День 263: с начала мобилизации в Грузию приехали 700 тысяч россиян, из них остались 100 тысяч Статьи редакции
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Кто и как адаптируется
Шведская логистическая компания Postnord, занимающаяся доставкой почтовых отправлений (преимущественно в странах Северной Европы), в полном объёме возобновила сотрудничество с Россией и Беларусью. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме, в компании информацию не комментировали.
Контекст
Около 100 тысяч россиян остались в Грузии после объявления мобилизации, заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter. По её данным, с 21 сентября более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией, из них 600 тысяч потом уехали, «вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны».
В Европу по сухопутным границам с января по июнь въезжали около 100 тысяч россиян в месяц. Пик пришёлся на август, тогда в ЕС побывали 308 тысяч человек из России.
Новости предыдущего дня, 12 ноября — здесь.
И большая часть вернулась в Россию.
Если бы столько народу уехало, сколько пишут, в Москве бы пробок меньше стало, но их в ожидании нового года становится только больше.
Так себе аналитика
Все что можно сказать про данную статью.
уровень боХ
Даже если предположить, что это 600 тысяч жителей Москвы (что, конечно, не так), то на эти эти 4% населения города приедут в два раза больше людей из регионов первым же автобусом.
Люди из регионов на автобусе не создают пробки, но региональных номеров в Москве стало больше, это факт.
Факт обычно основан на чем то кроме взгляда из одного автомобиля
ИТшники с ноутбуками зато много пробок создают, да? По вашему профиль уехавшего - это человек с машиной в мск?
Не знаю как у вас в Москве, а в Ростове-на-Дону пиздец какой-то. В время когда пробок не было сейчас пробки, не говоря про час пики.
В РнД то понятно, новые регионы первым делом к вам едут.
Люблю Ростов, как там бар Есенин? Работает ещё?
Я там не был, но Яндекс карты говорят, что работает.
Эвакуация
Да, это называется тур поток
ты москву за всю рф посчитал?
Так в Москву же белгородцев перевезли?
$20 is $20?
Не пишите глупости. Не долларов, а евро, конечно же!
Это поговорка
Да я знаю)
мешок картошки это всё-таки мешок картошки
700 тыс? Интересно есть ли в Грузии столько свободных квартир/отелей? В Тбилиси население чуть более 1 млн. Откуда они взяли доп 700к ?
Поэтому осталось 100к, а не 700к:)
Остальные поехали дальше в Турцию или вернулись обратно
Не знаю как в Грузию, но в РНД точно столько прибыло.
ну так жили в подвалах, под мостами, там до сих пор роются по помойкам грязные люди, с гордой буквой Z на фуфайках
Кому 263-й, а кому и Всемирный день доброты. С праздником!
Послы говорят, что шведская Postnord работает с РФ, но это не точно.
100 000 россиян помогают экономике Гурзии, ещё 600 000 разлетелись через неё транзитом.
Человекопровод Россия-ЕС имеет пропускную способность в 100 000 россиян/месяц, но в августе растягивается до 300 000+.
Хорошего дня и замечательного настроения всем 🤘🏻
У нас несколько клиентов туда поехало, потом один дальше в сша переехал(виза была), а другие в турцию
Чем занимаетесь?
Вкратце, жить можно ?
Ну так то понятно мобилизация в самом разгаре. Никто не хочет получить хаймарсем в глаз
ну так нужно же умирать за родину, она ведь там много тебе дала
Теперь в российских СМИ возобновление работы какой-нибудь иностранной компании выглядит как мишень на спине. Лучше уже мне кажется в крысу начинать работать. Как все сырьевые компании закупающие у РФ.
Какая офигительная аналитика.
самая простое объяснение что народ просто воспользовался Грузией для поездки туда куда ему надо так как самолёты не летают напрямую почему-то в голову не приходит. Нет обязательно нужно вставить что уехали в другие страны и там остались.
У меня у самого было всё оплачено в Греции на апрель май месяц и как туда добираться? Если бы решил ехать, то пришлось бы через Армению лететь. Тоже наверное посчитали бы тогда
В Европу через Стамбул летают, но никак не через Грузию с Армений. Оттуда рейсов до Европы можно пересчитать по пальцам одной руки
Ещё через Сербию можно
Интересно посмотреть на статистику по въездам в ЕС в 2021, а еще лучше в 2019
А говорили в прошлой статье что 1000000, да еще в грудь били, типа цифры верные. Хоботы методичка поменялась?
Тренд прошел успокойтесь, вы не в теме. Сейчас в теме узнать сколько вернулось.
ахах, что ты несёшь, дед? столько пафоса, не смеши людей
Слушай анекдот (мой любимый).
Когда где-то перднул ватник, обязательно прибегают штук 10 хоботов чтобы обсудить, что он жрал.
Аахааххаах
смищно, возьми свои 15 рупий и купи себе коровью лепешку
Забери себе октябренок🤣. Мне не жалко!
но это ведь не я пишу комментарии за 15р...
Пруфы в студию, что не ты! Пятнадцати рупейный рублевый наш.
Поменяйте методичку, инфляция, уже можно писать по 20 рубликов.
🥱