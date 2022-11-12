День 262: на фоне ухода западных онлайн-кинотеатров в России стали чаще покупать DVD Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,56 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,54 рубля, евро — по 69,87 рубля.
Кто и как адаптируется
Лондонская биржа металлов не будет вводить ограничения на российскую продукцию. Решение не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые она сертифицирует, принято после обсуждений с участниками рынка.
Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза год к году. Об этом рассказали РБК в «М.Видео-Эльдорадо». Компания не приводит абсолютные цифры, но уточняет, что пик пришёлся на второй квартал. Рост интереса россиян к дискам подтвердили и в пресс-службе Ozon. В компаниях связали это с уходом иностранных онлайн-кинотеатров и «требованиями клиентов к качеству изображения и звука».
«Россельхозбанк» решили переподключить к SWIFT, о намерении заявил журналистам замглавы МИД Сергей Вершинин после консультаций по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности в Женеве. По его словам, это поможет «снять препятствия для экспорта отечественной сельхозпродукции».
Контекст
В октябре в России выдали на 7,3% меньше кредитов, чем в сентябре, инфографику с трендом опубликовал РБК.
Число операций по обмену наличных долларов и евро в октябре снизилось на 28%, количество безналичных операций практически не изменилось. Такие данные приводит ТАСС из исследования банка «Русский стандарт».
Количество заявок на получение гражданства Гренады в обмен на инвестиции увеличилось почти в четыре раза с июня, пишет Bloomberg. Большую часть претендентов на гражданство составляют россияне, оценил советник местной визовой программы Ричард Халлам. В Гренаде можно получить паспорт за инвестиции от $150 тысяч, документ даёт право на безвизовые поездки в более чем 100 стран, включая Великобританию и страны шенгена. В марте страна запретила оформлять гражданство россиянам, но в июне отменила запрет.
Новости предыдущего дня, 11 ноября — здесь.
Парни, я создал телеграм чат по обмену видео кассетами. Вступайте.
Еще есть Мальчишник на бобинах, если кому переписать.
Санта-Барбара 2 сезон есть?
Зачем? есть же торренты. Зачем людям DVD???
Обменяю «Человек Летучая Мышь 2022» на «Топ Стрелок: Индивидуалист». Без торга, перекупы и мвидео пожалуйста не тревожьте
А можешь ещё чат по обмену аудиокассет создать? Успел записать старые подкасты Джо Рогана без рекламы ))
Б...я а я дурак все видео и аудиокассеты недавно выкинул...лет так 15 назад...
А какой? В Бангкоке под пропаганду лгбт попасть может и тебя посодют
О дааа)) Был дворовым "переписалой" несколько поколений техники подряд. Перепишешь "Мальчишник"? Перепишешь "Cannibal Corpse"? Перепишешь CD Слипкнота? Перепишешь DVD с "Городом Грехов"?
РФ на столько очистился без запада, что вернул двд🔥🔥🔥
Когда на заправках ожидать воду и сено для коней?
Вы не понимаете... Это забота об экологии, ездить на ослах ...
На заправках Запада?
Предлагаю объявить 12 ноября днем DVD. Слоганом объявить «За DVD!»
Есть идея для стартапа, на горбушке точку открыть с дисками
а у всех осталось, чем их читать?(
А кто вам сказал, что они там закрывались? )
кстати задумка мощная. на таком хайпе по настальгии можно нормально собрать.
Не забывайте граммофон.
пфф, прошлый век, щас надо киоски по продаже магнет-ссылок на торренты в виде карточек с QR-кодом
На тему DVD это отличный пример, как правильно манипулировать абсолютно бесполезной статистикой и информацией, чтобы она вызывала резонанс. Заметьте, тут не написаны конкретные цифры, просто сказано "в 2.2 раза". Сразу представляются колоссальные цифры, как будто бы диски стал покупать каждый второй. Хотя на деле если ранее диски покупали 100 человек, то сейчас стали покупать 220, как пример. Вот и вся статистика.
Чтобы было ещё страшнее, можно было использовать проценты и ещё написать: "продажи дисков выросли на 120%" :)
Так обычно, кстати, делают производители низколеквидного товара, чтобы показать инвесторам что рост попёр, которого на деле как бы особо и нет.
