И почему миноритарные держатели акций вряд ли смогут продать их все.

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Источник: Forbes

7 ноября 2022 года ПАО «Детский мир» объявило о возможном уходе компании с биржи и реорганизации в ООО. Среди причин компания назвала сложности, которые возникают из-за постоянных изменений в российском законодательстве — они ограничивают возможности иностранных инвестфондов.

Компания опубликовала ответы на основные вопросы, связанные с её переходом на частный рынок. Редакция РБК собрала этапы трансформации в хронологическом порядке.

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До января 2023 года: голосование за уход с биржи или против него

Если инвестор хочет принять участие во внеочередном общем собрании акционеров «Детского мира», он должен владеть акциями компании на момент закрытия реестра акционеров — это 28 ноября.



До 28 декабря включительно держатели бумаг должны проголосовать за или против трансформации в частный бизнес: подать физический или электронный бюллетень.



Чтобы «Детский мир» мог принять решение, в голосовании должны поучаствовать владельцы минимум 50% всех бумаг + 1 акция (это по сути контрольный пакет — vc.ru). Если 75% проголосуют «за», компания проведёт реорганизацию. Если против — «рассмотрит другие доступные опции трансформации в частный бизнес».

Если минимум «50% всех бумаг + 1 акция» не наберётся, фирма проведёт повторное голосование — тогда необходимый кворум составит уже 30% + 1 акция.

До августа 2023 года: добровольные продажи акций

До 13 февраля включительно держатель акций может потребовать у компании их выкупить — либо все бумаги, либо часть. До выкупа он может отозвать требование, но в полном объёме: например, вернуть половину будет нельзя.

Компания должна перечислить деньги за акции всем «продавцам» до 15 марта, а в апреле завершить реорганизацию.



Миноритарии вряд ли смогут продать все бумаги, отмечает РБК. Сумма на выкуп составляет 1,6 млрд рублей. При этом акции в свободном обращении при цене 71,5 рубля за штуку (её предложила компания) оцениваются в 31,7 млрд. Если сумма выплат превысит лимит, «Детский мир» исполнит каждую заявку частично.

Акционеры, которые не примут участия в выкупе, смогут обменять бумаги на долю в «дочке» «Детского мира», которая будет владеть 100% уже непубличной компании ООО «ДМ». Условия обмена определит совет директоров — и он же может отказаться от его проведения.



В мае-июне 2023 года фирма устроит ещё один выкуп бумаг — на этот раз у тех, кто откажется менять их на долю в частной компании. Компания обещает, что цена будет не ниже 71,5 рубля, и рассчитывает выкупить все оставшиеся акции. Если сумма будет больше 40% акционерного капитала, заявки вновь исполнят частично.



К августу 2023 года процедура должна завершиться, но может не состояться из-за «экономических и политических изменений». Также компания может отказаться от реорганизации, «если та приведёт к серьёзным последствиям для бизнеса, акционеров, партнёров и рынка в целом».

До сентября 2023 года: обязательный выкуп акций