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Финансы
Маша Цепелева

День 263: с начала мобилизации в Грузию приехали 700 тысяч россиян, из них остались 100 тысяч Статьи редакции

Собираем новости, события и мнения о рынках, банках и реакциях компаний.

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Курсы, биржи и банки

Курсы ЦБ на 12-14 ноября: доллар — 60,21 рубля, евро — 61,54 рубля.

Курсы на Forex: доллар — 60,14 рубля, евро — 62,28 рубля.

На Binance p2p стоимость стейблкоина USDT — от 64,74 рубля.

В «Сбербанк Онлайн» доллар продаётся по 67,54 рубля, евро — по 69,87 рубля.

Кто и как адаптируется

Шведская логистическая компания Postnord, занимающаяся доставкой почтовых отправлений (преимущественно в странах Северной Европы), в полном объёме возобновила сотрудничество с Россией и Беларусью. Об этом сообщило российское посольство в Стокгольме, в компании информацию не комментировали.

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Контекст

Около 100 тысяч россиян остались в Грузии после объявления мобилизации, заявила президент республики Саломе Зурабишвили в эфире радиостанции France Inter. По её данным, с 21 сентября более 700 тысяч россиян пересекли границу с Грузией, из них 600 тысяч потом уехали, «вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны».

В Европу по сухопутным границам с января по июнь въезжали около 100 тысяч россиян в месяц. Пик пришёлся на август, тогда в ЕС побывали 308 тысяч человек из России.

Новости предыдущего дня, 12 ноября — здесь.

#новость #днрилнр

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46 комментариев
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 Pavel Voronkov
из них 600 тысяч потом уехали, «вероятно, в разные страны, в соседнюю Армению, Турцию и европейские страны».

И большая часть вернулась в Россию.
Если бы столько народу уехало, сколько пишут, в Москве бы пробок меньше стало, но их в ожидании нового года становится только больше.

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Сергей Исаков

Так себе аналитика

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Мяу

Все что можно сказать про данную статью.

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b2x

уровень боХ

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Виталий Воробьев

Даже если предположить, что это 600 тысяч жителей Москвы (что, конечно, не так), то на эти эти 4% населения города приедут в два раза больше людей из регионов первым же автобусом.

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Pavel Voronkov

Люди из регионов на автобусе не создают пробки, но региональных номеров в Москве стало больше, это факт.

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Artur KH

Факт обычно основан на чем то кроме взгляда из одного автомобиля

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Невкусно и грустно

ИТшники с ноутбуками зато много пробок создают, да? По вашему профиль уехавшего - это человек с машиной в мск?

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Мяу

Не знаю как у вас в Москве, а в Ростове-на-Дону пиздец какой-то. В время когда пробок не было сейчас пробки, не говоря про час пики.

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Pavel Voronkov

В РнД то понятно, новые регионы первым делом к вам едут.
Люблю Ростов, как там бар Есенин? Работает ещё?

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Мяу

Я там не был, но Яндекс карты говорят, что работает.

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MT Advanced

Эвакуация

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Eugene Podosenov

Да, это называется тур поток

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b2x

ты москву за всю рф посчитал?

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Аня Деревянко

Так в Москву же белгородцев перевезли?

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Татарский франт
возобновила сотрудничество с Россией и Беларусью

$20 is $20?

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jonewayne

Не пишите глупости. Не долларов, а евро, конечно же!

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Татарский франт

Это поговорка

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jonewayne

Да я знаю)

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b2x

мешок картошки это всё-таки мешок картошки

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Илья

700 тыс? Интересно есть ли в Грузии столько свободных квартир/отелей? В Тбилиси население чуть более 1 млн. Откуда они взяли доп 700к ?

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Data Ardbelava

Поэтому осталось 100к, а не 700к:)
Остальные поехали дальше в Турцию или вернулись обратно

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Mark Borisov
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Дрочук
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Мяу

Не знаю как в Грузию, но в РНД точно столько прибыло.

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b2x

ну так жили в подвалах, под мостами, там до сих пор роются по помойкам грязные люди, с гордой буквой Z на фуфайках

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Вадим Д.

Кому 263-й, а кому и Всемирный день доброты. С праздником!

Послы говорят, что шведская Postnord работает с РФ, но это не точно.
100 000 россиян помогают экономике Гурзии, ещё 600 000 разлетелись через неё транзитом.
Человекопровод Россия-ЕС имеет пропускную способность в 100 000 россиян/месяц, но в августе растягивается до 300 000+.

Хорошего дня и замечательного настроения всем 🤘🏻

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Chris Mei
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Otto Blotto

У нас несколько клиентов туда поехало, потом один дальше в сша переехал(виза была), а другие в турцию

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Мяу

Чем занимаетесь?

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Кофёйный Человек

Вкратце, жить можно ?

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николай

Ну так то понятно мобилизация в самом разгаре. Никто не хочет получить хаймарсем в глаз

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b2x

ну так нужно же умирать за родину, она ведь там много тебе дала

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Arartem

Теперь в российских СМИ возобновление работы какой-нибудь иностранной компании выглядит как мишень на спине. Лучше уже мне кажется в крысу начинать работать. Как все сырьевые компании закупающие у РФ.

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Oleg Rico

Какая офигительная аналитика.
самая простое объяснение что народ просто воспользовался Грузией для поездки туда куда ему надо так как самолёты не летают напрямую почему-то в голову не приходит. Нет обязательно нужно вставить что уехали в другие страны и там остались.
У меня у самого было всё оплачено в Греции на апрель май месяц и как туда добираться? Если бы решил ехать, то пришлось бы через Армению лететь. Тоже наверное посчитали бы тогда

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Zarad Lightfang

В Европу через Стамбул летают, но никак не через Грузию с Армений. Оттуда рейсов до Европы можно пересчитать по пальцам одной руки

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Cyberdog

Ещё через Сербию можно

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Andre Macareno

Интересно посмотреть на статистику по въездам в ЕС в 2021, а еще лучше в 2019

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Мяу

А говорили в прошлой статье что 1000000, да еще в грудь били, типа цифры верные. Хоботы методичка поменялась?

Тренд прошел успокойтесь, вы не в теме. Сейчас в теме узнать сколько вернулось.

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b2x

ахах, что ты несёшь, дед? столько пафоса, не смеши людей

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Мяу

Слушай анекдот (мой любимый).

Когда где-то перднул ватник, обязательно прибегают штук 10 хоботов чтобы обсудить, что он жрал.

Аахааххаах

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b2x

смищно, возьми свои 15 рупий и купи себе коровью лепешку

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Мяу

Забери себе октябренок🤣. Мне не жалко!

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b2x

но это ведь не я пишу комментарии за 15р...

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Мяу

Пруфы в студию, что не ты! Пятнадцати рупейный рублевый наш.

Поменяйте методичку, инфляция, уже можно писать по 20 рубликов.

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b2x

🥱

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