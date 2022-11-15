Выбрали популярные подборки пользователей и материалы редакции о способах оплаты — в том числе и на примере отдельных сервисов.

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Купить товары в иностранных магазинах можно через байеры — сервисы-посредники. Они предоставляют «помощь при покупке»: покупатель оставляет ссылку на товар, а платформа выкупает и доставляет его. Автор разобрала десять таких площадок: описывает плюсы, минусы и цены.

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Редакционный материал от марта 2022 года. Разобрали способы оплатить иностранные товары и услуги: через виртуальные карты и счета в других странах или при помощи сервисов-посредников. Но нужно учесть: некоторые берут комиссию за переводы в 30%, другие принимают только криптовалюту, а ещё не все они безопасны.

Автор сделал подборку вариантов по открытию физических карт и разным платформам, выпускающим виртуальные. Не все из них работают — например, Visa и Stripe приостановили обслуживание виртуальных карт Bankoff ещё в мае.

Технический директор Mad Brains Анатолий Пешков разбирался, как оплатить аккаунт разработчика тем, кто хочет выпускать приложения для iPhone. Рассказывает о разных вариантах, которые он пробовал, и одном — который сработал.