День 262: на фоне ухода западных онлайн-кинотеатров в России выросла популярность DVD Статьи редакции
Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.
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Курсы, биржи и банки
Курсы ЦБ на 12 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.
На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 60,56 рубля.
В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,54 рубля, евро — по 69,87 рубля.
Кто и как адаптируется
Лондонская биржа металлов не будет вводить ограничения на российскую продукцию. Решение не запрещать хранение российского никеля, алюминия и меди на складах, которые она сертифицирует, принято после обсуждений с участниками рынка.
Продажи дисков в форматах DVD и Blu-ray с марта по сентябрь 2022 года увеличились в 2,2 раза год к году. Об этом рассказали РБК в «М.Видео-Эльдорадо». Компания не приводит абсолютные цифры, но уточняет, что пик пришёлся на второй квартал. Рост интереса россиян к дискам подтвердили и в пресс-службе Ozon.
Контекст
В октябре в России выдали на 7,3% меньше кредитов, чем в сентябре, инфографику с трендом опубликовал РБК.
Число операций по обмену наличных долларов и евро в октябре снизилось на 28%, количество безналичных операций практически не изменилось. Такие данные приводит ТАСС из исследования банка «Русский стандарт».
Новости предыдущего дня, 11 ноября — здесь.
Парни, я создал телеграм чат по обмену видео кассетами. Вступайте.
Еще есть Мальчишник на бобинах, если кому переписать.
Санта-Барбара 2 сезон есть?
Зачем? есть же торренты. Зачем людям DVD???
Обменяю «Человек Летучая Мышь 2022» на «Топ Стрелок: Индивидуалист». Без торга, перекупы и мвидео пожалуйста не тревожьте
А какой? В Бангкоке под пропаганду лгбт попасть может и тебя посодют
О дааа)) Был дворовым "переписалой" несколько поколений техники подряд. Перепишешь "Мальчишник"? Перепишешь "Cannibal Corpse"? Перепишешь CD Слипкнота? Перепишешь DVD с "Городом Грехов"?
Есть идея для стартапа, на горбушке точку открыть с дисками
а у всех осталось, чем их читать?(
кстати задумка мощная. на таком хайпе по настальгии можно нормально собрать.
Не забывайте граммофон.
А кто вам сказал, что они там закрывались? )
Предлагаю объявить 12 ноября днем DVD. Слоганом объявить «За DVD!»
У меня один вопрос, зачем кому-то DVD? Накидайте вариантов. У меня на компьютере, ноутбуке даже приводов уже нет наверно лет 10...
А прочитал, увеличилось в 2.2 раза. Т.е. покупали 1000, стало 2200 продаж в год.
Мне кажется DVD нужно только коммерции, типо фоточки отдавать из развлекательных мест или видео из садика или школы.
автор фейкоплёт
Вы сударь, далеки от глубинного народа.
на компах как раз на большинстве еще есть. на ноутах да, но есть юсб ридеры или как там они называются, в коробочку диск вставляешь, подключаешь по юсб и готово
Покупал привод 3 года назад чтобы врачу сканы скинуть
Как владелец сервисного центра могу заметить что действительно сейчас весьма активно начали появляться клиенты , которые такие типо «у меня на пк/ноутубке диски не читаются, сделайте что нибудь нужен дисковод» сервис внутри мкад , до глубинных народов далеко .
РФ на столько очистился без запада, что вернул двд🔥🔥🔥
Когда на заправках ожидать воду и сено для коней?
Вы не понимаете... Это забота об экологии, ездить на ослах ...
На заправках Запада?
Эх, ностальгия-то какая по DVD с экранками, где видно тени проходящих перед экраном зрителей 🥲
Продам Blue-Ray player в идеальном состоянии (одна из последних моделей).
Поддержка всех форматов.
HDMI, AUX, все дела.
Только в хорошие руки.
В прошлом году продали 10 штук, в этом 22
вам скоро свет отключат, будете при лучине лапти вязать, какие двд?)
Короче все понятно. Пойду напишу статью про украинцев, как они последний кусок мяса доедают. А почему бы и нет?
Вы сегодня прям сам с собою рвётесь.
ну да, в России же не знают как интернетом пользоваться, да автор?
Пиратские сайты: ну да ну да пошли мы нахер
назови процент людей по твоему мнению, которые смогут:
1) установить торрент прогу
2) найти/узнать про нормальный трекер
3) в 50% случаев установить впн чтоб открыть п.2
4) разобраться, как им пользоваться, как найти нужный файл по параметрам, что такое bluray, bdrip, webrip, satrip,..., чтоб не скачать формат который тупо не откроется или какой-то там формат для apple tv
ну вот серьезно, когда ты это все умеешь, сложно представить, что ты в меньшинстве, процентах так в 30 максимум?
предлагаете приступить законы рф?! вы случайно не инагент?
В Свердловской области разгневанные жители вылили фекалии на стол в приемной «Водоканала»
В Первоуральске общественники и местные жители залили фекалиями кабинет директора «Водоканала». Причиной столь неординарного поступка стали многолетние жалобы горожан из-за забитого колодца рядом с подъездом.
«У меня одежда пропахла канализацией! Нашего бы мэра пригласить, чтобы он понюхал бы нормально!» — жалуются жильцы.
На кадрах видно, как потерявшие надежду жители с общественниками набирают из колодца воду с фекалиями в ведро и смело направляются к «Водоканалу». «Берите! Это ваше!» — в сердцах выкрикивают люди, и ведро с «золотом» падает на стол, заливая компьютер и всю канцелярию.
Какая пятница, такие и новости.
@readovkanews
Европа замерзла уже или нет? Че по телеку говорят?
Говорят, цены выросли в 2-3 раза за эл-во, отопление. Плюс не зима ещё. Готовьте евро для оплаты коммунальных, только немного больше, чем раньше
Да , мерзнем , +24 на улице
На тему DVD это отличный пример, как правильно манипулировать абсолютно бесполезной статистикой и информацией, чтобы она вызывала резонанс. Заметьте, тут не написаны конкретные цифры, просто сказано "в 2.2 раза". Сразу представляются колоссальные цифры, как будто бы диски стал покупать каждый второй. Хотя на деле если ранее диски покупали 100 человек, то сейчас стали покупать 220, как пример. Вот и вся статистика.
Чтобы было ещё страшнее, можно было использовать проценты и ещё написать: "продажи дисков выросли на 120%" :)
Так обычно, кстати, делают производители низколеквидного товара, чтобы показать инвесторам что рост попёр, которого на деле как бы особо и нет.
вот вот
Байден - «мы откинули санкциями Россию на 20 лет»
Новость , в России выросли продажи dvd