Не фига вы умный, а то люди эту новость восприняли не повод как поржать и мелкий симптом происходящих событий! Спасибо, что вас не проведёшь и вы можете разъяснить ситуацию другим!
Типа, если вам говорят, y=x*2,2, вы тут же решаете, что x было равно 100500? Как это у вас так получается? :-)
Вы удивитесь, но DVD плееры всё ещё занимают много места на витринах магазинов электроники- значит, их покупают в нормальных количествах. И если в вашем комменте заменить "100" на 10 миллионов, то увеличение в 2.2 раза довольно существенно.
Открой яндекс-маркет, введи dvd-плеер и сильно удивишься. Множество актуальных предложений. Видимо, те 100 человек каждую неделю себе новый проигрыватель покупают.
вот вот
Лично для меня удивительно, что кто-то сосчитал эти 100 человек "до" и 220 "после". Вот кому-то делать есть что.:-)
У меня один вопрос, зачем кому-то DVD? Накидайте вариантов. У меня на компьютере, ноутбуке даже приводов уже нет наверно лет 10...
А прочитал, увеличилось в 2.2 раза. Т.е. покупали 1000, стало 2200 продаж в год.
Мне кажется DVD нужно только коммерции, типо фоточки отдавать из развлекательных мест или видео из садика или школы.
Вы сударь, далеки от глубинного народа.
автор фейкоплёт
Как владелец сервисного центра могу заметить что действительно сейчас весьма активно начали появляться клиенты , которые такие типо «у меня на пк/ноутубке диски не читаются, сделайте что нибудь нужен дисковод» сервис внутри мкад , до глубинных народов далеко .
люди просто начали делать бэкпы своих фоток айклауда на DVD писать )
Покупал привод 3 года назад чтобы врачу сканы скинуть
на компах как раз на большинстве еще есть. на ноутах да, но есть юсб ридеры или как там они называются, в коробочку диск вставляешь, подключаешь по юсб и готово
так умножьте кол-во детей в РФ и кол-во событий в садике/школе/институте, а также всякие результаты МРТ, КТ, сколько дисков получится? Я думаю, полмиллиарда может легко набраться. А вы говорите зачем кому-то двд
А на маркете множество актуальных предложений, видимо, просто так. Продавцам заняться нечем, развлекаются. От того, что у вас на ноутбуке нет сидирома, не значит, что dvd никому не нужны. У меня и кнопочного телефона года с 2008 уже не было. По вашей логике, я должен бегать по комментариям и вопрошать "зачем кому-то кнопочные, накидайте вариантов".
Европа замерзла уже или нет? Че по телеку говорят?
Да , мерзнем , +24 на улице
Говорят, цены выросли в 2-3 раза за эл-во, отопление. Плюс не зима ещё. Готовьте евро для оплаты коммунальных, только немного больше, чем раньше
ну да, в России же не знают как интернетом пользоваться, да автор?
Пиратские сайты: ну да ну да пошли мы нахер
назови процент людей по твоему мнению, которые смогут:
1) установить торрент прогу
2) найти/узнать про нормальный трекер
3) в 50% случаев установить впн чтоб открыть п.2
4) разобраться, как им пользоваться, как найти нужный файл по параметрам, что такое bluray, bdrip, webrip, satrip,..., чтоб не скачать формат который тупо не откроется или какой-то там формат для apple tv
ну вот серьезно, когда ты это все умеешь, сложно представить, что ты в меньшинстве, процентах так в 30 максимум?
предлагаете приступить законы рф?! вы случайно не инагент?
Москва, 50 метров от метро Новогиреево, торговый центр, наши дни (прямо сейчас). Развал с dvd-дисками. Наверное, последний в России остался. И, наверное, в Москве интернетом пользоваться не умеют. Адрес могу дать, сходите, поинтересуетесь, ради чего эти продавцы там торчат. Видимо, просто заняться нечем, чисто для души.
Логика "не понимаю, кто пользуется кнопочными телефонами - я вот только смартфоном уже 15 лет" выдает, скажем помягче, персонажа не особо гибкого ума.
В прошлом году продали 10 штук, в этом 22
Скорее всего так и есть...
