Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":536979,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":536979,"gtm":null} 6463 просмотров

Фото «Ведомости»



Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 11 ноября: доллар — 61,24 рубля, евро — 61,00 рублей.

Курсы на Мосбирже на 7:30 мск: доллар — 60,8 рублей, евро — 61,34 рублей.

Курсы на Forex на 7:30 мск 8 ноября: доллар — 61.45 рубля, евро — 62.71 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 65.28 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 66,83 рубля, евро — по 67,65 рубля.

Кто и как адаптируется

В России продолжают работать около 150 иностранных ретейлеров, пишут «Ведомости» со ссылкой на отчет консалтинговой компании NF Group. Больше всего компаний из США (22,4%), Италии (15,1%) и Франции (10,5).

Компания Content AI, которая в апреле 2022 года получила бизнес покинувшего Россию разработчика софта Abbyy, сменила владельца, узнали «Ведомости». С 14 июля ООО «Контент ИИ» принадлежит турецкой компании «Контент АИ солюшнс билишим ве текноложи хизметлери аноним ширкети». Но больше половины бенефициаров компании по-прежнему россияне.

Российские дистрибьюторы нарастили поставки недорогих вин из Узбекистана на фоне проблем с импортом алкоголя и экономии потребителей, рассказали «Ъ» участники рынка. С начала года ввоз продукции из этой страны увеличился в 4,5 раза до 850 тысяч литров.

Какие есть проблемы и трудности

Мобильный оператор Tele2 подал иск к шведской Ericsson из-за отказа выполнять обязательства по поставкам продукции в Россию после введение санкций, пишут «Ведомости». Ответчиком также выступает российская «Сател ТВК», которая поставляла оператору оборудование Ericsson. Компания требует обязать ответчиков выполнить условия контрактов, заключенных «задолго до введения санкций».

Продажи китайских автомобилей оказались невыгодными для дилеров. Из-за дефицита машин на российском рынке производители из КНР завышают цены при низкой маржинальности, рассказали «Ведомостям» участники рынка. Стоимость китайских автомобилей с начала года выросла в среднем в 1,5 раза.

Спрос работодателей на маркетологов после весеннего падения так и не восстановился, подсчитали в Roistat и HeadHunter. На одну вакансию в этой сфере сегодня приходится четыре соискателя вместо трёх в прошлом году. Эксперты объясняют это уходом из России зарубежных брендов и рекламных компаний.

Росавиация в очередной раз продлила запрет на полёты в 11 аэропортов юга и центральной части России — до 21 ноября.

Контекст

Посещаемость торговых центров в ноябре – декабре может сократится 8-14% по сравнению с прошлым годом, прогнозируют участники рынка. В числе причин называют снижение доходов россиян и сократившееся количество ритейлеров.