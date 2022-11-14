Финансы
Интенсивный завод

ФРИИ инвестирует 2,25 млрд рублей в российские стартапы за три года — приоритет отдадут pre-seed и seed-раундам Статьи редакции

Ежегодно инвестиции смогут получить примерно 20 компаний на стадии pre-seed, три-пять — на стадии seed, ещё две — на стадии А.

  • Активная инвестиционная фаза рассчитана минимум на три года, объявил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Общая сумма инвестиций каждый год составит около 750 млн рублей, но может вырасти.
  • Условия инвестиций определяются индивидуально, исходя из перспектив стартапа и стадии, уточнили vc.ru в фонде: это или вход в капитал или другие инструменты, например, договор конвертируемого займа.

Сейчас на российском рынке снова нужна поддержка российским предпринимателям, в первую очередь на ранних стадиях. Поэтому мы отчасти возвращаем посевной формат деятельности, как это было несколько лет назад.

Текущая задача в условиях крайнего дефицита инвестиций на рынке предоставить возможность нескольким десяткам стартапов реализовать свои идеи. Мы видим возможности для развития стартапов и на российском рынке, и на глобальных рынках, в основном дружественных стран.

Кирилл Варламов, директор ФРИИ
  • В 2019 году ФРИИ сформировал портфель и стал фокусироваться на достижении состояния evergreen-фонда (когда новые инвестиции осуществляются за счёт денег от экзитов): снизил активность посевных инвестиций на ранних раундах, фокусируясь на росте портфельных компаний и экзитах. На тот момент в его портфеле было более 350 ИТ-стартапов. В 2021-м ФРИИ достиг этой цели.
  • В 2022 году на фоне кризиса многие участники рынка заморозили инвестиции, добавили в компании. Теперь фонд возобновляет активные вложения на ранних раундах, поскольку у него «появились достаточные для этого средства», а «компаниям как никогда нужна финансовая помощь».

#новость #фрии

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19 комментариев
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 Дмитрий Беговатов

Круто, что поддержка идёт, сам проходил Акселератор ФРИИ в 2017 году и это лучшее, что могло случиться с зеленым стартапером. Конечно, не все гладко с бюрократией самого фонда, но уроки были выучены ценные.
ФРИИ стоит присмотреться к проектам, которые я обозреваю у себя в блоге и телеге https://t.me/VChunt 🚀

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Своеобразный кот

Взять деньги у ФРИИ чтобы на веки вечные стать прокаженным в глазах инвесторов вне СНГ.

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Zhvazhnechka

Маловато с учетом что некая часть может уйти в карманы. Но с другой стороны, насколько большая часть стартаперов уже выбивает деньги не в РФ, устав ждать каких-то денег, если кто-то задержится тут то уже очевидно +

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Древний огонь

малое лучше чем ничего

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Kristina Samoilova

Главное чтобы не больше половины разошлось по карманам

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Матвеев Глеб

Аппетит там может быть и побольше у некоторых

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Pasha Z

Кто-нибудь будет нести ответственность из ФРИИ по итогам, за неудачные инвестиций?

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Евгений Широков

Да отмыв денег это просто

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Mila Mashkova

святой дух

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роман долгополов

А премии, за удачные инвестиции будут?

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Владимир

Счастливого Роспила

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JewelRunner

Что, прямо реально инвестировать будут в стартапы в стране, где фаундера в любую минуту могут на фронт забрать? Или там будут инвестировать только в "фаундеров", которые решают такие вопросы на другом уровне?

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Dmitry Kolokolcev

Ага, щас. Что бы потом пришли пригожинские молотобойцы с кувалдой и попросили отдать долг родине в его лице?

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Я никто и звать меня никак

Бля))))

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Вадим Д.
2,25 млрд ₽

Это уже после распилов? Ибо, если до, то совсем немного^ стартапам бы хватило, а вот "дровосекам" будет мало.

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Слегка Придурковатый

Ну ладно, ФРИИ, давай мне деняк. Запилю охуенный стартап, обещаю.

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Денис Волков

стартап:" как обмануть ФРИИ на ...миллион"

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Слегка Придурковатый

За миллион я даже пальцем не пошевелю. Миллиард - самая низкая планка, ёпта.

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Marat Nigametzianov

Это не имеет никакого смысла. Стартап кому-то продавать надо, а у нас покупать некому. А количество населения страны такое, что стартап на территории страны хуй окупишь.

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