ФРИИ инвестирует 2,25 млрд рублей в российские стартапы за три года — приоритет отдадут pre-seed и seed-раундам Статьи редакции
Ежегодно инвестиции смогут получить примерно 20 компаний на стадии pre-seed, три-пять — на стадии seed, ещё две — на стадии А.
- Активная инвестиционная фаза рассчитана минимум на три года, объявил Фонд развития интернет-инициатив (ФРИИ). Общая сумма инвестиций каждый год составит около 750 млн рублей, но может вырасти.
- Условия инвестиций определяются индивидуально, исходя из перспектив стартапа и стадии, уточнили vc.ru в фонде: это или вход в капитал или другие инструменты, например, договор конвертируемого займа.
- В 2019 году ФРИИ сформировал портфель и стал фокусироваться на достижении состояния evergreen-фонда (когда новые инвестиции осуществляются за счёт денег от экзитов): снизил активность посевных инвестиций на ранних раундах, фокусируясь на росте портфельных компаний и экзитах. На тот момент в его портфеле было более 350 ИТ-стартапов. В 2021-м ФРИИ достиг этой цели.
- В 2022 году на фоне кризиса многие участники рынка заморозили инвестиции, добавили в компании. Теперь фонд возобновляет активные вложения на ранних раундах, поскольку у него «появились достаточные для этого средства», а «компаниям как никогда нужна финансовая помощь».
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Круто, что поддержка идёт, сам проходил Акселератор ФРИИ в 2017 году и это лучшее, что могло случиться с зеленым стартапером. Конечно, не все гладко с бюрократией самого фонда, но уроки были выучены ценные.
ФРИИ стоит присмотреться к проектам, которые я обозреваю у себя в блоге и телеге https://t.me/VChunt 🚀
Взять деньги у ФРИИ чтобы на веки вечные стать прокаженным в глазах инвесторов вне СНГ.
Маловато с учетом что некая часть может уйти в карманы. Но с другой стороны, насколько большая часть стартаперов уже выбивает деньги не в РФ, устав ждать каких-то денег, если кто-то задержится тут то уже очевидно +
малое лучше чем ничего
Главное чтобы не больше половины разошлось по карманам
Аппетит там может быть и побольше у некоторых
Кто-нибудь будет нести ответственность из ФРИИ по итогам, за неудачные инвестиций?
Да отмыв денег это просто
святой дух
А премии, за удачные инвестиции будут?
Счастливого Роспила
Что, прямо реально инвестировать будут в стартапы в стране, где фаундера в любую минуту могут на фронт забрать? Или там будут инвестировать только в "фаундеров", которые решают такие вопросы на другом уровне?
Ага, щас. Что бы потом пришли пригожинские молотобойцы с кувалдой и попросили отдать долг родине в его лице?
Бля))))
Это уже после распилов? Ибо, если до, то совсем немного^ стартапам бы хватило, а вот "дровосекам" будет мало.
Ну ладно, ФРИИ, давай мне деняк. Запилю охуенный стартап, обещаю.
стартап:" как обмануть ФРИИ на ...миллион"
За миллион я даже пальцем не пошевелю. Миллиард - самая низкая планка, ёпта.
Это не имеет никакого смысла. Стартап кому-то продавать надо, а у нас покупать некому. А количество населения страны такое, что стартап на территории страны хуй окупишь.