Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

{"id":537778,"type":1,"typeStr":"content","showTitle":false,"initialState":{"isActive":false},"gtm":""} {"id":537778,"gtm":null} 4512 просмотров

Материал дополняется

Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.

Курсы на Forex на 10:30 мск 12 ноября: доллар — 60,14 рубля, евро — 62,28 рубля.

{ "osnovaUnitId": null, "url": "https://booster.osnova.io/a/relevant?site=vc&v=2", "place": "between_entry_blocks", "site": "vc", "settings": {"modes":{"externalLink":{"buttonLabels":["\u0423\u0437\u043d\u0430\u0442\u044c","\u0427\u0438\u0442\u0430\u0442\u044c","\u041d\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u0417\u0430\u043a\u0430\u0437\u0430\u0442\u044c","\u041a\u0443\u043f\u0438\u0442\u044c","\u041f\u043e\u043b\u0443\u0447\u0438\u0442\u044c","\u0421\u043a\u0430\u0447\u0430\u0442\u044c","\u041f\u0435\u0440\u0435\u0439\u0442\u0438"]}},"deviceList":{"desktop":"\u0414\u0435\u0441\u043a\u0442\u043e\u043f","smartphone":"\u0421\u043c\u0430\u0440\u0442\u0444\u043e\u043d\u044b","tablet":"\u041f\u043b\u0430\u043d\u0448\u0435\u0442\u044b"}} }

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,56 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,54 рубля, евро — по 69,87 рубля.

Кто и как адаптируется

Лондонская биржа металлов не будет вводить ограничения на российскую продукцию. Решение не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые она сертифицирует, принято после обсуждений с участниками рынка.

Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза год к году. Об этом рассказали РБК в «М.Видео-Эльдорадо». Компания не приводит абсолютные цифры, но уточняет, что пик пришёлся на второй квартал. Рост интереса россиян к дискам подтвердили и в пресс-службе Ozon. В компаниях связали это с уходом иностранных онлайн-кинотеатров и «требованиями клиентов к качеству изображения и звука».

«Россельхозбанк» решили переподключить к SWIFT, о намерении заявил журналистам замглавы МИД Сергей Вершинин после консультаций по вопросам обеспечения глобальной продовольственной безопасности в Женеве. По его словам, это поможет «снять препятствия для экспорта отечественной сельхозпродукции».

Контекст

В октябре в России выдали на 7,3% меньше кредитов, чем в сентябре, инфографику с трендом опубликовал РБК.

Число операций по обмену наличных долларов и евро в октябре снизилось на 28%, количество безналичных операций практически не изменилось. Такие данные приводит ТАСС из исследования банка «Русский стандарт».

Количество заявок на получение гражданства Гренады в обмен на инвестиции увеличилось почти в четыре раза с июня, пишет Bloomberg. Большую часть претендентов на гражданство составляют россияне, оценил советник местной визовой программы Ричард Халлам. В Гренаде можно получить паспорт за инвестиции от $150 тысяч, документ даёт право на безвизовые поездки в более чем 100 стран, включая Великобританию и страны шенгена. В марте страна запретила оформлять гражданство россиянам, но в июне отменила запрет.