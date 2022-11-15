Как оплачивать иностранные сервисы и делать покупки за рубежом Статьи редакции
Выбрали популярные подборки пользователей и материалы редакции о способах оплаты — в том числе и на примере отдельных сервисов.
Купить товары в иностранных магазинах можно через байеры — сервисы-посредники. Они предоставляют «помощь при покупке»: покупатель оставляет ссылку на товар, а платформа выкупает и доставляет его. Автор разобрала десять таких площадок: описывает плюсы, минусы и цены.
Редакционный материал от марта 2022 года. Разобрали способы оплатить иностранные товары и услуги: через виртуальные карты и счета в других странах или при помощи сервисов-посредников. Но нужно учесть: некоторые берут комиссию за переводы в 30%, другие принимают только криптовалюту, а ещё не все они безопасны.
Автор сделал подборку вариантов по открытию физических карт и разным платформам, выпускающим виртуальные. Не все из них работают — например, Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт Bankoff ещё в мае.
Технический директор Mad Brains Анатолий Пешков разбирался, как оплатить аккаунт разработчика тем, кто хочет выпускать приложения для iPhone. Рассказывает о разных вариантах, которые он пробовал, и одном — который сработал.
Разбор на примере конкретного сервиса. Google не принимает деньги из России, но есть способ со сменой платёжного профиля. Важное примечание — работает он только через иностранную карту.