве пятница.

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1 комментарий
Duck

Это же виси, тут публика такого не прощает.

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Вас Ко

У нас же пермакризис вообще то.

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Ware Wow

- Родился Дельфиненок в зоопарке. Назвали Володей.
- Депутат спас троих заблудившихся, все трое впоследствии оказались беременны.
- Построили заново школу в Мариуполе

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Светлана Владимирова

В основном крепко заваренный пи*дец.

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Казума Малевич

Можно видосик о спасении трех беременных дельфинят с Эльбруса ?

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Caomhan Macha
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Анатолий Кобец

Читал новость как раз.
«Три беременных покоряли Эльбрус и заблудившись построили себе там школу.»

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Vasiliy coconut

Похоже 2023 будет еще « интереснее»

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Serghei Maveriz

Главное, чтобы он вообще был

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1 комментарий
Alexey QuQu

Все последующие года будут интереснее

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1 комментарий
Айрат Галиуллин

Китайские автомобили выгодны, в основном, для китайцев, как и все китайское :)

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BLVCK SQUARE

есть ебнутые люди которые их покупали, вот это вообще на грани фантастики..

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19 комментариев
Вадим Д.

Всё смешалось: 261-й, пятница, День экономиста в России. С праздником!

Загрнритейлеры продолжают трудиться на наше благо. Самые трудолюбивые — американские.
Новые вадельцы Abbyy — турецкая контора с непроизнисимым названием. Но болтше всего там русских.
Дешёвое узбекское вино как глоток свежего воздуха для отечественных дистров.
Теле2 ругается с Ericsson, которая не отдаёт оборудование, которое уже ей поставляла Сател ТВК.
Автодилеры негодуют — мало маржи с китайских авто. А других нет. Мыши, плакали, кололись...
Маркетологи нужны не так, как раньше. Эксперты винят ушедшие компании.

Отличной пятницы и отменного настроения всем и каждому 🤘🏻

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Старший ящик

# В пересчете на один салон продажи китайских машин составляют не более 8 штук в месяц, или около 50 за полгода. Такие продажи не дают прибыли, и многим дилерам придется «очень непросто» в ближайшие месяцы
# Очередь на дилерство к «большой тройке» китайских брендов Chery, Haval и Geely достигает 1000 продавцов

Испытываю смешанные чувства..
(кажется, кто-то пи&дит)

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Кто-то такой
солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети

Звучит, как заклинание

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Сексорцист Милфхантерович

Я когда в детстве на диске читал рекламу сайта 7wolf тоже нифига не мог понять, кто такие эти "соплюшены".

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Слегка Придурковатый

Узбекские вина? Нет, спасибо. Лишь бы африканские и чилийские не перестали завозить.

«...производители из КНР завышают цены при низкой маржинальности...»

Очередной_удар_в_псину.джейпег

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Гульнара Самигулина

Зря. В Узбекистане очень достойные вина делают из шикарного винограда

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8 комментариев
Сексорцист Милфхантерович

В смысле очередной удар? Винни пух по-моему нож и не вытаскивал. 🤔

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Petr0vich71

Как может быть низкая маржинальность при завышенной цене? Парадокс.

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Александр Романов

Всё очень просто: дилерам с этой цены достаётся доля гораздо меньше, чем они привыкли и чувство собственного эго в такой ситуации очень сложно поддерживать. Придётся привыкать работать в условиях рынка, а не в каких-то парниковых условиях, как было раньше.

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1 комментарий
Руслан Астафьев

Низкая маржинальность продаж дилера из-за высокой отпускной цены завода

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Михаил

Может, имеется в виду, китайцы завысили ценники, поэтому российским дилерам приходится продавать с низкой маржой.

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1 комментарий
Артур Свиридов

С 14 июля ООО «Контент ИИ» принадлежит турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети».
А только меня раздражает, что нужно названия компаний переводить на русский язык? И да, я знаю, что этого требует законодательство, но в данной новостной сводке можно писать так, чтобы не хотелось выколоть себе глаза

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Valeratal Val

так это не перевод, а транслитерация
Ну а если реально ООО так и называется? его обратно в латиницу транслитерировать?

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Сексорцист Милфхантерович

Время охуенных новостей.

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Константин Лазаренко

Гойда!!!

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Сексорцист Милфхантерович

Гой да.

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Олег Косолапов

Если просто купить китайское авто в Казахстане и перегнать в Россию, уже получается разница в цене порядка миллиона...

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alexsun

КНР завышают цены при низкой маржинальности

вы хоть читайте чт опишите :))

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Vertie

"Российские дистрибьюторы нарастили поставки недорогих вин из Узбекистана на фоне проблем с импортом алкоголя"
Ну так вина из Узбекистана это тоже своего рода импортный алкоголь

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Ilyaa

Владеть автомобилем вообще не выгодно. Особенно понимаешь это, когда попытаешься забрать своего любимого коня в соседнюю страну. И тебя попросят заплатить сверху еще 50% за таможенные платежы и прочее.

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Собственный коктейль

"Китай нам поможет!" Удар!

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Ияза Гара

Автодилеров надо гнать ссаными тряпками! Маржинальность им не нравится. Наверно перестали сверхприбыль получать после того как накручивали 200-1000к на допах?

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Лена Самусенко

Зaведи диcкотнyю кaрту по ccылкe ok.me/uXC51 и получи 250 бонусов на первую покупку в ГАЛАМАРТЕ, предложение ограничено

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Природный алмаз

всё с мая срать не прекратишь?

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