Разработчик ИИ-решений для бизнеса Rubbles привлёк 200 млн рублей от МТС Статьи редакции
Средства пойдут на развитие в России и СНГ и разработку новых продуктов.
- Раунд состоялся в августе 2022 года, стартап привлёк инвестиции от венчурного фонда МТС, пишет Forbes. Условия сделки стороны не раскрывают, в МТС уточнили, что получили не более 10% в Rubbles.
- Привлечённые средства пойдут на развитие Rubbles в России и СНГ и разработку новых продуктов на основе больших данных для ритейла, HoReCа (гостинично-ресторанный сектор) туризма, недвижимости, промышленности и финансов.
- Стороны также заключили стратегическое партнерство, они намерены создавать и развивать новые продукты вместе. В планах МТС — расширить портфель продуктов на основе Big Data и внедрять их во все бизнес-вертикали компании.
- Rubbles разрабатывает ИТ-решения для оптимизации технологических и бизнес-процессов на основе анализа данных и ИИ, а затем продаёт их крупным клиентам. Проект в 2014 году основали выходцы из «Яндекса» — Никита Блинов, Владислав Лисицкий и Александр Фонарёв. На запуск прототипа платформы они потратили 2 млн рублей из собственных средств.
- В декабре 2021 года стартап привлёк $6 млн от «Эльбрус Капитал» и FinSight Ventures на создание новых продуктов и международную экспансию. В 2022 году он планировал выходить на рынки Западной Европы, Ближнего Востока и Юго-Восточной Азии, пишет издание.
- По данным «Контур.Фокуса», с 2016 по 2021 год выручка российского юрлица Rubbles, ООО «Раблз», выросла с 15,5 млн рублей до более чем 260 млн рублей. В 2021 году компания получила убыток в 157 млн рублей. В Rubbles уточнили, что используют для работы несколько юрлиц, а по итогам 2021 года их суммарная выручка составила 500 млн рублей. На сегодня компания «операционно прибыльна».
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Rubbles за 200. Все по Байдену.
Rubbles привлёк 200 мегарублей!
Деньги должны делать деньги, а рубли – привлекать рубли.
лавеха крутится,деньги мутятся
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инвестирую rubbles в ваш rubbles чтобы отмыть еще больше rubbles
Поздравляю с отличной сделкой .
теперь можно выпить бокал игристого и это будет считаться не алкоголизм, а отмечаю отличную сделку
Rubbles как будто и создан для привлечения Rubbles
Рубли идут к рублям!