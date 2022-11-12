С криптобиржи FTX пропало не меньше $1 млрд клиентов — Reuters Статьи редакции
Разрыв обнаружили во время отчёта о переводе денег на счета хэдж-фонда сооснователя криптобиржи Сэма Бэнкмана-Фрайда.
- «Дыру» нашли в отчётах, которыми глава FTX поделился с другими руководителями на встрече 6 ноября, сообщило агентство Reuters со ссылкой на двух источников. Тогда они обсуждали, сколько внешнего финансирования нужно привлечь, чтобы решить проблемы криптобиржи.
- Во время встречи Бэнкман-Фрайд «показал несколько таблиц», которые раскрыли перевод $10 млрд, вложенных в FTX клиентами, на счета хедж-фонда Бэнкмана-Фрида Alameda Research. В них было указано, на что фонд потратил деньги. Один из источников оценил недостающую в таблицах сумму в $1,7 млрд, второй — от $1 млрд до $2 млрд.
- Бэнкман-Фрид заявил Reuters, что «не согласен с оценкой». «У нас была запутанная внутренняя маркировка, и мы неправильно её расшифровали», — добавил он, не вдаваясь в подробности. На вопрос о пропаже средств Бэнкман-Фрид ответил: «???».
- FTX подала заявление о банкротстве в США 11 ноября. В иск входит американское подразделение FTX, трейдинговая фирма Alameda и ещё около 130 аффилированных компаний. Новым гендиректором компании станет специалист по реструктуризации Джон Дж. Рэй III.
- Проблемы с ликвидностью начались у FTX в начале ноября 2022 года. Чтобы справиться с кризисом, Бэнкман-Фрид последние дни пытался найти от $6 млрд до $8 млрд, пишет FT.
- Бэнкман-Фрид пытался договориться с Binance о покупке проекта. Но после проверки, новостей о нецелевом использовании средств клиентов и возможного расследования против компании в США Binance отказалась от сделки.
1098 просмотров
Только холодные кошельки. Все остальное - от лукавого
Доверия к крипте, и собственно, к самим биржам всё больше и больше. Причём они все в один голос: неее, мы не такие! Это он такой!
Никогда такого не было! И вот опять!
Биржи лопаются стабильно к сожалению... слишком большой соблазн сымитировать взлом!
Блин, ну взял чувак немношк средств из общей копилки – шумиху подняли, будто рейтинг на VC у кого-то полностью обнулился... 😒
Магия какая-то
Это я их себе взял! С кем поделиться?
Ну как хотите, больше никому не раздаю!
Вот те раз. Крипта кого-то подвела? Никогда такого не было и вот опять.
Ну вот, а в bloomberg уже писали, что состояние основателя превратилось в ноль. Получается недооценили Остапа, можно вписывать обратно в список миллиардеров
Никогда такого не было, и вот опять
А как же «всё всем платится»? Или это из совсем другой истории