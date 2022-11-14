Сейчас на российском рынке снова нужна поддержка российским предпринимателям, в первую очередь на ранних стадиях. Поэтому мы отчасти возвращаем посевной формат деятельности, как это было несколько лет назад.

Текущая задача в условиях крайнего дефицита инвестиций на рынке предоставить возможность нескольким десяткам стартапов реализовать свои идеи. Мы видим возможности для развития стартапов и на российском рынке, и на глобальных рынках, в основном дружественных стран.