В Свердловской области разгневанные жители вылили фекалии на стол в приемной «Водоканала»
В Первоуральске общественники и местные жители залили фекалиями кабинет директора «Водоканала». Причиной столь неординарного поступка стали многолетние жалобы горожан из-за забитого колодца рядом с подъездом.
«У меня одежда пропахла канализацией! Нашего бы мэра пригласить, чтобы он понюхал бы нормально!» — жалуются жильцы.
На кадрах видно, как потерявшие надежду жители с общественниками набирают из колодца воду с фекалиями в ведро и смело направляются к «Водоканалу». «Берите! Это ваше!» — в сердцах выкрикивают люди, и ведро с «золотом» падает на стол, заливая компьютер и всю канцелярию.
Какая пятница, такие и новости.
@readovkanews
А что за новость была будто из-за прорыва напорного канализационного коллектора где-то какой-то парк г...м смыло?
Собрание золотых новостей.🤣👍
Россия — передовая страна! Лет 10 как мир почти забыл о дисках, но "сверхдержава" ещё покажет загнивающему западу своё аналоговнетное и перспективное.
Импортозаместили нетфликс - отечественными пиратками...
Ты дурак? В США в каждом первом магазине полки с BluRay и с разными издания и в стилбуках. И все покупают. Потому что знают, что на стриминге качество говно, а на диске идеальное ну и в коллекцию
Во-первых забыли далеко не все. Разрабатываются и производятся всё новые и новые разновидности BD. Последние версии хранят аж 120 гигов на одном диске! И да, покажите мне стриминговый сервис, который сможет отдать не пережатое мыльцо, а полное качество. Безумный Макс, например, в 4к HDR BDRemux весит под 80 гектар. Да шитфликсы на трафе разорятся, если такое будут отдавать.
А те, кто забыл, опять вспоминают. Всё больше статей в мировой блогосфере a–ля "Let's ditch streaming services and make BD cool again". Всё больше инструкций по сборке или самодельных медиа-цантров, или настройке Dune. Потому что стриминг реально дно. Он заставляет: (а) одновременно платить множеству гешефтмахеров, потому что нет ни одной площадки, где есть всё, и (б) диктует, что тебе смотреть.
PS. Зачем нужны DVD, когда есть великолепные легковесные дистрибутивы CoreELEC и LibreELEC, на которых поднимаются отпадного качества самосборные медиа-центры, умеющие и в IPTV, и в фильмиксы-кинопабы, и в торрент-стриминг с быстрым стартом без полного скачивания, мне, впрочем, тоже не понятно.
Новости из другой передовой державы. Есть аналогичная новость про Японию.
Эх, ностальгия-то какая по DVD с экранками, где видно тени проходящих перед экраном зрителей 🥲
Олды оценят
Ну тогда это было чуть ли не единственным.
Продам Blue-Ray player в идеальном состоянии (одна из последних моделей).
Поддержка всех форматов.
HDMI, AUX, все дела.
Только в хорошие руки.
Вперёд, в прошлое, гойда.
Короче все понятно. Пойду напишу статью про украинцев, как они последний кусок мяса доедают. А почему бы и нет?
Вы сегодня прям сам с собою рвётесь.
вам скоро свет отключат, будете при лучине лапти вязать, какие двд?)
Байден - «мы откинули санкциями Россию на 20 лет»
Новость , в России выросли продажи dvd
А новостей все меньше и меньше. Судя по всему закрыли все что смогли, теперь только рецессия.
вернули 2007й
"Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray"
Читаем : М-Видео очень хочется чтобы продажи выросли. Ну вот же же полный бред про диски. Сейчас все используют или online или tr...
Интересно, во всех сетях такие эффективные маркетинг-менеджеры или только в МВ? ))))
Популярность чего еще неожиданно вырастет в России периода второго десятилетия 21 века?
Вы им расскажите, что кроме ТВ и ведеомагнитофонов уже интернет есть. YouTube есть
Будет чем лобовые стекла автобусов потом украшать. ПАЗики желательно
Вместо 100 DVD-дисков начали продавать 220?
"После стольких лет поиска... И куда вас это привело? Снова ко мне!"
"в России выросла популярность DVD"
Чего чего выросла? А что друзья проигрыватели ещё у кого-то остались?
"Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза год к году."
22 купили вместо 10 видимо...