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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.

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Курсы на Forex: доллар — 60,14 рубля, евро — 62,28 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,54 рубля, евро — по 69,87 рубля.

Кто и как адаптируется

Шведская логистическая компания Postnord, занимающаяся доставкой почтовых отправлений (преимущественно в странах Северной Европы), в полном объёме возобновила сотрудничество с Россией и Беларусью. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме, в компании информацию не комментировали.

Контекст

Около 100 тысяч россиян остались в Грузии после объявления мобилизации, заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter. По её данным, с 21 сентября более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией, из них 600 тысяч потом уехали, «вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны».

В Европу по сухопутным границам с января по июнь въезжали около 100 тысяч россиян в месяц. Пик пришёлся на август, тогда в ЕС побывали 308 тысяч человек из России.