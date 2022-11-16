«Детский мир» станет частной компанией: как будет проходить реорганизация, которая может затянуться до осени 2023 года Статьи редакции
И почему миноритарные держатели акций вряд ли смогут продать их все.
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7 ноября 2022 года ПАО «Детский мир» объявило о возможном уходе компании с биржи и реорганизации в ООО. Среди причин компания назвала сложности, которые возникают из-за постоянных изменений в российском законодательстве — они ограничивают возможности иностранных инвестфондов.
Компания опубликовала ответы на основные вопросы, связанные с её переходом на частный рынок. Редакция РБК собрала этапы трансформации в хронологическом порядке.
До января 2023 года: голосование за уход с биржи или против него
- Если инвестор хочет принять участие во внеочередном общем собрании акционеров «Детского мира», он должен владеть акциями компании на момент закрытия реестра акционеров — это 28 ноября.
- До 28 декабря включительно держатели бумаг должны проголосовать за или против трансформации в частный бизнес: подать физический или электронный бюллетень.
- Чтобы «Детский мир» мог принять решение, в голосовании должны поучаствовать владельцы минимум 50% всех бумаг + 1 акция (это по сути контрольный пакет — vc.ru). Если 75% проголосуют «за», компания проведёт реорганизацию. Если против — «рассмотрит другие доступные опции трансформации в частный бизнес».
До августа 2023 года: добровольные продажи акций
- До 13 февраля включительно держатель акций может потребовать у компании их выкупить — либо все бумаги, либо часть. До выкупа он может отозвать требование, но в полном объёме: например, вернуть половину будет нельзя.
- Компания должна перечислить деньги за акции всем «продавцам» до 15 марта, а в апреле завершить реорганизацию.
- Акционеры, которые не примут участия в выкупе, смогут обменять бумаги на долю в «дочке» «Детского мира», которая будет владеть 100% уже непубличной компании ООО «ДМ». Условия обмена определит совет директоров — и он же может отказаться от его проведения.
- В мае-июне 2023 года фирма устроит ещё один выкуп бумаг — на этот раз у тех, кто откажется менять их на долю в частной компании. Компания обещает, что цена будет не ниже 71,5 рубля, и рассчитывает выкупить все оставшиеся акции. Если сумма будет больше 40% акционерного капитала, заявки вновь исполнят частично.
- К августу 2023 года процедура должна завершиться, но может не состояться из-за «экономических и политических изменений». Также компания может отказаться от реорганизации, «если та приведёт к серьёзным последствиям для бизнеса, акционеров, партнёров и рынка в целом».
До сентября 2023 года: обязательный выкуп акций
- Оставшиеся держатели акций получат обязательное предложение о выкупе в августе-сентябре 2023 года. Стоимость определит независимый оценщик, но предполагается, что она будет не ниже 71,5 рубля.
- Обязательный выкуп может не состояться при ряде условий. Первое — если в ходе добровольного выкупа дочерняя компания приобретет менее 30% акций ПАО «Детский мир». Второе — «изменения экономической или политической ситуации».
- Как только выкуп завершится, компания будет решать, как вернуть инвестиции тем вкладчикам, кто по каким-либо причинам не смог обменять или продать свои бумаги.
Да пусть сегодня забирают по 71 руб за акцию, что тянуть то. Все только рады будут))
Это уже совсем «недетский» мир.
Акции у них после падения, вроде бы на 30%, отскочили обратно?
1. «...смогут обменять бумаги на долю в «дочке» «Детского мира», которая будет владеть 100% уже непубличной компании ООО «ДМ».»
2. «Обязательный выкуп может не состояться при ряде условий. Первое — если в ходе добровольного выкупа дочерняя компания приобретет менее 30% акций ПАО «Детский мир».»
Что-то не пойму.