Минэкономики предложило ввести понятие «малых технологических компаний», чтобы упростить им доступ к господдержке Статьи редакции
Ими могут назвать фирмы, производящие высокотехнологичную продукцию.
- Минэкономразвития опубликовало поправки в закон «О науке и государственной научно-технической политике», пишет ТАСС. Ведомство предложило ввести понятие «малая технологическая компания». Такой можно считать коммерческую организацию, «создающую и (или) применяющую при разработке и (или) производстве продукции результаты интеллектуальной деятельности».
- Оценивать фирмы будут по четырём критериям — это объём выручки, вид экономической деятельности, научно-технический потенциал и «условия реализации научно-технической или производственно-коммерческой деятельности». В двух последних случаях речь может идти о проведении научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, а также зарегистрированных результатах интеллектуальной деятельности и перспективах коммерциализации.
- По выручке малые технокомпании предлагают делить на три группы: до 300 млн рублей, от 300 млн до 2 млрд рублей и от 2 млрд до 4 млрд рублей. Чем выше выручка, тем строже будут требования к деятельности. Какими они могут быть в принципе — пока не уточняется.
- Определять окончательные условия будет правительство — то есть значения выручки, ОКВЭДы, а также способы оценки потенциала и условий, необходимых для работы. Оно же назначит центры экспертизы.
- Цель предложенных поправок — упростить малому бизнесу доступ к финансовой господдержке. Правительство ещё в июле 2022 года поясняло: это поможет быстрее «закрыть пробелы» в технологическом развитии страны. То же повторил замминистра экономразвития Максим Колесников. По его словам, следует «акцентировать внимание на небольших компаниях».
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Есть ПК и калькулятор? Признать малой технологической.
2 ПК и монитор? — лидер отрасли.
На пол шишечки
И создать новый реестр! Куда вносить оборудование, которым обладает претендент. ))
Такие Малые с выручкой аж 3 999 999 999 рублей ..
Совсем охренели!
Ну получат они гос.поддержку и дальше что? Кому продавать товар или услугу ?
Не раскачивайте лодку. В стране все хорошо. Безработица на нуле, спрос сумасшедший на все группы товаров, соседи нас любят, а все остальные страны нам завидуют.
Самое забавное, что везде (будь то РФ или США) - малые компании это хребет экономики, которые (относительно) исправно платят налоги, дают рабочие места и прочее. Здесь как-то особенно их хотят полюбить этой господдержкой %)
Не в рф. Срать РФ хотело на маленькие компании. Проще управлять газпромом и доить в бюджет его ( и не только его) чем сотнями тысяч мелких.
У нас президент считает предпринимателей жуликами. Хули тут ещё обсуждать.
Если покопаться в истории тех, на основе которых у него сложилось такое мнение и которые сейчас входят в список русского Forbes, то ничего удивительного
Скален...
от малого бизнеса слишком большую выручку они требуют